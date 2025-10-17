Россиянин признался в убийстве жены и двух детей

Он был по уши в долгах и боялся за семью. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»

В Ульяновске возбудили уголовное дело против Ильмира Максимова, который, по его собственным словам, убил жену и двух дочерей. Как выяснилось позже, Максимов играл в азартные игры и накопил долгов на полмиллиона рублей. Он объяснил, что решил убить членов своей семьи, чтобы долги «не перешли» на них. Что об этом известно — в материале «Холода».

Утром 1 октября в Ульяновске мать 27-летнего Ильмира Максимова (ее имя неизвестно) забеспокоилась: ее сын и невестка Елизавета не отвечали на звонки. В детском саду, куда обычно водили ее внучек, сказали, что девочек в тот день не приводили. Тогда женщина пришла к ним домой: в квартиру на первом этаже дома №22 на Киевском бульваре.

Когда дверь открылась, на пороге стоял ее сын Ильмир. На его руках была кровь, а на предплечьях — раны. Он сказал, что в квартиру ворвались грабители, а он пытался от них отбиться. После этого он потерял сознание, и его мать вызвала полицию и скорую. Ильмира доставили в больницу, где ему обработали раны, а оттуда увезли в Следственный комитет.

Внутри квартиры следователи обнаружили тела его жены и двух дочерей — четырех и пяти лет. На видео, опубликованном СК, видно, что вещи в квартире разбросаны, ванна наполнена водой с кровью, а на стенах и полу остались кровавые следы.

Ванная в квартире, где произошло убийство. Кадр: СК РФ

Следователи в тот же день возбудили дело об убийстве двух и более лиц.

Тихий и незаметный

Жители девятиэтажки, где произошло убийство, говорят, что семья казалась обычной. Елизавету часто видели соседи, когда она отводила детей в детский сад. Ильмира один из соседей описал как «тихого» и «незаметного» парня.

«Шума от них не было», — рассказал изданию 173.ru их сосед

В прокуратуре области сообщили, что семья не состояла на учете, а по месту работы на Ильмира и Елизавету давали только положительные характеристики.

В соцсетях Елизавета часто выкладывала фотографии с детьми и очень редко — с мужем. По словам одной из подруг убитой, «главой и мозгами семьи была именно Лиза».

Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил журналистам «Комсомольской правды», что Ильмир играл в онлайн-казино и делал ставки на спортивном тотализаторе. По данным СМИ, его общий долг превышал полмиллиона рублей. Хотя Ильмир «неплохо зарабатывал» в компании по производству окон, он постоянно брал кредиты и микрозаймы и погряз в долгах. Елизавета, как утверждают журналисты, пыталась убедить его остановиться и сама старалась погасить кредиты.

77 ножевых ранений

Поначалу Ильмир Максимов говорил, что на квартиру напали неизвестные, а он пытался защищаться. Но следы борьбы, которые он описывал, не совпадали с картиной преступления, которую восстановили следователи. Осмотр квартиры и рассказы свидетелей также показали, что в этот день посторонних лиц в квартире не было.

Когда 2 октября ему предъявили результаты экспертиз, Максимов признался в тройном убийстве.

Максимов во время допроса. Фото: СК РФ

«Во втором часу ночи взял нож, от злости нанес жене неопределенное количество ножевых ранений, затем направился к детям. Первой убил старшую, потом младшую. Затем решил скрыть улики от полиции: выкинул кофту, штаны и носок, телефон, кольцо и часы в мусоропровод», — повторил Ильмир на следующий день в суде.

В местных СМИ писали, что у Елизаветы обнаружили 77 ножевых ранений, а у каждой из дочерей — более 10. На суде Ильмир объяснил свои мотивы.

«Очень сильно переживал по поводу своих долгов. Супруга догадывалась о проблемах, предъявляла мне претензии, знала, что я игроман. Высказывала мне мысли, что хочет развестись. Поэтому я, чтобы не было проблем с долгами у моих жены и детей, дабы не оставлять их на голод, понимая, что она может уйти от меня с детьми, я решил их убить. И сам покончить жизнь самоубийством тоже решил, но не получилось», — сказал он. По данным следствия, Максимов попытался имитировать нападение и нанес себе порезы.

Сейчас Максимов находится под арестом до 30 ноября. Следователи назначили психиатрическую экспертизу, чтобы определить, был ли он вменяем в момент преступления. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

