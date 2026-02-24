Щенок помог найти маньяка

Когда в 1990-е в Воронежской области пропала 16-летняя Илона, подозреваемого быстро задержали — девушку перед исчезновением преследовал мужчина, ранее судимый за изнасилование, и его вина казалась очевидной. Но когда в городке продолжили исчезать девушки, стало понятно, что не все так просто. Как искали серийного убийцу в Поворино — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Летом 1994 года жительница Мурманской области Татьяна Качаева получила тревожную телеграмму. В ней говорилось, что ее 16-летняя дочь Илона пропала. Тем летом девушка вместе с братом гостила у бабушки в городке Поворино Воронежской области. Четвертого августа она поехала на речку, а домой не вернулась. На следующий день брат нашел на пляже ее велосипед и одежду — самой Илоны нигде не было.

Поворино — небольшой городок примерно на 20 тысяч жителей, расположенный возле железнодорожной станции. Некоторые приезжают туда на семейный отдых и рыбалку — рядом течет река Хопер, когда-то считавшаяся чистейшей в Европе, а лето в этой области жаркое и солнечное.

В городе произошло уже несколько трагедий

Однако в начале 1990-х там стало неспокойно — в Поворино начали одна за другой пропадать девушки. Одни исчезали без следа, тела других находили искалеченными и обезображенными. К тому моменту, когда начались поиски Илоны Петашко, в городке произошло уже несколько подобных трагедий, но еще не было ясно, что их совершает один и тот же человек.

Милиция нашла убийцу лишь после того, как погибли 10 девушек. Правоохранители изначально пошли по ложному следу и посадили не того человека — если бы не ошибка следствия, остановить череду преступлений можно было бы намного раньше.

В зарослях крапивы

Илону Петашко искали 20 дней. Сначала поиски были сосредоточены вокруг пляжа, где она пропала: водолазы осматривали дно реки Свинцовка там, где остались лежать вещи девушки, и ниже по течению. Думали, что она могла утонуть, но тела под водой не нашли — оно обнаружилось случайно и совсем в другом месте.

Рука Петашко. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

Местный житель пошел в Отрог — местный лесной овраг — чтобы срубить веток. Он говорил, что споткнулся, упал в заросли крапивы и таким образом наткнулся на человеческий труп, спрятанный в ложбине и прикрытый ветками и травой. Это оказалось тело Илоны.

Судмедэксперты установили, что смерть была насильственной, но точную причину назвать не смогли. Также оказалось невозможно определить, изнасиловали ли девушку: тело успело сильно разложиться, и это затрудняло работу специалистов.

Гречневый суп с таллием Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше Криминал 13 минут чтения

Милиция начала опрашивать людей, с которыми Илона общалась в последнее время, и быстро сложилась вполне понятная картина. Из дневников девушки было ясно, что в последнее время ее преследовал один из местных мужчин, — и в деле появился главный подозреваемый.

«До ужаса боюсь этого Гариба»

Илону Петашко описывали как яркую и красивую девушку. Она жила на Севере, в Мончегорске, а на лето часто приезжала к бабушке. В Поворино у нее были знакомые и приятели, днем она ездила купаться на речку, а по вечерам ходила на дискотеку в местный клуб. Жители городка рассказывали, что на танцах с ней нередко знакомились местные молодые люди, а в тот год у нее очень быстро появился возлюбленный — опрошенные свидетели даже называли его женихом Илоны.

Поворино, современный вид. Скриншот: Яндекс. Карты

Из личного дневника девушки, а также из свидетельских показаний правоохранители узнали: один из мужчин очень настойчиво пытался добиться внимания Илоны и вел себя агрессивно. Бывший милиционер Петр Елякин, который на тот момент был старшим участковым, цитировал ее дневниковые записи. В них говорилось, что в конце июля на дискотеке к ней стал приставать некий Гариб. Девушка писала: «До ужаса боюсь этого Гариба, мне кажется, что он пока свое не сделает, не отстанет».

Гарибом называли местного жителя Михаила Гарибова. Свидетели рассказывали, что он как минимум дважды подходил к Илоне — 30 и 31 июля — и пытался приставать к ней прямо на глазах у ее возлюбленного.

«Кошки все видели» Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала Криминал 6 минут чтения

У Гарибова в городе была дурная репутация. К 21 году он успел отсидеть 3,5 года в колонии за групповое изнасилование. Его сестра позже говорила, что это случилось «по малолетке» из-за некого друга, который втянул подростка в «нехорошую историю».

Досрочно освободившись, Гарибов вернулся домой и теперь нигде не работал, регулярно встревал в драки и попадал в милицию. Его сестра рассказывала, что «кровь у Миши горячая, южная, так как отец — армянин».

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

Его вина многим казалась очевидной. Рядом с лесом, где нашли тело Илоны, обнаружили следы шин легкового автомобиля — Гарибов как раз ездил на отцовском «Москвиче» и мог на нем увезти девушку в Отрог. Там были и следы обуви — при обыске дома у Гарибова нашлись ботинки с похожей подошвой. 4 сентября, через 10 дней после того, как нашли тело Илоны, мужчину взяли под стражу.

Место, где нашли тело Илоны. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

Допросив его, следствие представило такую версию: 31 июля Гарибов был пьян и домогался Илоны в саду дома пионеров за клубом железнодорожников, а она отвергла его приставания. После этого 4 августа мужчина поехал на пляж у реки Свинцовка и случайно встретил там Илону.

Гарибов якобы решил ее изнасиловать — для этого похитил с пляжа и на «Москвиче» увез в Отрог. Дальше, по версии следствия, он попытался сорвать с Илоны купальник, но она сопротивлялась и ударила Гарибова палкой. Он в ответ стал ее бить, она упала, ударилась головой о дерево и умерла. Подозреваемый забросал тело ветками и листьями, чтобы спрятать.

Последний день Сергея Бодрова Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет Общество 17 минут чтения

Все это Михаил Гарибов сам написал в явке с повинной, когда находился в поворинском изоляторе. Он также признался в убийстве другой девушки — Марии Митиной — которая пропала тем же летом до Илоны. Так же, как и Илону, ее нашли мертвой в лесу. Однако вскоре стало ясно, что все не так просто и в истории много несостыковок.

«Ты откуда такая красивая»

Подозреваемого Михаила Гарибова вскоре перевели из поворинского ИВС в воронежский СИЗО — и он тут же отказался от собственных показаний. Он заявил, что не убивал ни Илону Петашко, ни Марию Митину, а признание у него выбили с помощью пыток поворинские милиционеры.

У Гарибова нашлось алиби

Подозрения в убийстве Митиной с него действительно сняли. Из материалов дела понятно, что у Гарибова нашлось алиби. Его родители рассказали, что в тот день ремонтировали машину, — а значит, их сын никак не мог вывезти на ней в лес похищенную девушку. Их слова подтвердили трое свидетелей — впрочем, они не смогли точно вспомнить, в какой именно день Гарибовы чинили автомобиль.

Сестра Гарибова — Марина — позже рассказывала, что во время следствия ему пытались вменить еще одно убийство — тоже молодой женщины. Но и там нашлось алиби: в день, когда она исчезла, Гарибов был в милицейском изоляторе под административным арестом.

Михаил Гарибов

По словам Марины, родные наняли адвоката, чтобы защитить Гарибова от ложных обвинений, — и именно благодаря ему подозрения в двух убийствах с мужчины сняли. Но дело об убийстве Петашко все же дошло до суда.

На процессе Гарибов повторил, что не виновен, и рассказал собственную версию событий. По его словам, он впервые увидел Илону 30 июля на дискотеке и решил познакомиться. Спросил: «Ты откуда такая красивая, с привлекательным ротиком и фигурой?». Она ответила, что «приезжая», и ушла вместе со своим молодым человеком.

«Никакого сожаления ни к чему» Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам Криминал 18 минут чтения

На следующий день Гарибов снова встретил ее у входа в клуб. По его словам, в тот вечер он был пьян. Он рассказал, что отозвал девушку в сторону и сказал, чтобы была «осторожнее в выражениях», — по его мнению, накануне Илона слишком резко отказала ему в знакомстве. Тут, как рассказывал Гарибов, подошел ее молодой человек и сказал, что у них с Илоной скоро свадьба и они любят друг друга. Гарибов потребовал, чтобы они доказали ему, что состоят в отношениях, — предложил обняться и поцеловаться. Они это сделали, и больше мужчина, по его словам, к Петашко не приставал.

Выяснилось, что в вечер исчезновения девушки у Гарибова также было алиби. В приговоре сказано, что Илона исчезла 4 августа около 18 часов, а уже в 19 часов Гарибов поехал с друзьями на рыбалку. Свидетели рассказали, что видели его в городе перед отъездом: он подвозил знакомого на вокзал, заходил в магазин, встретил нескольких приятелей.

Отрог. 1 — место, где нашли тело Илоны, 2 — следы от колес грузовика. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

Но суд признал алиби несостоятельным — якобы подозреваемый мог поехать по делам уже после того, как убил Петашко и спрятал труп. Правда, в признательном показании Гарибова говорилось, что, спрятав тело, он тут же отправился на рыбалку. Теперь, когда оказалось, что несколько человек видели его в городе, стали очевидны несостыковки, но суд не обратил на них внимания. Жалобы Гарибова на пытки со стороны милиционеров также проигнорировали — сами правоохранители заявили сотрудникам прокуратуры, что подозреваемого не били.

Она жила в ящике под кроватью Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет Криминал 11 минут чтения

В апреле 1995 года Воронежский облсуд признал Гарибова виновным в убийстве и изнасиловании. Его отправили в колонию на 14 лет — 13 лет за нынешние преступления и еще год от прошлого срока, поскольку тогда его досрочно освободили. Верховный суд РФ оставил приговор без изменений. Но уже вскоре стало ясно — убийства не закончились.

Пропавшие девушки

Михаила Гарибова осудили за убийство лишь одной девушки. Однако были и другие, чьи исчезновения оставались нераскрытыми. В городке давно уже ходили слухи о том, что молодые девушки пропадают одна за другой. Их тела находили обезображенными, иногда доставали со дна реки. У кого-то был вспорот живот, у других — отрезана грудь.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

Первое исчезновение произошло в декабре 1990-го года. 16-летняя Татьяна Глуховская, работавшая помощницей продавца в магазине, в тот день получила зарплату, купила продуктов и собралась ехать домой.

Она жила в соседнем селе Пески и обычно добиралась с работы на попутках, но в тот день позвонила маме и сказала, что ее подвезет знакомый. Домой Татьяна так и не вернулась, а весной, во время половодья, ее тело нашли в пойме реки Хопер. В материалах дела говорится, что у нее были отрезаны грудные железы и разрезан живот. Судмедэксперты установили, что перед смертью девушку изнасиловали.

Река Хопер. Фото: I contemplator / Wikimedia Commons

В июле 1991 года другая девушка — 16-летняя Римма Григорьева — пропала из собственного дома. Вечером 4 июля ее мать ушла на работу в ночную смену — дочь ее проводила, а утром ее уже нигде не было. Вскоре рыбаки нашли отрезанные женские груди возле реки Свинцовка, а 6 июля из реки выловили тело Григорьевой со вспоротым животом и обезображенной грудью.

В тот раз у следствия были зацепки. В день исчезновения Риммы на ее улице видели грузовик «ЗИЛ-130». Таких автомобилей в Поворино было немного, и принадлежали они, как правило, предприятиям.

Повязанные кровью На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду Криминал 29 минут чтения

В судебных документах говорится: одна из таких машин была у автохозяйства Поворинского райпо. Грузовиком управлял водитель по имени Владимир Ретунский. 12 июля 1991 года его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он рассказал, что действительно проезжал по той улице, где жила Римма. Дело в том, что он возвращался домой из командировки и заехал на речку искупаться, а там встретил знакомых и подвез до дома. Они были соседями убитой девушки.

Владимир Ретунский (слева). Кадр: ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛE / YouTube

Следствие не увидело оснований в чем-либо подозревать Ретунского — он проходил лишь свидетелем. Вскоре в деле появились и подозреваемые — в 1991 году четырех местных мужчин задержали по делу об убийстве девушек, и они во всем признались. Двое рассказали, что убили Глуховскую и Григорьеву, а другие двое — что помогли спрятать тела.

Однако вскоре они отказались от собственных признаний и пожаловались, что их пытками заставили себя оклеветать. Мужчины провели под стражей полтора года, но в итоге судья отказался выносить приговор и вернул дело на дополнительное расследование — доказательств не хватало.

Бездушная злобная мразь Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней Криминал 23 минуты чтения

Новых доказательств так и не нашлось, к тому же выяснилось, что у одного из подозреваемых на момент предполагаемого убийства была сломана нога. Это ставило под сомнение версию следствия, хоть и не исключало ее полностью. В конце концов мужчин отпустили, хотя еще несколько лет в городе многие считали их преступниками.

Следующей погибшей стала Илона Петашко — та самая, чье тело нашли в Отроге. Однако милиция не связала ее убийство с предыдущими преступлениями. Когда за убийство девушки посадили Михаила Гарибова, считалось, что преступник найден. Однако было по-прежнему неизвестно, кто похитил Глуховскую и Григорьеву.

Хоронили всем городом

Через месяц после того, как Гарибову вынесли приговор, жителей Поворино потрясла новая трагедия: пропали сразу две школьницы. 19 мая 1995 года 14-летние Людмила Федорова и Ольга Подзорова поехали кататься на велосипедах и пропали.

«Чувствовалась растерянность взрослых, которые не могут защитить своих детей»

21 мая их тела нашли в Отроге — том же лесу, где в 1994 году обнаружились останки Илоны Петашко. Два трупа лежали в яме, прикрытые прошлогодней листвой. В материалах дела говорится: обеих девушек задушили, у них были ножевые ранения. Судмедэксперты установили, что перед смертью Людмилу изнасиловали, а также отрезали ей молочные железы. Мама второй девочки — Ольги Подзоровой — рассказала журналистам, что перед смертью у ее дочери якобы поседели волосы.

Мать Ольги Подзоровой на могиле дочери. Кадр: НТВ

«Люду и Олю хоронили тогда всей школой, всем городом, — рассказала «Холоду» местная жительница Светлана (имя изменено по ее просьбе). — Мне было 10 лет, я училась в пятом классе, а они в девятом. Все это случилось накануне последнего звонка».

По словам Светланы, об убийстве знал весь город — и многие были в ужасе. Она вспоминает: «Во время похорон мы вышли из школы, гробы с девочками везли мимо, по дороге. Было очень много людей на улице. Прошло 30 лет, а я до сих пор помню: яркое солнце, все цветет, и на фоне этого — такие чудовищные смерти девочек. Чувствовалась растерянность взрослых, которые не могут защитить своих детей».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Именно тогда следователи признали, что в округе действует серийный убийца. Они объединили нераскрытые дела в одну серию — правда, убийство Илоны туда включать не стали, поскольку считалось, что оно уже раскрыто, а преступник сидит за решеткой.

стало ясно, что преступник ездит на грузовике

После убийства двух школьниц также стало ясно, что преступник, вероятно, ездит на грузовике. Несколько человек рассказали, что видели девочек незадолго до исчезновения: те шли по дороге и везли рядом с собой велосипеды. На той же дороге в тот день заметили автомобиль ЗИЛ. Следователи решили, что преступник мог передвигаться именно на нем, — ведь без грузовой машины увезти в лес два велосипеда было бы сложно. Однако других зацепок не нашлось.

Череда исчезновений продолжалась — женщины и девочки пропадали не только в самом Поворино, но и в окрестностях, а также в соседней Волгоградской области.

Натуральный садист Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее Криминал 13 минут чтения

В мае 1996 года 23-летняя учительница Ольга Юрина исчезла, когда возвращалась в Поворино из командировки. В июле того же года пропала 21-летняя жительница Волгоградской области Оксана Ивакина, которая возвращалась домой из Москвы. Она ехала на попутках и везла отцу в подарок щенка ротвейлера. Дома Оксану ждал двухлетний ребенок — но она так и не доехала. Ни ее, ни собаку милиция не нашла.

В ноябре 1996-го года 18-летняя студентка Оксана Реднева ехала из Борисоглебска в Новохоперский район — оба находятся в Воронежской области. Как и другие пропавшие женщины, домой она не добралась. Через неделю тракторист нашел тело Редневой в лесу, у нее была отрезана грудь.

Место, где нашли убитую осенью 1996 года девушку. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

Это было последнее убийство «поворинского маньяка». Через несколько месяцев его наконец смогли вычислить благодаря неожиданной детали.

Щенок в подарок

С того момента, когда пропала Оксана Иванкина, милиционеры стали искать не только подозреваемых, но и щенка ротвейлера. Породистых собак в округе было немного, и силовики предполагали: если выяснится, куда делся щенок, возможно, появится и новая информация.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

Они опрашивали местных жителей, не видел ли кто-то такую собаку, и однажды узнали, что ротвейлер живет у мужчины по имени Евгений Галин. В феврале 1997 года его задержали, а на допросе Галин рассказал, что щенка ему подарил отчим — Владимир Ретунский, водитель грузовика ЗИЛ на одном из местных предприятий.

Бывший оперативник воронежского уголовного розыска Михаил Сидоров позже рассказывал, как пришел задерживать Ретунского и скомандовал: «Признавайся, негодяй, или твоего Женьку сходу расстреляют». А тот закричал: «Все расскажу, только Женьку отпустите!». Местные жители говорили, что Ретунский очень любил приемного сына и ради него готов был на все.

«Нормальный мужик»

Знакомые и коллеги описывали Владимира Ретунского как «нормального мужика» и примерного семьянина, отзывались о нем в основном с симпатией. Он родился в Поворино в 1950 году. В судебных документах говорится, что в детстве за Ретунским в основном присматривала старшая сестра. Его родители часто болели, а когда он был подростком, отец покончил с собой.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

В 1970-м году Ретунский отслужил в армии, а потом несколько лет жил в Москве: устроился работать на завод и женился. Но благополучная жизнь складывалась недолго: в 1978 году Ретунский с ножницами напал на коллегу и изнасиловал ее. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, а жена почти сразу подала на развод.

В 1980 году за примерное поведение его перевели из колонии на принудительные работы на Север. Там он познакомился с Людмилой Галиной, которая в одиночку растила сына. Ретунский и Галина поженились, а после окончания срока вместе приехали в Поворино.

В 1986 году Ретунский снова оказался за решеткой: на семейном застолье он поссорился с мужем племянницы и зарезал его. Но на суде вся семья его защищала: говорили, что муж племянницы напал первым, а он лишь защищался. В итоге срок заключения составил всего три года.

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

Освободившись, он устроился работать на одно из местных предприятий водителем — ездил по соседним городам и областям, перевозя грузы.

Готовил могилы для новых жертв

В 1997 году Ретунский показал силовикам, где находятся тела трех девушек, которые годами не могли найти. Одной из убитых оказалась Екатерина Пастушкова — официантка местного кафе «Юбилейное», пропавшая в 1990-м году. Тело сильно разложилось, но опознать его удалось по наручным часам. До этого момента исчезновение Пастушковой никак не связывали с серией убийств, но теперь стало ясно, что именно она была первой жертвой «воронежского Чикатило».

Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле? Криминал 11 минут чтения

Рядом с ее захоронением были более свежие могилы Ольги Юриной и Оксаны Иванкиной — той самой, которая везла своему отцу в подарок щенка ротвейлера. Неподалеку также обнаружились пустые ямы — оказалось, что Ретунский заранее приготовил их для следующих жертв. Дома у него также нашли тайник с украшениями девушек.

Сначала он охотно сотрудничал со следствием — в подробностях описывал, как насиловал и убивал девочек-подростков и молодых женщин. Как правило, он предлагал их подвезти, а потом увозил в безлюдное место и насиловал. Чтобы они не могли выбраться, он придумал специальный механизм — как только очередная жертва оказывалась в кабине ЗИЛа, Ретунский снимал ручку с двери около пассажирского сидения. Так открыть дверь изнутри становилось невозможно.

Грузовик ЗИЛ, архивное фото. Автор: Artem Svetlov / Wikimedia Commons

Помимо прочих преступлений, он признался и в убийстве Илоны Петашко — том самом, за которое уже больше двух лет сидел Михаил Гарибов. Он во всех подробностях рассказал, как это произошло, — спустя три года наконец стало ясно, что случилось в тот день.

Девушка на велосипеде

Ретунский рассказал, что 4 августа 1994 года около 16 часов он возвращался с работы. «Погода была жаркая, и я решил искупаться, — говорится в его явке с повинной. — Подъехал к железнодорожному мосту и искупался. Когда возвращался обратно, на бугре увидел девушку на дамском велосипеде».

Ему запомнилось, что та была в коротких шортах и мужской рубашке, завязанной узлом на животе. Было понятно, что она только что плавала, — из кармана торчал мокрый купальник. По словам Ретунского, сверху из кабины грузовика он увидел грудь девушки и «засмотрелся» — именно грудь была его фетишем.

«Хочешь жить — делай все, что я скажу»

Он рассказывал, что обогнал незнакомку, остановил автомобиль, вышел и поднял капот — как будто что-то ремонтирует. Когда девушка с ним поравнялась, Ретунский попросил ее ненадолго остановиться, залезть в кабину и нажать на одну из педалей — якобы проверить, работает ли.

Знакомые Ретунского отмечали, что он был совсем не похож на преступников, какими люди себе их обычно представляют: это был обаятельный и дружелюбный мужчина средних лет. Илона положила велосипед у дороги и залезла на водительское место. Ретунский тут же указал ей на пассажирское сидение и сказал: «Двигайся туда. Хочешь жить – делай все, что я скажу».

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила Криминал 26 минут чтения

Потом он снял с ее двери ручку, так что Илона не могла выбраться. Он рассказал, что после этого забросил велосипед девушки в кузов и сел на водительское место. «Илона не пыталась выпрыгнуть из машины, не кричала. Я не стал ее связывать, а приказал лечь на сиденье, что она и сделала», — говорил он.

Дальше, по словам Ретунского, он привез девушку в Отрог и приказал раздеться, а потом изнасиловал, задушил веревкой и спрятал тело в зарослях. Велосипед и вещи Илоны он вернул на пляж, чтобы сбить милицию со следа.

Ретунский показывает, где оставил тело Илоны. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

Судебная ошибка

Известны случаи, когда серийные убийцы брали на себя даже те преступления, которых не совершали, — например, чтобы «похвастаться». Но Ретунский подробно показал следователям свой маршрут — где он увидел Илону, где спрятал тело. Он описал, как выглядела девушка и во что была одета в день исчезновения. Все детали совпадали. Кроме того, в тайнике Ретунского нашли золотую цепочку Илоны.

«Старался об этом не думать»

Ретунский рассказал, что в момент похищения не знал ее имени, но позже пришел на кладбище, нашел ее могилу и прочитал надпись на надгробном камне. В признательных показаниях говорится: он слышал, что за убийство Илоны посадили другого человека, но «старался об этом не думать».

В итоге, хотя все было очевидно, вменять Ретунскому это убийство не стали «за отсутствием объективных доказательств», говорится в постановлении прокуратуры. Гарибов остался отбывать срок за преступление, которого, по всей видимости, не совершал. Его адвокаты пытались вмешаться — но ничего не вышло.

Лучший на своем курсе Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу Криминал 16 минут чтения

Позже судья, который выносил приговор Ретунскому, говорил: случившееся — явная судебная ошибка, Гарибова должны были освободить.

«Адвокаты жаловались в областной суд, — рассказывал он. — Ответ был примерно такой: вынесен приговор, вступивший в законную силу, он был признан правильным судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ. Если появились новые основания для разбирательств по этому делу, пусть следствие отменяет постановление о прекращении дела, ходатайствует об отмене приговора, и тогда назначат новое следствие. Но ничего этого сделано не было».

«Я хочу посмотреть вам прямо в глаза и сказать, что не убивал вашу дочь»

Следователь Поворинской межрайонной прокуратуры Игорь Жуков, который проводил служебную проверку, говорил, что силовики, ответственные за неправильный приговор, могли испугаться последствий: «Я написал, что доказательства причастности Гарибова к тому преступлению не нашли подтверждения. Отослал рапорт в прокуратуру области. Но скольких там надо было наказывать, если бы судебная ошибка подтвердилась… И огромные компенсации выплачивать Гарибову. А он не ангел. Сидел за изнасилование».

Михаил Гарибов и его семья говорили, что писали во все инстанции, наняли адвоката. Но «операция по спасению из тюрьмы» к 2000-му году заглохла. Даже мать Илоны Петашко, которая поняла, что за убийство ее дочери посадили не того человека, просила его освободить, но и к ней не прислушались.

Позже она говорила про Гарибова: «После колонии он ко мне приходил. Сказал: “Я хочу посмотреть вам прямо в глаза и сказать, что не убивал вашу дочь”. А я это и так знала».

Временной парадокс

Было и еще одно преступление, за которое Ретунский не понес наказания. В числе прочего он признался в убийстве Марии Митиной — той, чье исчезновение «примеряли» на Гарибова, но не смогли доказать.

«Ха-ха я убью снова» Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет Криминал 10 минут чтения

Как и в случае с Илоной, Ретунский подробно описал свой маршрут и показал следователям, где спрятал тело. Однако дело о ее убийстве следователям пришлось прекратить, следует из документов.

Дело в том, что у Ретунского было алиби на день ее исчезновения: 23 июня 1994 года он был в командировке вместе с коллегой, у этого были свидетели и подтверждающие документы. Поэтому, несмотря на его собственное признание, доказать убийство не смогли.

Ретунский на месте, где закопал тело Митиной. Фото из дел Михаила Гарибова и Владимира Ретунского из архива Воронежского областного суда

У парадокса может быть простое объяснение. Из допросов матери Митиной ясно: родные не знали, в какой именно день пропала девушка. Мария поехала в Поворино устраиваться на работу — и второго июля стало ясно, что она исчезла, к тому моменту она уже некоторое время не выходила на связь. В заявлении родные указали, что она пропала 23 июня, но это могло случиться и в другой день.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Возможно, Ретунский совершал и другие убийства. По работе он часто ездил в соседние области, а в 90-е молодые женщины нередко пропадали. При этом в серии его доказанных преступлений есть перерыв с 1991 по 1994 год — и доподлинно неизвестно, похищал ли он кого-то в этот промежуток. В деле преступника фигурируют фамилии неких Агаповой и Максиной — но публичной информации об этих девушках и обстоятельствах их исчезновения нет.

Избежал смертной казни

Через несколько месяцев после ареста Ретунский, который изначально сотрудничал со следствием, вдруг отказался от признательных показаний. Однако восемь убийств все же были надежно доказаны — и многие были уверены, что преступнику грозит смертная казнь.

«Как приговаривать всего к 15-ти годам за 8 изнасилованных и убитых девушек?»

Однако к тому моменту Конституционный суд запретил выносить смертные приговоры. При этом судить Ретунского обязаны были по старому УК — то есть могли назначить максимум 15 лет лишения свободы или смертную казнь. Срок, который в итоге получил Ретунский, шокировал жителей Поворино.

Ретунский на интервью после освобождения в 2015 году. Кадр: НТВ

Судья «воронежского Чикатило» Михаил Авдеев формально приговорил Ретунского к смертной казни, хоть и было ясно, что она не будет исполнена. Он объяснял: «Как приговаривать всего к 15-ти годам за восемь изнасилованных и убитых девушек? Люди в Поворино готовы были разорвать маньяка, его охраняли от самосуда 20 милиционеров. Я понимал, что люди не поймут такого мягкого приговора, нужно “выпустить пар”. Поэтому и принял решение о смертном приговоре», — вспоминал он.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

В итоге Верховный суд РФ ожидаемо изменил наказание Ретунскому, и тот получил 15 лет колонии — наказание, которое многие местные жители сочли несоразмерно маленьким.

Ретунский вышел на свободу в 2012 году, но вскоре опять сел — на этот раз за кражу. В 2015 году он вновь освободился — и продолжает жить в Поворино, среди людей, чьих дочерей и подруг он насиловал и убивал в 1990-е.

Что касается Михаила Гарибова, то он отсидел за убийство Илоны Петашко 12,5 лет, а потом дважды вновь был судим — за изнасилования. В этот раз не было оснований думать, что его подставили. Сам он считает, что это судебная система сделала его преступником: «Хотели сделать из меня насильника, у них получилось».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности