Убила бывшего ножницами

Полиция знала, что он мучил ее годами, но не помогла

Оксана Гончарова уже больше трех с половиной лет не видела своих детей. Ее отправили в тюрьму, обвинив в убийстве бывшего партнера. До того как произошла трагедия, он годами избивал ее, ломал ребра, приставлял нож к горлу — но полиция ничего не делала. Сейчас впервые за несколько лет у Оксаны появился шанс выйти на свободу. Чтобы помочь ей, ее подруги организовали кампанию по сбору средств. Медиа «Коса» рассказало историю Оксаны Гончаровой в своем видео — «Холод» пересказывает, что известно об этой трагедии.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Однажды вечером на странице журналистки Оксаны Гончаровой в фейсбуке появились странные сообщения: «Друзья спасайссай» и «рмямосейяейчас». Ее знакомые, увидев это, стали волноваться.

«Мне начали звонить клиенты, — вспоминает Ольга, коллега Гончаровой по PR-агентству TrendFox. — Спрашивали: что происходит с Оксаной? Она вообще жива?»

«Господи, сегодня все подруги оксаны гончаровой нам позвонят?»

Подруга Оксаны Надежда рассказывает: «Это происходило в час ночи. Мы выяснили адрес, стали вызывать полицию. Каждая [из знакомых Оксаны] звонила самостоятельно. И вот женщина-диспетчер мне говорит: “Господи, сегодня все подруги Оксаны Гончаровой нам позвонят?” Я обалдела от того, что это может сказать женщина».

Надежда добавляет, что через несколько часов полицейские ей все же перезвонили. Они якобы прибыли по нужному адресу, но никто не открыл дверь. Позже оказалось, что они приезжали туда далеко не в первый раз.

Человек в белом

Оксана Гончарова выросла в Волгоградской области, там же отучилась в университете на журналиста. На старших курсах она родила сына, которого назвала Петр. Ребенка растить ей помогала ее мама, отец Петра в воспитании не участвовал.

Фото: соцсети Оксаны Гончаровой

Оксана хотела построить карьеру и перевезти сына в столицу. Через несколько лет после окончания университета она поехала в Москву и устроилась работать в известную деловую газету «Ведомости». Петр остался с бабушкой — до тех пор, пока Оксана не обустроится.

Коллеги говорят, что к журналистике у Гончаровой талант. Помимо «Ведомостей» она сотрудничала и с другими деловыми изданиями, брала много подработок. Однако денег на квартиру в Москве не хватало, и она взяла ипотеку в Электростали — подмосковном городе, откуда ей было больше часа добираться на работу.

Упрямство полицейского привело к катастрофе Он не поверил девочке-подростку — и тем самым помог маньяку совершить множество преступлений Криминал 14 минут чтения

Петр рассказывает, что поехал к Оксане в Москву, когда ему было 9 или 10 лет. В поезде вместе с ним ехала бабушка, а мама встречала их на вокзале. Она была не одна — с ней был человек в белом костюме. Петр знал, что его зовут Алексей и он встречается с Оксаной. Со временем у них родилось двое сыновей.

Связал руки проводами

Подруги Оксаны знали: с деньгами у нее трудно. Нужно было растить троих детей и выплачивать ипотеку, а у Алексея, судя по рассказам, стабильной работы не было.

Оксана и Алексей. Фото: соцсети Алексея Самусева

Ольга вспоминает, что часто отдавала Оксане детские вещи, из которых ее собственный ребенок вырастал. Надежда говорит, что все деньги Оксаны уходили на детей, а себе она почти ничего не покупала.

Пришел с войны и избил жену Россиянка вышла замуж за военного и пожалела — вот ее история Общество 9 минут чтения

Она часто работала по ночам и при этом успевала заниматься детьми — водить их на дополнительные занятия, вместе делать уроки.

