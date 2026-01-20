Дневники убийцы потрясли Россию

Эта история потрясла Россию и навсегда изменила общественную дискуссию о насилии. В 2018 году студент Артем Исхаков жестоко убил свою соседку, надругался над телом, а потом совершил самоубийство. Позже многие говорили, что он сделал это «от большой любви» — а девушка «сама его спровоцировала». Это убийство обсуждают до сих пор, и многие даже называют его своей «римской империей». Преступление, которое не могут забыть, — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

«привет, ребята. меня зовут артём исхаков и я хочу рассказать историю о том, что произошло сегодня ночью. 22.01.18 03:40 я убил свою соседку. и выебал. дважды. возможно, сделаю это еще раз, но она начинает остывать, слегка неприятно пахнуть и не такая узкая, как была в первый раз» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Так начиналось сообщение 19-летнего студента Артема Исхакова, которое в 2018 году прочли десятки тысяч человек. Об убийстве, которое он совершил, рассказали крупнейшие СМИ.

Люди продолжают спорить о том, была ли она «сама виновата»

Трагедия вызвала у людей не только скорбь и ужас. Многие обвинили погибшую девушку в «неправильном» поведении, из-за которого ее якобы убили и изнасиловали. Даже теперь некоторые не могут забыть произошедшее — перечитывают дневники убийцы, рассматривают снимки Татьяны и продолжают спорить о том, была ли она «сама виновата».

Одаренный ребенок

Артем Исхаков был студентом МГТУ имени Баумана — он учился на третьем курсе факультета «Информатика и системы управления» и, как считали его друзья, «мог достичь высот».

Артем Исхаков. Фото: страница «Яндекс для разработчиков» «ВКонтакте»

Знакомые говорили, что он вырос в «образцовой семье», а его родители «сделали все, чтобы достойно воспитать детей», которых было трое: помимо Артема, его старший брат Тимур и младшая сестра Лия. И мать, и отец работали в банковской сфере, у них была четырехкомнатная квартира в центре Москвы, утверждал телеграм-канал Mash.

Артем окончил школу экстерном и сам поступил в престижный вуз. Однокурсники говорили, что он хорошо учился, занимался музыкой и программированием на языке Java. Еще студентом он начал работать программистом и зарабатывать около 80 тысяч рублей в месяц — для студента в то время это была большая зарплата.

«Чудо-ребенок был. Что с ним случилось?» — говорила позже его бабушка. Судя по словам знакомых, родные до последнего момента не подозревали, что у подростка могут быть психологические проблемы.

11-летний мальчик пропал без следа Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки Криминал 7 минут чтения

Правда, некоторые считают, что обстановка в его семье не способствовала доверительному общению. Подруга Артема Кристина рассказывала: «Деньги у него были почти всегда. Но вот доверия между близкими не было».

Подошел к ней и выдал: «Давай целоваться?»

Его друг считал, что Артем был «не вполне сформировавшейся личностью» и слишком рано начал жить самостоятельно. Однокурсники говорили, что в университете он стал часто выпивать и употреблять наркотики, он и сам писал об этом в своем дневнике. Судя по этому дневнику, на первом курсе он нередко ходил на вечеринки — и на одной из них познакомился с Татьяной Страховой. Вот как он описывал это в своем дневнике:

«Я шатался в поиске тян, чтоб поцеловаться. Во время шастаний наткнулся на Таню. Она сказала, что у нее украли кошелек и телефон и попросила помочь найти. Я ее послал, лол. Ближе к утру я опять отправился в рейд, увидел ее, а так как я знал, что она довольно таки блудная натура, подошел к ней и выдал «давай целоваться?». Ну мы поцеловались. О, как же она целовалась. Я, наверное, никогда не забуду это легкое покусывание губ и вкус детского орбита на ее губах. Потом еще, еще и еще» (здесь и далее в цитатах правописание оригинала сохранено).

Так началось их общение. Тогда никто не мог предположить, какой трагедией оно обернется.

Вела блог и много училась

Татьяна тоже была студенткой — всего на несколько месяцев младше Артема. Она, как и Исхаков, была отличницей и окончила школу экстерном — и тоже подавала большие надежды, а в будущем планировала уехать учиться за границу.

Татьяна Страхова. Фото: страница Татьяны во «ВКонтакте»

Она выросла в Подмосковье: ее семья жила в Королеве, а потом переехала в Химки. После окончания школы Татьяна поступила в Высшую школу экономики на факультет коммуникаций, медиа и дизайна. Параллельно она готовилась поступать в архитектурный институт в Чехии и, по словам знакомой, подрабатывала дизайном интерьеров.

Она жила в ящике под кроватью Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет Криминал 11 минут чтения

Татьяну вспоминают как творческую девушку: она красила волосы в разные цвета, носила винтажную одежду, вела несколько блогов, публиковала подборки понравившихся ей рисунков и музыки, любила фотографироваться. Позже в СМИ и соцсетях ее многие окрестили «винишко-тян» — так в те годы презрительно называли молодых девушек, которые интересовались творчеством, читали книги по философии, любили ходить на выставки и делали снимки, на которых пьют вино.

Знакомая из института говорила, что Татьяна казалась ей жизнерадостной и общительной студенткой, которая любила «выпить, потанцевать» — она была популярна у молодых людей, и у нее были подруги.

«У меня ощущение, что я таскаю на себе день изо дня каменную глыбу»

Но, судя по записям в онлайн-дневнике Татьяны, все было не так радужно. Страхова писала: «Уже несколько лет жизнь кажется невыносимой. Как бесконечная хоррор-игра, где все люди вокруг хотят сделать еще хуже, а радости не существует вообще <…> То есть, ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, но при этом вообще ничего не чувствуешь. Разве что, дикую усталость от очень сложной имитации эмоций. У тебя бывало такое, когда в плохом настроении приходишь к родственникам, но делаешь вид, что все хорошо, чтобы не посыпалась куча вопросов? Вот такое состояние всегда».

Фото: страница Татьяны во «ВКонтакте»

В другом посте она рассказывала, что постоянно ощущает тяжесть, и писала, что очень сильно устает от учебы и подготовки к поступлению в чешский вуз: «У меня ощущение, что я таскаю на себе день изо дня каменную глыбу, и даже когда ложусь, кладу ее сверху на себя. Мое поступление и переезд в другую страну будет отнимать все больше сил, я никогда не буду счастлива с кем-то, кого я люблю, можно даже не рыпаться».

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Она также писала о проблемах с алкоголем: «Сейчас я поставила себе много целей. Я постоянно учусь, учусь, учусь. Я учу чешский язык, хожу на черчение и рисунок. Хочу поступать в Прагу. Правда, не совсем понимаю, зачем мне все это. При этом все равно остается куча недоделанного, куча неотвеченных учебных писем, поэтому я никогда не могу расслабиться, если не выпила достаточно много. Пью я каждый день».

«Было просто волшебно»

После той вечеринки, на которой Артем и Татьяна поцеловались, они снова встретились через несколько дней. Исхаков в своем дневнике писал, что они пошли гулять «в скверики». Татьяна незадолго до этого рассталась с молодым человеком и рассказывала о своих переживаниях новому знакомому.

«Я наблюдал за ней полчаса» Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался Криминал 10 минут чтения

«Она сидела у меня на коленях, я обнимал ее и говорил, что все будет хорошо», — вспоминал Артем. Судя по его записям, через некоторое время он предложил Татьяне вместе «бухать на выхах» — то есть в выходные. Вот как он пересказывал этот разговор: «Она сказала: “Ты же понимаешь, что мы переспим?” Я промолчал».

Той осенью, если верить дневнику Артема, они с Татьяной практически не разлучались: гуляли под луной, сидели в кафе, подолгу разговаривали. «Как-то мы оказались в антикафе, сидели и болтали, — писал Исхаков. — В один момент я говорю: “Таня, я в тебя влюбился”, она ответила: “Знаешь, я тоже”».

