Гречневый суп с таллием

Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше

В киевской школе тяжело заболели сразу несколько человек. Всем им стало плохо после того, как они пообедали в столовой. Спасти удалось не всех. Вскоре оперативники узнали, что это не первый случай смерти сотрудников школы за последний год. Расследование привело к разоблачению целой семьи, а одну преступницу расстреляли. «Холод» рассказывает, как поймали преступников, цинизм и жестокость которых потрясли весь город.

На Вышгородской улице в Подольском районе Киева находится желто-оранжевое трехэтажное здание. Это школа №16 с углубленным изучением английского языка.

Школу построили в 1939 году, и десятилетиями в ней никаких происшествий не было. Но в марте 1987 года некоторым ученикам и сотрудникам стало плохо, и их привезли в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. Все они жаловались на слабость и сильную боль в суставах.

Врачи сначала подумали, что это тяжелая форма гриппа неизвестного штамма. Однако молодой реаниматолог Николай Суходолов, который тогда работал в больнице, сразу заподозрил, что дело в другом: ведь на дворе был март, а обычно в это время эпидемия уже заканчивается. Он предположил, что больных могли отравить. Но никто из коллег к его словам не прислушался.

Потом один за другим у пациентов стали выпадать волосы. А через несколько дней после госпитализации один из заболевших детей умер. За этим последовали еще несколько смертей. Только тогда медики убедились, что дело не в гриппе — от него такого не бывает.

Гречка или радиация

Первой жертвой непонятной эпидемии стал Вася Юрченко. Он учился в шестом классе и, по словам его матери, мечтал стать ликвидатором на Чернобыльской АЭС. Через несколько дней после того, как Юрченко попал в больницу, он умер. Перед смертью у него выпали все волосы.

Вася Юрченко. Фото: НТВ

Свидетели рассказывали журналистам, что после этого другая пострадавшая школьница с теми же симптомами плакала и кричала, что не хочет умирать. «Мать, дежурившая возле дочери в больничной палате, позвала врачей: посмотрите на подушку! Наволочка была буквально устлана волосами», — вспоминал Николай Поддубный, который в то время был оперативником ГУВД Киева и занимался розыском по делу. Девочка все-таки умерла.

Данные о том, сколько еще человек скончались в больнице, разнятся. Поддубный писал, что врачи не смогли спасти еще двух взрослых — учителя и инженера, который приехал в школу проверить неисправный холодильник. По другим данным, скончался только инженер. Остальные жертвы оставались в больнице в тяжелом состоянии.

К тому моменту медики уже не сомневались, что больных отравили. Но чем именно, никто не понимал. К расследованию подключились сотрудники милиции и прокуратуры. Среди них был и Поддубный, который спустя года написал о деле в своей книге «Уличить оборотня».

«К тому времени за моей спиной было более 20 лет сыскного стажа, остальные члены милицейской команды, которую “бросили” для расследования этого резонансного дела, тоже не были новичками. Но, признаюсь честно, более сложного дела не припомню»,— вспоминал он.

Поддубный писал, что милиционеры выдвинули более 10 версий о том, как могли отравиться ученики и работники школы. Наиболее вероятным им казалось, что сотрудники столовой плохо обработали мясо или приготовили еду из некачественных продуктов. Также допускали, что в школе могли травить тараканов или крыс и яд попал в еду или на посуду. Однако директор и санитарные службы утверждали, что в марте 1987 года ничего подобного в школе не делали.

Школа №16. Фото: lyceum16.kyiv.ua

Были и другие гипотезы, которые считали менее вероятными: например, предполагали, что кто-то из хулиганов мог принести в школу контейнер с ядовитым веществом, которое где-то вытекло из сосуда. Сыщики также думали, что в школе мог оказаться повышенный радиационный фон (катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая находилась всего в двух часах езды от Киева, произошла всего за год до этого). Симптомы у жертв чем-то напоминали лучевую болезнь, при которой у людей выпадают волосы.

Школу проверили на радиацию. Уборщица Марина Нестеренко позже вспоминала, что для этого ей пришлось открыть все подсобные помещения — осматривали буквально каждый угол. Но проверка ничего не выявила.

Оперативники ждали, пока больным станет легче и с ними разрешат поговорить. Когда это случилось, версия, связанная со столовой, снова стала основной. Сразу трое пациентов сказали, что им стало плохо после того, как они там пообедали. Ели они одно и то же — гречневый суп и жареную печенку. Было и еще одно совпадение: все пострадавшие пришли в столовую после пяти часов вечера, через несколько часов после общего школьного обеда.

«Тетенька из столовой»

«Шестиклассник Антон, маленький, щуплый и совершенно безволосый, во время беседы постоянно плакал», — писал Поддубный в своей книге. Это был единственный из отравившихся школьников, который выжил. Его спросили, ел ли он что-то в школьной столовой и почему он там оказался после обеденного времени.

Оказалось, школьники по просьбе завхоза заносили в столовую новые стулья. После этого им принесли гречневый суп и жареную печенку. «Когда мы все закончили, тетенька предложила нам покушать», — вспоминал слова Антона Поддубный.

Он спросил у Антона, как звали эту женщину, но тот не знал: «Тетенька из столовой — и все…»

Поддубный отправился к директору школы и запросил данные всех сотрудников столовой. Он также поинтересовался, может ли поговорить с кем-то, кто контролирует процесс приготовления еды в школе. Выяснилось, что этим занималась школьная диетсестра Наталья Кукаренко (по другим данным, Кухаренко). Она умерла за несколько недель до его визита.

Наталья Кукаренко. Фото: НТВ

Директор рассказала, что Кукаренко скончалась от сердечной недостаточности. В последний раз ее видели на празднике в честь 8 марта: она «была веселая, даже танцевала с военруком». А на следующий день ее забрали в больницу, где она и умерла через несколько дней.

Поддубный вспоминал, что тогда у него появились подозрения, что кто-то из сотрудников школьного пищеблока умышленно травил людей. Но эта идея показалась ему «нелепой и бессмысленной». Чтобы исключить другие версии, он поручил подчиненным проверить кабинеты химии и биологии — не пропали ли оттуда реактивы, которыми могли отравиться жертвы.

Параллельно один из сотрудников милиции беседовал с врачами больницы, где умерла Кукаренко. Те настаивали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Оперативник также поговорил со школьной медсестрой, навещавшей Кукаренко незадолго до смерти. Она утверждала, что та сама не верила в диагноз и перед смертью жаловалась на онемение рук и боли в суставах.

Подчиненный рассказал Поддубному о словах медсестры, и тогда тот попросил разрешения на эксгумацию тела Кукаренко. В тканях трупа эксперты обнаружили следы таллия.

«Как разъяренная мегера»

Таллий — это тяжелый металл, который использовали как инсектицид и яд для животных, а также в некоторых производствах. Он очень токсичен для живых организмов и вызывает сильнейшее расстройство нервной и пищеварительной системы. После его попадания в организм у человека быстро выпадают волосы, начинаются судороги и немеют конечности. Отравление таллием может привести к летальному исходу.

Ампула с таллием. Фото: 2×910 / Wikimedia Commons

Водный раствор солей таллия называется раствором Клеричи. В 1980-х годах его часто использовали геологи для того, чтобы определять плотность минералов. После эксгумации тела Кукаренко оперативники предположили, что школьников и персонал могли отравить именно этой жидкостью.

Сотрудники милиции приехали в столовую школы №16, чтобы обследовать все возможные продукты и емкости. «Набирали на анализ гречку из всех емкостей, где хранилась эта крупа, брали смывы с огромной кастрюли, в которой варился злополучный суп, и даже из сливной трубы раковины для мытья посуды», — вспоминала эксперт-криминалист Валентина Калачикова.

Но обыски ни к чему не привели. За несколько дней после массового отравления следы яда, если они были, уже могли исчезнуть.

Тогда оперативники начали проверять всех, кто был причастен к школьному пищеблоку, и проводить обыски по адресам поваров, кондитеров, раздатчиц и посудомойщиков. Они обходили дома сотрудников столовой один за другим, но не находили ничего подозрительного.

Школа №16. Фото: new.pamyatky.kiev.ua

Следующей проверке подлежал дом посудомойщицы Тамары Иванютиной. Ее поведение насторожило Валентину Калачикову еще во время обысков в школе. «Эта женщина вела себя… ну не иначе как разъяренная мегера! Чуть ли не отталкивала меня от кухонной утвари, хамила», — вспоминала Калачикова.

Когда сотрудники ГУВД пришли к Иванютиной домой, ее там не оказалось.

Пузырек с жидкостью

Старший оперативной группы решил поговорить с ее мужем Олегом, который был на больничном. Он пожаловался оперативнику на головную боль, онемение ступней и судороги в ногах. Среди жалоб была еще одна — облысение.

Олег Иванютин рассказал милиционеру, что недавно похоронил родителей, которые умерли с разницей в два дня. Сначала скончался отец. После семейного обеда ему стало плохо: на следующий день утром у него отнялись ноги и онемели ступни. Он не мог самостоятельно надеть носки, а прикосновение к ногам вызывало сильную боль.

В больнице, как пишет Поддубный, врачи диагностировали обострение полиартрита, выписали лекарства и отпустили его домой. Иванютин рассказывал оперативникам, что его жена Тамара ухаживала за отцом, прикладывала к его ногам грелку и кормила супом. Но состояние отца все ухудшалось, и он умер.

Матери Олега Иванютина стало плохо на похоронах мужа. Тамара подала ей рюмку валокордина и стакан воды. Однако той не стало лучше: у нее на губах выступила белая пена, ее стошнило, и она закричала, что ее отравили.

Поддубный пишет, что на похоронах оказалась свидетельница, которая заметила, как Тамара Иванютина достала из кармана пузырек с какой-то жидкостью и капнула ее в лекарство. Люди начали требовать вызвать милицию и отнести содержимое стакана на экспертизу. Тогда Тамара швырнула стакан на землю. Олег заслонил ее от возмущенной толпы и стал успокаивать мать. Через два дня после похорон она умерла.

Тамара Иванютина. Фото: НТВ

После того как милиция получила эти показания, в доме Иванютиных провели обыск — на этот раз Тамара была дома. Есть две версии того, что произошло дальше. Одну из них рассказывала Валентина Калачикова. По ее словам, cначала там не нашли ничего подозрительного, но затем оперативники подошли к швейной машинке «Зингер», рядом с которой был выдвижной ящик. Калачикова вспоминала, что, когда она попросила открыть ящик, Иванютина швырнула ключи от него на пол и выкрикнула: «Сама открывай, белошвейка!»

В ящике оказался пузырек с неизвестной жидкостью. «Ну что там теоретически могло быть? Только масло для смазки. Я машинально сунула эту жидкость в карман — на всякий случай», — вспоминала Калачикова. По ее словам, она отправилась в лабораторию, где работала всю ночь. Утром пришли результаты экспертизы, которые показали, что в банке был муравьинокислый таллий.

По другой версии, которую рассказывал бывший прокурор Минского района Киева Сергей Винокуров, сначала обыск у Иванютиных ничего не дал. Но, по его словам, уже после выхода из их дома он сказал начальнику районного уголовного розыска: «Слушай, у меня ощущение, что мы что-то забыли. Вот мы, по-моему, не посмотрели за шторой внимательно. А вдруг?»

Сначала оперативник сомневался, но вернулся в дом и обнаружил за шторой небольшую тяжелую банку. Ее изъяли и отправили на экспертизу. Криминалисты установили, что в баночке был таллий.

Сейчас уже вряд ли возможно установить, какая из этих версий соответствовала действительности. Но как бы то ни было, Тамару Иванютину задержали на следующее утро после обыска. На допросах она призналась, что подлила яд в еду в столовой. Олег Иванютин, как пишет Поддубный, не верил, что его жена — преступница. Его сомнения рассеялись, когда эксперты эксгумировали тела его родителей и в их тканях обнаружили следы таллия.

Посудомойщица-убийца

Тамара Иванютина родилась в семье Антона и Марии Масленко. Их семья приехала в Киев из Тулы в первой половине 1980-х годов: тогда Тамаре было чуть больше 40 лет, а ее родителям — за 70. С ними также переехала сестра Тамары Нина.

В Киеве Тамара вышла замуж во второй раз — за Олега Иванютина. Ее первый муж (его имя осталось неизвестным) работал дальнобойщиком. Однажды во время рейса ему внезапно стало плохо. Его напарник потом рассказывал оперативникам, что у того сильно заболели ноги, он перестал чувствовать педали газа и тормоза и попросил сменить его.

Они затормозили у реки, чтобы отдохнуть и искупаться, но мужу Тамары не стало лучше. Полотенце, которым он вытирался, по словам его напарника, оказалось усыпано волосами. После возвращения из рейса он умер. Тамаре досталась его двухкомнатная квартира.

В сентябре 1986 года Тамара Иванютина устроилась работать в школу. Помимо этого у себя во дворе она разводила кур и свиней и, по словам Олега, мечтала продавать мясо на рынке, разбогатеть и купить черную «Волгу». Чтобы кормить скот, она часто выносила отходы из столовой.

Черная «Волга». Фото: PantheraLeo1359531 / Wikimedia Commons

Но школьная диетсестра Наталья Кукаренко следила за тем, чтобы никто не забирал остатки еды. Поэтому, по ее собственному признанию, разозлившись, Иванютина ее отравила.

После смерти диетсестры заведующий столовой начал подозрительнее относиться к Иванютиной. А 16 марта 1987 года Иванютина взяла с собой яд и добавила его в жареную печень и гречневый суп, зная, что заведующий всегда обедает в школе. Он, а также все, кто ел одновременно с ним или позже, попали в больницу в тяжелом состоянии.

Выжившие, среди которых был и заведующий, провели в клинике несколько месяцев. Некоторые из них получили инвалидность.

«Молоденькая библиотекарша в школе больше не появилась, сразу оформила пенсию по инвалидности. Мучаясь страшными болями в ногах и позвоночнике, бедная девушка просто не могла поддерживать тело в вертикальном состоянии. Еще одна молодая учительница, также оставшись инвалидом, родила мертвого ребенка», — вспоминал учитель химии Виктор Стадник.

Он был представителем профсоюза и каждое утро приходил в школьную столовую. Там он вместе с диетсестрой должен был следить, соблюдают ли сотрудники столовой нормы по количеству продуктов, когда готовят еду. Через некоторое время он стал чувствовать себя плохо: у него выпали волосы и начались проблемы с ногами, но он не связывал свое самочувствие с отравлениями. Оказалось, дело было именно в этом.

Школа №16. Фото: new.pamyatky.kiev.ua

Были еще несколько случаев, похожих на отравление, которые Поддубный пересказывал в своей книге. Например, Иванютина часто ссорилась с парторгом (ответственным за политическую работу на местах во времена СССР): последней не нравилось, что посудомойщица вмешивалась в процесс приготовления еды. Вскоре парторг умерла. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

«Как-то двое детишек зашли в столовую попросить косточек или остатков котлет для своих собачек. Братик с сестричкой. Девчушка — первоклассница, а братик учится в пятом классе. Рассказывают, что Иванютина просто рассвирепела. Вырвала из рук пакетики, вытолкала из помещения… А через несколько дней дети заболели неизвестной болезнью. Болели долго. Мальчик облысел полностью», — писал Николай Поддубный.

На допросах Иванютина также призналась, что взяла жидкость Клеричи у своей подруги, которая была лаборанткой в Институте геологии, сказав ей, что собирается травить крыс. Подруга подтвердила это, добавив, что делилась таллием и с другими членами семьи Масленко, которые постоянно жаловались на крыс и мышей.

Семейное дело

Киевские оперативники поехали в Тулу, где до переезда в Киев жила семья Масленко. Соседи и родственники рассказали им, что у Антона и Марии Масленко было три сына и три дочери. По словам знакомых, родители внушали своим детям, что главное в мире — это деньги и материальное благополучие, которых нужно добиваться любыми путями.

Следственной группе удалось выяснить, что знакомые семьи периодически умирали при странных обстоятельствах. Например, в ноябре 1980 года, когда семья еще жила в Туле, Мария Масленко попала в больницу, и сватья решила навестить ее. Как рассказали Поддубному оперативники, после визита она пришла к Антону, сказала, что надежды на выздоровление его жены мало, и предложила свою помощь с похоронами.

Как пишет Поддубный, Антон попросил родственницу не говорить глупостей, а вместе выпить за здоровье жены. Ночью женщине стало плохо, она вызвала скорую помощь и сказала медикам, что отравилась вареным яйцом. Это яйцо она съела в квартире Антона Масленко.

Фото: Unsplash

По словам Поддубного, дело было так: Масленко начал чистить яйцо для закуски, и оно почернело в его руках. Он сказал, что оно испорченное, и отбросил его в сторону. Но женщине стало жаль выбрасывать еду, и она доела яйцо. Этот рассказ показался бригаде скорой помощи бредом, и они не обратили на него внимания. Несмотря на попытки ее спасти, к утру женщина умерла.

Умер также муж сестры Тамары Иванютиной, Нины. Он был на 25 лет старше своей жены и скончался вскоре после свадьбы. Перед смертью он жаловался на обострение артрита и боли в сердце.

По словам лаборантки, за несколько лет она девять раз делилась раствором с Масленко и Иванютиной

После того, что очевидцы рассказали про семью Масленко, оперативники пришли к ним домой. Во время первого обыска они ничего не нашли, но поползли слухи о том, что семья отравляет людей. И благодаря им и удалось поймать преступников.

Как пишет Поддубный, однажды, после того как Тамару Иваютину задержали, ее мать Мария Масленко испекла оладьи и принесла их соседке. Та, заподозрив неладное, не стала их есть и угостила ими свою кошку. К вечеру кошка умерла в судорогах, и соседка сразу позвонила в милицию. Экспертиза трупа показала, что ее отравили таллием.

Таллий. Фото: Wikimedia Commons

Супругов Масленко задержали и отправили под арест. На допросе Мария призналась, что испекла оладьи, чтобы отравить соседку: та якобы получила большую пенсию по инвалидности, и ей стало завидно. Это был не первый случай, когда Антон и Мария Масленко травили своих знакомых из-за небольших обид. Они признались, что однажды убили соседа по коммунальной квартире, который громко включал телевизор, и родственницу, которая сделала им замечание из-за лужи в туалете.

Вскоре следствие также арестовало старшую сестру Иванютиной Нину Мацибору. Ей предъявили обвинение в отравлении собственного мужа.

«Не то воспитание»

Следователи и оперативники доказали, что семья Масленко отравила как минимум 40 человек. Из них 15 (по другим данным, 13) умерли — в том числе двое детей.

Тамару Иванютину признали виновной в совершении девяти убийств и 20 покушений

Судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимых вменяемыми и определила, что у всех четверых была завышенная самооценка, они были обидчивыми и мстительными.

Заседания по делу Масленко, Иванютиной и Мациборы проходили в Киевском городском суде и длились около года. На каждый процесс приходили знакомые семьи, работники и родители учеников школы №16 и друзья жертв. В зал пускали только участников процесса и ограниченное число зрителей, поэтому многие просто ждали на улице.

Лукьяновский СИЗО в Киеве. Фото: Stitched Panorama / Wikimedia Commons

Перед тем как предоставить подсудимым последнее слово, судья предложила Тамаре Иванютиной покаяться перед родителями умерших школьников. Как писал в своей книге Николай Поддубный, та ответила, что не считает себя виновной и у нее «не то воспитание» для раскаяния.

29 марта 1989 года суд вынес приговор: Нине Мациборе назначили 15 лет лишения свободы, ее отцу, 81-летнему Антону Масленко, — 13 лет, 79-летней Марии Масленко— 10 лет.

Тамару Иванютину приговорили к расстрелу. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР

С момента приговора Иванютина провела в Лукьяновском СИЗО Киева больше полутора лет. 6 декабря 1990 года ее расстреляли. По сообщениям СМИ, Антон Масленко и его жена Мария умерли в местах заключения. О судьбе их старшей дочери Нины Мациборы информации нет — издание «Факты» писало, что после приговора ее квартиру передали ЖЭКу (жилищно-эксплуатационной конторе). Туда заселился местный дворник, а Мацибора никогда больше не возвращалась в нее.

Ученики школы №16 и спустя годы вспоминали про то, как в столовой отравили детей Киевлянка Наталья, которая тогда училась в четвертом классе школы №16, рассказывала в 2017 году изданию kp.ua, что слухи не прекращались: «После этого случая я больше в столовке не ела. Родители сильно ругались из-за того, что произошло. Некоторых детей даже перевели в другие школы».

