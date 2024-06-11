Называл «дорогая» и лез под юбку

60 девушек обвинили известного петербургского психотерапевта Вячеслава Яковлева в домогательствах. По их словам, он годами нарушал личные границы студенток и клиенток, приставал к ним и просил прислать интимные фото. Яковлев называет эти обвинения «спродюсированной акцией из-за рубежа» против него и его коллег. «Холод» поговорил со специалистами, которые помогают пострадавшим, и с самим Яковлевым.

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Первая информация о домогательствах Яковлева появилась 22 мая в телеграм-канале психотерапевта Любавы Силаевой — оно пришло анонимно в ее бот. Бывшая студентка 40-летнего психолога рассказала, что во время занятий он писал ей «с недвусмысленными предложениями». Она опасалась рассказывать об этом открыто из-за хорошей репутации Яковлева в профессиональном сообществе и страха, что ей не поверят. После публикации другая подписчица Силаевой сказала, что «истории про домогательства Яковлева до коллег и студенток ходят давно».

Через несколько дней психолог Ольга (имя изменено) опубликовала в своем телеграм-канале подробный рассказ о харассменте со стороны Яковлева (она попросила не давать ссылку на него, но она есть в распоряжении редакции «Холода»). Ольга рассказала, что проходила обучение у Вячеслава и он производил на нее хорошее впечатление, а на лекциях создавал «теплую, дружескую атмосферу». В апреле 2024 года Ольга была на занятии в Zoom во время прогулки. В чате звонка ей пришло сообщение от Яковлева, где говорилось, что она «красиво гуляет».

«Я ответила, что сейчас в Крыму и тут весной здорово. Дальше он спросил, надолго ли я в Крыму. Я говорю, что летом собираюсь в Грузию. Дальше Вячеслав пишет: “А у нас квартира в Ливадии, я как раз собирался приехать в Крым через пару недель, давай встретимся”. Я подумала, что он имеет в виду, что “у нас” — это с женой, и без задней мысли дала свой контакт в телеграме и написала: “Как будете в Крыму, пишите, заеду”. С моей стороны это выглядело как прекрасная возможность встретиться с преподавателем и коллегой, позадавать вопросы по работе и учебе, пообщаться», — рассказала Ольга.

Затем Яковлев начал писать Ольге личные сообщения в телеграме. Он предложил перейти на «ты» и стал приглашать ее остановиться у него в Ялте на несколько дней. Ольга ответила, что у нее есть парень и он этого не поймет. Яковлев написал: «Ну тогда можно как-то в другом режиме попробовать дружеском, но наверное при контакте мне будет хотеться большего. Ты мне как-то сразу очень понравилась))» (пунктуация и орфография оригинала сохранена). Через несколько дней, после очередного сообщения от Яковлева на не касающуюся учебы тему, Ольга прямо сказала, что он нарушил ее личные границы и она чувствует злость и отвращение. После этого Яковлев удалил переписку, но Ольга успела сохранить скриншоты (есть в распоряжении редакции).

2 июня издание «Осторожно, новости» опубликовало переписку Яковлева с пострадавшей от его домогательств 21-летней девушкой. Психотерапевт уговаривал ее снять интимное видео и писал, что ему нравится, что она «молоденькая как племянница». Девушка рассказала, что проходила обучение на курсе Яковлева, когда у нее был эмоционально сложный период. Постепенно они стали чаще переписываться, а когда девушка приехала в Петербург, он начал предлагать ей остановиться у него дома. Она решила жить в гостинице, но у нее возникли проблемы с заселением, и она все же согласилась на предложение Яковлева.

«Я думала, у меня будет возможность отдохнуть, поспать. Но вместо этого начались приставания. Он начал лезть ко мне под юбку. Я вообще не знала, как реагировать в тот момент, потому что не было сил. Началось активное сексуализированное насилие. На все мои “не хочу”, “нет” человек не реагировал», — рассказала девушка журналистам. Она не смогла закончить обучение на курсе Яковлева.

Одна из клиенток психотерапевта рассказала «Осторожно, новости», что он сразу начал нарушать границы в общении с ней, называл ее «дорогая», а на третью сессию пригласил к себе домой. Девушка по имени Юлия, которая тоже проходила терапию у Яковлева, рассказала, что он делал ей комплименты, называл «солнцем» и просил прислать свои фотографии.

Психолог Алена Нижнева проходила у него терапию в 2021 году, а позже они состояли в одной группе самообучения. Она также опубликовала в своем телеграм-канале историю о злоупотреблениях со стороны Яковлева. Сначала общение было комфортным, но затем Яковлев стал писать ей чаще, предлагал приехать и погулять по набережной, когда Нижнева была в отпуске с ребенком. В ответ на сообщение «хорошо очень выглядишь» она ответила, что Яковлев пытается нарушить ее личные границы. Он пообещал вести себя «более аккуратно». Нижнева рассказала, что ей было некомфортно от подобного внимания Яковлева и хотелось отгородиться от него. Но она подумала, что после ее сообщения психотерапевт осознал неэтичность своего поведения, и решила не предавать историю огласке.

«Спустя год моя коллега проходила у него обучение и рассказала о внимании с его стороны, но она его быстро отшила, и на этом все. Вроде он сильно не настаивал на общении с ней. И вот сейчас такое», — рассказала Нижнева «Холоду».

«Добрый и заботливый человек»

Психотерапевт Любава Силаева, помогающая жертвам домогательств Яковлева, рассказала «Холоду», что к ней обратились 60 человек. Большинство из них не хотят открыто говорить о своем опыте взаимодействия с ним. Несколько девушек сообщили Силаевой, что вынуждены проходить психотерапию после травмирующего общения с Яковлевым и обесценивающих комментариев от тех, кто его поддерживает. По словам Силаевой, пострадавшие пока не подают заявление в правоохранительные органы: они боятся, что Яковлев снова напишет им и будет давить на болевые точки, которые ему, как терапевту и преподавателю, хорошо известны.

«Сколько девушек молчит, мы не знаем. В основном это его клиентки — просто эта часть не получила огласки в отличие от историй со студентками», — говорит Силаева.

Психотерапевт рассказала «Холоду», что для профессионального сообщества факты домогательств стали шоком. Яковлев создал себе имидж добродушного, принимающего и сочувствующего специалиста — и многие доверяли ему. Психолог Полина Ситкевич подтвердила «Холоду», что Вячеслав Яковлев был известен в узких кругах и производил впечатление доброго и заботливого человека, который «излучает тепло и поддержку».

«Есть миф, что насильник — это страшный психопат. На самом деле это не так, — говорит Любава Силаева. — Зачастую злоупотребление властью или даже физическое насилие проявляют люди, которые выглядят очень добрыми. Многие девочки стали писать о похожих действиях со стороны других психотерапевтов. Я думаю, что это повсеместная проблема: те, кто имеет власть — педагоги, психологи, психиатры, — иногда пользуются ей».

«Четко спланированная акция»

Вячеслав Яковлев — сооснователь «Ассоциации травма терапевтов» (АТТ). Он утверждает, что является клиническим психологом и членом трех психологических ассоциаций, две из которых — международные, а также работал бизнес-тренером в компаниях Apple, Global Point и ресторанном холдинге Gagarin Group и проводил тренинги в «крупном центре коррекции веса».

После сообщений о домогательствах телеграм-канал «Ассоциации травма терапевтов» сделали закрытым, а вопросы участниц о харассменте стали удалять. Соосновательница ассоциации Людмила Бондаренко заявила, что в канале не будут обсуждать «личную ситуацию Вячеслава». На время разбирательств Яковлева отстранили от участия в АТТ. Людмила Бондаренко не ответила на вопросы «Холода».

Также Вячеслав Яковлев был тренером-преподавателем в петербургской Академии современной психологии. Ее директор Александр Пятницкий (также соучредитель АТТ) рассказал «Холоду», что вместе с Яковлевым они работали около полутора лет. Некоторые студентки жаловались на него: он делал комплименты, употреблял уменьшительно-ласкательные слова и обращался к ним на «ты».

«Тогда у нас был с ним разговор, после этого мы следили за занятиями и подобных ситуаций не повторялось. Периодически студенты отказывались от обучения, но тут стоит сказать, что всегда причина была именно в том, что им не подходил стиль общения Вячеслава: за пару занятий они понимали, что им это не нравится, и мы без проблем делали возврат», — рассказывает Пятницкий.

После сообщений о домогательствах Академия современной психологии отказалась от сотрудничества с Яковлевым. Возобновлять работу с ним руководство не планирует.

В разговоре с «Холодом» Вячеслав Яковлев назвал обвинения «четко спланированной и спродюсированной акцией». По его мнению, студентки и клиентки, рассказавшие о харассменте с его стороны, хотят нанести ущерб имиджу «Ассоциации травма терапевтов».

«У нас работает успешный большой волонтерский проект помощи людям. В частности, мы проводим бесплатные консультации для тех, кто пострадал в “Крокусе”, семьям участников СВО, а также людям в сложной жизненной ситуации, ведем группы онлайн. Из-за хайпа, хейта, фейков этих активисток, многие из которых работают из-за рубежа, деятельность ассоциации временно была приостановлена (соосновательница ассоциации Людмила Бондаренко писала, что АТТ продолжает работать. На сайте ассоциации нет информации о бесплатных консультациях. — Прим. “Холода”)», — сказал Яковлев.

Также психотерапевт обвинил девушек в нарушении профессиональной этики: «А еще один этический, очень важный принцип говорит, что ни в коем случае нельзя допустить травли, хейта своих коллег лично, публично или в интернете. Нельзя возвышаться одному психологу над другим». По словам Яковлева, после сообщений о харассменте ему написало более 300 психологов. Коллеги якобы поддержали его и заявили, что девушки оскорбляли и унижали их после того, как они заступились за Вячеслава в соцсетях.

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«Это четко спланированная, очень жесткая акция для того, чтобы остановить, прервать деятельность ассоциации, которая помогает семьям участникам СВО и людям, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. <…> На мои сообщения активисты [девушки, обвинившие Яковлева в харрасменте] не отвечают. То есть хайп, фейк, хейт — почерк этой команды. Мне в личку даже приходили угрозы. Они сделали неприятный аудиоролик с матом, дискредитирующий меня, в нем также есть момент дискредитации действующей власти. Это просто ужасно, мне стыдно за коллег, которые это делают. Насколько мне известно, [одна из психологов] находится в Будапеште. Другой участник акции собирает деньги на иноагентов», — сказал Яковлев.

В ответ на просьбу прислать «аудиоролик» Яковлев отправил корреспонденту «Холода» рэп-песню неизвестного автора, в которой есть строчки: «На будущее, Слава: если женщина тебе пишет, это еще не значит, что ее нужно ебать», а также «Я, конечно, верю, что ты не хотел ничего плохого / Так же, как я верю, что на выборах выиграл Вова». По словам Яковлева, трек выложили в «специальные чаты для хейта». Психолог отрицает, что домогался до как минимум 60 девушек и заявил, что «они слетали на Луну за таким количеством кейсов».