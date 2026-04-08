«Упала горлом на бутылку»

Однажды 33-летней Екатерине Можеевой позвонили и сказали: ее мама упала с лестницы и погибла. Дома в это время был только отчим. Произошедшее считалось несчастным случаем, но Екатерине с самого начала казалось, что в деле много странностей. Она добилась повторной экспертизы, и история действительно оказалась куда более запутанной. Медиа «Коса» изучило документы, поговорило с героями этой истории и выпустило материал — «Холод» рассказывает, что известно о деле, которое рассматривается в суде прямо сейчас. Услышать интервью с героями этого материала можно в репортаже «Косы» по ссылке.
Жительница подмосковного города Мытищи Екатерина Можеева вспоминает: в декабре 2021 года ее жизнь превратилась в кошмар. Отчим позвонил и сказал, что ее мама — Наталья Гринева — погибла в результате несчастного случая. Но у Екатерины возникло ощущение, что он что-то недоговаривает.
Она знала, что у ее мамы в последнее время были напряженные отношения с отчимом: Наталья хотела развестись с Геннадием, и они постоянно ссорились. А еще незадолго до смерти Наталья Гринева получала странные угрожающие СМС-сообщения с неизвестного номера.
После того как ее маму похоронили, Екатерина стала добиваться эксгумации тела, повторной экспертизы и полноценного расследования. В итоге против ее отчима возбудили уголовное дело — а детали, которые выяснились в ходе следствия, перевернули эту историю с ног на голову.
Однако на сегодняшний день суды все еще продолжаются, а Геннадий Гринев продолжает настаивать, что он непричастен к смерти жены, и приводит аргументы в пользу своей невиновности.
«Мне кажется, он меня убьет»
Екатерине 33 года, она работает в бьюти-сфере. В разговоре с «Косой» она рассказала, что мама растила ее одна, без отца: «Они развелись, когда мама была еще беременна мной. Это был 1992 год. В те годы остаться без мужа было плохо. Все очень старались побыстрее как-то еще вступить в отношения».
Примерно 25 лет назад в ее жизни появился отчим — Геннадий Гринев, а потом родилась младшая сестра — Лиза.
Екатерина говорит, что Геннадий с самого начала казался ей резким и агрессивным человеком: он постоянно повышал голос и вел себя «неадекватно». Но на свою жену Наталью руку никогда не поднимал. На вопрос, бывал ли он жесток по отношению к самой Екатерине и к домашним животным, она отвечает: «Не могу об этом говорить, тяжело».
У девушки сохранилось видео, которое она сняла в подростковом возрасте. На нем Гринев, обращаясь к жене, говорит про падчерицу: «Я в жопу ей засуну эту кассету» и называет Екатерину «тупорылой». Все это происходит при младшей сестре Лизе — на записи ей на вид около четырех лет.
Геннадий занимался собственным бизнесом — у него была шиномонтажная мастерская. Наталья работала медсестрой и следила за домом. По словам Екатерины, она все силы вкладывала в дочерей и ничего не делала ради собственного удовольствия.
А потом, когда дети подросли, у Натальи наконец появилось свободное время — и ее жизнь резко изменилась: «Она зажила. Устроилась на новую работу. Иногда с подругой могла задержаться. Она расцвела, ей захотелось пожить для себя».
Екатерина говорит: у ее мамы вырос личный доход, появились новые друзья и знакомые. Судя по инстаграму, Наталья в последние годы много путешествовала, а еще увлекалась различными марафонами по здоровому питанию, сажала цветы на даче и фотографировала своих собак.
Ее близкие говорят, что Наталья в этот период все чаще задумывалась о разводе. Она жаловалась подруге, что ее муж Геннадий — «манипулятор», говорила, что он ее унижает и оскорбляет (материалы уголовного дела и переписка Натальи с подругой есть в распоряжении издания «Коса»).
В сообщениях Наталья рассказывала подруге: она уже объявила мужу, что хочет развестись. «Я сказала, что все. Он в ахуе, конечно. Похудел, но делает вид, что я ничего не говорила». Впрочем, сам Геннадий утверждает, что такого разговора у них с женой не было и он даже не подозревал, что она хочет от него уйти.
Екатерина считает, что отчим не хотел разводиться с ее матерью и делить имущество — несколько квартир, дачу и машину. Как бы то ни было, сразу несколько знакомых говорят, что теплых отношений в семье давно уже не было, — Наталья и Геннадий общались скорее как соседи.
В 2021 году Наталья познакомилась с другим мужчиной, который стал за ней ухаживать. Ее подруга рассказывала, что Гринева впервые за 20 лет «почувствовала себя любимой и счастливой». Но примерно через месяц ей стали поступать странные сообщения с неизвестного номера. Их тексты есть в судебных документах, «Коса» приводит одно из посланий с сохранением авторской орфографии и пунктуации:
«Привет, вафля, нам передали ты встретиться хотела, никто с тобой шлюха встречаться не будет, за твои слова в нашу сторону ты получил, вафлить тебя не будем мужа твоего жалко, охуительные чувак с людьми правильными общается ты как всегда сперму с морды своей старой сотреш и придеш домой как ничем не бывало, мы тебя говном измажим чтобы от мыться не смогла, сделаем это или возле дома нет скорей всего когда ты в Милуне тусить будешь тайком от мужа годна он опять на выходные уедет, мы за тебя много что узнали, а нащет что ты крутая, хуйня ты ебливая хотели посмотреть как ты крылья свои распустишь. Но гавном твой поганый рот (ебальник измажим) может даже в пивном баре. Есть предыстория, позже напишем изза чего ты для нас стала мразью».
Екатерина говорит: ей показалось, что эти сообщения пишет ее отчим — Геннадий Гринев. Она вспоминает: «У мамы сначала не было четкой уверенности, что это он. Может, не хотелось верить».
При этом подруга Натальи рассказала следователям, что та в последнее время побаивалась мужа: переживала, что он может ей как-то навредить, например, облить кислотой. Также Наталья якобы нашла у себя в телефоне «шпионскую» программу и считала, что в ее машине установлен жучок.
Екатерина тоже говорит, что подобные разговоры у них с мамой были: «Она ходила и говорила: “Мне кажется, он меня убьет”».
Однако в последние недели перед гибелью Натальи странные сообщения приходить перестали. Лиза — младшая дочь Гриневой — также говорит, что дома прекратились скандалы и ссоры. Затишье продолжалось до 19 декабря 2021 года — того дня, когда Геннадий Гринев сообщил Екатерине и Лизе, что их мама мертва.
Версия Геннадия Гринева
Когда приехали полицейские, Геннадий Гринев рассказал им свою версию произошедшего (копия его показаний есть у редакции «Косы»).
По словам Геннадия, 17 декабря 2021 года они с Натальей после работы поехали на дачу — соседи по поселку пригласили их в гости на праздник. Само торжество проходило 18-го числа.
За столом Геннадий выпил коньяка на голодный желудок. Ему стало плохо, и он ушел домой пораньше. А Наталья вернулась поздно вечером и попросила мужа открыть бутылку мартини. Он утверждал, что она якобы выпила целых пол-литра.
После этого, как объяснял Гринев, его жена вышла на улицу «подышать» и позаниматься энергетическими практиками. Но вскоре вернулась и сказала, что упала и ударилась головой на крыльце. Дальше, по словам Геннадия, Наталья выпила обезболивающее и легла спать. Наутро у нее якобы болела голова и было спутанное сознание, по дороге в туалет она снова упала и ударилась головой, а еще била себя по щекам, чтобы прийти в чувство. Но скорую помощь вызывать отказывалась. Также, по словам Гринева, его супруга пила корвалол — успокаивающий препарат, несовместимый с алкоголем.
Однако потом, как рассказал Геннадий, его жене вдруг стало легче. Она захотела убраться в доме и передвинуть матрас с первого этажа на второй. Геннадий отправился к соседям, чтобы найти того, кто поможет ему с переноской матраса. Приятелей не оказалось дома, а когда он пришел, его жена лежала на лестнице без чувств.
При этом, как он говорил, под головой у жены лежала двухлитровая стеклянная бутылка из-под лимонада. «Она упала горлом на бутылку и себя задушила. И когда он делал ей искусственное дыхание, он сломал ей ребра, и все повесят на него. Это вот прям первые были его слова», — так Екатерина вспоминает, что сказал ей отчим в тот день. Эти же слова Гринева про бутылку были и в его показаниях.
Во многом эта версия сходилась с тем, что говорили свидетели. Однако вскоре в ней обнаружились серьезные нестыковки.
Екатерина рассказывает: после смерти мамы ее тело очень быстро увезли в морг. По мнению девушки, полиция недостаточно тщательно изучила положение, в котором лежала погибшая, и все остальные детали.
Она вспоминает: «Когда я приехала [в морг], они мне сказали с улыбкой на лице: “А зачем вам знать время смерти? Она же с лестницы упала”. А потом приехал отчим, ему дали документы на захоронение, и 24 числа ее уже похоронили».
Но, как говорит Екатерина, она все еще не могла поверить в то, что это был несчастный случай. Ей казались странными и обстоятельства гибели мамы, и история отчима про ее падение шеей на бутылку.
Первичная судебно-медицинская экспертиза тоже вызывала много вопросов. У Натальи в крови не нашли ни этилового спирта, ни корвалола, и было непонятно, зачем Геннадий соврал, будто его жена употребляла их перед смертью.
Екатерина подала заявление в следственный комитет. Она также предоставила следователям фотографии странных сообщений, которые ее мама получала незадолго до смерти.
Не сразу, но СК все же возбудил дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Екатерина также добилась эксгумации тела Натальи. Новая экспертиза и допросы свидетелей показали: версия с несчастным случаем действительно была преждевременной.
Свидетели расходятся в показаниях
Следователи опросили знакомых Натальи. Многие подтвердили: накануне гибели супруги действительно были на дне рождения у соседей по даче. Гринев ушел домой раньше, а Наталья — поздно вечером.
При этом соседи сказали, что Наталья не была пьяной, — по их словам, она вообще пила очень немного, а в последнее время чаще ограничивалась парой бокалов шампанского или даже просто чаем. По мнению Екатерины, это никак не вяжется с версией Геннадия о том, что его супруга якобы выпила пол-литра мартини на ночь.
У знакомых также спросили, какие отношения были в последнее время у Натальи и Геннадия Гриневых. Некоторые ответили, что ничего странного не замечали, и добавили, что версия Геннадия кажется им правдоподобной. Однако нашлись и другие свидетельства.
Например, одна из соседок рассказала, что Гриневы в последнее время общались между собой напряженно, Наталья упоминала, что хочет развестись с мужем, а Геннадий выглядел подавленным.
Также несколько соседей вспомнили: накануне гибели Наталья говорила, что утром собирается пораньше отправиться в город по делам. Поэтому им показалось странным, что вместо этого она якобы взялась убираться в доме и потребовала, чтобы муж передвинул матрас.
Один из соседей — бывший участковый — также припомнил, как вошел в дом после трагедии, когда тело Натальи еще лежало на лестнице. Он рассказал, что в помещении был сильный беспорядок, как будто происходила «какая-то борьба». Он также заметил, что кто-то сдвинул с места тяжелый комод.
Екатерина — дочь Натальи — тоже говорит, что обратила внимание на эту деталь: «Даже если ты с лестницы полетишь, в этот комод никак невозможно влететь».
Следователи опросили и Лизу — младшую сестру Екатерины. Та рассказала: у ее родителей были хорошие отношения, ссор в семье не было. Она также добавила, что в последнее время ее мама стала чаще употреблять алкоголь.
Однако через некоторое время Лиза изменила показания. Она призналась следователям, что на самом деле у Натальи с Геннадием были постоянные конфликты и скандалы, а также разговоры о разводе. Кроме того, Лиза рассказала, что ее мама вовсе не начала чаще выпивать. По словам девушки, в первый раз она дала ложные показания, потому что ее об этом попросил отец, а она не хотела его расстраивать.
Сам Геннадий в разговоре с «Косой» прокомментировал это так: «Я не знаю, зачем адвокатша попросила Лизу сказать, что мама пила. Нет, мама-то пила, но не в стельку напивалась. Мама каждый день пила мартини, но не пила как алкоголик». На вопрос, просил ли он дочь дать ложные показания, он ответил: «Я этого не помню. Для чего мне это надо было? Просил или не просил, я просто не помню».
При этом Геннадий и в суде, и в разговоре с журналистами повторял: у него не было серьезных конфликтов с женой и о предстоящем разводе он тоже ничего не знал. Впрочем, в показаниях он также говорил: «Ну, так скажем, раз в полгода она могла поистерить, попрыгать возле дверей там, ну это опять же женское. Мы же мужчины, настоящие мужчины, на это внимания не обращаем, на женские слабости». С его слов получалось, что разговоры о расставании Наталья все же с ним вела, но он не относился к ним серьезно.
Он также заявил, что Наталье было бы невыгодно разводиться, поскольку она жила за его счет — по словам Геннадия, именно он оплачивал ей все путешествия и покупки. Впрочем, и подруга Натальи, и ее дочь Екатерина считают, что это не так. Они говорят, что у супругов не было совместного бюджета и Наталья сама платила за свои хобби и поездки.
Наталья умирала медленно
Когда судмедэксперты провели эксгумационную экспертизу, в деле появились новые детали. В документе говорится: перед смертью Наталья несколько раз ударилась головой. Причем травмы есть и на затылке, и спереди — хотя самая первая экспертиза этого не показала.
Нашлись и другие повреждения: ссадина на ноге, кровоподтек на плече, кровоизлияние на спине — такое, как будто Наталья обо что-то сильно ударилась спиной или кто-то ее ударил.
Эксперты заключили: повреждения появились не одномоментно, а в течение некоторого времени. Кроме того, после получения черепно-мозговой травмы Наталья умерла не сразу, а через час-полтора.
Геннадий Гринев утверждает: множественные повреждения на теле Натальи объясняются тем, что перед смертью она несколько раз падала и ударялась головой. Что касается кровоподтека на спине, то он сказал, что это «просто бред»:
«Находится какой-то синячок, вы же понимаете, все это из пальца вытянуто. Я мужик под два метра ростом, весом 115 килограммов, если я ударю, там что-то найдется. Здесь ничего не найдено, все целое и какой-то синячок на спине».
Однако, помимо новых результатов судмедэкспертизы, появились и другие улики. Например, следователи нашли у Геннадия Гринева тот самый телефон, с которого Наталье приходили анонимные сообщения.
Кто писал СМС?
К моменту суда стало очевидно, что в своих первоначальных показаниях Геннадий Гринев многое скрыл от следователей. После того как стали известны результаты новой экспертизы, он изменил показания и признал: на самом деле он был в доме в тот момент, когда Наталья упала на лестницу, и даже сам ее толкнул.
Его новая версия выглядела так: в день гибели, 19 декабря, Наталья с самого утра с кем-то переписывалась по телефону. Геннадий злился на жену, а она отказывалась сказать ему, с кем общается, и отдать мобильный.
Тогда они начали ссориться и толкать друг друга. Геннадий неосторожно толкнул жену в спину — и она упала на лестницу. Причем не со второго этажа вниз, как он говорил изначально, а наоборот — находясь на первом этаже, приземлилась на лестничный пролет.
По словам Гринева, он не думал, что Наталья сильно пострадала, и пошел на улицу искать друзей, чтобы перенести матрас. В разговоре с «Косой» он объяснил: «Она упала не на лестницу, а на стенку, и облокотилась на лестницу. Сказала мне какую-то гадость, и я пошел. Конечно, у меня не было подозрения, что случилось что-то серьезное».
Что касается загадочных СМС-сообщений, то показания Гринева несколько раз менялись. Сначала он признался, что действительно отправлял их жене, чтобы припугнуть, потому что подозревал, что у нее появился другой мужчина. Но потом стал утверждать, что не знает, кто писал эти сообщения, и дал показания под давлением.
Изданию «Коса» он сказал: «А кто знает, кто писал эти эсэмэски? Это был телефон Натальи, он был у Наташи в машине. Когда у меня забрали телефон, я его нашел и с ним ходил». Также он добавил: по его мнению, угроз в этих сообщениях не содержится и к делу они никак не относятся.
Разобраться в смерти мамы
Екатерина Можеева считает, что в этой истории по-прежнему много странностей. Она не верит, что ее мама сама по себе несколько раз падала и ударялась головой, но никому об этом не сообщила. Екатерина говорит, что ее мама была очень общительной и звонила подругам и дочерям по любому поводу — даже если просто сломает ноготь. А в день гибели до нее почему-то с самого утра не могли дозвониться ни подруги, ни дочери. Также она не понимает, зачем отчим рассказал, будто его жена была пьяна и пила корвалол, если экспертиза этого не подтвердила.
Как бы то ни было, суд поверил Геннадию. Его признали виновным в «причинении смерти по неосторожности» — это статья куда более мягкая, чем «убийство». Судья решил, что Гринев «легкомысленно» толкнул жену, не подозревая, к каким последствиям это приведет. В итоге ему назначили два года исправительных работ и штраф, поскольку он совершил «преступление небольшой тяжести».
Екатерина вспоминает: когда она услышала этот приговор, у нее сперва опустились руки. Она считала, что ее отчим должен понести куда более серьезное наказание — и что это не было просто «случайным» и «легкомысленным» толчком в спину.
Она все же решила не сдаваться: стала обращаться в СМИ и писать в соцсетях главе СК Бастрыкину. Екатерина подала на апелляцию — и в суд вызвали судмедэксперта, который снова повторил, что перед смертью Наталья получила несколько травм и умерла не сразу.
В конце концов приговор отменили — а в этом году в суд поступило новое дело, уже по более тяжкой статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь Геннадия обвиняют в том, что он осознанно избил жену, даже если не хотел ее убивать.
Сам Гринев утверждает: его падчерица Екатерина действует из корыстных мотивов. Якобы она хочет отобрать у него имущество. В разговоре с «Косой» он сказал:
«Потерпевшая хочет много денег. Условие такое — отдай квартиры, и я заберу заявление. Я не понимаю, почему я должен отдавать квартиры, гараж, джип?» Он также назвал Екатерину «дурой» и «убогим человеком».
Никаких доказательств того, что падчерица его шантажировала, Геннадий не предоставил. Сама Екатерина отрицает, что такое происходило, — она говорит, что не согласилась бы забрать заявление, даже если бы ей действительно предложили квартиру и машину.
По ее словам, она хочет лишь разобраться в смерти мамы. Екатерина уверена, что Геннадий Гринев должен понести ответственность за гибель Натальи. Следующее судебное заседание назначено на апрель.