«Ее ритм жизни меня поражал, — говорит Надежда. — Мы разговаривали часов в 10–11 вечера, а вставала она каждый день в шесть, потому что нужно было младшего — Арсения — вести в садик».

Оксана с детьми. Фото: личный архив Петра Гончарова

Однако до тех пор, пока в ее социальных сетях не появились пугающие сообщения, знакомые даже не догадывались, что на самом деле происходит в жизни у Оксаны. Наутро она написала новый пост:

«Друзья, я всех перепугала вчера. Ситуация у меня действительно сложная, и надо отдать должное полиции — они мне много раз помогали. Дело в другом. Если я посажу этого ублюдка — ко мне в квартиру влетит бутылка. Зимой. Разбитое окно. Дети. Это холод, и это его дружки, которые его очень любят и уважают. Проблема не в одном человеке. Она системная. Но я справлюсь. Клянусь».

Оказалось, что Оксана много лет страдает от домашнего насилия

Надежда вспоминает: «Оксана рассказала, что он избил ее, выдрал провода, связал ей руки этими проводами, разбил телефон и пытался разбить компьютер».

Так они узнали: их подруга уже много лет страдает от домашнего насилия.

«Маниакальный тип»

Алексей Самусев был соседом Оксаны по лестничной клетке — она познакомилась с ним, когда переехала в Электросталь, и у них начались отношения. В СМИ Самусева часто называли ее мужем, но на самом деле женаты они никогда не были и даже не жили вместе постоянно.

Самусев. Фото: соцсети

Петр говорит, что почти с самого начала наблюдал дома побои и скандалы. «После первых месяцев он раз на нее руку поднял, два, — вспоминает он. — Возможно, она не знала тогда, как с такими людьми взаимодействовать». По словам Петра, его мама все время пыталась успокоить Самусева и помириться с ним, чтобы он перестал ее бить.

Я удалила матку ради повышения качества жизни Женщины советуют скрывать такие операции от партнеров. Но я считаю, что об этом надо говорить и что я все сделала правильно Общество 7 минут чтения

Агрессию он проявлял и к детям. «У меня потекла ручка на портфель — все, ремень. Двойку принес — ремень, — рассказывает Петр. — Я домой боялся идти. И со своими детьми [он] общался так же. Мог лупануть сильно, мог игрушками в них кинуть».

приставлял нож к шее и грозился убить

В какой-то момент Оксана стала обращаться в полицию. На сайтах местных судов сохранились приговоры Самусеву. Из них известно, что в 2019 году Алексей прямо на улице угрожал Оксане, прижал ее к двери подъезда, приставил нож к шее и грозился ее убить. После этого он пять раз ударил ее кулаком в челюсть. За это он получил условный срок.

Также в 2019 году он напал на Оксану уже дома: повалил ее на диван, избил, приставлял к шее некий острый предмет. Оксана говорила, что плакала и пыталась вырваться. Потом ей удалось убежать в подъезд. В тот раз Самусеву тоже дали лишь условный срок.

Фото: соцсети

В марте 2021 года он избил некую женщину: шесть раз ударил по голове, укусил за щеку, пять раз ударил ногами. За это Самусева оштрафовали на пять тысяч рублей.

Известно, что и у Оксаны были административные наказания. Соседи жаловались на нее за драки, пьянство и дебош в подъезде. Однако знакомые вовсе не описывают ее как человека, склонного к хулиганству. Петр говорит, что она «человек мягкий, добродушный и даже наивный». Но уточняет, что, начав отношения с Самусевым, она попала «не в свою компанию». Кроме того, ссоры и драки могли происходить по ночам и беспокоить соседей.

«Она приходила с фингалом под глазом»

Из приговоров и со слов знакомых известно: Самусев не раз ломал Оксане ребра. Он также выбивал ей зубы и выдирал волосы. Экс-редактор «Ведомостей» Инна Кравченко в разговоре с «Версткой» вспоминала:

«Оксана работала в моем отделе и часто приходила на работу избитая. Иногда звонила и говорила, что не может приехать, потому что муж ее закрыл дома. Много лет это происходило у нас на глазах. Она буквально приходила с фингалом под глазом, плакала, и мы ее все как могли утешали. Старались ее поддерживать, говорили ей уходить от него. С другой стороны, как ты взрослого человека заставишь?»

