Тайный минет в Белом доме

Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад

В 22 года Моника Левински попала на стажировку в Белый дом и влюбилась в президента США Билла Клинтона. Их роман, полный секретных встреч в Овальном кабинете и ночных звонков, через два года взорвал СМИ и интернет. Левински в одночасье превратилась в мировой объект насмешек и травли. Но спустя 20 лет ей удалось восстановить свое доброе имя и теперь она помогает другим. Один из самых громких секс-скандалов XX века — в материале «Холода».

Большинство людей узнали о Монике Левински в 1998 году во время громкого судебного процесса «Клинтон против Джонс» — хотя начался этот скандал даже не с самой Левински.

Дело в том, что несколькими годами ранее госслужащая по имени Пола Джонс обвинила Билла Клинтона — на тот момент президента США — в домогательствах. Она рассказала, что в 1991 году ее пригласили в гостиничный номер, где оказался Клинтон, — он тогда был губернатором штата Арканзас. Там он якобы расстегнул брюки и предложил Джонс заняться оральным сексом.

Пола Джонс. Фото: Cynthia Johnson / Getty Images

Во время подготовки к суду ее адвокаты стали искать других женщин, у которых могли быть отношения с президентом, — они хотели доказать, что это не единственный случай домогательств. Так они узнали про историю Моники Левински, которая в 1995 году пришла в Белый дом на стажировку.

Детали, которые всплыли во время расследования, обсуждал весь мир. Пятно спермы на платье, сигара во влагалище — СМИ друг за другом повторяли эти подробности. Нередко журналисты называли Левински «шлюхой» и «королевой минета», о ней говорили как о «распутной хищнице», которая охотилась за женатым президентом.

Биллу Клинтону грозил импичмент, но в итоге он остался в политике и даже не развелся с женой — а вот Моника Левински лишилась карьеры и на годы стала объектом насмешек и травли.

«Втрескалась» в президента

Моника Левински родилась в 1973 году в обеспеченной семье еврейского происхождения. Бабушка и дедушка со стороны отца в 1920-е годы уехали из Германии в Сальвадор. Дед по материнской линии был литовским евреем, который бежал за границу от сталинских репрессий.

Отец Моники Бернард владел сетью онкологических клиник. Сама она была обычным ребенком: училась в школе, а в свободное время пела в хоре. Правда, с детства Левински сильно комплексовала по поводу своей фигуры — в седьмом классе она даже поехала на все лето в «лагерь для толстых». Там она сидела на строгих диетах и каждый день занималась спортом. Так она сбросила почти 10 килограммов, но комплексы из-за веса никуда не исчезли — а позже, когда разразился скандал, на телевидении издевались, в числе прочего, над ее фигурой.

Моника Левински. Фото: Reuters

«Она подумывала о том, чтобы зашить себе рот, но потом решила, что нет — она не хочет отказываться от сексуальной жизни», — шутил стенд-ап комик Джей Лено.

Когда Монике было 15 лет, ее родители развелись. Вместе с матерью и братом она уехала из престижного района в Беверли-Хиллз, и они стали кочевать по съемным квартирам. Левински говорила, что расставание родителей ее сильно травмировало: она постоянно заедала стресс и набрала 22 килограмма меньше чем за год.

В 1995 году она получила степень бакалавра психологии, а летом того же года поехала в Вашингтон на неоплачиваемую стажировку в Белый дом — на тот момент Левински было 22 года. Она не особенно интересовалась политикой, но ей хотелось пожить в Вашингтоне — там как раз были ее родные. К тому же подобные стажировки очень престижны и могут хорошо повлиять на будущее, а ей обещали помочь туда попасть с помощью семейных связей.

В итоге Левински не только отработала лето на стажировке, но и осталась в Белом доме — ее взяли на работу в управление по вопросам законодательной деятельности. Оно находилось в западном крыле, как и Овальный кабинет — рабочая комната президента США.

«Он раздевал меня глазами»

Вскоре после начала стажировки она впервые вживую увидела Билла Клинтона — в тот день он принимал в Вашингтоне президента Южной Кореи. Она вспоминала, что сразу отметила в нем «мужскую привлекательность», о которой слышала от многих коллег-женщин.

Левински и Билл Клинтон. Фото: Getty Images

Позже, во время другой церемонии в Белом доме, Билл Клинтон подошел к ней и пожал руку — в самом жесте не было ничего необычного: на мероприятии президент таким образом по очереди здоровался с присутствующими. Однако Левински была уверена, что он посмотрел на нее по-особенному. «Он раздевал меня глазами», — вспоминала она тот момент.

После этого они иногда пересекались на мероприятиях, но почти не разговаривали. Позже Левински признавалась, что не раз сама пыталась обратить на себя внимание президента и инициировать общение, потому что он ей нравился.

«Знаете, я в вас встрескалась»

Левински рассказывала: однажды она проходила мимо одного из открытых кабинетов и, заглянув в него, увидела, что Клинтон сидит там в полном одиночестве. Он ее заметил и жестом пригласил войти. Президент попытался завести с ней разговор о том, в какой школе она училась, но Левински в ответ выпалила: «Знаете, я в вас втрескалась».

Клинтон усмехнулся и пригласил ее пройти в соседнее, более уединенное помещение. В тот день они впервые поцеловались и занялись оральным сексом. Во время минета Клинтон разговаривал по телефону с одним из конгрессменов.

«Неполноценный» секс

У Клинтона и Левински было неравное служебное положение и разница в возрасте в 27 лет. А еще президент был женат. Тем не менее у них завязались романтические отношения.

Клинтон у Овального кабинета. Фото: LSD / HB / Reuters

Они часто созванивались и оказывали друг другу знаки внимания. Например, Левински купила президенту солнцезащитные очки, кружку с надписью «Санта-Моника», а еще дарила галстуки и говорила, что ей нравится видеть, как он их носит: так она чувствовала себя «ближе к его сердцу». Клинтон, в свою очередь, подарил ей специальное издание книги Уолта Уитмена «Листья травы» и булавку для шляпы.

Позже Левински вспоминала, как Клинтон говорил ей: «Ты не представляешь, какой это для меня подарок — общаться с тобой, проводить вместе время. Я лелею каждую такую минуту. Здесь очень одиноко, и люди этого не понимают».

Отношения продолжались без малого два года. За это время Левински и Клинтон занимались сексом 10 раз, но без пенетрации. В судебных документах также упоминается случай, когда Клинтон сначала засунул в вагину Левински сигару, а потом вставил ее себе в рот.

Она говорила подругам, что президент осознанно останавливался раньше, чем у него наступит оргазм, — потому что считал, что без «завершения» такие действия нельзя считать полноценным сексом и они остаются лишь «прелюдией».

Новая подруга в «ссылке»

В 1996 году Клинтон попытался прекратить отношения с Левински — он объяснил, что ему стыдно перед женой и он хочет сохранить брак. Как позже вспоминала Левински, он сказал ей: «Если бы мне было 25 лет и я не был бы женат, я бы уложил тебя на этом полу за три секунды». А потом обнял ее и предложил остаться друзьями.

Но она не могла смириться с расставанием. Левински скучала по Клинтону и не убирала из своей спальни его фотографию. Близкие догадывались о происходящем и переживали за ее психологическое состояние.

Впрочем, вскоре выяснилось, что отношения еще не закончены. Периодически президент сам пытался заговорить с Левински, приглашал зайти в кабинет. Она восприняла это как знак к воссоединению и через шесть недель после «расставания», когда должна была отнести Клинтону папку с документами, спрятала среди бумаг галстук и смешное стихотворение. Сразу после этого их роман возобновился.

Моника Левински. Фото: Harry Hamburg / NY Daily News Archive via Getty Images

Правда, к этому моменту другие сотрудники Белого дома начали замечать, что между президентом и Левински что-то происходит, и в апреле 1996 года ее решили перевести подальше от Клинтона. Так она оказалась в пресс-службе Пентагона — министерства обороны США.

Левински позже признавалась, что в те годы политика ее не увлекала, — а тем более у нее не было интереса к военным делам. На новом месте ей было скучно, и она воспринимала эту работу как временную «ссылку». Клинтон обещал, что поможет ей вернуться в Белый дом, и в 1997 году она подалась туда на вакансию в пресс-офисе и сходила на собеседование. Она была уверена, что должность ей обеспечена, но ей так и не перезвонили. То же самое происходило и с другими вакансиями.

Общаться с новыми коллегами Левински было неинтересно. Правда, одна подруга у нее все же появилась — Линда Трипп, которая тоже работала в отделе связей с общественностью.

Несмотря на разницу в возрасте — их разделяло 24 года — женщины быстро сошлись на почве общих интересов: они обе любили антиквариат и пытались похудеть. У них были и схожие судьбы: в прошлом Трипп работала в Белом доме, но вскоре после прихода Билла Клинтона к власти ее перевели в Пентагон.

Трипп советовала подруге, как вести себя с президентом

Левински доверилась Трипп и рассказала о своем романе с президентом. Больше ей было не с кем это обсудить, потому что близкие это не одобряли. А вот Трипп, наоборот, внимательно слушала и говорила Левински, что у нее с Клинтоном есть будущее. Она даже стала давать подруге советы, как вести себя с президентом, и подсказывать фразы для личной переписки с ним.

Лишь позже Левински поймет, какой ошибкой было рассказывать новой знакомой из Пентагона о своей личной жизни — эти разговоры обернутся для нее настоящей катастрофой.

Сперма президента на платье

Хотя Клинтон и Левински больше не работали в одном здании, их отношения продолжились, — правда, виделись они теперь куда реже. Зато нередко созванивались. Они обменивались шутками и новостями, Клинтон рассказывал о своем детстве и говорил Левински, что она напоминает ему его мать (при этом по возрасту он сам годился ей в отцы: Левински было 23 года, а Клинтону — 51).

Мем, вышедший из-под контроля Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения Интернет и мемы 15 минут чтения

Всего за время отношений они созванивались около 50 раз, и во время некоторых разговоров занимались сексом по телефону. Позже Левински вспоминала, что во время своей «ссылки» в Пентагон она постоянно ждала звонков из Белого дома: надеялась, что ей позвонит Клинтон поговорить или сотрудники администрации — сообщить, что ее приглашают на работу.

«Я уже мечтала стать его женой»

Созвоны с президентом происходили спонтанно и по его инициативе — он мог связываться с Левински каждый день, а мог пропадать неделями. Ее чувства к нему не ослабевали — скорее наоборот.

«Когда я начинала этот роман, меня привлекали азарт и сам факт близости с президентом. Но со временем все изменилось. К тому моменту я уже мечтала стать его женой, просыпаться рядом каждое утро и состариться вместе с ним», — вспоминала Моника Левински.

Левински и Клинтон. Фото: Harry Hamburg / NY Daily News Archive via Getty Images

За то время, что Левински работала в Пентагоне, они дважды занимались оральным сексом. Одна из встреч произошла в феврале 1997 года — им удалось уединиться в туалете президентского кабинета. Позже Клинтон вспоминал: «Когда все закончилось, я чувствовал себя отвратительно и был рад, что до этого момента у нас с Левински уже почти год не было недопустимых контактов. Я пообещал себе, что это больше не повторится».

Однако именно эта встреча стала роковой. Хотя обычно Клинтон избегал оргазмов, в тот раз у него произошла эякуляция. На синем платье Моники осталось пятно от спермы — впоследствии оно стало одним из доказательств их связи, а также предметом всеобщего обсуждения.

В 2019 году даже выяснилось, что в кабинете Джеффри Эпштейна — известного финансиста, осужденного за педофилию и вовлечение в проституцию — висела картина, где был изображен Билл Клинтон в том самом синем платье.

История с платьем не наделала бы столько шума, если бы Левински сразу его постирала — и она действительно хотела отдать его в химчистку, но подруга — та самая Линда Трипп — ее отговорила. Она считала, что платье поможет Левински, если их роман раскроют и виноватой выставят именно ее.

