«Проявил слабость по отношению к Леночке»

Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки

26-летняя Елена Логунова из Рязани была, по словам близких, заботливой матерью — из тех, кто точно не бросит своих детей. Но летом 2021 года она пропала. Следствие длилось более двух лет: найти ни Елену, ни ее тело не могли. Родственники обращались к Малахову, за дело взялся даже глава Следственного комитета. Когда дело наконец раскрыли, а убийцу посадили, он ушел на войну. Что произошло с Еленой и как поймали убийцу — в материале «Холода».

25 июля 2021 года из рязанской квартиры исчезла мать двоих детей Елена Логунова. По крайней мере, именно так это выглядело со слов ее мужа, Александра Логунова: она якобы вышла из дома и не вернулась. Объяснения, зачем его жена вышла, у него раз от раза менялись, рассказывала впоследствии частный детектив Екатерина Шумякина: сначала Александр говорил, что Елена отправилась за микроволновкой. Потом стал утверждать, что жена пошла в магазин «за шмотками». Позднее Александр «отправлял» ее уже на Полетаевский рынок. По его словам, перед уходом Елена уложила дочек спать, а он остался дома с детьми.

В 17:30 того же дня Александр позвонил теще, Наталии Кошелевой, и сообщил, что его жена пропала, — об этом известно со слов самой Наталии. Он рассказал ей, что Елена вышла из дома в 15:10 и с тех пор не отвечает на звонки.

Фото: Елена Логунова / VK

Ночь с 24 на 25 июля выдалась для Наталии тревожной, и для ее мужа Сергея Кошелева тоже — они почему-то очень переживали за дочь и не могли уснуть. «Лена, дети, Лена, дети. Я сама даже не понимала, что со мной», — вспоминала она потом.

Утром Наталия обнаружила сообщение от дочери, отправленное еще в 03:37 ночи: она писала, что у их маленькой дочери Насти всю ночь болел живот. Эта смска дошла только спустя несколько часов, в 08:05: Наталия и Сергей были на даче в поселке Белоомут, где почти нет связи. В 08:30 Наталия позвонила дочери и поделилась с ней ночными тревогами, но нехорошее предчувствие не уходило весь день.

Как выяснится позже по детализации звонков, в 9 утра телефон Елены уже был отключен.

Двор, где жили Логуновы, окружен камерами, но именно на их доме висели «пустышки», которые не вели съемку, рассказывал отец Елены Сергей. Записи с работавших камер в округе отсматривали и они с Наталией, и полиция — и ни одна из них не запечатлела, как Елена выходит из дома. Тем же утром, 25 июля, Наталия несколько раз звонила дочери после девяти утра — трубку никто не брал.

«Хорошая хозяйка и заботливая мать»

Елена исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения — 22 июля ей исполнилось 26 лет. В 2015 году она с красным дипломом окончила Рязанский технологический колледж и, как утверждало местное издание «7Инфо», получила звание «Лучший студент». Известно, что она подрабатывала в банке.

Со своим будущим мужем Елена познакомилась в 2010 или 2011 году в интернете, хотя они жили в одном доме, говорил Александр в разговорах с журналистами. Поженились они 30 июля 2016 года. Еще до свадьбы Елене сделали операцию: у нее разорвалась киста на яичнике и был риск, что она не сможет иметь детей, рассказывал Александр. Он говорил, что утешал невесту: «Лен, это не проблема в наше время, можем сделать ЭКО, можем усыновить детей. Ты на это не обращай внимания».

Однако с фертильностью все оказалось в порядке, и у Александра и Елены родились две дочери. Старшая, Настя, родилась в 2019 году; младшая, Аня, — в 2021-м. На странице Елены во «ВКонтакте» есть фотографии с мужем, мамой и одной из дочерей.

Елена с мужем. Фото: Елена Логинова / VK

«Она была хорошей хозяйкой, заботливой матерью, замечательной женой, замечательной внучкой. Старалась всем уделить внимание, разговоры только были о детях, об их воспитании, об их развитии и о режиме дня. Речи быть не может, чтобы она их оставила», — говорила ее мать Наталия.

Бывшая коллега Елены Юлия Шадрина вспоминала, что Александр всегда встречал Елену с цветами и улыбался. Но иногда Елена плакала — и однажды начальница попросила Юлию узнать, в чем причина слез Елены и не надо ли ей помочь в работе. Тогда она рассказала Юлии, что у нее очень ревнивый молодой человек. Среди их коллег были мужчины, поэтому Елена раздумывала, не стоит ли ей уволиться. Юлию насторожила такая ревность, и она сказала об этом Елене. Но та все равно уволилась. Однажды Юлия встретила Елену и Александра в магазине, но пообщаться им не удалось — Александр увел жену.

Бывшие одногруппницы Елены тоже говорили, что она не могла просто так исчезнуть и оставить детей. Если бы она, например, сбежала с любовником, она дала бы о себе знать, рассуждали они.

«Упустили драгоценное время»

После исчезновения Елены к ее поискам подключился весь город, позже рассказывала ее мать журналистам. Но зацепок не было. Кошелевы жаловались, что полиция недостаточно активно ее ищет.

«Несколько дней никаких действий не предпринимали, — говорил Максим Калинов, адвокат потерпевших. — Лишь на четвертые сутки приехал кинолог с собакой. А опрос соседей, осмотр чердаков, подвалов и другие следственные мероприятия начали и вовсе через месяц после исчезновения. Упустили драгоценное время».

В итоге семья Елены решилась обратиться в программу Андрея Малахова «Прямой эфир». Те взялись за собственное расследование случившегося.

В сентябре 2021 года, после выхода «Прямого эфира», делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил своему ведомству проверить доводы родственников Елены и установить, где она находится и как исчезла.

Александр проходит полиграф. Кадр: «На самом деле» / Первый канал

Александр три раза проходил проверки на полиграфе, в том числе в программе «Первого канала» «На самом деле». Один из экспертов заявил, что его ответ на вопрос о «трагической развязке» истории с супругой не был правдивым. Однако эксперт не мог ни подтвердить, ни исключить причастность Александра к исчезновению жены.

В середине февраля 2022 года адвокат родителей Елены Калинов сказал, что Александр отказался проходить проверку на полиграфе в главном управлении Следственного комитета: «Со слов следователя, Логунов пояснил свой отказ тем, что все, что он говорит, оказывается в СМИ и оборачивается против него» (данные, полученные при использовании полиграфа при проверке достоверности показаний допрашиваемого, не являются научно достоверными и не могут быть использованы в качестве доказательств. — Прим. «Холода»).

«Сама говорила, что устала от детей»

Частный детектив Екатерина Шумякина, помогавшая в поисках Елены, установила, что с 09:30 утра и до позднего вечера 25 июля 2021 года, то есть в день исчезновения, ее муж Александр Логунов хаотично перемещался по Рязани. Он, среди прочего, был неподалеку от гаражного кооператива, где находился гараж его дедушки. Его также видно на записях с камер у дома родителей Елены.

А еще камеры зафиксировали, что Александр грузил в свою машину два больших чемодана.

Его отец Сергей отшучивался, когда в разговорах с ним упоминались эти чемоданы, — на вопросы журналистов о том, могло ли в них находиться тело Елены, он с улыбкой отвечал: «Да, вчера мы в деревне ели ее ребра».

Александр, возможно, с целью отвести от себя подозрения или наговорить на мать Елены, утверждал, что вскоре после исчезновения она приходила к нему и спрашивала, где будут хоронить ее дочь. Наталия говорит, что сказала это, чтобы спровоцировать Александра, когда заподозрила его в причастности к исчезновению. С семьей жены Александр общаться в итоге перестал. В поисках он, по словам родственников, тоже не участвовал.

Тем временем, пока искали Елену, по городу ползли слухи, что у Александра была любовница по имени Юлия Калюкина. Сама она утверждала, что не знает его. «Я не знакома, я даже не знаю, как он выглядит. <…> Все проверки были проведены, никаких связей не выявлено, я не знаю никого из этой семьи и знать не хочу! То, что я рядом в какой-то деревне жила когда-то, и кому-то показалось, что где-то с кем-то я знакома, — это их проблемы. Я там не живу уже 20 лет. <…> Упаси господи, чтобы я когда-нибудь связалась с такими людьми», — сказала она по телефону сотрудникам передачи «Малахов», которая вышла в конце октября 2022 года.

Ходили и слухи про некоего любовника Елены. Александр, однако, в разговорах с журналистами говорил: «Слух такой, что я узнал, что один из детей, а может, и оба, не знаю, они не от меня. Я не говорю, что Лена изменяла. Да ей некогда было… Наверное. Даже когда уходила, я странного не заметил, все как обычно. Пришел с прогулки, с детьми гулял. Она говорит, слово в слово: “Саш, можно я схожу за шмотками?” Я говорю: “Да иди, пожалуйста. Ты раньше придешь — не буди нас. Ты дверь закрой и все”. Лена сама говорила, что она устала от детей.

Ей мама давала какие-то таблетки успокаивающие, я знаю о валерьянке, которую она глушила по десять таблеток за раз. Нормальный человек не будет принимать».

Александр также утверждал, что за два месяца мать Елены якобы говорила ему по телефону, что не удивится, если дочь покончит с собой — та отрицала, что говорила ему это по телефону, но говорила ли вообще — не ясно.

«Даже самый любящий муж не скажет»

В конце августа 2022 года Александра Логунова задержали и арестовали, но по другому делу — о распространении порнографии. Вскоре, октябрьским утром 2022 года Наталии позвонил следователь. Он сказал: «Наталия Юрьевна, тело вашей дочери мы обнаружили». По ее словам, он добавил, что с вероятностью 80% речь шла об убийстве. Тело нашли у реки Тысья, в нескольких десятках километров от Рязани. В разговоре с журналистами адвокат Александра Логунова Иван Беззубцев называл мать Елены «матерью убиенной», хотя на момент разговора останки еще не опознали.

На следующий день Наталия, увидев останки дочери, опознала ее — она говорила, что узнала Елену по украшениям, которые они с мужем когда-то подарили дочери. Генетическая экспертиза впоследствии подтвердила, что тело принадлежало Елене. Уже после этого выяснилось, что следователи и до страшной находки задумывались о возможной причастности Александра к исчезновению жены.

Елена с мужем. Фото: Елена Логунова / VK

«Подозрительно уже то, что спустя 2 часа 20 минут после якобы ухода жены муж звонит теще и говорит, что она пропала. А около 19 часов уже заявил об ее исчезновении в полицию, — объяснял бывший руководитель спецгруппы по расследованию неочевидных убийств, следователь по особо важным делам СК по Рязанской области Дмитрий Плоткин. — Елена только ушла в магазин, пусть “за шмотками”, за микроволновкой. Фактически только ушла, а супруг уже звонит, мол, потерялась. И телефон у нее не работает. За два с половиной часа с момента ухода из дома даже самый любящий муж не скажет, что жена пропала».

«Что-то затеянное»

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор Александру Логунову 1 ноября 2023 года. Суд согласился с выводами следствия, что Логунов во время бытового конфликта задушил жену и после этого спрятал ее тело в пойме реки Тысья. Елену похоронили 21 января 2023 года в Белоомуте. На отпевание собрались около 50 человек.

Частный детектив Шумякина, опираясь на показания Александра, к которым у нее был доступ, рассказывала, что утром 25 июля Елена поговорила со своей матерью, сварила кашу на завтрак для семьи, и после этого супруги стали ругаться из-за родителей — незадолго до этого, в мае 2021 года, две семьи серьезно поссорились.

Елена, по словам Александра, «начала ему что-то высказывать», а тот «не смог это стерпеть».

Елена якобы ударила его, после чего Александр схватил ее и задушил. После этого он сначала положил тело в ванной комнате, а потом, уже днем, спрятал в гараже. На следующее утро он забрал тело и вывез его.

Александр Логунов получил 11 лет колонии строгого режима — за убийство и распространение порнографии (детали дела о порнографии неизвестны, но Шумякина говорила, что речь шла о порноматериалах с участием как самого Александра, так и кого-то еще). И обвинение, и защита обжаловали приговор в апелляции, но в декабре того же года Рязанский областной суд оставил его в силе. В марте защита подала кассационную жалобу, но в мае ее тоже оставили без удовлетворения.

Александр перед судом. Кадр: «На самом деле» / Первый канал

Однако уже в апреле 2024 года рязанские СМИ сообщили, что Александр Логунов подписал контракт и покинул колонию, уехав на войну в Украине — там он, по словам Наталии, стал писарем в штабе. Уже там он написал заявление в органы опеки: он оспаривал решение о передаче его дочерей под опеку матери Елены и требовал, чтобы детей забрали у Кошелевых и передали на воспитание его родителям. Суд в итоге встал на сторону Кошелевых.

24 августа 2025 года в телеграм-канале о деле Елены Логуновой появилось сообщение, что Александр уже полгода числился пропавшим без вести «в зоне СВО».

После ареста Александра его отец говорил про невестку так: «Мы ее любили как дочку, проблем не было, ссор не было. Кажется, это какой-то заговор, не заговор, но что-то затеянное». Елена с этим, вероятно, не согласилась бы — в деле есть сообщение, которое она отправила мужу в июне 2021 года, посвященное родителям Александра:

Им я как кость в горле, если бы не девочки, они давно бы меня сожрали. Я не хочу тебе говорить гадости про них, они твои родственники, но ты никогда за меня не заступишься, тебе так удобно жить!! А мне нет».

Во втором сообщении Елена просит мужа к ней не подходить и пишет, что его родители ее детей больше не получат.

Осенью 2022 года Наталия получила от находящегося в СИЗО Александра три письма. «В этих письмах он требует пощады, требует простить. Что случилось — то случилось, нужно думать о будущем», — рассказывала Наталия. Александр также писал: «Никто про Лену никогда не забывал, мы не настраивали против нее никого. <…> Не рубите с плеча на сроках, прошу Вас, умоляю. <…> Женюсь ли я? Нет! Лена это мой человек был, есть и будет всегда в сердце». Убийство он называл «случайностью» и писал, что «проявил слабость по отношению к Леночке».

Несмотря на это, в письмах своей матери Александр призывал повлиять на родителей Елены. «Примените все силы, даже если нужно будет убрать кошелюху, да, это грех, но представь, что было бы дальше с детьми», — говорилось в одном из них. После этого письма, по словам Кошелевых, Логуновы даже приезжали к их даче в Белоомуте и что-то там рассматривали, но никакого столкновения между ними не случилось.

Согласно решению суда, мать Александра Ирина Логунова знала о смерти Елены и присутствовала при погрузке и перевозке ее тела.

К уголовной ответственности ее не привлекли — согласно УК РФ, человека нельзя привлечь к уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, которое совершил близкий родственник. Доказательств соучастия Ирины в убийстве Елены нет.