«Упала горлом на бутылку» Гибель россиянки считали случайностью — но экспертиза все перевернула Криминал 9 минут чтения

Подруги говорят: большой проблемой было то, что у Оксаны с Самусевым были общие дети, а жил он в соседней квартире. Она много раз пыталась прекратить с ним отношения, но он вламывался к ней домой или подстерегал у подъезда.

Оксана. Фото: соцсети

«Он такой маниакальный тип был, — говорит Петр. — Преследовал ее везде, а она, знаете, не кричала на всю улицу, не играла на публику, а пыталась наладить контакт».

«Как не открыть дверь отцу твоих детей?»

Подруга Оксаны Надежда объясняет, что это были «странные, болезненные, созависимые отношения», из которых было трудно выйти — потому что «как не открыть дверь отцу твоих детей?»

Иногда Оксана вместе с детьми уезжала на праздники в гости к коллегам — однако потом ей приходилось возвращаться в Электросталь. Она хотела переехать, но, как объясняет ее коллега Ольга, для начала ей нужно было выплатить ипотеку. «У нее в ипотеке участвовал материнский капитал, — объясняет она. — В такой ситуации очень трудно продать квартиру, пока не расплатишься».

«Проявил слабость по отношению к Леночке» Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки Криминал 9 минут чтения

Петр добавляет: быстро переехать с маленькими детьми представлялось невозможным, особенно для матери-одиночки со скромной зарплатой. Сыновьям нужна была школа и сад, «какая-то стабильность».

Несмотря на все препятствия, Оксана все же закрыла ипотеку и уже начала изучать рынок жилья, чтобы переехать. Но сделать этого она так и не успела.

«Алешу порезали»

Однажды в 2022 году Петр — ему было немногим больше 20 лет — поехал в путешествие с друзьями. По дороге ему вдруг позвонила мать Алексея Самусева.

Петр Гончаров. Фото: личный архив Петра

«Первый звонок был про то, что Алешу порезали, — вспоминает он. — Потом еще звонок на следующий день: “Алеша скончался”. Я прыгаю в поезд и еду домой». Вернувшись, он уже не застал Оксану в квартире — оказалось, что ее арестовали. Вскоре ей предъявили обвинение в убийстве.

Мой муж изнасиловал нашу дочь Я посадила его в тюрьму. Теперь меня преследуют Общество 9 минут чтения

В показаниях Оксана объясняла, что произошло в тот вечер. По ее словам, Самусев пришел к ней домой без приглашения с неким приятелем по имени Максим. Мужчины стали выпивать, Оксана к ним присоединилась. Но через некоторое время Самусев стал вести себя агрессивно — он ударил Оксану, кинул ее телефон в стену.

Она потребовала, чтобы он ушел, и попросила Максима помочь его выпроводить — но тот ничего не сделал. Дальше, как говорила Оксана, Самусев взял нож и стал на нее кидаться. Защищаясь, она перехватила его руку и случайно ранила в грудь.

Оксана пыталась убедить суд, что она всего лишь защищалась

Оксана рассказывала: она даже не предполагала, что рана может быть смертельной. Алексей ушел из квартиры сам, а умер уже позже в больнице. Подруги Оксаны говорят, что медиков на суде не было — и неизвестно, какую именно помощь оказали Самусеву и что происходило с ним после того, как он вышел из квартиры.

Оксана пыталась убедить суд: она не пыталась намеренно убить своего бывшего, а лишь защищалась. В прошлом он много раз ее избивал, и ей было страшно, что он вновь что-нибудь ей сломает. Однако обвинение настаивало на том, что это было предумышленное убийство.

Оксана в суде. Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Кроме того, свидетель — друг Самусева — утверждал, что Оксана сама первая схватила ножницы. Действительно, биологических следов Алексея на них не нашли. Однако известно, что после драки Оксана их помыла — так что следы могли из-за этого стереться. Однако обвинение и этот факт обернуло против нее: мол, то, что она помыла ножницы, доказывает, что она действовала умышленно.

Женщина выжила при крушении самолета Ее история превратилась в страшную легенду. «Холод» восстановил, что произошло на самом деле Общество 27 минут чтения

При этом экспертиза показала: Самусев действительно бил Оксану, у нее на теле зафиксировали травмы, а на спине обнаружили порез. Возможно, Самусев и в самом деле бросился на нее с ножницами.

Несмотря на все это, дело квалифицировали как преднамеренное убийство. Друзья Оксаны считают: свою роль сыграло и то, что первые показания Оксана давала без адвоката и в них сама написала: «Я его убила».

«Я его убила»

Оксана все же надеялась, что ее могут оправдать и отпустить домой к детям. Она писала: «Когда только попала в изолятор, питала надежду, что скоро буду с ними, — встретим вместе Новый год, покрасим яйца на Пасху, испечем кулич».

Однако, пока она ждала суда, случилось новое потрясение. Дядя ее сыновей — брат покойного Самусева — оформил над младшими детьми опеку, а потом и вовсе подал иск о лишении ее родительских прав и выиграл.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

И Петр, и подруги Оксаны говорят: для них это стало сюрпризом. Дядя Матвея и Арсения жил далеко и раньше вообще с ними не общался. Теперь же он увез их в другой город — с тех пор Оксана не говорила с сыновьями даже по телефону.

«Четыре года не видела детей»

Дело Оксаны рассматривал суд присяжных. Петр вспоминает: он до последнего думал, что кто-то встанет на сторону его мамы.

«Суд начинался в шесть утра, а закончился к двум ночи, — рассказывает он. — Представляете, как я нервничал все это время. Какая-то часть присяжных и правда была на стороне мамы. Но большинство решили, что она виновна в убийстве».

Оксана в суде. Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Несмотря на то, что Самусев избивал Оксану больше 10 лет, суд решил, что ее действия не были самообороной. Ей назначили семь лет колонии общего режима — с учетом времени, проведенного в СИЗО, срок получился до 2028 года.

С момента ареста Оксаны Петр занимался и хозяйственными делами, и передачками, и сборами на адвокатов. Когда его маму арестовали, ему было чуть больше 20 лет, он только окончил учебу и зарабатывал около 40 тысяч рублей. Сейчас ему уже 26, он продолжает поддерживать маму и часто с ней общается.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

Оксане помогают и ее подруги: покупают еду, оформляют подписки на журналы и газеты, организуют сборы средств. Недавно у них появилась надежда, что Оксана может выйти на свободу.

Дело в том, что она отбыла половину срока и может подать на УДО. Но для этого нужно выполнить другие пункты приговора — в частности, выплатить компенсацию пострадавшим, то есть родителям Самусева, — два миллиона рублей.

подруги пытаются собрать деньги, чтобы помочь Оксане

Ни у Оксаны, ни у Петра таких денег нет, и сейчас подруги пытаются собрать необходимую сумму.

«Она уже четыре года не видела своих детей, не разговаривала с ними, — говорит Ольга. — Вся коммуникация идет через опеку. Она очень устала: говорит, не знает, как переживет, если не удастся выйти по УДО».

Сама Оксана никогда не отрицала, что совершила преступление, — на суде она частично признала свою вину. Однако ее подруги уверены: в том, что произошло, виноваты многие. И полицейские, которые знали, что происходит, но не стремились ее защитить, и друг Самусева, который в момент драки был рядом. Однако наказание отбывает только Оксана, которая 10 лет терпела побои.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности