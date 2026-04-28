Пришел с войны и избил жену

В начале апреля в соцсетях завирусилось видео: молодая красивая девушка встречает мужчину по имени Влад. На следующем снимке — она же с заплывшим глазом и бордовым кровоподтеком. Оказалось, что Влад — участник войны в Украине, который недавно выучился на психолога, чтобы помогать другим военным с симптомами ПТСР. Недавно он вернулся домой и избил жену. Александра боится, что никакой ответственности за домашнее насилие он не понесет. «Коса» рассказала историю Александры и дозвонилась самому Владиславу. Полностью репортаж можно посмотреть по ссылке. «Холод» рассказывает, что известно об этом случае.

Знакомство «как в сериале»

Александре Назаровой 33 года, она живет в Подмосковье и работает в бьюти-индустрии. В прошлом она сменила несколько профессий — была и экспертом-криминалистом, и фитнес-тренером, и проджект-менеджером.

Она говорит, что привыкла считать себя самостоятельным человеком и добиваться всего сама. В конце 2023 года, когда она познакомилась с Владиславом Назаровым, она занималась обучающими фитнес-курсами. По словам Александры, работа ей нравилась, денег хватало. Только в личной жизни дела шли не очень хорошо.

«Я встречалась с молодым человеком шесть лет, — вспоминает она. — Я выросла из отношений, он вырос, и не было возможности поставить какую-то точку». Теперь она считает, что нужно было расстаться с тем возлюбленным и «заняться собой, своей карьерой». Но получилось так, что она «перескочила в следующие отношения».

Он говорил, что хочет семью и детей

Все началось случайно. Александра рассказывает, что однажды пыталась расплатиться в кафе и у нее не сработала банковская карта. Тогда незнакомый молодой человек предложил за нее заплатить, а она сделала ему перевод по мобильному телефону. «Потом он мне написал, и у нас закрутилось общение», — говорит она.

Нового знакомого звали Владислав. Он показался Александре надежным человеком — говорил, что хочет семью и детей. Она на тот момент устала от неопределенности в отношениях с другими мужчинами, и Владислав очень привлекал ее тем, что казался зрелым и эмоционально стабильным. Она рассталась с предыдущим молодым человеком и начала новые отношения.

Александра и Владислав. Фото: предоставлено героиней изданию «Коса»

Ей запомнилось свидание, когда они вместе пошли на каток. «Вы держитесь за руки, и есть какая-то поддержка: можно опереться, чувствуешь себя защищенной. Это самые простые вещи, на которые может среагировать девушка, которая соскучилась по такому. Вот этой романтики обычно не встретишь», — говорит она.

По словам Александры, ее не отпугнул род занятий Владислава — оказалось, что он служит по контракту и скоро должен вернуться на фронт. Она говорит, что на тот момент не интересовалась политикой и ей казалось, что война — это «где-то далеко» и ее не касается.

Она знала, что люди, побывавшие в зоне боевых действий, могут страдать от ПТСР — в частности, испытывать вспышки агрессии или злоупотреблять алкоголем. Но она была уверена: если дать человеку любовь и понимание, то все можно преодолеть.

«Он думал, что идет умирать»

«У него к тому моменту уже было ранение, — говорит Александра. — Он уже прошел через определенные вещи. Я не думала, что будет хуже. И думала, что я потяну — у меня же такой богатый опыт».

Что касается причин, по которым Владислав ушел на войну, то Александра вспоминает: он сказал ей, что переживал душевный кризис и у него «не осталось никаких опор».

Фото: предоставлено Александрой изданию «Коса»

«Он думал, что идет умирать, — рассказывает она. — Говорил, так останутся хотя бы деньги для родителей. Но когда мы познакомились, он решил: “Я не хочу умирать, хочу семью, детей”». По словам Александры, у нее создалось впечатление, что она для него — особенный человек, который поможет Владиславу изменить свою жизнь к лучшему.

Александра говорит, что отношения развивались «как в сериале». Владислав дарил ей цветы и подарки. Узнав, что она влезла в долги, пообещал «во всем разобраться» — сказал: «Мы же пара, я же твой мужчина».

Уже через две недели после знакомства он сделал ей предложение. Александра говорит, что она удивилась такому быстрому развитию событий. С другой стороны, подумала, что, может быть, это и к лучшему: человек точно знает, чего хочет. Кроме того, Владиславу скоро нужно было возвращаться на фронт, — по ее словам, эти обстоятельства как будто подталкивали к быстрым решениям.

Фото: страница Владислава в VK

«Наверное, повлияло и давление общественности, — рассуждает она. — Мне к тому моменту было уже 30 лет, нужно выйти замуж, родить ребенка. И тут такой период, все так хорошо складывается. Теперь я понимаю, что очень сильно поспешила и сглупила». В январе 2024 года Владислав и Александра расписались.

Выпивал и уходил из дома

До мая Владислав оставался в городе. По словам Александры, он проводил инструктаж новобранцам. Начав жить вместе с мужем, она стала замечать первые тревожные знаки.

Александра рассказывает, что раньше не видела Владислава пьяным и даже не думала, что у него могут быть проблемы с алкоголем. Но теперь заметила, что он часто выпивает. Она не придала этому слишком большого значения — списывала на стресс и усталость.

Но появились и другие странности. По словам Александры, Владислав стал ночью с кем-то созваниваться и срываться из дома — якобы кому-то из его товарищей нужна помощь. Александра говорит, что и этому пыталась найти оправдания: наверное, он просто такой добрый человек, не может бросить в беде взбалмошных друзей.

Рукоприкладства в семье не было. Но, как говорит Александра, ее муж мог повысить голос или что-нибудь разбить — например, телефон, чашку или окно. «Но мне казалось, мы начали эти отношения с полной искренностью, — вот и соответствующее поведение», — говорит она.

Фото: предоставлено Александрой

Александра называет себя интровертом, говорит, что у нее мало знакомых и нет близких подруг. Поэтому ей не с кем было обсудить происходящее, чтобы услышать мнение со стороны. Кроме того, она считает, что муж на это тоже влиял.

«Он меня ограждал от окружения, — рассуждает она. — Говорил, какие все злые, плохие, только мы — команда, а мир вокруг против нас».

В мае Владислав ушел на фронт, а летом подорвался на мине, был серьезно ранен и потерял ногу. Александра увиделась с ним уже в госпитале.

Украл болгарку, пиво и конфеты

В своих соцсетях Владислав Назаров много писал о госпитале, выкладывал фотографии своей ноги после ампутации, постил мемы, новости, видеозаписи с фронта.

На снимках из госпиталя часто появляется Александра. То она накрывает мужу новогодний ужин в палате, то привозит подарки. Он называет ее «любимая жена». В других записях он показывает, как заново учится ходить и как жена вывозит его на прогулки.

Фото: страница Владислава в VK

Телеграм-канал он завел в 2024 году. Что происходило до этого в жизни Владислава — трудно сказать. Но если изучить информацию на судебных сайтах и сопоставить детали, становится ясно, что в прошлом он не раз совершал преступления и у него были судимости.

Чаще всего — за кражи. В разные годы он — один или с подельниками — забирался в дома и магазины. Среди украденных им предметов — болгарка, перфоратор, 19 упаковок конфет, телевизор, машинка для стрижки волос, бутылка виски, пиво. Были не только обычные кражи, но и разбойные нападения. Так, однажды в магазине Владислав выстрелил в продавщицу, требуя отдать деньги и ценные вещи.

В 2022 году суд приговорил Владислава к заключению в колонии строгого режима за очередную кражу. Контракт он подписал, вероятно, уже там — это следует из дат, да и Александра из его рассказов поняла именно так.

Она говорит, что знала о прошлом Владислава — но это ее не отпугнуло. По словам Александры, она привыкла давать людям второй шанс и верить в лучшее. К тому же, в прошлом она была криминалистом, и, как она объясняет, теперь ее сложно удивить чем-то подобным.

«Мне хочется верить в то, что человек меняется»

«Человек уже свое получил, — рассуждает она. — А дальше от него зависит, как он будет себя вести, будет ли меняться. Он признался мне во всем, сказал, что готов закрыть судимости, получить орден. Он и правда получил орден Мужества и закрыл все судимости, для меня это был прям восторг — то, что он готов пойти на такой шаг. Прошлое не определяет человека, определяют его поступки в настоящем. Мне хочется верить в то, что человек меняется».

Спала на раскладушке в госпитале

Александра вспоминает: когда после ранения муж лежал в больнице, она от него почти не отходила. «Нам разрешили в палате поставить раскладушку, — говорит она. — Я выполняла роль сиделки: и в магазин, и в туалет, и помыть, и поменять постельное белье. Я это приняла: да, есть определенный дискомфорт, но это ненадолго, скоро все закончится — мы же команда».

Александра с Владиславом в больнице. Фото: предоставлено героиней изданию «Коса»

По словам Александры, в госпитале Владислав не пил — туда было строго запрещено проносить алкоголь. Но потом он начал восстанавливаться, чаще выходить на улицу, а затем вернулся домой.

Со стороны казалось, что он отлично адаптируется к мирной жизни. Он дистанционно прошел курс по повышению квалификации — выучился на психолога-консультанта. Александра говорит, что Владислав даже консультировал своих товарищей по госпиталю и мечтал, что будет помогать военным справляться с ПТСР. Он проходил и другие курсы и даже попал в сюжет на телевидении об обучающих программах для военных.

«Он ездил, искал себе протезирующую компанию, чтобы получить протез. Отучился еще и на токаря. У него был очень насыщенный период, он весь был в разъездах, в делах», — говорит Александра.

Вскоре после возвращения Владислава с фронта оказалось, что Александра беременна, — муж делился своей радостью в соцсетях. Могло показаться, что у супругов все идеально. Но, по словам Александры, на самом деле ситуация была не такой радужной. Владислав все чаще выпивал, он злился и ломал вещи.

Она говорит, что списывала это на пережитую им травму и симптомы ПТСР. Ей казалось, что она должна помочь мужу справиться с этим. А Владислав и сам намекал, что она должна «влиять на его поведение», «успокаивать и поддерживать».

«Он потерял свое здоровье, как физическое, так и моральное»

Она говорит, что муж также начал бездумно тратить деньги, которые ему выплатили за участие в боевых действиях и ранение. Позже многие упрекали ее в том, что она якобы вышла за него «по расчету», надеясь получить выплаты. Однако сама она говорит, что, наоборот, старалась не прикасаться к этим деньгам — даже несмотря на то, что не могла постоянно работать, пока ухаживала за Владиславом.

«Он получил их за ранения, значит, это только его деньги, — говорит она. — Я говорила себе: если он где-то пропивал их, это нормально, ему же их заплатили. У нас был семейный бюджет, но я оттуда особо ничего не брала. У меня была подработка, и я могла позволить себе мелочи — маникюр или реснички. А его деньги — это его, он потерял свое здоровье, как физическое, так и моральное».

Скриншот: Telegram-канал Владислава

Но в какой-то момент, по словам Александры, она устала терпеть поведение мужа и наблюдать за его бездумными тратами. Она вспоминает: это случилось, когда она была на седьмом месяце беременности. Владислав тогда поехал в родной город, Петербург, — навестить близких.

«Он там начал пить. Постоянно звонил, говорил перевести деньги. Они лежали на моем счету, потому что там хорошие проценты, — говорит Александра. — Звонил ночью или рано утром, часа в четыре. Говорил: переведи мне 10, 20 тысяч, 50. Я говорю: слушай, я от всего этого устала, давай ты просто вернешься домой. А он сказал: “Я приеду, вырежу тебя и твоего ребенка”».

Александра говорит, что по голосу ей казалось: муж пьян. Положив трубку, по ее словам, она долго плакала. Рассуждала так: пока она сидит дома беременная, ее муж выпивает и влипает в непонятные ситуации. Было ощущение, что лучшее решение — разойтись.

Но когда Владислав приехал домой, она так и не решилась завести речь о разводе. Александра говорит, что у нее была тяжелая беременность, она плохо себя чувствовала, а к тому же была еще и на седьмом месяце. Она не могла представить, как прямо сейчас останется одна.

«Когда я лежала в больнице, у него был запой»

К тому же она надеялась, что с появлением ребенка Владислав станет вести себя более по-взрослому.

«Потом оказалось: когда я лежала в больнице, у него был запой, — говорит она. — Он пропал со связи, не отвечал на сообщения, говорил, что занимается своими делами, и я верила. У нас были совместные роды, он подготовился, пришел на них. А потом говорит: “Мне после родов нужно выпить, отметить рождение ребенка”. Я дала ему три дня, пока буду в больнице. Мы договорились, что дальше у нас начнется семейная жизнь».

Скриншот: страница Владислава в VK

Убежала босиком

По словам Александры, после ее возвращения домой «семейная жизнь» у них так и не началась. Владислав все время где-то пропадал, а она одна ухаживала за ребенком. Ей все больше становилось ясно, что она не готова растить сына в такой обстановке.

«Влад не мог оставаться один на один с ребенком, — вспоминает она. — Ему было тяжело, он не выносил крик». По словам Александры, муж стал еще больше пить, а она чувствовала себя очень одинокой.

«Позже он мне начал говорить, мол, ты правда думаешь, что я ездил в госпиталь? — пересказывает она слова мужа. — Да я просто домой не хотел приезжать. Там плачет ребенок, плачешь ты, я это не мог выносить».

А вскоре, по словам Александры, она поняла, что муж «прогулял» деньги, которые они отложили на первый взнос по ипотеке. Теперь она окончательно решила, что им нужно расстаться, — Александра говорит, что ей было понятно: у них разные приоритеты и жизненные цели.

«С 3 января я его стала готовить к тому, что мы разведемся, — говорит она. — Многие меня упрекают: почему нельзя было быстрее разойтись? Но у нас маленький ребенок, в такой ситуации можно получить развод только через суд. Да и Влад не хотел меня отпускать, говорил, мол, мы же команда».

Скриншот: страница Владислава в VK

Но Александра, по ее словам, была настроена решительно. Она нашла подработку и няню для сына. Несколько дней в неделю она с ребенком проводила за городом у родителей, а несколько дней — в Москве. Она ночевала в квартире, которую снимала вместе с Владиславом. Правда, она утверждает, что в какой-то момент стала оплачивать аренду уже без его помощи.

Сам Владислав, как вспоминает Александра, не появлялся дома, когда она там была, — где именно он был, она не знает. Но потом она сама предложила ему прийти — дело в том, что из Петербурга приехали ее свекры, которые хотели навестить ребенка.

«Я говорю Владу: слушай, это твои родители, ты можешь с ними увидеться, без проблем, приходи», — вспоминает она.

В один из дней, когда свекры гостили в Москве, Александра ушла по делам. Она говорит, что свекры сидели с ребенком. Владислав тоже был дома — занимался своими делами. Вернувшись, она заметила, что отвалилась дверная ручка, — ее некоторое время назад сломал Влад и уже несколько раз обещал починить.

Как рассказывает Александра, она разозлилась и пошла на кухню — там сидел ее муж и выпивал. «Я говорю: “У тебя все в порядке? Ты ручку можешь сделать?” — рассказывает она. — Он ответил, что нужно по-нормальному просить». Дальше, как она вспоминает, они с мужем стали ссориться, и вдруг он «вскочил из инвалидной коляски», схватил ее за волосы и стал бить.

Скриншот: @sashanazarova03 / Tiktok

В распоряжении издания «Коса» имеется постановление о назначении судмедэкспертизы. В документе написано, что у Александры травма головы и лица, а также кровотечение. Позже она также прислала журналистам медицинскую справку, где говорится, что у нее есть перелом возле левой глазницы.

Александра вспоминает: когда муж на нее напал, она вырвалась, убежала в комнату и закрыла за собой дверь. Она слышала, как свекры пытаются успокоить Владислава, но потом он вбежал в комнату, повалил ее на кровать и якобы стал угрожать ножом.

«Там уже забежали свекры, стали его оттаскивать», — говорит Александра. В этот момент, по ее воспоминаниям, она босиком убежала к соседям и вызвала полицию. Владислав, по ее словам, в это время громил дома технику, пока не приехала полиция и его не задержала.

Он может уйти от ответственности

Сейчас Александра живет за городом, синяки на ее лице зажили. Что будет дальше — она не знает. Она подала заявление в полицию, но не уверена, что для Владислава будут какие-то последствия. По ее словам, полицейские несколько раз предлагали забрать заявление и якобы сказали, что ее мужу «все равно ничего не будет».

«Жена на меня много наговаривает»

«Коса» связалась с Владиславом, чтобы узнать его версию произошедшего. Он сказал: «Я считаю, что жена на меня много наговаривает, и я не хочу это комментировать».

При этом Александра показала журналистам скриншоты переписки, где на сообщение «Ты меня избил» Владислав отвечает: «Да, было». Также он упрекает жену в меркантильности и в том, что якобы ей от него нужны были только деньги. В других переписках он общается с ней как ни в чем не бывало и спрашивает, как у нее дела.

Орден мужества, который получил Владислав. Фото: Telegram-канал Владислава

Александра говорит, что не хочет ни мириться с мужем, ни оставлять эту ситуацию просто так. «Хочу, чтобы хоть какое-то было наказание, — объясняет она. — Потому что он не понимает, что произошло, он считает, что ничего такого не сделал. Он свошник, герой, который защищал свою страну, инвалид к тому же, которому много поблажек».

Александра видит в комментариях к своей истории много обвинений в свой адрес, мол, она сама виновата в том, что с ней случилось. Она согласна, что зря поверила человеку и так быстро вышла замуж. Но все-таки уверена: отвечать за насилие должен тот, кто его совершил.