Артем и Татьяна. Фото: соцсети

Но уже вскоре у них начались конфликты. Из записей Исхакова следует: накануне новогодних праздников в гости к Татьяне на несколько дней приехала ее бывшая девушка, и из-за этого Артем «бомбанул слегка».

В тот раз они быстро помирились — по воспоминаниям Артема, он «слишком влюбился», поэтому не мог долго оставаться в ссоре с девушкой. Новый год они встретили втроем — Артем, Татьяна и ее бывшая возлюбленная. Потом все пошло своим чередом: «Мы снова проводили время как раньше. Мне было просто волшебно. лучшее время моей жизни, серьезно».

Безответная любовь

К весне их отношения вновь стали портиться. Исхаков заметил, что Татьяне больше с ним не интересно. Он писал: «Она сказала, что она устала постоянно сидеть в кафе и страдать одной и той же фигней. Что ей скучно, что нам не о чем говорить. Она, кстати, говорила, что дольше 4 месяцев ни с кем не встречалась, потому что потом начинает видеть все недостатки. Мы с ней обсудили все и решили видеться раз-два в неделю, а не почти каждый день».

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео Общество 15 минут чтения

При этом, как рассказывала подруга Артема, он верил, что у них с Татьяной все наладится, и мечтал только о том, чтобы быть вместе с ней и «создать семью». Татьяна же явно к этому не стремилась.

В дневниках Исхаков вспоминал: однажды на общей «тусе» Татьяна начала общаться с его другом — Артем из-за этого «бомбанул», и они сильно поругались. Впоследствии Страхова продолжила общаться с друзьями Артема, и теперь они куда чаще проводили время все вместе, редко оставаясь наедине. «Я ей сказал, что хотел бы больше времени проводить с ней, она такая, мол, я сейчас хочу быть в компании, а с тобой нам вместе скучно», — писал Артем.

Фото: страница Татьяны во «ВКонтакте»

После этого, судя по записям, Татьяна предложила ему сделать «перерыв» в отношениях — сказала, что «чувства есть, а желания продолжать такие отношения нет». Он согласился — но пауза в общении продлилась недолго.

«Мы чет еще болтали и через пару часов она выдает: “Я фотки посмотрела и поняла, что пока не готова это все так отпускать”. На следующий день она приехала ко мне, мы занимались сексом», — писал Исхаков.

Но, судя по дальнейшим записям, это вовсе не означало восстановления отношений. Татьяна и Артем продолжили видеться в общей компании, но парой уже не были.

Моя мама ушла из дома и пропала У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли Общество 7 минут чтения

Одна из знакомых Артема рассказывала: он постоянно надеялся, что они с Татьяной вновь сойдутся, «унижался, бегал за ней, умолял восстановить отношения» — так, что это становилось похоже на «помешательство».

Сама Татьяна, судя по его записям, уже общалась с другими молодыми людьми. Артем писал, что она сблизилась с его другом. А одна из однокурсниц Страховой говорила, что у той вообще была «большая любовь» — молодой человек из Петербурга по имени Игорь. Она выкладывала с ним фотографии и подписывала: «Люблю», «очень скучаю».

«Я на этой почве слегка двинулся»

В какой-то момент Татьяна решила съехать от родителей — как писали СМИ, она уговорила их снять ей квартиру в Москве, чтобы не ездить на учебу из Подмосковья. Некоторое время она жила там с неким молодым человеком, с которым на тот момент встречалась. Потом он съехал, а с Татьяной поселилась ее подруга. С Артемом они тогда почти не виделись — только в компании общих друзей.

«Я думал, что вот все вернется»

«Мне казалось, что на этом был конец, — писал Артем. — Таня с подругой бухали каждый день у нее дома и страдали прочей ерундой. Она писала мне пару раз в день что-то типа “проснулась и сразу за винишко”, “я устала бухать” и так далее».

Фото: страница Исхакова во «ВКонтакте»

По его словам, в тот же период Татьяна поставила точку в их отношениях — предложила общаться только по-дружески. Он писал: «В тот день я <…> рухнул в обморок в метро. Меня вытащили из вагона два мужика, один воды дал и проводил до магаза. Весь следующий день я валялся в кровати и залипал в ноут. Около недели почти ничего не ел и очень грустил».

При этом временами Исхакову казалось, что у них с Татьяной еще могут начаться отношения: «Мы пару раз даже нормально разговаривали, и я думал, что вот все вернется». В другие моменты он чувствовал, что безразличен девушке.

Лучший на своем курсе Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу Криминал 16 минут чтения

Позже многие интернет-пользователи, комментируя эти записи, говорили: мол, Страхова сама была виновата в случившейся трагедии, якобы она устраивала Исхакову «эмоциональные качели» и подавала неоднозначные сигналы. Однако такие выводы люди в основном делают по дневникам Артема, где он описывал свои субъективные ощущения. Как на самом деле Татьяна относилась к происходящему — сказать трудно.

В одной из дневниковых записей Исхаков описывал такую ситуацию: «На девятое мая мы гуляли нашей компанией. Мне было довольно тяжело находиться рядом с Таней. Когда мы прощались, я поцеловал ее. Потом она написала мне “это, блин, неприятно”. А от подруги узнал, что в тот момент она “почувствовала себя изнасилованной”. Я страдал».

По словам Артема, в это время у него испортились отношения с друзьями. Он рассказывал, как на общей вечеринке «много выпил» и «плакал на кухне» — а всех «бесило» его поведение. Ему казалось, что в общей компании его все «послали» и отдалились от него — но при этом продолжили общаться с Татьяной.

Фото: страница Исхакова во «ВКонтакте»

Тем временем в дневнике он признавался, что его психологическое состояние ухудшается, и, обращаясь в записях к Татьяне, писал: «Я все еще люблю тебя, и мне тебя не хватает. Я хочу погулять/поговорить, как раньше. <…> Я на этой почве вроде слегка двинулся, потому что последние несколько дней просыпаюсь, валяюсь в полусне пару часов и вижу что-то типа осознанных снов с тобой. Расстались бы еще в марте, и все было бы гораздо легче, но ты тогда сказала “я постараюсь делать все, что в моих силах”. И я подумал, что реально все так и будет».

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Подруга Исхакова говорила, что он забросил учебу и перестал интересоваться работой — говорил только о Татьяне и «переключиться ни на что не мог».

Правда, в другие моменты он писал в дневнике, что больше не любит Страхову и «совершенно остыл», а со временем он стал знакомиться с другими девушками в дейтинг-приложениях. У Артема была группа во «ВКонтакте», куда он выкладывал свое творчество. 9 июня 2017 года там появилось стихотворение:

ты остался один,

совсем никому ненужный.

ни друзьям, ни семье,

ни той бабе скучной.

а ведь она когда-то давно

являлась для тебя миром.

но, увы, его не вернуть

как руины пальмиры.

из-за своих глупых поступков

ты останешься дальше страдать.

зачем было лишать себя друга,

глупая ты, эгоцентричная мразь?

Квартира на улице Казакова

Летом 2017 года от Татьяны Страховой съехала подруга, и ей нужно было найти нового соседа, чтобы разделить с кем-то арендную плату. Она предложила Исхакову занять свободную комнату. Как потом говорила подруга Артема, это предложение было исключительно дружеским. Когда они съехались, Татьяна продолжила жить своей жизнью и ходить на свидания.

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Исхаков же, по словам его подруги, надеялся, что ему удастся восстановить отношения с Татьяной — он якобы дарил ей подарки и «ждал ее, не ложился спать, пока Таня тусовалась с другими парнями».

Подруга Артема также вспоминает: тот сердился, потому что Татьяна выкладывала в соцсети свои «интимные фото», и «просил не делать этого», но та якобы отвечала: «Меня твое мнение не волнует». Примерно в это же время Артем, судя по записям, стал ходить к психологу и психиатру и принимать медикаменты — но какой диагноз ему поставили и какое лечение назначили, неизвестно.

Дом № 3 по улице Казакова в Москве, где Татьяна жила с Артемом. Фото: NVO / Wikimedia Commons

Конфликты в квартире происходили часто. Судя по дневникам Артема, очередная ссора началась, когда к ним в гости пришел общий друг: Исхаков не хотел, чтобы тот шел вместе с Татьяной за пивом, потому что ревновал и знал, что недавно они поцеловались. В тот вечер у них произошел серьезный разговор.

«Таня сказала, что не видит во мне парня, но я для нее важен и она не хочет делать мне больно. Сказала — единственный вариант разъехаться, чтобы не доставлять проблем друг другу», — вспоминал Исхаков.

«Сказала, что я агрессивный придурок»

По его словам, в ответ он назвал соседку «гребаным ребенком» и сказал ей, что она «ведет себя, как лицемерная сука», потому что не думает о его чувствах. Та «бомбанула»: «Сказала, что я агрессивный придурок и что не может со мной находиться, и убежала на улицу. Вернулась. Но потом ушла с другом, потому что не могла со мной быть. Друг мне писал, что она не хочет домой, потому что там я».

То, что Исхаков стал агрессивным, заметила не только Татьяна. По словам его подруги Кристины, ей стало казаться, что Артем может «совершить что-то страшное». Он начал повторять одну и ту же фразу: «Лучше бы ее не было».

10 января Страхова вдруг написала подруге, что Артем ломится к ней в дверь, и попросила вызвать ей такси. После этого Татьяны больше недели не было дома — вероятно, она была у подруги или молодого человека, с которым у нее на тот момент был роман. Как раз в этот период, 17 января, Артем написал свою последнюю заметку в дневнике:

«Сегодня я погулял с телкой из Тиндера, проводил до дома, поцеловал ее. Чувствую себя лучше. Но ощущения, что я опять сорвусь и начну кататься в своих страданиях. Я с самого начала знал, что она за человек. Но я верил, что в ней что-нибудь изменится. Но нет. Я тебя люблю. Но дальше так я не выдержу, потому что уже сейчас почти ад, так что извини. Лол».

Позже Артем сам признается, что к тому моменту уже фантазировал об убийстве Татьяны и «красочно в голове представлял, как это происходит».

Последний вечер

Когда Татьяна приехала домой, она вела себя как обычно. Что случилось дальше — можно судить лишь по предсмертной записке Артема.

Он писал, что в ночь с 21 на 22 января сидел на кухне и ждал, когда придет соседка. Войдя в квартиру, она сразу отправилась к себе в комнату, но Исхаков ударил ее кулаком в лицо. Татьяна упала на пол, а после еще нескольких ударов у нее пошла кровь изо рта.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку Криминал 6 минут чтения

«Она начала просить меня уйти. Я не ушел, лол», — писал Исхаков. Вместо этого он начал ее душить. По словам Артема, в это время Страхова «все еще продолжала говорить что-то похожее на “уйди”», но вскоре потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал, «пока еще не остыла».

Как писал Исхаков, после этого он вдруг понял, что Страхова все еще жива. Тогда, по его словам, он взял нож и перерезал ей горло, нанес несколько ударов в область живота и снова изнасиловал. Уже после ее смерти он продолжал издеваться над телом — затолкал ей в рот колготки и перетянул шею веревкой, чтобы «не слышать какие-то странные звуки, которые продолжало издавать ее тело».

Ближе к утру Исхаков, по его словам, приготовил себе завтрак, поел, еще раз изнасиловал тело Страховой и лег спать.

Предсмертную записку не восприняли всерьез

Наутро после убийства, 22 января, Исхаков работал за компьютером и параллельно искал различную информацию в интернете. В истории запросов, опубликованной позднее, сохранились такие пункты:

07:35 — «через сколько пахнет труп»;

15:15 — «Висельная петля — Википедия», «Эшафотный узел — Pikabu».

Фото: страница Исхакова во «ВКонтакте»

В 18:53 на странице Исхакова во «ВКонтакте» появился его предсмертный пост. В нем он подробно описал убийство соседки, попрощался с друзьями и родителями и поблагодарил психологов, которые работали с ним. Среди прочих Артем обратился к родителям Страховой:

«родители тани (если вы это как-то получите) — простите, что лишил вас вашего единственного ребенка. я любил её, очень сильно, но таня была слишком собой и поэтому все так сложилось. вы очень хорошие люди. очень-очень надеюсь, что у вас найдутся силы это пережить. еще раз простите, хоть такое простить и нельзя».

«Зато теперь можно будет проверить, есть ли жизнь после смерти»

Также он писал: «убить человека очень легко, а осознать это — нет. зато теперь можно будет проверить, есть ли жизнь после смерти. очень сильно хочется лечь спать и понять, что со мной будет после всех этих событий. я любил ее. своей ебанутой любовью, но любил. <…> я ебанулся на идее выебать таню настолько, что убил ее».

Помимо прочего, Артем пожалел, что не получит «свою зп в 80к» и не посмотрит «новые видосы на ютубе». В конце письма он попросил тех, кто его прочтет, вызвать полицию, и оставил свой точный адрес, а также пароли от социальных сетей и гаджетов.

Бездушная злобная мразь Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней Криминал 23 минуты чтения

В момент публикации сам он уже был мертв — сообщение было поставлено на таймер. Исхаков покончил с собой, повесившись на кухне. Перед этим он также принял таблетки — судя по всему, психотропные — с алкоголем.

О том, что ни Исхакова, ни Страховой действительно нет в живых, стало известно лишь спустя несколько часов после публикации письма. Как писал телеграм-канал Mash, сначала знакомые Артема не восприняли сообщение всерьез. Лишь когда прошло около трех часов, один из друзей поехал к нему домой, а когда дверь квартиры никто не открыл, вызвал экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире два тела.

Сочувствие к убийце

26 января Страхову похоронили на Захаровском кладбище в Одинцовском районе, напротив музея-заповедника Пушкина. На прощание с ней пришло много друзей и знакомых, в том числе из их общей с Исхаковым компании. На следующий день, 27 января, семья Артема похоронила его на Домодедовском кладбище.

В СМИ писали, что он совершил убийство от «любви»

«На похоронах [Страховой] всех трясло. Многие не смогли подойти к гробу», — писали знакомые погибшей. На вопрос «Как прошли похороны Артема?» они отвечали: «Нам все равно, никто не пошел».

Хотя многие знакомые были в ужасе от преступления Исхакова, когда новость разлетелась по СМИ и соцсетям, выяснилось, что многие ему сочувствуют и даже в чем-то оправдывают. В некоторых материалах писали, что он совершил убийство от большой «любви».

Издание «Дни.ру» выпустило статью с заголовком «Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой». В тексте утверждалось, что «Таня Страхова оказалась не столь невинной, как могло показаться на первый взгляд». В качестве аргументов автор ссылался на фотографии из ее инстаграма — мол, снимки в нижнем белье и кадры с бутылкой вина «наводят на определенные размышления», а также допускал, что Страхова «могла провоцировать сожителя своими фотографиями».

Грязное место Школьница рассказала, что ее полгода держали в секс-рабстве одноклассники. За это время ей воспользовались больше 200 мужчин Криминал 29 минут чтения

На телеканале РЕН-ТВ в одном из сюжетов журналисты привели комментарий анонимного знакомого Исхакова: «Парень был в нее сильно влюблен. <…> Довела своим безразличием, отношением к нему — это безобразие». На том же канале вышел сюжет под названием «Девушка, которую зверски убил студент Бауманки, выкладывала интимные фотографии в соцсетях». В эфире показали откровенные снимки Страховой.

«В полку сторонников Исхакова вновь прибыло»

По телеграм-каналам разлетелись фотографии Татьяны в белье — по всей видимости, слитые с закрытой страницы. Также стали распространяться снимки ее мертвого тела. «… статус убитой как аморальной блудницы укрепился, и в полку сторонников Исхакова вновь прибыло», — рассуждала журналистка Светлана Поворазнюк.

Фото: страница Татьяны во «ВКонтакте»

Люди также начали оставлять оскорбительные комментарии в аккаунтах убитой Страховой. Среди них были такие: «Чмок в холодный лобик», «Тань, когда новая фотка?», «Столько денег спустила на татухи — и смысл?».

О трагедии высказалась даже Диана Шурыгина — та самая девушка, которая пережила масштабную травлю, рассказав на телевидении, как ее изнасиловали в 16 лет. Она сказала: «Больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ [жизни], и решил его прекратить».

«Прошу меня не убивать и не насиловать» Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось Криминал 13 минут чтения

Вскоре начался ответный флешмоб #этонеповодубить — пользователи высказывались в поддержку убитой и заявляли, что обвинять ее в случившемся — недопустимо. Женщины также начали публиковать свои снимки в нижнем белье и ставить этот же хэштег, чтобы донести мысль: нагота не может спровоцировать на насилие.

Активистка и создательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина тоже приняла участие во флешмобе. На своей странице в фейсбуке она написала: «Поведение Татьяны, ее образ жизни — все это #этонеповодубить. Когда же это станет понятным для всех, сколько еще таких трагедий должно произойти».

«В насилии виноват только насильник. В убийстве виноват только убийца»

1 февраля перед домом, где жили Страхова и Исхаков, появился стихийный мемориал в память о Татьяне. К нему приносили цветы, игрушки, гирлянды и свечи. На деревьях висели фотографии и портреты Страховой с подписями «Без вины, без справедливости» и «В насилии виноват только насильник. В убийстве виноват только убийца».

Неожиданные последствия

В случившейся трагедии обвинили не только Татьяну, но и музыкантов из группы, которую слушал Артем. Дело в том, что в предсмертном письме он упомянул песню «Возможно» группы «Мы», которая была популярна в 2017 году. В припеве поется: «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». По словам Артема, прослушав трек несколько раз, он воспринял его «как призыв к действию».

После огласки в СМИ люди начали оставлять оскорбительные комментарии под клипами группы на ютубе, а также под постами в инстаграме и «ВКонтакте». На сайте Change.org даже разместили петицию с требованием запретить песню «Возможно».

«Хотели умереть в один день, а потом она передумала» 21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс Криминал 13 минут чтения

Сначала участник группы Даниил Шайхинуров призвал не связывать творчество «Мы» с убийством Татьяны Страховой: «Нужно с пониманием отнестись к такой записке, к состоянию, в котором находился этот человек». Однако уже спустя несколько дней после убийства, 26 января 2018 года, группа «Мы» объявила о своем закрытии. Впрочем, участница дуэта Ева Краузе утверждала, что причиной стало не убийство Татьяны Страховой, а творческие разногласия в коллективе.

Фото: страница Татьяны во «ВКонтакте»

В целом трагедия на улице Казакова получила огромную огласку, а в интернете сохранилось множество материалов — дневников и фотографий Страховой и Исхакова. Со временем вокруг этой истории сформировалось своеобразное сообщество «фанатов» — они перечитывают посты, слушают музыку, которую публиковали Татьяна и Артем, рисуют про них фан-арты и рассуждают о том, какие конфеты они любили.

Захотел убить — и убил История 16-летней школьницы из Новосибирска, которая ушла встретиться с бывшим и не вернулась домой Криминал 6 минут чтения

Даже теперь, спустя восемь лет, они собирают архивы фотографий и постов Исхакова, делают фанатские видео про погибших в тиктоке. «Моя римская империя с того времени», — так некоторые называют произошедшее. Причем многие продолжают воспринимать это как историю любви и рисуют картинки, где Артем и его жертва обнимаются и целуются.

Зимой 2026 года в прокат должен выйти фильм режиссера Никиты Миклушова, основанный на истории Страховой и Исхакова. В анонсах говорится, что в нем будет показана психология созависимых отношений. Называться он будет «Любовь».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности