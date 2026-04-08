«Упала горлом на бутылку»

Однажды 33-летней Екатерине Можеевой позвонили и сказали: ее мама упала с лестницы и погибла. Дома в это время был только отчим. Произошедшее считалось несчастным случаем, но Екатерине с самого начала казалось, что в деле много странностей. Она добилась повторной экспертизы, и история действительно оказалась куда более запутанной. Медиа «Коса» изучило документы, поговорило с героями этой истории и выпустило материал — «Холод» рассказывает, что известно о деле, которое рассматривается в суде прямо сейчас. Услышать интервью с героями этого материала можно в репортаже «Косы» по ссылке.

Жительница подмосковного города Мытищи Екатерина Можеева вспоминает: в декабре 2021 года ее жизнь превратилась в кошмар. Отчим позвонил и сказал, что ее мама — Наталья Гринева — погибла в результате несчастного случая. Но у Екатерины возникло ощущение, что он что-то недоговаривает.

Она знала, что у ее мамы в последнее время были напряженные отношения с отчимом: Наталья хотела развестись с Геннадием, и они постоянно ссорились. А еще незадолго до смерти Наталья Гринева получала странные угрожающие СМС-сообщения с неизвестного номера.

Наталья получала странные сообщения с неизвестного номера

После того как ее маму похоронили, Екатерина стала добиваться эксгумации тела, повторной экспертизы и полноценного расследования. В итоге против ее отчима возбудили уголовное дело — а детали, которые выяснились в ходе следствия, перевернули эту историю с ног на голову.

Однако на сегодняшний день суды все еще продолжаются, а Геннадий Гринев продолжает настаивать, что он непричастен к смерти жены, и приводит аргументы в пользу своей невиновности.

«Мне кажется, он меня убьет»

Екатерине 33 года, она работает в бьюти-сфере. В разговоре с «Косой» она рассказала, что мама растила ее одна, без отца: «Они развелись, когда мама была еще беременна мной. Это был 1992 год. В те годы остаться без мужа было плохо. Все очень старались побыстрее как-то еще вступить в отношения».

Маленькая Екатерина с мамой. Фото: предоставлено героиней изданию «Коса»

Примерно 25 лет назад в ее жизни появился отчим — Геннадий Гринев, а потом родилась младшая сестра — Лиза.

Екатерина говорит, что Геннадий с самого начала казался ей резким и агрессивным человеком: он постоянно повышал голос и вел себя «неадекватно». Но на свою жену Наталью руку никогда не поднимал. На вопрос, бывал ли он жесток по отношению к самой Екатерине и к домашним животным, она отвечает: «Не могу об этом говорить, тяжело».

У девушки сохранилось видео, которое она сняла в подростковом возрасте. На нем Гринев, обращаясь к жене, говорит про падчерицу: «Я в жопу ей засуну эту кассету» и называет Екатерину «тупорылой». Все это происходит при младшей сестре Лизе — на записи ей на вид около четырех лет.

Геннадий занимался собственным бизнесом — у него была шиномонтажная мастерская. Наталья работала медсестрой и следила за домом. По словам Екатерины, она все силы вкладывала в дочерей и ничего не делала ради собственного удовольствия.

Наталья и Геннадий. Кадр видео, предоставленного Екатериной изданию «Коса»

А потом, когда дети подросли, у Натальи наконец появилось свободное время — и ее жизнь резко изменилась: «Она зажила. Устроилась на новую работу. Иногда с подругой могла задержаться. Она расцвела, ей захотелось пожить для себя».

Екатерина говорит: у ее мамы вырос личный доход, появились новые друзья и знакомые. Судя по инстаграму, Наталья в последние годы много путешествовала, а еще увлекалась различными марафонами по здоровому питанию, сажала цветы на даче и фотографировала своих собак.

Наталья. Фото: предоставлено Екатериной изданию «Коса»

Ее близкие говорят, что Наталья в этот период все чаще задумывалась о разводе. Она жаловалась подруге, что ее муж Геннадий — «манипулятор», говорила, что он ее унижает и оскорбляет (материалы уголовного дела и переписка Натальи с подругой есть в распоряжении издания «Коса»).

В сообщениях Наталья рассказывала подруге: она уже объявила мужу, что хочет развестись. «Я сказала, что все. Он в ахуе, конечно. Похудел, но делает вид, что я ничего не говорила». Впрочем, сам Геннадий утверждает, что такого разговора у них с женой не было и он даже не подозревал, что она хочет от него уйти.

Екатерина считает, что отчим не хотел разводиться с ее матерью и делить имущество — несколько квартир, дачу и машину. Как бы то ни было, сразу несколько знакомых говорят, что теплых отношений в семье давно уже не было, — Наталья и Геннадий общались скорее как соседи.

«Привет, вафля, нам передали, ты встретиться хотела»

В 2021 году Наталья познакомилась с другим мужчиной, который стал за ней ухаживать. Ее подруга рассказывала, что Гринева впервые за 20 лет «почувствовала себя любимой и счастливой». Но примерно через месяц ей стали поступать странные сообщения с неизвестного номера. Их тексты есть в судебных документах, «Коса» приводит одно из посланий с сохранением авторской орфографии и пунктуации:

«Привет, вафля, нам передали ты встретиться хотела, никто с тобой шлюха встречаться не будет, за твои слова в нашу сторону ты получил, вафлить тебя не будем мужа твоего жалко, охуительные чувак с людьми правильными общается ты как всегда сперму с морды своей старой сотреш и придеш домой как ничем не бывало, мы тебя говном измажим чтобы от мыться не смогла, сделаем это или возле дома нет скорей всего когда ты в Милуне тусить будешь тайком от мужа годна он опять на выходные уедет, мы за тебя много что узнали, а нащет что ты крутая, хуйня ты ебливая хотели посмотреть как ты крылья свои распустишь. Но гавном твой поганый рот (ебальник измажим) может даже в пивном баре. Есть предыстория, позже напишем изза чего ты для нас стала мразью».

Екатерина говорит: ей показалось, что эти сообщения пишет ее отчим — Геннадий Гринев. Она вспоминает: «У мамы сначала не было четкой уверенности, что это он. Может, не хотелось верить».

Наталья с собаками. Фото: предоставлено Екатериной изданию «Коса»

При этом подруга Натальи рассказала следователям, что та в последнее время побаивалась мужа: переживала, что он может ей как-то навредить, например, облить кислотой. Также Наталья якобы нашла у себя в телефоне «шпионскую» программу и считала, что в ее машине установлен жучок.

Екатерина тоже говорит, что подобные разговоры у них с мамой были: «Она ходила и говорила: “Мне кажется, он меня убьет”».

Однако в последние недели перед гибелью Натальи странные сообщения приходить перестали. Лиза — младшая дочь Гриневой — также говорит, что дома прекратились скандалы и ссоры. Затишье продолжалось до 19 декабря 2021 года — того дня, когда Геннадий Гринев сообщил Екатерине и Лизе, что их мама мертва.

Версия Геннадия Гринева

Когда приехали полицейские, Геннадий Гринев рассказал им свою версию произошедшего (копия его показаний есть у редакции «Косы»).

По словам Геннадия, 17 декабря 2021 года они с Натальей после работы поехали на дачу — соседи по поселку пригласили их в гости на праздник. Само торжество проходило 18-го числа.

Наталья. Фото: предоставлено Екатериной изданию «Коса»

За столом Геннадий выпил коньяка на голодный желудок. Ему стало плохо, и он ушел домой пораньше. А Наталья вернулась поздно вечером и попросила мужа открыть бутылку мартини. Он утверждал, что она якобы выпила целых пол-литра.

После этого, как объяснял Гринев, его жена вышла на улицу «подышать» и позаниматься энергетическими практиками. Но вскоре вернулась и сказала, что упала и ударилась головой на крыльце. Дальше, по словам Геннадия, Наталья выпила обезболивающее и легла спать. Наутро у нее якобы болела голова и было спутанное сознание, по дороге в туалет она снова упала и ударилась головой, а еще била себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Но скорую помощь вызывать отказывалась. Также, по словам Гринева, его супруга пила корвалол — успокаивающий препарат, несовместимый с алкоголем.

Однако потом, как рассказал Геннадий, его жене вдруг стало легче. Она захотела убраться в доме и передвинуть матрас с первого этажа на второй. Геннадий отправился к соседям, чтобы найти того, кто поможет ему с переноской матраса. Приятелей не оказалось дома, а когда он пришел, его жена лежала на лестнице без чувств.

При этом, как он говорил, под головой у жены лежала двухлитровая стеклянная бутылка из-под лимонада. «Она упала горлом на бутылку и себя задушила. И когда он делал ей искусственное дыхание, он сломал ей ребра, и все повесят на него. Это вот прям первые были его слова», — так Екатерина вспоминает, что сказал ей отчим в тот день. Эти же слова Гринева про бутылку были и в его показаниях.

Во многом эта версия сходилась с тем, что говорили свидетели. Однако вскоре в ней обнаружились серьезные нестыковки.

они мне сказали с улыбкой на лице: “А зачем вам знать время смерти?»

Екатерина рассказывает: после смерти мамы ее тело очень быстро увезли в морг. По мнению девушки, полиция недостаточно тщательно изучила положение, в котором лежала погибшая, и все остальные детали.

Она вспоминает: «Когда я приехала [в морг], они мне сказали с улыбкой на лице: “А зачем вам знать время смерти? Она же с лестницы упала”. А потом приехал отчим, ему дали документы на захоронение, и 24 числа ее уже похоронили».

Но, как говорит Екатерина, она все еще не могла поверить в то, что это был несчастный случай. Ей казались странными и обстоятельства гибели мамы, и история отчима про ее падение шеей на бутылку.

Первичная судебно-медицинская экспертиза тоже вызывала много вопросов. У Натальи в крови не нашли ни этилового спирта, ни корвалола, и было непонятно, зачем Геннадий соврал, будто его жена употребляла их перед смертью.

Екатерина подала заявление в следственный комитет. Она также предоставила следователям фотографии странных сообщений, которые ее мама получала незадолго до смерти.

Не сразу, но СК все же возбудил дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Екатерина также добилась эксгумации тела Натальи. Новая экспертиза и допросы свидетелей показали: версия с несчастным случаем действительно была преждевременной.

Свидетели расходятся в показаниях

Следователи опросили знакомых Натальи. Многие подтвердили: накануне гибели супруги действительно были на дне рождения у соседей по даче. Гринев ушел домой раньше, а Наталья — поздно вечером.

При этом соседи сказали, что Наталья не была пьяной, — по их словам, она вообще пила очень немного, а в последнее время чаще ограничивалась парой бокалов шампанского или даже просто чаем. По мнению Екатерины, это никак не вяжется с версией Геннадия о том, что его супруга якобы выпила пол-литра мартини на ночь.

Наталья упоминала, что хочет развестись с мужем

У знакомых также спросили, какие отношения были в последнее время у Натальи и Геннадия Гриневых. Некоторые ответили, что ничего странного не замечали, и добавили, что версия Геннадия кажется им правдоподобной. Однако нашлись и другие свидетельства.

Например, одна из соседок рассказала, что Гриневы в последнее время общались между собой напряженно, Наталья упоминала, что хочет развестись с мужем, а Геннадий выглядел подавленным.

Также несколько соседей вспомнили: накануне гибели Наталья говорила, что утром собирается пораньше отправиться в город по делам. Поэтому им показалось странным, что вместо этого она якобы взялась убираться в доме и потребовала, чтобы муж передвинул матрас.

Один из соседей — бывший участковый — также припомнил, как вошел в дом после трагедии, когда тело Натальи еще лежало на лестнице. Он рассказал, что в помещении был сильный беспорядок, как будто происходила «какая-то борьба». Он также заметил, что кто-то сдвинул с места тяжелый комод.

Екатерина — дочь Натальи — тоже говорит, что обратила внимание на эту деталь: «Даже если ты с лестницы полетишь, в этот комод никак невозможно влететь».

Следователи опросили и Лизу — младшую сестру Екатерины. Та рассказала: у ее родителей были хорошие отношения, ссор в семье не было. Она также добавила, что в последнее время ее мама стала чаще употреблять алкоголь.

Лиза сказала, что отец попросил ее дать ложные показания

Однако через некоторое время Лиза изменила показания. Она призналась следователям, что на самом деле у Натальи с Геннадием были постоянные конфликты и скандалы, а также разговоры о разводе. Кроме того, Лиза рассказала, что ее мама вовсе не начала чаще выпивать. По словам девушки, в первый раз она дала ложные показания, потому что ее об этом попросил отец, а она не хотела его расстраивать.

Наталья с дочерьми. Фото: предоставлено Екатериной изданию «Коса»

Сам Геннадий в разговоре с «Косой» прокомментировал это так: «Я не знаю, зачем адвокатша попросила Лизу сказать, что мама пила. Нет, мама-то пила, но не в стельку напивалась. Мама каждый день пила мартини, но не пила как алкоголик». На вопрос, просил ли он дочь дать ложные показания, он ответил: «Я этого не помню. Для чего мне это надо было? Просил или не просил, я просто не помню».

При этом Геннадий и в суде, и в разговоре с журналистами повторял: у него не было серьезных конфликтов с женой и о предстоящем разводе он тоже ничего не знал. Впрочем, в показаниях он также говорил: «Ну, так скажем, раз в полгода она могла поистерить, попрыгать возле дверей там, ну это опять же женское. Мы же мужчины, настоящие мужчины, на это внимания не обращаем, на женские слабости». С его слов получалось, что разговоры о расставании Наталья все же с ним вела, но он не относился к ним серьезно.

Он также заявил, что Наталье было бы невыгодно разводиться, поскольку она жила за его счет — по словам Геннадия, именно он оплачивал ей все путешествия и покупки. Впрочем, и подруга Натальи, и ее дочь Екатерина считают, что это не так. Они говорят, что у супругов не было совместного бюджета и Наталья сама платила за свои хобби и поездки.

Наталья умирала медленно

Когда судмедэксперты провели эксгумационную экспертизу, в деле появились новые детали. В документе говорится: перед смертью Наталья несколько раз ударилась головой. Причем травмы есть и на затылке, и спереди — хотя самая первая экспертиза этого не показала.

Нашлись и другие повреждения: ссадина на ноге, кровоподтек на плече, кровоизлияние на спине — такое, как будто Наталья обо что-то сильно ударилась спиной или кто-то ее ударил.

Травмы, обнаруженные на теле Натальи. Фото: предоставлены Екатериной изданию «Коса»

Эксперты заключили: повреждения появились не одномоментно, а в течение некоторого времени. Кроме того, после получения черепно-мозговой травмы Наталья умерла не сразу, а через час-полтора.

Геннадий Гринев утверждает: множественные повреждения на теле Натальи объясняются тем, что перед смертью она несколько раз падала и ударялась головой. Что касается кровоподтека на спине, то он сказал, что это «просто бред»:

«Находится какой-то синячок, вы же понимаете, все это из пальца вытянуто. Я мужик под два метра ростом, весом 115 килограммов, если я ударю, там что-то найдется. Здесь ничего не найдено, все целое и какой-то синячок на спине».

У геннадия нашли телефон, с которого приходили сообщения

Однако, помимо новых результатов судмедэкспертизы, появились и другие улики. Например, следователи нашли у Геннадия Гринева тот самый телефон, с которого Наталье приходили анонимные сообщения.

Кто писал СМС?

К моменту суда стало очевидно, что в своих первоначальных показаниях Геннадий Гринев многое скрыл от следователей. После того как стали известны результаты новой экспертизы, он изменил показания и признал: на самом деле он был в доме в тот момент, когда Наталья упала на лестницу, и даже сам ее толкнул.

Наталья. Фото: предоставлено Екатериной изданию «Коса»

Его новая версия выглядела так: в день гибели, 19 декабря, Наталья с самого утра с кем-то переписывалась по телефону. Геннадий злился на жену, а она отказывалась сказать ему, с кем общается, и отдать мобильный.

Тогда они начали ссориться и толкать друг друга. Геннадий неосторожно толкнул жену в спину — и она упала на лестницу. Причем не со второго этажа вниз, как он говорил изначально, а наоборот — находясь на первом этаже, приземлилась на лестничный пролет.

По словам Гринева, он не думал, что Наталья сильно пострадала, и пошел на улицу искать друзей, чтобы перенести матрас. В разговоре с «Косой» он объяснил: «Она упала не на лестницу, а на стенку, и облокотилась на лестницу. Сказала мне какую-то гадость, и я пошел. Конечно, у меня не было подозрения, что случилось что-то серьезное».

«А кто знает, кто писал эти эсэмэски? Это был телефон Натальи»

Что касается загадочных СМС-сообщений, то показания Гринева несколько раз менялись. Сначала он признался, что действительно отправлял их жене, чтобы припугнуть, потому что подозревал, что у нее появился другой мужчина. Но потом стал утверждать, что не знает, кто писал эти сообщения, и дал показания под давлением.

Изданию «Коса» он сказал: «А кто знает, кто писал эти эсэмэски? Это был телефон Натальи, он был у Наташи в машине. Когда у меня забрали телефон, я его нашел и с ним ходил». Также он добавил: по его мнению, угроз в этих сообщениях не содержится и к делу они никак не относятся.

Разобраться в смерти мамы

Екатерина Можеева считает, что в этой истории по-прежнему много странностей. Она не верит, что ее мама сама по себе несколько раз падала и ударялась головой, но никому об этом не сообщила. Екатерина говорит, что ее мама была очень общительной и звонила подругам и дочерям по любому поводу — даже если просто сломает ноготь. А в день гибели до нее почему-то с самого утра не могли дозвониться ни подруги, ни дочери. Также она не понимает, зачем отчим рассказал, будто его жена была пьяна и пила корвалол, если экспертиза этого не подтвердила.

Екатерина с матерью. Фото: предоставлено героиней изданию «Коса»

Как бы то ни было, суд поверил Геннадию. Его признали виновным в «причинении смерти по неосторожности» — это статья куда более мягкая, чем «убийство». Судья решил, что Гринев «легкомысленно» толкнул жену, не подозревая, к каким последствиям это приведет. В итоге ему назначили два года исправительных работ и штраф, поскольку он совершил «преступление небольшой тяжести».

Екатерина вспоминает: когда она услышала этот приговор, у нее сперва опустились руки. Она считала, что ее отчим должен понести куда более серьезное наказание — и что это не было просто «случайным» и «легкомысленным» толчком в спину.

Она все же решила не сдаваться: стала обращаться в СМИ и писать в соцсетях главе СК Бастрыкину. Екатерина подала на апелляцию — и в суд вызвали судмедэксперта, который снова повторил, что перед смертью Наталья получила несколько травм и умерла не сразу.

«Потерпевшая хочет много денег»

В конце концов приговор отменили — а в этом году в суд поступило новое дело, уже по более тяжкой статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь Геннадия обвиняют в том, что он осознанно избил жену, даже если не хотел ее убивать.

Сам Гринев утверждает: его падчерица Екатерина действует из корыстных мотивов. Якобы она хочет отобрать у него имущество. В разговоре с «Косой» он сказал:

«Потерпевшая хочет много денег. Условие такое — отдай квартиры, и я заберу заявление. Я не понимаю, почему я должен отдавать квартиры, гараж, джип?» Он также назвал Екатерину «дурой» и «убогим человеком».

Никаких доказательств того, что падчерица его шантажировала, Геннадий не предоставил. Сама Екатерина отрицает, что такое происходило, — она говорит, что не согласилась бы забрать заявление, даже если бы ей действительно предложили квартиру и машину.

По ее словам, она хочет лишь разобраться в смерти мамы. Екатерина уверена, что Геннадий Гринев должен понести ответственность за гибель Натальи. Следующее судебное заседание назначено на апрель.

