Профессора расчленили и растворили в Воронеже

Шесть лет назад в Воронеже бесследно пропал известный ученый Вячеслав Кузнецов. По всем признакам казалось, что произошло преступление. Однако преподавателя обожали и студенты, и друзья, — кто мог замыслить что-то против него? Когда правда всплыла наружу, оказалось, что в истории фигурируют наркотики, растворение тела в кислоте, алчность и предательство близкого друга. «Холод» рассказывает историю, которая поразила весь город.

В марте 2020 года в воронежских газетах появилась новость: исчез Вячеслав Кузнецов, 57-летний преподаватель Воронежского государственного университета. По всему городу расклеили поисковые ориентировки.

Многих это известие встревожило. Кузнецов был в Воронеже довольно известным человеком. Доктор наук, он уже много лет работал на химическом факультете в главном городском вузе, а еще занимался важным научным проектом: разрабатывал с коллегами так называемую «твердую воду». Это гранулы, которые могут долго удерживать жидкость и отдавать ее по мере высыхания почвы. Эта технология помогает бороться с засухой.

«Он всем помогал, как мамаша или папаша»

Бывший студент Кузнецова Сергей Ермак вспоминает, что профессор обожал свою работу, «жил наукой» и «не тянулся за регалиями». Он также говорит, что в университете у Кузнецова была очень хорошая репутация: он знал учащихся по именам и относился по-человечески и с пониманием даже к прогульщикам. С отстающими он занимался дополнительно — рассказывали, что он даже не брал за эти занятия денег.

Фото: соцсети Вячеслава Кузнецова

«К нему каждый день приходила куча студентов, — рассказывает Ермак. — Он всем помогал. То с дипломом, то еще с чем-то, как папаша или мамаша».

Исчезновение профессора не было похоже на несчастный случай — Кузнецов как сквозь землю провалился, а такое обычно бывает при умышленных преступлениях. Однако казалось, что у него не было врагов, — и оставалось непонятным, кому он мог перейти дорогу.

Странные обстоятельства

Профессор жил в квартире в центре Воронежа, на улице Красноармейской. У него не было ни жены, ни детей, — только две кошки. Знакомые вспоминали, что самым близким человеком для Кузнецова была его сестра — Татьяна Селезнева. Они созванивались каждый день.

В последние годы у профессора было много проблем со здоровьем. Он страдал от сахарного диабета и зависел от постоянных уколов инсулина, а в августе 2019 года перенес операцию на желудке, после которой заметно похудел и ослабел.

«Я после операции приехал к нему, — вспоминает Сергей Ермак. — Захожу, смотрю, а на нем лица нет, он худой такой. Я его обнимаю, а он говорит: “Сереж, аккуратнее, легонечко”. Я чувствую, что он еле на ногах стоит».

Фото: соцсети Вячеслава Кузнецова

Татьяна Селезнева — сестра профессора — вспоминала: 4 марта она заехала домой к брату, чтобы приготовить ему еды и прибраться. Сам он в это время был на работе, в университете.

Вечером они, как обычно, созвонились — на часах было примерно 21:30. Кузнецов сказал сестре, что он очень устал — собирается попить чай и лечь спать.

Наутро — 5 марта — он не пришел на работу и не отвечал на телефонные звонки. Селезнева забеспокоилась: она подумала, что брату стало плохо и он потерял сознание дома или по дороге в университет. Она жила довольно далеко, поэтому попросила Александра Яковлева — близкого друга профессора — заглянуть к тому в квартиру. У Яковлева был дубликат ключей: он кормил кошек, когда преподаватель уезжал в командировки.

Вскоре выяснилось: Кузнецова дома нет, на улице его тоже не нашли. Тогда Татьяна решила сама поехать в квартиру брата и тщательно ее осмотреть — вдруг найдутся зацепки. Обследовав помещение, она поняла: ситуация становится по-настоящему пугающей.

Жуткая чистота

На первый взгляд в квартире у профессора все было как обычно. Но с кухни пропали два чистых полотенца, — Татьяна заметила это, потому что сама накануне убиралась дома у брата и прекрасно помнила, где что лежало. На столе стоял стакан, из него пахло корвалолом, на кухне оказалось открыто окно. Куда-то делась сумка профессора, его банковские карты, лекарства и документы, а еще деньги, которые он хранил в шкафу. Также исчезли его домашние спортивные штаны и майка — по словам близких, профессор носил их только в квартире, а из дома почти всегда выходил в костюме, даже в магазин.

Фото: соцсети Вячеслава Кузнецова

Его мобильного телефона тоже не было на месте. С утра — когда профессору пытались дозвониться с работы — на него еще поступал сигнал, но позже аппарат выключился. Одна из местных газет писала, что Татьяна в тот же вечер обратилась в полицию, но у нее не приняли заявление — мол, рано забеспокоились, профессор мог просто куда-то уйти. Хотя для него такое поведение было нетипично — он любил работу и не прогуливал ее без веской причины.

«Если его дома не было, то близкие, друзья были в курсе, где он, — говорит его бывший студент Сергей Ермак. — Но чтобы он лекции пропускал, занятия — такого не бывало. Все сразу поняли, что тут что-то не так».

На следующий день заявление у его сестры все же приняли. Следователи осмотрели квартиру. Их удивила там странная чистота — в помещении вообще не было ничьих биологических следов, словно его кто-то специально продезинфицировал.

Следователи завели дело по статье «Убийство»: иногда так делают, даже если человек просто пропал и еще может быть жив — потому что у следователей тогда большая свобода действий и расследование вести проще. Но найти профессора ни живым, ни мертвым не удавалось. Чем дальше, тем становилось яснее: произошло преступление.

Нашли по цифровому следу

Местные СМИ еще некоторое время писали о странном исчезновении профессора, а потом оно постепенно исчезло из публичного поля. В марте 2020 года по миру все еще распространялась эпидемия ковида, и новости в основном были об этом.

Однако родные и друзья Кузнецова продолжали поиски, и следователи тоже. Вскоре у них появилась зацепка.

21 000 долларов хранились у профессора на карте

Правоохранители предположили, что мотивом преступления были деньги. У Кузнецова были сбережения на его личных банковских картах. Кроме того, у него на руках была еще одна карта, оформленная на юрлицо, которое он создал вместе с китайскими коллегами — они занимались совместными научными проектами. На счету лежала крупная сумма, предназначенная для организации конференций. Баланс был около 21 тысячи долларов — то есть на тот момент более полутора миллионов рублей.

Вместе с профессором исчезли и его банковские карты, а деньги со счетов кто-то снял. Следователи отследили цифровой след: выяснилось, что средства с валютной карты вывели через биткоины. Силовики нашли продавца биткоинов — оказалось, что он живет очень далеко — в Магнитогорске, на Урале.

Его опросили. Он рассказал, что выполнял анонимный заказ на покупку цифровой валюты — его покупатель скрывался под ником Best Benny. Поиски этого человека снова привели следователей в Воронеж — оказалось, что таким ником пользуется местный житель по фамилии Сапрыкин.

Ему пытались написать и позвонить, но он не отвечал или сбрасывал звонки. Его телефон отследили, нашли самого Сапрыкина и вызвали на допрос. Он рассказал, что действительно покупал биткоины с карты профессора Кузнецова — по просьбе своего знакомого Александра Харламова.

Теперь наконец-то в деле появился подозреваемый — некий воронежец Александр Харламов, который через нескольких посредников вывел средства с карты профессора.

Отследив по мобильному и его, 10 июля в квартиру, которую он снимал, пришли с обыском. Но никто не мог предположить, что именно обнаружат дома у Харламова — находка потрясла не только силовиков, но и весь город.

тело было разложено по контейнерам с кислотой

13 июля жители Воронежа узнали: на балконе одной из многоэтажек в Ольховом переулке обнаружили тело профессора — расчлененное, разложенное по пластиковым контейнерам с соляной кислотой.

Найденные контейнеры. Фото: СК РФ

За первым шоком последовал и другой. Выяснилось, что к убийству профессора причастен не только Александр Харламов. Вторым подозреваемым оказался близкий для Кузнецова человек, в прошлом один из его любимых студентов — Дмитрий Быковский.

«Маленький, рыженький мальчик в халате»

У Быковского ярко-рыжие волосы и доброе выражение лица. Сейчас его страница во «ВКонтакте» закрыта, а раньше на ней можно было найти кадры из сериала «Во все тяжкие» — это шоу, где талантливый химик становится крупным игроком в наркобизнесе и начинает жестоко расправляться с теми, кто ему мешает. Причем часто делает это зверскими способами — многим зрителям запомнился эпизод из первого сезона, где человека растворили в ванне с кислотой.

«Смотришь на человека — божий одуванчик, мухи не обидит»

Еще на странице у Быковского была цитата из «Маленького принца»: «Никогда не игнорируй человека, который заботится больше всего о тебе. Потому что в один прекрасный день ты можешь проснуться и понять, что потерял Луну, считая звезды».

Знакомые говорят: Быковский всегда казался очень добрым и вежливым человеком. Он был студентом Кузнецова, потом — аспирантом, часто появлялся на кафедре.

Фото: соцсети Вячеслава Кузнецова

«Маленький, рыженький мальчик в халате, — так описывает его Сергей Ермак. — Любознательный. Все, что ни скажешь, — все выполняет. Сделай это, помой это, перенеси сюда. Огромное уважение к старшим, красных флагов никаких. Смотришь на человека — божий одуванчик, который мухи не обидит».

Быковский, как и другие аспиранты, нередко приходил к профессору в гости — помочь с домашними делами, что-то починить, принести продуктов из магазина. Знакомые говорят, что у них были близкие, даже дружеские отношения.

Но в последние годы они почему-то резко испортились. Сергей Ермак — бывший студент Кузнецова — говорит, что точной причины не знал. Профессор, по его словам, вообще был не из тех людей, кто будет рассказывать о других плохое. Но по намекам сложилось ощущение, что Быковский подорвал его доверие.

«Когда мы созванивались, Кузнецов говорил про Диму: “Не хочу, чтобы он приходил в гости”», — вспоминает Ермак.

«Не хочу, чтобы он приходил в гости»

Это подтверждала и сестра профессора. На суде она рассказала: раньше Кузнецов очень тепло относился к Быковскому. Но в какой-то момент вдруг запретил пускать аспиранта на кафедру и распорядился сменить там замок.

Некоторые утверждали, что знают причину раздора. Мол, Быковский прямо на кафедре занимался изготовлением наркотиков. Узнав об этом, преподаватель разозлился и перестал общаться с бывшим аспирантом.

Сергей говорит: у него создавалось ощущение, что Быковский завязал какие-то сомнительные знакомства. Он вспоминает: «В гостях Быковский рассказывал, что его приятель колет себе наркотики. Я говорю: “Зачем ты с такими общаешься? Это же совсем какое-то дно”. И вот с разных сторон появлялись какие-то разговоры про наркотики. У меня сложилось мнение, что он и сам употреблял. Потому что человек, которого я знал, не мог такого сделать. Это измененное сознание».

Но даже несмотря на то, что у Быковского произошел конфликт с преподавателем, многим не верилось, что он мог быть замешан в его убийстве. Знакомые вспоминали: когда профессор пропал, Быковский вместе со всеми ходил по городу, искал его, расклеивал ориентировки.

Ориентировка на Кузнецова

«Он долгое время у меня спрашивал: “Сергей, а ты не видел, где Слава? Куда он мог деться? — рассказывает Ермак. — Он вел расследование, всех обзванивал, объявления расклеивал».

Однако во время следствия и суда сомнений в его виновности уже не осталось. Быковский и Харламов то меняли показания, то перекладывали вину друг на друга, но в конце концов по их рассказам и найденным уликам удалось восстановить полную картину и понять, как они спланировали убийство профессора и зачем.

Увязли в долгах

Быковский любил играть в баскетбол — многие знакомые вспоминают, что часто видели его на спортивной площадке. Именно там он встретился с айтишником Харламовым. Вероятно, они познакомились, когда Быковскому было 32 года, а Харламову — 28. У обоих были финансовые трудности.

Знавшие их люди говорили, что Быковский когда-то держал две сувенирных лавки в местном торговом центре. В какой-то момент он даже вел бизнес вместе с Сергеем Ермаком.

Но Быковский оказался неудачливым предпринимателем, у него накопились долги — в 2017 году приставы через суд взыскали с него почти 150 тысяч рублей, еще более 40 тысяч накопилось за следующие два года.

Быковский и Харламов. Фото: соцсети Дмитрия Быковского

Про Харламова рассказывали, что он тоже был весь в кредитах — якобы брал на свадьбу. Причем брак его не продлился долго — супруги развелись, трехлетняя дочь осталась с женой. Позже на суде Харламов говорил, что хотел «дать ребенку по максимуму» — этим он объяснял свое преступление.

700 000 примерно столько рублей должен был Харламов своему подельнику

Хотя у обоих мужчин не было денег, на суде Быковский говорил, что Харламов постоянно брал у него в долг крупные суммы и в итоге должен был приятелю почти 700 тысяч рублей. Как он их собирался отдавать, было непонятно.

И вот, в 2019 году после одной из тренировок Харламов предложил обокрасть профессора Кузнецова. По рассказам приятеля он понял, что у ученого есть деньги.

Судя по показаниям в суде, изначально они не собирались убивать профессора. Просто хотели получить доступ к счетам Кузнецова. Преступники почему-то были уверены, что заработок с китайцами у Кузнецова — нелегальный, и решили, что он не будет обращаться в полицию, если украсть у него нечестно нажитые средства.

Планы подельников

Итак, Быковский и Харламов решили залезть в компьютер профессора и найти там логин и пароль от его счета. Харламов утверждал, что Быковский сделал это с помощью флешки с вирусным ПО. Сам же Быковский говорил, что все было проще — они вместе забрались к профессору в квартиру в его отсутствие и нашли всю информацию в компьютере вручную.

Как бы то ни было, в декабре 2019-го подельники получили доступ к счетам Кузнецова и убедились, что на одном из них лежит более 20 тысяч долларов.

Харламов позже в суде. Кадр: Вести Воронеж

Харламов хотел обменять их на биткоины, но оказалось, что для покупки такой крупной суммы нужен телефон Кузнецова — на него должен будет прийти код для подтверждения операции.

Тогда, как преступники говорили в показаниях, они решили прийти к профессору, связать его, усыпить хлороформом, забрать телефон и вывести деньги. После этого они якобы собирались его отпустить.

договорились расчленить тело

Впрочем, они не отрицали, что у них был запасной план на случай, если Кузнецов умрет. По словам сообщников, они договорились: если профессор будет сильно сопротивляться или погибнет от слишком большой дозы эфира, они расчленят его и растворят тело в кислоте. И все же на следствии они до самого конца настаивали, что изначально собирались оставить Кузнецова в живых.

Страшная находка на балконе

К преступлению готовились долго. Харламов заранее арендовал квартиру в доме напротив того, где жил профессор Кузнецов, и наблюдал, кто и во сколько к нему приходит и в какое время на улице меньше всего людей. Они с Быковским приготовили хлороформ, скотч и ножовку.

4 марта они пришли к профессору и позвонили в дверь. Платок, смоченный хлороформом, уже был у Быковского наготове. Кузнецов открыл дверь, увидел своего бывшего аспиранта и его приятеля, впустил их в квартиру. И тут Быковский прижал к лицу преподавателя платок, а Харламов схватил его сзади и сдавил шею. Какое-то время Кузнецов сопротивлялся, но через 5–7 минут потерял сознание. Тогда его связали, а платок с хлороформом примотали скотчем к лицу — чтобы ученый не пришел в себя.

Харламов остался в квартире — он сел за компьютер выводить деньги со счетов профессора. Быковский в районе 10 часов вечера уехал домой — как он объяснял в суде, чтобы обеспечить себе алиби на вечер. Примерно в час ночи Харламов закончил выводить средства и увидел, что ученый мертв. Тогда он позвал Быковского, чтобы вместе избавиться от улик.

Быковский на следственном эксперименте. Кадр: СК РФ

В районе четырех утра сообщники перенесли тело ученого в квартиру в доме напротив и оставили его. Там оно находилось несколько дней. За это время Харламов купил полотна для ножовки, мусорные пакеты, моющие средства, перчатки и хлоргексидин. 9 марта он расчленил труп и вместе с Быковским разложил его части по мусорным пакетам.

в комнате было несколько целлофановых пакетов

В несколько приемов подельники перевезли фрагменты тела профессора в квартиру Харламова. В этом даже принял участие их ничего не подозревающий знакомый. Он пришел в квартиру, увидел на кухне открытые моющие средства, а в комнате — несколько целлофановых пакетов. Преступники не объяснили, что находится внутри, и лишь попросили дотащить часть пакетов до такси.

Через некоторое время этот же приятель заметил, что у Харламова откуда-то вдруг появились деньги — тот купил три пары новых кроссовок и дорогие запчасти для компьютера. Но ему и в голову не могло прийти, что это может быть связано с теми странными пакетами.

Быковский на следственном эксперименте. Кадр: СК РФ

Как выяснилось позже, всего подельники украли у профессора более двух миллионов рублей — это были средства со счета юрлица и личные сбережения Кузнецова.

После того, как останки профессора перевезли в квартиру к Харламову, какое-то время они просто лежали в шкафу, но скоро оттуда стало сильно пахнуть. Тогда Быковский привез пластиковые контейнеры — в них положили части тела Кузнецова, залили соляной кислотой с хлором и выставили на балкон.

Ни соседи, ни владельцы квартиры не догадывались, что Харламов хранит у себя на балконе. Хозяева даже успели продать это жилье другим собственникам — но Харламова не выселяли, он как арендатор перешел к новым владельцам квартиры. При покупке те осмотрели жилье и ничего странного не заметили. Так эти контейнеры и стояли несколько месяцев, пока их не обнаружили при обыске.

Поплатился за доброту

На суде сестра профессора Татьяна Селезнева просила, чтобы Быковскому и Харламову назначили пожизненные сроки. Сами же они отказывались признавать вину в убийстве, повторяя, что хотели лишь усыпить Кузнецова хлороформом. Татьяна была особенно возмущена тем, что Быковский пытается все свалить на своего приятеля.

«Ни тени раскаяния!»

«Быковский ведь до сих пор от всего отпирается! — говорила она. — Все валит на Харламова. Сначала признался, а потом на попятный пошел. Сказал: “Признание выбили правоохранители”. Его вина, дескать, только в том, что Слава ему открыл дверь, он привел Харламова, а потом ушел. Как так?.. Эти двое контейнеры заранее принесли, кислоту приготовили. У них там была куча перчаток, каких-то средств… Харламов-то поначалу за Быковского заступался, называл другом. А теперь получилось, что Быковский вообще все на него хочет повесить. При этом без него Харламов бы Славу и знать-то не знал! Ни тени раскаяния!».

Быковский в суде. Кадр: Вести Воронеж

В конце концов суд постановил, что основная вина — на Быковском. Ведь это именно он был другом и студентом Кузнецова и именно он воспользовался его доверием. Он получил 21 год лишения свободы, позже срок снизили до 20 лет. Что касается Харламова, то он получил 19 лет строгого режима. Сейчас оба, вероятно, все еще находятся за решеткой — если не ушли на войну. Способов проверить это в России нет.

Что касается профессора, то студенты помнят его до сих пор. Сергей Ермак рассказал «Холоду», что он годами хранил тарелку из квартиры профессора, которую сестра Кузнецова отдала ему на похоронах как памятный подарок. Недавно тарелка разбилась, и Сергей очень расстроился.

Вспоминая профессора, бывшие студенты говорили, что тот поплатился за свою доброту.