«Эта женщина»

24 мая 1997-го Билл Клинтон все же решился поставить точку в отношениях с Левински. Она позже вспоминала их разговор: президент говорил, что больше не может врать ни себе, ни своей семье. Он со слезами признался, что за 20 с лишним лет брака у него была «сотня интрижек» с разными женщинами, но он так и не смог найти покой из-за стыда.

А уже через три дня Верховный суд США постановил: президент не обладает иммунитетом перед судом по делу о домогательствах, в которых его обвинила Пола Джонс. Все то время, что Клинтон встречался с Левински, шло расследование. Президентский статус мог бы спасти Клинтона от суда, но в данном случае обвинения касались периода до его вступления в должность. Он стал первым действующим президентом в истории США, который предстал перед судом в качестве ответчика.

Для Моники Левински это означало, что ее могут вызвать свидетелем и спросить об отношениях с президентом — так оно и вышло. В январе 1998 года она под присягой заявила, что у нее никогда не было «сексуальных отношений» с Биллом Клинтоном. Следователи были уверены, что соврать ей посоветовал сам президент.

Фото: Evan Richman / Reuters

Клинтон тоже утверждал, что с бывшей стажеркой у него ничего не было — он говорил об этом как на телевидении, так и на допросах. На одном из публичных мероприятий в Белом доме, где присутствовала и Хиллари Клинтон, он даже назвал Левински «этой женщиной».



Общаясь с журналистами, он заявил: «Я хочу, чтобы вы меня выслушали. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никогда никому не говорил лгать, ни разу, никогда», — сказал Билл Клинтон.

Пока шло расследование, Клинтон и Левински прятали улики, которые могли бы намекнуть на их связь. Все свои подарки они сложили в коробку и отдали личной секретарше президента, чтобы та спрятала ее у себя под кроватью.

Однако вскоре оказалось, что их усилия бесполезны — потому что был человек, который слишком много знал о связи Левински с президентом и не собирался молчать.

Обед с подругой оборачивается катастрофой

13 января 1998 года — вскоре после того, как Левински под присягой заявила в суде, что не вступала в сексуальные отношения с Клинтоном — она обедала со своей подругой Линдой Трипп. Они провели вместе около трех часов и, конечно, немало говорили об отношениях Левински с президентом.

Через три дня Трипп снова пригласила Левински пообедать. Когда та пришла на встречу с подругой, помимо Линды Трипп ее ждали сотрудники американских спецслужб.

Линда Трипп. Фото: Ira Schwarz / Reuters

Оказалось, что Трипп работала с журналистами и ФБР и еще во время прошлой встречи на ней было записывающее устройство. Операция получила название «Выпускной». Агенты ФБР в тот день изолировали Левински в гостиничном номере и пытались «обработать». Они уговаривали ее отказаться от адвоката и пугали десятилетиями тюрьмы, если она не признается, что у нее был роман с Клинтоном.

Также они предложили ей сделку: она будет тайно записывать разговоры с окружением президента для ФБР, а взамен получит иммунитет от уголовных преследований. Но Левински отказалась.

«Я не стану той, кто свергнет этого чертового президента!» — вспоминал ее слова прокурор Кеннет Старр.

Как бы то ни было, отрицать роман с президентом теперь было бессмысленно. Оказалось, что Трипп записала не только разговор с подругой за обедом, но и другие беседы, происходившие ранее. В итоге Левински пришлось дать показания в суде и в деталях рассказать о своих отношениях с президентом США, а позже роман признал и сам Клинтон.

Президент долго не хотел называть это «сексуальными отношениями»

Он сказал, что у него был «неподобающий интимный контакт» с Левински, но долго не хотел называть это «сексуальными отношениями», так как генитального секса у них не было.

Что означает термин «сексуальные отношения»? Во время расследования Клинтон пытался доказать, что он не занимался сексом с Левински, так как их встречи не подходят под юридическое определение «сексуальных отношений». Оно было установлено юристами специально для дела Полы Джонс. Так, судя по этому определению, для «сексуальных отношений» было необходимо возбуждение и соприкосновение с гениталиями, ягодицами, бедрами или пахом.

Клинтон объяснял следствию, что контакт происходил лишь с губами Левински, а значит оральный секс не попадает под понятия «сексуальные отношения».

Подруга все сохранила

«Я очень сожалею о произошедшем и ненавижу Линду Трипп», — такую фразу произнесла Левински во время суда. Она была потрясена, узнав, что подруга долгое время записывала их беседы по душам.

Есть несколько причин, почему Трипп это делала. Она рассказывала, что еще в 1996 году задумала написать разоблачающую книгу про Билла Клинтона, которую хотела назвать «За закрытыми дверями: что я видела в Белом доме при Клинтоне» (ее книга действительно вышла, но уже после смерти Трипп и с другим названием).

Обложка книги A Basket of Deplorables:

What I Saw Inside the Clinton White House

Дело в том, что Трипп около года работала в президентской администрации и, по ее словам, успела заметить его «похотливые наклонности». Она утверждала, что некоторые горничные даже боялись наклоняться в его присутствии. Кроме того, она якобы предполагала, что ее саму уволили из Белого дома, потому что президент на нее «запал», а его жена Хиллари Клинтон стала ревновать.

Впрочем, ее бывшие коллеги считали иначе. Они думали, что Трипп уволили, поскольку она могла обладать компроматом на семью Клинтонов — в частности, информацией по делу «Уайтуотер» с возможными финансовыми махинациями.

Что такое «Уайтуотер»? Дело «Уайтуотер» — это крупное расследование 1990-х годов о возможных финансовых махинациях Билла и Хиллари Клинтон еще во время их работы в Арканзасе, когда они вместе с деловыми партнерами вложились в проект недвижимости под названием Whitewater Development. Расследование с 1994 года вел независимый прокурор Кеннет Старр, который расследовал и отношения Клинтона с Полой Джонс, а также дачу президентом ложных показаний о сексе с Левински. Дело «Уайтуотер» к 2000 году зашло в тупик, так как ключевые свидетели не захотели давать показания. Линда Трипп показания все же дала, однако не сказала ничего разоблачающего. По итогу Биллу и Хиллари Клинтон не выдвинули уголовных обвинений из-за недостатка доказательств.

Когда Моника Левински доверилась подруге и стала рассказывать о своем романе с президентом, для той это стало большой удачей — она начала собирать информацию и все записывать по совету знакомой — литературного агента. Правда, в Мэриленде, где она тогда жила, это было незаконно. За тайную запись разговора Линда Трипп могла попасть в тюрьму на пять лет.

Кроме того, на тот момент уже шло расследование по делу «Клинтон против Джонс». Линда Трипп догадывалась, что ее вызовут в суд в качестве свидетеля, а ведь она знала не только о Левински, но и о других женщинах, у которых могла быть сексуальная связь с Биллом Клинтоном.

Она не собиралась врать в суде, но в то же время боялась, что ее обвинят во лжи и она лишится работы, а за дачу ложных показаний ей могло бы грозить до пяти лет лишения свободы. Но записи в случае чего могли доказать ее правоту.

Линда Трипп. Фото: Larry Morris / The The Washington Post via Getty Images

Как она и ожидала, ее действительно вызвали в суд по делу «Клинтон против Джонс» в конце 1997 года. В январе 1998 года она передала адвокатам и независимому прокурору Кеннету Старру свои диктофонные кассеты, а взамен получила иммунитет — гарантию, что ее не будут преследовать за незаконные записи разговоров. Именно благодаря этим пленкам в деле стало больше действующих лиц: теперь оно касалось не только Полы Джонс, но и близкой подруги Линды — Моники Левински.

Трипп предоставила следствию 27 записей на 20 часов, хотя не все они были разборчивы. Позже в прессе появились их расшифровки, из которых стало известно, что Левински часто жаловалась Трипп на Клинтона, называла президента «мутным» (creep) и просила ее солгать под присягой в суде, чтобы защитить его.

Фрагмент телефонного разговора Моники Левински и Линды Трипп в 1997 году



ЛЕВИНСКИ: Я не смогла бы жить спокойно, если бы из-за меня начались проблемы. Это просто не в моей природе. Я хороший человек. И как бы он меня ни обидел, сколько бы у него ни было других женщин, сколько бы людей он ни использовал — это был мой выбор.



Единственное, чего я боюсь, — это что ты что-то скажешь. В остальном страха у меня нет. Мне тяжело, это пугает, мне это не нравится, мне некомфортно [неразборчиво].



ТРИПП: У каждого человека есть какой-то моральный кодекс.



ЛЕВИНСКИ: Да, но у всех он разный.



ТРИПП: За все годы дачи показаний и всего этого мне бы даже в голову не пришло солгать под присягой.



ЛЕВИНСКИ: Я знаю, это серьезно… [вздыхает] Я понимаю, что дело не в этом. Я была бы тебе обязана на всю жизнь, сделала бы что угодно, выписала бы чек на сумму [засекречено], потому что, даже если сейчас он меня презирает, где-то глубоко внутри я знаю, что люблю его.



ТРИПП: Я знаю.



ЛЕВИНСКИ: И хотя бы ради того, чтобы защитить его.



ТРИПП: Я знаю, Моника, поверь мне.

Следователи также получили синее платье Моники Левински — то самое, которое Трипп уговорила подругу не отдавать в химчистку. Благодаря анализу ДНК они выяснили, что то пятно действительно было спермой Клинтона.

«Ее психологический возраст — 15 лет»

Сама Трипп утверждала, что она все время действовала из лучших побуждений и хотела защитить Левински от манипуляций Клинтона. Она говорила, что их отношения нужно было разоблачить, чтобы спасти «запутавшегося ребенка».

«Это не было по обоюдному согласию, и это не был роман. С его стороны это было соглашение об оказании услуг. Она была ребенком. Пусть ей было 22 года, у нее было пышное тело, но ее психологический возраст — 15 лет. Называть Монику Левински в тот период ее жизни женщиной — непозволительное преувеличение», — говорила Линда Трипп.

Президент под угрозой

Суд по делу Полы Джонс в конце концов закончилося мировым соглашением. Судья отклонила иск, не найдя достаточно поводов для разбирательства, а самой Джонс президент выплатил 850 тысяч долларов, чтобы окончательно закрыть дело. Основная часть суммы ушла на оплату адвокатов, а Клинтон так и не признал вины и не принес извинений.

Билла Клинтона публично обвинили в изнасиловании

Вскрывшиеся детали о связях с другими женщинами на решение суда не повлияли. Участница предвыборной кампании Клинтона Кэтлин Уиллей публично заявила, что президент домогался ее в Овальном кабинете в 1993 году, а жительница Арканзаса Хуанита Бродрик сказала, что Клинтон изнасиловал ее в отеле в 1978 году. Тем не менее дело было прекращено, а материалы про роман с Левински по требованию прокурора были исключены из его рассмотрения.

Однако вскоре после решения суда независимый прокурор Кеннет Старр представил Конгрессу доклад, в котором изложил 11 оснований для объявления импичмента Биллу Клинтону. Среди них — лжесвидетельствование, оказание давления на свидетелей и воспрепятствование правосудию. Правда, ни одно из обвинений в домогательствах и изнасиловании в этот список не вошло.

В декабре 1998 года Палата представителей (нижняя палата парламента США) признала справедливыми часть обвинений. Билл Клинтон стал вторым президентом в истории США, против которого была объявлена процедура импичмента (первым был Эндрю Джонсон в 1868 году).

Билл и Хиллари Клинтон с дочерью. Фото: William Philpott / Reuters

Но в итоге Сенат оправдал Клинтона — ни одна статья обвинения не набрала даже простого большинства голосов (а для снятия президента с должности нужно 2/3). Многие считали: хоть Клинтон и вел себя аморально, государственных преступлений он не совершал и не нужно лишать его поста.

Он оставался президентом до конца своего второго срока в 2001 году — дольше он не мог занимать этот пост из-за конституционных норм. Он ушел с должности с высоким уровнем общественной поддержки, а в 2016 году в выборах президента участвовала его жена Хиллари Клинтон.

Линда Трипп работала в президентской администрации до конца срока Клинтона, а после этого больше не занимала значимых государственных должностей: у нее якобы не получалось никуда устроиться.

«На земле нет буквально ни одного места, куда я могла бы уехать, чтобы избежать длинной руки злобной и мстительной машины Клинтонов», — говорила Трипп.

Многие ненавидели ее после того, какую роль она сыграла в скандальной истории. Журналисты называли ее «жалкой старухой» и «предательницей», а в популярном юмористическом шоу SNL ее играл полный мужчина в парике. Ее дочь рассказывала, что из-за издевок Трипп даже сделала пластическую операцию, чтобы изменить свою внешность.

до конца жизни она говорила, что поступила правильно

Линда Трипп умерла в 2020 году в возрасте 70 лет. До конца своей жизни она настаивала, что поступила правильно, хоть и жалела, что не смогла спасти Монику Левински и сместить Билла Клинтона с поста президента.

Сама Левински, хоть в 1990-х годах и говорила, что ненавидит бывшую подругу, позже смягчилась и желала ей выздоровления, когда узнала, что у Трипп проблемы со здоровьем.

Она оказалась крайней

Что касается самой Моники Левински, то ей долго еще не могли забыть эту историю — в СМИ ее называли самым громким секс-скандалом XX века или даже «всех времен».

Левински не раз говорила, что считает случившееся несправедливым и что она в этой ситуации оказалась крайней:

«Конечно, мой начальник воспользовался мной, но я всегда буду твердо придерживаться одного принципа: это были отношения по обоюдному согласию. Любое “злоупотребление” произошло уже после, когда меня сделали козлом отпущения, чтобы защитить его влиятельное положение».

Фото: Harry Hamburg / NY Daily News Archive via Getty Images

Действительно, хотя судебный процесс был посвящен злоупотреблениям президента, в итоге именно Левински президентская администрация называла «нестабильной сталкершей». После разбирательства о ней писали книги и снимали фильмы, где ее спрашивали, каково быть «американской королевой минета».

Травля на телевидении и в прессе еще долго не прекращалась — она велась и в интернете, который тогда только обретал популярность. Позже Левински говорила, что она стала первым человеком, чью репутацию растоптали именно благодаря интернету.

Какое-то время поработав в сфере моды, в 2006 году Левински уехала за границу — в Лондоне она получила степень магистра социальной психологии. Вернувшись в США, она пыталась устроиться на работу, но очень часто получала отказы из-за своей скандальной репутации. Один работодатель сказал, что не наймет ее без «гарантийного письма» от Клинтонов.

Долгое время она не вела публичной деятельности — однако выяснилось, что скандал не сломил ее полностью. В 2014 году Левински выступила на конференции журнала Forbes, где назвала себя «нулевым пациентом» кибер-буллинга — то есть первым человеком, чью репутацию полностью разрушил интернет. В следующем году она выступила на конференции TED, где много говорила о том, что ей пришлось пережить из-за публичного позора.

Левински в 2025 году. Фото: Sthanlee Mirador / Sipa USA via Reuters

Сегодня Левински занимается общественной деятельностью и помогает жертвам онлайн-травли. Она много общается с людьми, которые пережили публичное унижение, и помогает им вернуться к привычной жизни.

В 2024 году Левински запустила свой подкаст под названием Reclaiming with Monica Lewinsky («Восстановление с Моникой Левински»). Самый популярный выпуск на сегодняшний день — разговор с певицей Майли Сайрус, который набрал 330 тысяч просмотров на ютубе. На шоу к Левински также приходили Синди Кроуфорд, Кеша и Джулия Фокс. Интервью с самой Моникой сейчас собирают миллионы просмотров. В одной из своих речей она сказала:

«Любой, кто страдает от публичного позора и унижения, должен знать: это можно пережить. Знаю, это тяжело. Это может причинять боль и занять много времени. Но вы сами можете выбрать, каким будет завершение вашей истории. Имейте сострадание к самим себе. Мы все заслуживаем сострадания и того, чтобы жить как онлайн, так и офлайн в более милосердном мире».

