Шлепал студенток по попе и звал ночевать

Бывшие и нынешние студентки екатеринбургского театрального вуза обвиняют в домогательствах своего преподавателя Александра Блинова. Выяснилось, что многие были свидетелями его неуместного поведения и однажды ему из-за этого даже пришлось уволиться, — но вскоре он вернулся в вуз. «Коса» выпустила видеосюжет, где бывшие студентки вспоминают о домогательствах и манипуляциях со стороны Блинова — посмотреть его можно по ссылке. «Холод» рассказывает, что известно об этой истории.

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Весной в соцсетях стали вируситься ролики от бывших студентов ЕГТИ — Екатеринбургского государственного театрального института. Они рассказывали, что в вузе накопилось множество проблем, на которые ректорат просто закрывает глаза. Например, рассказывали об аварийном состоянии зданий, репетициях зимой без отопления, упавшем потолке и потопе в учебном театре.

Во многих рассказах повторялось имя одного и того же преподавателя — Александра Блинова. Всплывали истории о том, как он водил студенток в рестораны, писал им по ночам и приглашал к себе ночевать.

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Выяснилось, что подобное происходит много лет. Однажды в вузе даже была группа студентов, поднявших бунт против Блинова — их прозвали «11 бунтовщиков». Их противостояние напоминало странную психологическую игру — и выяснилось, что она все еще не закончилась.

Рестораны и «шлепки по пятой точке»

Все «11 бунтовщиков» поступили в ЕГТИ в 2020 году. Мастером на курсе был Александр Блинов, а также там преподавала его мать — Азалия Блинова, опытный специалист по сценической речи.

Ксения (фамилии студентов в ролике «Косы» не называются) — одна из бывших студенток — рассказывает: «Сначала все было хорошо. Мы поступили, перед нами сидит статный мужчина, хорошо одетый, красиво говорящий, рассказывающий сказки о нашем ярком, красивом будущем. И ничто не предвещало беды».

Ксения. Кадр: Коса. Медиа для женщин / Youtube

По ее словам, курс был молодой — большинство поступили туда в возрасте 17–18 лет и впервые оказались в крупном городе и вдали от родного дома. Сначала многие были в восторге от преподавателя, который намекал, что у него огромные связи и он может обеспечить студентам сотрудничество с крупными платформами вроде Netflix.

«Первые три месяца мы считали, что у нас самый гениальный мастер, — говорит Андрей, однокурсник Ксении. — Нельзя даже представить, как сильно нам повезло, к какому гению мы попали. Нам говорили ребята с других курсов: “Будьте поаккуратнее, Сан Саныч — такой человек…” Но мы не верили».

Андрей. Кадр: Коса. Медиа для женщин / Youtube

По словам Андрея, он впервые начал подвергать сомнению идеи и методику Блинова, когда тот предложил первокурсникам сняться в рекламе онлайн-казино. «Девочки в мини-юбках, в топиках танцуют с деньгами вокруг парня, который сидит по центру в кресле, — вспоминает Андрей. — Сзади — реклама онлайн-казино. Сан Саныч всем этим заправляет».

По словам бывших студентов, этот проект преподносился как «учебная работа». Денег за него не заплатили — хотя они говорят, что позже видели этот видеоролик в интернете. Кроме того, собеседники «Косы» не уверены, что все участницы были совершеннолетними, хотя сейчас, спустя шесть лет, точно вспомнить не могут.

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Однако, по словам Ксении, после рекламы казино появились и другие странности — и со временем их становилось только больше. Например, Блинов стал следить за внешним видом студенток.

«Вы должны похудеть»

«Всем было в приказном тоне сказано: вы должны похудеть, — вспоминает она. — Александру Александровичу определенно нужны были модели, которых он мог бы “продавать”».

Сама Ксения, по ее словам, в то время как раз набрала вес на фоне стресса и проблем со здоровьем — и из-за этого столкнулась с унижениями.

«Он на меня посмотрел и сказал: “Я не буду на тебя обращать внимания, можешь даже на меня не смотреть”. Это было сказано с таким отвращением», — вспоминает бывшая студентка.

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Однако, по ее словам, позже она поняла: ей повезло, что мастер предпочел ее игнорировать. Были девушки, которым он, наоборот, уделял очень много внимания — настолько, что они не знали, куда от него деться.

«Я видела эти шлепки по пятой точке. Видела, как он проходит и съедает глазами девочек, как отводит девочек в другие кабинеты и общается с ними», — говорит Ксения.

Александр Блинов. Фото: Виктор Тутаров / ЕГТИ

При этом, по словам бывших студентов, разговоры о неподобающем поведении Блинова ходили годами. Собеседники «Косы» говорят, что преподаватель приглашал девушек в рестораны или к себе домой с ночевкой — что именно там происходило, они точно не знали.

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Была также история, которая многих пугала. Студенты считали, что преподаватель употребляет запрещенные вещества, причем зачастую со студентами. Был слух, будто однажды он привел в здание института некую девушку — а потом ее нашли на кафедре обнаженную и в бессознательном состоянии.

ЕГТИ, здание на Вайнера. Фото: Яндекс. Карты

Об этой истории рассказывают многие люди, связанные с ЕГТИ — однако доказательств нет. О ней же писал в своих соцсетях Владимир Бабенко — бывший преподаватель и один из создателей ЕГТИ, которого несколько лет назад внезапно уволили — по мнению студентов, несправедливо.

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Он рассказывал, что узнал о голой студентке от вахтеров и пытался сам разобраться в случившемся — и именно из-за этого его уволили из института.

Саму предполагаемую пострадавшую позже пытались найти в соцсетях — но она так и не откликнулась, как и другие свидетели. Поэтому надежных доказательств этой истории не появилось.



Сообщение, от которого «все оборвалось»

Студенты 2020 года рассказывают: постепенно Блинов выделил на курсе девушек, которым уделял повышенное внимание. Среди них была студентка по имени Мария — как и многие, она переехала из другого города и жила в общежитии.

«Он ее обожал и на занятиях по мастерству говорил: “Просто посмотрите на ее лицо”. Обожествлял ее в наших глазах, — вспоминает Ксения. — Не знаю, насколько это педагогично. Она занималась конным спортом, и он ее возил кататься на конюшню, водил по магазинам».

«Пытался быть моей опорой, взрослым, которого мне не хватало»

Вот как об этом вспоминает сама Мария:

«Мне было 18 лет, я только переехала в другой город, родителей рядом нет. Для меня это был шок, я первое время ездила домой каждые две недели, мне было очень сложно. И, кажется, я об этом ему сказала на поступлении — мол, боюсь, что будет тяжеловато, но справлюсь. И он нашел, за что зацепиться. Пытался быть моей опорой, взрослым, которого мне не хватало».

Мария говорит, что преподаватель водил ее в кафе и даже помог оплатить необходимое лечение. По ее словам, она воспринимала его отчасти как отеческую фигуру и думала, что он искренне за нее переживает — тем более, что у него самого есть взрослая дочь.

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«Меня только напрягали его достаточно настойчивые предложения выпить, — добавляет она. — Причем сам он не пил. Но каждый раз в начале встречи говорил: “Чтобы тебе стало веселее, давай, выпей”».

По словам Марии, она каждый раз отказывалась — в 18 лет ей было некомфортно выпивать при взрослом преподавателе, которому было уже за 50.

«Чтобы тебе стало веселее, давай, выпей»

Она говорит, что со временем внимание Блинова стало казаться ей навязчивым и пугающим.

«Был случай, когда он вывел на стену проектор и стал показывать всем мои фотографии, сделанные во время учебы, — вспоминает Мария. — Говорил: “Смотрите, какая она красивая, вы все просто даже рядом с ней не стоите”. Я видела, как девчонки рыдали, им было очень обидно».

Кроме того, преподаватель стал писать и звонить ей по ночам, просил выйти из комнаты общежития, чтобы пообщаться. «Он разные поводы находил: обсудить этюд или сериал или ему просто скучно и одиноко, — рассказывает она. — И я должна была всегда быть на связи, потому что не дай бог у него испортится настроение».

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К тому моменту на курсе начала формироваться небольшая группа студентов, недовольных поведением мастера. Мария говорит, что стала чаще общаться с «бунтовщиками» и чем дальше, тем больше понимала, что в общении с ней Блинов переходил границы.

«Он мог просто зайти на пару и сказать: “Я сейчас ее забираю, мы пойдем с ней пить кофе в ресторан”, — приводит она пример. — Он это делал при всех, при преподавателе. И я должна была встать и пойти. Это было не весело, а странно».

«Вылези через окно общаги»

По словам Марии, долгое время она боялась четко сказать Блинову «нет». Но потом наступил решающий момент.

«Он написал: “Приходи ко мне”, — вспоминает она. — Это было часа в два ночи. У меня все внутри оборвалось. Я подхожу к девочкам, показываю сообщение и говорю: “Ну все, приплыли”. Отвечаю ему: “Да что вы, нет”. А он мне: “Вылези через окно общаги”».

Общежитие ЕГТИ. Фото: Яндекс. Карты

По словам Марии, именно это сообщение у нее не сохранилось. Но она предоставила «Косе» несколько переписок, где Блинов зовет ее в рестораны. Другие студенты также утверждают: они не раз были свидетелями того, как преподаватель звал студенток к себе домой.

«Он писал моим подругам, — рассказывает Андрей. — Вот девочка сидит рядом со мной вечером, и от него приходит сообщение, мол, что делаешь, приходи ко мне. Под предлогом уборки».

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Андрей объясняет: Блинов нередко приглашал студенток к себе домой убираться и платил им за это по несколько сотен рублей. Он вспоминает историю, которая его напугала:

«Мы собрались с однокурсниками поговорить, и одна девочка начала очень сильно плакать. Мы спросили, что случилось, а она рассказала, как пришла к Санычу убираться. Он дал ей домашнюю одежду, она пошла в туалет переодеваться. И в момент, когда она была в футболке и в нижнем белье, открывается дверь, появляется Сан Саныч, смотрит на нее и говорит: “Ну чего ты останавливаешься, продолжай”. Я и знать не хотел, что было дальше, и она об этом не рассказывала».

«Приехала в общежитие вся в слезах»

Ксения также вспоминает, как поздно ночью к ней прибежала подруга с курса и сказала, что Блинов позвал ее домой, потому что ему «срочно нужно обсудить проект».

«В итоге она поехала, — говорит Ксения. — Не знаю деталей, но эта девочка с характером, я уверена, ничего такого не произошло. Но она приехала в общежитие вся в слезах, потому что сидела там несколько часов и боялась».

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Вероятно, разговоры о неподобающем поведении мастера ходили и среди преподавателей. По крайней мере, Ксения рассказывает, что те подходили к студентам и говорили: «Будьте аккуратны. Говорите, если что-то случится».

Александр Блинов. Фото: @sun_dzy_ro / Instagram

Как говорят собеседники «Косы», в какой-то момент Азалия Блинова заболела и они остались фактически один на один с Александром Блиновым. К тому моменту его поведение уже сильно их пугало. Например, бывшие студенты говорят, что он часто казался им нетрезвым.

«Были ситуации, когда он выходил из аудитории, а возвращался совсем в другом настроении, — рассказывает Андрей. — Постоянно говорили о том, что он в соседней аудитории употребляет. Бывало, что он уходил с приближенными к нему однокурсниками».

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Однажды, как говорят студенты, мастер принес на занятия пневматический пистолет и стал стрелять из него по мишеням — якобы в учебных целях.

Медиаскандал и увольнение

Не все студенты считали, что происходящее ненормально. Курс разделился на две части. «11 бунтовщиков» пытались отстаивать свои права и жаловались ректору, а остальные выступали на стороне Блинова.

«Мы опасные, от нас надо дистанцироваться»

В итоге «заговорщикам» объявили бойкот, и их не пускали на занятия, при том что за «прогулы» грозили отчислением.

«Я помню, как пришла на мастерство, и 11 человек не пустили, — говорит Ксения. — Перед нами просто закрыли дверь. И был разговор про нас с остальным курсом, мол, мы опасные люди, от нас надо дистанцироваться».

Учебный театр. Фото: ЕГТИ

По словам Андрея, после этого однокурсники перестали пускать «бунтовщиков» в их комнаты в общежитии, так что восемь человек съехались в одну комнату и ночевали там все вместе.

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Что касается Марии — девушки, которую Блинов выделял среди студентов — то она говорит, что он еще какое-то время пытался проводить с ней беседы и убеждать, что «бунтовщики» ею манипулируют. «Коса» рассказала, что у журналистов есть аудиозапись, где Блинов спрашивает у нее: «Чего они тебя все время тискают?» и намекает, будто кто-то ее «соблазнил». Мария отвечает, что у нее все в порядке.

Она говорит, что со временем тоже впала в немилость. Ситуация накалялась, и некоторых студентов отчислили с курса за неуспеваемость и пропуски. Тогда они решились пойти к журналистам и обо всем рассказать.

«Ты бездарная девочка»

В 2021 году в агентстве Уралинформбюро вышла скандальная публикация под названием «Sex play для минкульта России». В ней описывалась вся история конфликта на курсе и приводились комментарии студентов и выпускников прошлых лет.

Одна из героинь материала рассказала про Блинова: «В какой-то момент это стало переходить границы, он пригласил меня домой. На это я очень остро отреагировала, ясно представив, к чему все идет. Получив отказ, он в тот же день стал говорить: «Зачем я вообще тебя взял? Ты бездарная девочка, от тебя никакого толка».

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Другая вспоминала: «Он при мне обнимал и целовал другую девочку, повторяя: ну что ты, ну, не противься, ну, ты чего, чего ты обижаешься. И она оставалась у него ночевать неоднократно».

После выхода материала журналисты обратились в Министерство культуры и Следственный комитет со скриншотами переписок. А вскоре ректор ЕГТИ сообщила, что Блинов уволился. Что касается проверки СК, то бывшие студенты говорят: их вызывали, опрашивали, но о каких-то результатах они так и не узнали.

Фото: @sun_dzy_ro / Instagram

Вероятно, проверка заглохла, потому что не нашлось доказательств физического насилия со стороны преподавателя. Что касается харассмента и психологических манипуляций, то доказать их может быть очень трудно.

Как бы то ни было, тогда — в 2021 году — студентам казалось, что история закончилась. Блинов уволился. Из «11 бунтовщиков» кто-то ушел в академический отпуск, а потом доучился на другом курсе. Некоторые были отчислены и поступили в другие вузы.

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Они слышали, что Блинов продолжает общаться со студентами вне института и звать на какие-то проекты, но казалось, что это уже не имеет большого значения.

И лишь теперь, когда название ЕГТИ снова замелькало в соцсетях, выяснилось: ничего не завершилось.

Шутки про «титечки»

Бывшие студенты знали, что через некоторое время после увольнения Блинов снова стал появляться в вузе и вести занятия, хотя официально не числился там как преподаватель. Однако разговоры о домогательствах на какое-то время прекратились.

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«У нас были девочки там, они разговаривали с блиновскими студентами, все было ок», — говорит Андрей.

Однако на фоне недавнего скандала стали всплывать комментарии нынешних студенток, которые занимаются у Блинова. Они утверждают, что преподаватель продолжает вести себя неподобающе.

«у нее стройные ножки и он хотел бы между них залезть»

Например, одна из учащихся анонимно рассказала: «Изначально нашим мастером была Азалия Всеволодовна Блинова, но в силу возраста она перестала приходить в институт, и вместо нее стал появляться Александр Блинов. Мы знали, что он замешан в историях с домогательствами, что из-за него с прошлого курса отчислились 11 студентов. Кроме того, нам рассказывали про двух студенток, которых в разное время находили на кафедре голыми под веществами. Наш курс не придал этому значения, но мы ошиблись.

Александр и Азалия Блиновы. Фото: ЕГТИ

Он стал проявлять очень неоднозначные знаки внимания. Кого-то приобнимал за талию и целовал в щеку, а самыми крутыми на курсе были девочки, которые ходили с ним в рестораны и бары и оставались дома с ночевкой. На парах постоянные шутки про секс, у кого какие ножки и, извините за выражение, “титечки”. Одна девочка пришла в короткой юбке, и последовал комментарий о том, что у нее стройные ножки и он хотел бы между них залезть».

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Киноагент Елена Пулинович стала на своей странице собирать сообщения и посты от бывших и нынешних студентов, и вокруг нее собралась инициативная группа. Недавно они выпустили видеоролик «Говорить нельзя молчать», где тоже взяли интервью у нынешней студентки, выступившей анонимно. Та рассказала, что Блинов поцеловал ее в щеку, на что она попросила его этого не делать. После этого он стал называть ее «бездарной» и игнорировать. Она также добавила, что преподаватель «трогает девочек за места, которые должны быть недоступны».

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В комментарии изданию It’s My City другая студентка рассказала, что Блинов появляется на парах в нетрезвом виде: «Все видели, как он проносил пакеты с алкоголем, прятал их и периодически ходил в эти уголки и попивал. Туда был доступ и у ребят. Просто заходим и видим, что там вино стоит. Часто он приходил со стаканчиками из-под кофе, вроде ничего подозрительного, но за собой он никогда не убирал. И когда студенты в конце дня во время уборки снимали крышки со стаканчиков, становилось очевидно, что там совсем не кофе».

ЕГТИ, здание на ул. Вайнера. Фото: Яндекс. Карты

Бывшие и нынешние студенты задаются вопросом: даже если доказательств физического насилия со стороны преподавателя нет и полиция тут ничего сделать не может, то как все это влияет на учебный процесс и почему руководство института позволило вернуться преподавателю, который приглашает студенток к себе домой с ночевкой?

«Человек, которого в 60 лет интересуют девчонки, которым 16, 17, 18, — это странно. Это страшно. Это должен ректор пресекать», — рассуждает бывшая студентка ЕГТИ Мария.

Сейчас на фоне скандала Блинов, как говорят студенты, перестал появляться в институте. Однако ни официального заявления, ни конкретных действий от руководства пока не последовало — а бывшие студенты считают, что человек, годами использующий свое служебное положение для домогательств, не должен оставаться безнаказанным.

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