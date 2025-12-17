Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото

«Исчезнувшие в Панаме», «Все еще исчезнувшие в Панаме», «Потерянные в джунглях» — с тех пор, как две студентки пропали в лесах Центральной Америки, вышли десятки профессиональных и любительских расследований об этом деле, но раскрыть его так никому и не удалось. Историю обсуждают по всему миру, а в последние годы появились новые шокирующие детали. Что известно и неизвестно об исчезновении подруг и какие самые странные загадки в этом деле — в материале «Холода».

Райский остров

В марте 2014 года две девушки из Нидерландов — 21-летняя Крис Кремерс и 22-летняя Лисанн Фрон — отправились в Центральную Америку. Они были подругами: вместе подрабатывали в ресторане и снимали жилье в городе Амерсфорт.

Отучившись в бакалавриате, студентки решили устроить себе каникулы и запланировали путешествие. Они собирались провести две недели на панамском острове Колон, в городе Бокас-дель-Торо, и ходить там на занятия по испанскому, а потом поехать в городок Бокете и работать волонтерами в детском саду.

Чтобы все организовать, они обратились в нидерландское туристическое агентство — им подобрали языковую школу, сотрудники которой также должны были договориться с местным детским садом о волонтерской программе.

Путешествие началось 15 марта. Крис и Лисанн попрощались с родными в аэропорту и полетели в Коста-Рику, а оттуда отправились в Панаму.

Панорама острова Колон с высоты. Фото: Panapro / Bocas TV / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Остров Колон им понравился — это популярное туристическое место со множеством пляжей и чистой водой. У подруг появились приятели — вместе они купались, ходили в кафе и занимались испанским. Позже в медиа и трукрайм-подкастах цитировали записи из дневника Крис: «Мы провели тут потрясающее время, настоящие каникулы. Я никогда не видела такого красивого побережья с пальмами и всем таким. Просто супер!»

29 марта подруги на автобусе отправились в Бокете — небольшой городок в панамских горах, который на контрасте с островом Колон может показаться куда менее ярким и дружелюбным. В Бокете прохладнее, там меньше молодежи и вечеринок. Городок окружен джунглями, через которые проходит множество туристических троп.

Именно здесь путешествие Крис и Лисанн пошло не по плану: почти с самого приезда подруг стали преследовать неудачи.

Все выходит из-под контроля

Многие журналисты и блогеры пытались восстановить последовательность событий, которые произошли в Бокете. На сегодняшний день одним из самых подробных считается расследование Still lost in Panama — это книга, которую написали немецкие журналисты Кристиан Хардингхаус и Аннет Неннер. Они опирались на множество документов, среди которых рапорты о ходе следствия, протоколы поисков, полицейские и медицинские отчеты. Неннер также провела несколько месяцев в Бокете, общаясь с местными жителями. Вот как, по данным журналистов, подруги провели последние дни перед исчезновением.

Днем 29 марта Крис и Лисанн прибыли в Бокете — автобус высадил их возле школы под названием «Испанский у реки» (Spanish by the River). Именно ее сотрудники должны были организовать для подруг волонтерскую программу в местном детском саду.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

В школе был вай-фай, кроме того, бесплатный интернет был и в центре города — видимо, именно поэтому Крис и Лисанн решили не покупать местные сим-карты. С родными они общались по скайпу, используя школьный вай-фай, а карты местности скачивали на смартфоны.

Подруги решили остановиться не в хостеле, а в гостевой семье — их приняла местная женщина по имени Мириам, которая жила метрах в 300 от школы. Ее дом оказался небольшим и скромным, а кроме самой Мириам в нем также жили ее взрослые дети и внуки. Как бы то ни было, в этой семье и раньше останавливались студенты — и проблем не было. Мириам встретила своих гостей возле школы, когда они приехали, и проводила домой — она выделила для девушек отдельную комнату.

В тот вечер, судя по записям в дневнике, Лисанн плохо себя чувствовала. У нее начиналась простуда, кроме того, в тенистом Бокете после двух недель на солнечном острове ей было грустно, а в гостевой семье она почувствовала себя чужой. Она писала: «Я сижу со слезами на глазах», «Хочу, чтобы мама с папой обняли меня и сказали, что все будет хорошо».

Наутро Крис и Лисанн пришли в языковую школу, где их встретили ее сотрудницы. Они дали подругам папки, где была информация о Бокете, памятки и карты. Им также рассказали, что через школу они могут забронировать экскурсии — особенно они заинтересовались затерянными водопадами, горячими источниками и вулканом Бару.

В школе им также сказали, что с завтрашнего дня можно начать волонтерить — якобы менеджер уже договорилась с местным детским садом, и в 13:00 их там ждут. Остаток дня 30 марта подруги гуляли, а вечером дома общались с гостевой семьей.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

На следующий день Крис и Лисанн, как и обещали, пришли в детский сад — но выяснилось, что их там не ждали. Менеджер по имени Мария заявила, что никаких договоренностей у нее ни с кем не было и волонтеры ей не нужны.

Подруги снова отправились в школу, но там никого не было. Они оставили сотруднице сообщение с просьбой связаться с ними, а потом отправились гулять. Около 17:00 подруги общались с родными и говорили, что собираются пойти на массаж. Где еще они были в этот день — неизвестно, и позже это стало одной из важнейших загадок в расследовании.

Вечером они снова были дома с гостевой семьей: Лисанн смотрела телевизор, а Крис читала книгу. Наутро хозяйка видела их за завтраком, когда уходила, — девушки надеялись, что в ближайшее время языковая школа уладит недоразумения и они смогут приступить к волонтерству. Это было 1 апреля — и Мириам не подозревала, что видит своих постояльцев в последний раз.

Пустая комната

Как именно и в какой момент подруги исчезли — никто не знает. Второго апреля у них была запланирована экскурсия на местную ферму. Утром они должны были встретиться с гидом Фелисиано Гонсалесом и стажеркой из языковой школы по имени Элейн и все вместе отправиться в путь.

Но время шло, а Крис и Лисанн не появлялись. Фелисиано подумал, что они могли проспать, и отправился к дому Мириам, но ему никто не открыл. Тогда гид позвонил хозяйке дома: она рассказала, что накануне не слышала, как подруги пришли домой, и предложила открыть дом запасным ключом, который хранился в саду.

Фелисиано с Элейн зашли в комнату девушек. Там никого не оказалось, а постели были застелены, словно постояльцы уже давно ушли или вовсе не ночевали дома. Все это казалось странным, но в полицию обращаться сразу не стали: в Панаме, чтобы людей начали искать, должно пройти 24 часа с момента исчезновения.

К вечеру подруги так и не появились. Элейн позвонила родителям Лисанн и рассказала о происходящем. Те забеспокоились, связались с семьей Крис и с турагентством, организовавшим путешествие. Они также обратились в полицию Нидерландов, и вскоре дело передали в Интерпол.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

Тем временем Мириам — хозяйка гостевого дома — вернулась с работы. Вместе с Фелисиано и Элейн она снова пошла в комнату девушек, чтобы найти хоть какие-то зацепки. Выяснилось, что Крис оставила в комнате свой паспорт. Местная полиция в тот вечер приняла заявление о пропаже, а утром к поискам подключилась СИНАПРОК — это национальная служба, которая занимается экстренными поисками и спасательными операциями.

Впрочем, местные жители утверждали: на самом деле масштабную поисковую операцию начали далеко не сразу. Полиция и СИНАПРОК не отнеслись к исчезновению девушек достаточно серьезно и начали активно искать их лишь через три дня, а в первые сутки на поиски вышли в основном местные гиды и обычные волонтеры. Если это правда, то момент мог быть упущен — считается, что первые 24 часа самые важные в поисково-спасательных операциях: дальше шансы пропавшего человека на выживание быстро снижаются.

Человек в странных очках

Элейн запомнилось, что пропавшие подруги обсуждали тропу Пианиста — это пеший маршрут протяженностью около четырех километров, ведущий через джунгли вверх по горе. По одной из версий, тропа получила такое название, потому что восхождение происходит словно по ступенькам — или по клавишам фортепиано. На вершине — находилась смотровая площадка («мирадор»), откуда открывается вид на окрестности.

Панорама части города Бокете в 2016 году, вид на северо-запад. На заднем плане — вулкан Бару, самая высокая точка Панамы. Маршрут «Пианиста» находится к северу от города (за правым краем панорамы) Фото: Dr. Ariel Rodríguez-Vargas / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Спасатели и волонтеры начали опрашивать людей, живущих возле этой тропы. Несколько местных жителей вспомнили: они видели, как две девушки шли вверх — но не заметили, как те спускались. Ни на самой тропе, ни вокруг нее следов Крис и Лисанн не нашли.

К 4 апреля в поисках уже участвовали спасатели на вертолетах, популярные туристические тропы обходили с поисковыми собаками, а группы местных жителей прочесывали джунгли. Но безрезультатно.

3 апреля местные власти также завели дело о предполагаемом преступлении — казалось невероятным, что две девушки сами так далеко ушли в джунгли, что их несколько дней не могут найти. Хозяйка гостевого дома рассказала полиции, что Лисанн была простужена и плохо себя чувствовала — от этого теория, что подруги забрались далеко в джунгли, выглядела еще более сомнительной.

Родственники Крис и Лисанн пообещали вознаграждение 2500 долларов за любую информацию, которая может помочь следствию. Родители девушек сами приехали в Панаму, а с ними — дядя Лисанн, полицейский, который тоже подключился к поискам. Но все было безуспешно. Появлялось все больше людей, которые якобы видели, как девушки идут вверх по тропе Пианиста, — но дальше их как будто след простыл.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

11 апреля местный таксист рассказал: 1 апреля около 13:35 он подвозил Крис и Лисанн и высадил у начала Пианисты — это была еще одна зацепка в пользу того, что девушки исчезли именно на этой тропе. Позже этот же таксист добавил: прямо перед тем, как девушки сели в машину, он подвозил двух молодых мужчин, которые вышли в центре города. Также он заметил, что у подножия тропы был неизвестный «подозрительный» человек в «странных» очках.

Журналисты отмечают: люди, которых упомянул таксист, могли бы быть если не подозреваемыми, то важными свидетелями. Однако за их поиски так никто и не взялся — и это лишь одно из множества упущений следствия, которые годами критикуют журналисты и блогеры по всему миру.

Эта деталь стала казаться еще более подозрительной после того, как в марте 2015 года тот самый таксист внезапно утонул — ему было всего 34 года. Эта и другие внезапные смерти людей, которые могли что-то знать о судьбе Крис и Лисанн, кажутся многим не случайными. Однако какой-либо связи между гибелью таксиста и пропажей студенток полиция так и не установила.

11 апреля также произошло сразу несколько громких событий. Во-первых, СМИ рассказали: в день исчезновения девушек на тропе Пианиста видели красный автомобиль. Его считали «подозрительным», потому что обычно машины там не ездят.

В тот же день местный волонтер по имени Карлос пробирался через джунгли и нашел пластиковый пакет с чипсами и другими закусками. На нем была эмблема местного супермаркета. Рядом он также обнаружил стельку от обуви и длинный светлый волос.

Пакет, найденный в джунглях. Кадр из видео: Scarlet R. / Youtube

Многие были уверены: эта находка должна привести к разгадке. Ролик разлетелся по соцсетям, а волонтер говорил, что волос у него якобы забрали для экспертизы. Однако 13 апреля представитель СИНАПРОК заявил, что никакого волоса на месте не было и это лишь слухи, а найденный пакет никак не связан с пропажей девушек. Родители Лисанн позже вообще заявляли, что эти находки «исчезли» и их так никто и не исследовал.

Дело запутывается

Безрезультатные поиски, множество несостыковок, явные ошибки (или возможный саботаж) со стороны спасателей и полиции — все это вызвало волну критики в адрес панамских властей. На этом фоне дело поручили прокурору Бетсайде Питти де Кастильо.

Она стала вновь изучать все обстоятельства дела и перечитывать показания свидетелей и нашла новую зацепку. Оказалось, что немецкий турист 4 апреля якобы слышал женские крики, когда гулял по туристическим тропам. По его словам, он также увидел двух худых темнокожих людей, которые быстро куда-то шли, а потом услышал выстрел. По словам туриста, он испугался и убежал — а потом сообщил местному рейнджеру обо всем, что видел. Тропу, где это случилось, проверили, но ничего подозрительного там не нашли.

Джунгли в районе Бокете. Фото: dronepicr / Wikimedia Commons CC BY 2.0

Питти поручила заново обследовать местность, но там вновь ничего не обнаружилось. Тем временем родственники пропавших девушек увеличили сумму вознаграждения за полезную информацию до 30 тысяч долларов, а нидерландское телешоу Vermisst пообещало еще 10 тысяч евро. Отовсюду стали поступать звонки с наводками, но раз за разом они не подтверждались.

Следующая находка появилась лишь в мае. Недалеко от места, где волонтер нашел пластиковый пакет и стельку, обнаружились два матраса. Об этом написали в СМИ. Однако, как отмечают журналисты, о дальнейшей судьбе матрасов ничего неизвестно — судя по имеющимся данным, с них даже не взяли анализ ДНК.

Что было в рюкзаке

12 июня произошло событие, которое поразило многих людей, следивших за ходом поисков. Представительница коренного индейского народа по имени Ирма сообщила, что накануне нашла неподалеку от своего дома рюкзак. К тому моменту прошло уже 10 недель после исчезновения девушек — и это была первая по-настоящему серьезная находка.

Ирма сказала, что рюкзак валялся на берегу реки среди камней. Выглядело все так, словно его прибило туда течением. Внутри была карточка медстраховки Лисанн, две пары солнечных очков, два бюстгальтера, черный фотоаппарат Canon, два смартфона — Samsung и iPhone — а также чуть меньше 90 долларов и еще несколько мелочей.

Хоть снаружи рюкзак и был сырым, внутри все предметы оказались сухими и целыми. Из-за этого многие задаются вопросом: могли ли его туда подбросить? Ведь если бы его действительно принесло течением, он скорее был бы мокрым насквозь — тем более что вскоре после пропажи Крис и Лисанн в Панаме начался сезон дождей. Даже если бы рюкзак не вымок в реке, его бы промочило ливнями.

Найденный рюкзак. Скриншот видео панамского телеканала

Журналисты пишут, что в рюкзаке также была бутылка из-под воды — ее видно на снимках, где запечатлены все находки. Судя по полицейским документам, прокурор Питти поручила обследовать ее на предмет ДНК — но о результатах ничего неизвестно — возможно, они потерялись. В целом в работе панамской полиции было обнаружено столько недочетов, что многие журналисты и блогеры предполагают: возможно, правоохранители действовали в сговоре с преступниками и саботировали расследование.

Автор расследования Still lost in Panama рассуждает: судя по документам, каждый раз, когда дело становилось немного ближе к разгадке, происходила какая-то ошибка или важные документы и улики исчезали.

Место, где нашли рюкзак, было необычным. Это было не возле тропы Пианиста, а с другой стороны горы — возле поселения Альто-Ромеро, где проживают коренные индейские народы нгобе и бугле. Теоретически Крис и Лисанн могли бы попасть на ту сторону горы, если бы после восхождения к смотровой площадке не повернули обратно, а спустились другим путем.

Но тропы на другой стороне — не туристические. Там не ловит мобильная связь, а джунгли становятся по-настоящему густыми. В некоторых местах нужно переходить опасные реки по подвесным мостам. Живут там только представители коренного населения, и многим казалось неправдоподобным, что две уставшие девушки решили бы туда пойти. Тем более что, как говорили их знакомые, Крис и Лисанн не славились спонтанными поступками — они были ответственными и любили тщательно планировать свои действия. Как выяснилось позже, в день исчезновения у них даже не были полностью заряжены телефоны, а с собой они не взяли ни дополнительной одежды, ни фонариков.

Страшные находки в джунглях

18 июня в джунглях нашли фрагменты костей, один черный кроссовок с розовыми элементами и один темный ботинок. Внутри кроссовка была человеческая ступня — анализ ДНК показал, что это были останки Лисанн. Другой найденный костный фрагмент совпал с ДНК Крис.

В местности, где были обнаружены останки, снова провели поиск. На следующий день ниже по реке нашли джинсовые шорты — некоторые журналисты даже утверждали, что они лежали на камне аккуратно сложенные. Однако авторы книги Still lost in Panama отмечают, что в документах такой информации не приводится.

Сотрудник пограничной полиции обыскивает туристическую тропу. Фото: Carlos Jasso / Reuters

В августе в лесу нашли еще несколько фрагментов костей. Некоторые из них были странного белого цвета — словно выцвели на солнце. Однако в джунглях тенисто, и, как отмечают журналисты, выгореть так сильно фрагменты не должны были. Также они могли находиться в почве с особым химическим составом. Но есть и версия о том, что кто-то специально их отбелил, чтобы скрыть некие следы.

Патологоанатом также заявил, что останки девушек находятся на разных стадиях разложения — так, как будто тело Лисанн хранилось в более прохладном месте.

Странностей стало еще больше, когда экспертам удалось получить доступ к памяти фотоаппарата Лисанн и телефонам обеих девушек.

Ночные фото

В июне 2014 года технику и личные вещи пропавших девушек прислали в Нидерланды для анализа. Оказалось, что на рюкзаке сохранились образцы ДНК как минимум пяти разных людей — и они не принадлежали Крис и Лисанн. Некоторые следы могли оставить местные жители, нашедшие рюкзак, — но кто были остальные?

Информации об этом так и не появилось: панамская полиция не стала искать, чьи это ДНК, а в нидерландских базах этих людей быть не могло.

Сотрудники бюро судмедэкспертизы также заметили: до них кто-то недавно редактировал снимки в камере. Возможно, панамские полицейские переворачивали их, чтобы лучше рассмотреть, — но точной информации об этом так и не появилось.

Крис Кремерс. Фотография с камеры Лисанн Фрон

Однако когда были обнародованы сами фотографии, которые сделали пропавшие девушки (или тот, кто завладел их камерой), вопросов стало еще больше — эти снимки пытались анализировать эксперты и блогеры по всему миру, но они так и остались загадкой.

Оказалось, что с момента пропажи на фотоаппарат были сделаны 133 фото. 33 из них сделали, видимо, сами девушки 1 апреля. На фотографиях они поднимаются по тропе Пианиста и позируют на смотровой площадке. Потом начинают спускаться по тропе с другой стороны горы — той самой, где джунгли становятся гуще.

Лисанн Фрон. Фотография с камеры Лисанн Фрон

Благодаря этим снимкам удалось выяснить: девушки были вовсе не в той одежде, в которой, как предполагалось, они исчезли. Свидетели описывали, что видели двух туристок в светлом и темном топах, на одной из них были черные брюки ниже колена, на другой — шорты кремового цвета. Но на снимках у подруг яркие топы и короткие шорты. При этом предметы одежды, в которых их видели, у Крис и Лисанн действительно были — и они появлялись в них на других фотографиях, сделанных до дня исчезновения.

Журналисты отмечают: свидетели могли видеть и других девушек, но это сомнительно. Две туристки из Европы, одна из них с рыжими волосами, — совпадение маловероятное, к тому же, если бы в городе в это время были девушки, так похожие на Крис и Лисанн, на это бы кто-то обратил внимание во время поисков.

Еще одна версия — что 31 марта, накануне пропажи, Крис и Лисанн уже поднимались по этой тропе, и именно тогда их заметили местные жители, а впоследствии перепутали даты. Но достоверно выяснить, чем именно подруги занимались накануне пропажи, так и не вышло. Журналисты рассуждают: возможно и такое, что кто-то нарочно путал следы и пытался сбить следствие с толку. Непонятный момент с одеждой они называют одним из главных парадоксов во всей этой истории.

Существует и версия, будто фото подруг были подделаны и загружены в камеру — однако независимые эксперты, к которым обращались журналисты, не нашли явных признаков подделки, хоть и не исключили полностью такую вероятность.

Еще одна странность — это то, что, судя по времени снимков, девушки начали подъем в 11:28 утра, а на смотровой площадке были уже к часу дня. Местные жители считают, что подъем занимает минимум два часа — а туристы, оказавшиеся на тропе в первый раз, наверняка будут останавливаться, чтобы отдохнуть или сделать снимки. Некоторые уверены: с Крис и Лисанн был кто-то, кто знал тропу и, возможно, поторапливал их. Кстати, это время не совпадает и с показаниями таксиста, который якобы подвозил девушек к тропе после полудня.

Некоторые также считают, что сами девушки на фото выглядят странно. Например, родные Лисанн удивились жесту с поднятыми пальцами — на других снимках подруги так никогда не позировали и родителям этот жест вообще показался нехарактерным для них. Еще одна деталь — девушки сделали восемь снимков менее чем за две минуты, а потом сразу пошли дальше в джунгли. Многие считают, что обычно туристы ведут себя не так.

Фотография с камеры Лисанн Фрон Фотография с камеры Лисанн Фрон Фотография с камеры Лисанн Фрон

Но более поздние фотографии вызвали еще больше вопросов. 100 снимков сделаны глубокой ночью 8 апреля с промежутками меньше двух минут. На них видны растения, камни, отсветы от воды (возможно, это капли дождя или всплески реки). На нескольких фотографиях есть четкий фокус — например, на снимке, где ветка лежит на камне, а к ней привязаны небольшие красные предметы, вероятно, обрывки пакета.

Еще на одной фотографии — человеческая голова, предположительно, Крис. Некоторые журналисты утверждали, что на снимке видна рана, однако ничего определенного разобрать невозможно. Авторы книги Still lost in Panama считают, что ее волосы выглядят на удивление чистыми, хотя к тому моменту она уже неделю находилась в джунглях.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

О том, при каких обстоятельствах сделаны эти фото, спорят годами. Одни считают, что подруги хотели что-то сказать этими снимками — например, запечатлеть место, где они находятся. Другие считают, что вспышкой они пытались подать сигнал или отпугнуть диких зверей. Эксперты отмечают: тот, кто делал фото, вероятно, сидел или лежал, и сделаны они все в одном и том же месте.

Еще одна деталь: между дневной и ночной серией снимков не хватает одного фото, которое должно идти под номером 509. Оно не просто удалено — от него не осталось никаких следов. Если человек просто стирает фотографию из памяти камеры, эксперты могут обнаружить это, но в данном случае снимка как будто никогда и не было.

Некоторые считают, что на нем могла быть важная информация о том, что случилось с путешественницами.

Странные звонки

Проанализировав мобильные телефоны подруг, эксперты выяснили: в день пропажи в 16:39, а потом в 16:51 они (или кто-то с их телефонов) пытались звонить в экстренную службу по номеру 112. Но у них не было сигнала, и они не могли дозвониться.

В следующий раз они пытались набрать экстренный номер 2 апреля в 06:58 утра. Потом — в 08:12. Каждый раз между попытками дозвониться спасателям подруги выключали телефоны.

1, 2, 3 и 4 апреля подруги по несколько раз звонили 112 и 911. Потом Samsung Лисанн полностью разрядился. 5 апреля Крис включила свой айфон — но не стала звонить. Возможно, она проверяла сигнал. Позже кто-то включил его еще раз — но на этот раз не стал вводить пин-код (или ввел его неправильно). На следующий день — 6 апреля — ее айфон тоже включали дважды, но не вводили пин-код (это могла делать и сама Крис, чтобы проверить, есть ли сигнал).

Однако потом четыре дня подряд телефон не включали вообще. 11 апреля его включили в последний раз. Пин-код снова не вводили. Был ли телефон все еще у Крис или им завладел кто-то другой — неизвестно.

Экспертам также удалось установить: в один из дней в телефоне Крис кто-то заходил в Whatsapp и смотрел контакт Мириам — хозяйки гостевого дома. Журналисты рассуждают: возможно, подруги хотели ей позвонить или встретили кого-то и пытались связаться с хозяйкой. Но может быть и множество других интерпретаций.

Данные звонков, собранные и сведенные энтузиастами

Также в день, когда айфон в последний раз включили, он не выключался больше часа. При этом пин-код введен не был — но с телефоном кто-то больше часа активно взаимодействовал. Возможно, одна из девушек — или кто-то посторонний — через быстрое меню просматривал, например, фото. Но журналист Кристиан Хардингхаус утверждает: телефон могли взломать, чтобы удалить материалы, важные для следствия.

Другое важное открытие состоит в том, что Крис и Лисанн держали телефоны включенными недостаточно долго, чтобы найти сигнал. Многие онлайн-расследователи думали, что подруги старались экономить заряд аккумуляторов и периодические включали телефоны ненадолго, чтобы проверить, не удастся ли подключиться к сотовой сети. Однако эксперты считают: дело было не в этом. Они выключали смартфоны так быстро, что не успели бы проверить, удалось ли им подключиться.

Автор книги Still lost in Panama в одном из интервью заявил: вся ситуация с мобильными телефонами кажется ему очень странной. По мнению журналиста, человек, потерявшийся в джунглях или получивший травму, скорее в панике будет пытаться снова и снова найти сигнал. А учитывая следы возможного взлома айфона, теория, будто девушки просто потерялись в джунглях, выглядит все менее вероятной.

Несмотря на все странности, через некоторое время после того, как нашли останки девушек, в Панаме дело объявили закрытым. Прокурор Питти, которая раньше считала, что девушек могли похитить, теперь изменила свое мнение.

Члены семей пропавших рядом с листовкой с фотографиями на смотровой площадке в районе Бокете. Фото: Carlos Jasso / Reuters

В числе прочего она говорила, что в рюкзаке нашлись деньги — а значит, никакого преступления совершено не было. По ее словам, если бы девушек похитили, их бы обязательно обокрали. Также она напоминала, что бюстгальтеры были найдены целыми — мол, если бы на подруг напали, то одежду бы непременно порвали. Она заявила: с девушками произошел несчастный случай, они упали в реку.

Но многие моменты так и остались неясными, рассуждает журналист Кристиан Хардингхаус. Если девушки упали в реку, то почему джинсы Крис даже не порвались и выглядели так, будто их кто-то аккуратно снял? Зачем они пошли на другую сторону горы, если Лисанн плохо себя чувствовала? Почему в действиях полицейских столько ошибок?

В Нидерландах дело получило статус «нераскрытого» — это значит, что, если найдутся новые улики или свидетельства, за него снова могут взяться. Все эти годы блогеры, журналисты и пользователи интернета по всему миру рассматривают фотографии, приезжают в Панаму и разговаривают с местными жителями, надеясь понять, что же случилось с Крис и Лисанн. За эти годы сложилось несколько популярных теорий — но ни одна из них не отвечает на все вопросы.

Виноват гид?

Многие считают, что в деле замешан гид Фелисиано — тот самый, который обнаружил пропажу Крис и Лисанн. Для некоторых выглядит подозрительным то, что он побывал в их комнате до приезда полиции и спасателей — якобы он мог скрыть какие-то улики.

Кроме того, рюкзак пропавших девушек нашли коренные жители, которые, по некоторым данным, работали под начальством его брата. Те, кто считает гида причастным, верят, что это не простое совпадение. Еще один аргумент — Фелисиано хорошо знает местность и мог легко завести в джунгли туристок, которые ему доверяли.

В расследовании американского издания Daily Beast также утверждалось: женщины и раньше жаловались на приставания со стороны этого гида. Кроме того, Крис и Лисанн якобы виделись с ним до того, как исчезли. Журналисты из подкаста Lost in Panama также рассказали: местные жители верят в причастность Фелисиано, а одна женщина даже говорила, что видела Крис и Лисанн в день исчезновения, но гид якобы велел ей молчать об этом.

Однако в 2023 году журналистка Аннет Неннер тоже провела в Бокете несколько месяцев и сделала прямо противоположные выводы. Она заявила: по ее наблюдениям, многие местные жители на самом деле не верят в виновность гида и хорошо к нему относятся. Кроме того, несколько человек рассказали Неннер, что за участие в подкасте и озвучивание определенных версий им якобы предлагали деньги. По мнению Неннер, это дискредитирует работу, проделанную ее коллегами, и показывает, что их выводам доверять нельзя.

Фотография с камеры Лисанн Фрон

Как бы то ни было, у полиции не нашлось улик против Фелисиано, и он так и не стал официальным подозреваемым. Несмотря на это, ему годами присылали оскорбления и угрозы, и многие туристические организации отказались с ним работать.

Есть и еще один гид, чье поведение некоторые блогеры считают странным. Его зовут Плинио, он увлекается фотографией и часто позирует с большим пальцем, поднятым вверх — именно в такой позе запечатлены Крис и Лисанн в день пропажи. В такой же позе он иногда фотографирует туристов, которых водит в походы.

5 апреля, вскоре после пропажи подруг, он выложил в соцсети несколько фотографий со смотровой площадки. Некоторые сторонники этой теории заговора утверждают: он был там одновременно с девушками — это якобы видно по расположению облаков и мелких предметов. Плинио не отрицал, что действительно встречал девушек в тот день, но утверждал, что не поднимался с ними на смотровую площадку.

Многие, однако, не верят, что на последних снимках Крис и Лисанн по чистой случайности стоят в той позе, в которой Плинио предлагает сфотографироваться многим путешественникам.

Однако он тоже так и не стал подозреваемым: серьезных улик против него не появилось, а аргументы про поднятый вверх большой палец многим кажутся просто смехотворными.

Фотография с купанием

Другая версия — будто девушек похитили участники местной банды — пандильи. Есть слухи, будто 4 апреля — вскоре после пропажи Крис и Лисанн — в тех краях утонул подросток по имени Осман, который общался с этой бандой, а в телефоне у него якобы нашли фотографии двух подруг. Интернет-пользователи предполагали: возможно, он что-то знал об их судьбе — и за это его убили.

Фотография, предположительно, с телефона Османа

В 2019 году версия о причастности группировки к гибели девушек стала особенно широко обсуждаться. Блогер по имени Хуан выложил фото: на нем группа людей купается в водоеме. Среди них — две девушки, которые напоминают Крис и Лисанн. Они по шею в воде, и некоторые предполагают, что на них нет бюстгальтеров — а ведь именно бюстгальтеры нашли в их рюкзаке. Другими людьми на фото якобы были участники группировки.

Множество людей поверили: теперь разгадка близка. Однако несколько лет назад журналистка Аннет Неннер отправилась в Панаму, чтобы выяснить, кто на самом деле на этом фото.

Она разыскала людей, предположительно принадлежавших к пандилье, и пришла к выводу, что они вовсе не похожи на криминальных авторитетов — все они показались ей самыми обычными людьми. Кроме того, одна из женщин узнала снимок и заявила, что это вовсе не Крис и Лисанн. Она указала на девушек и сказала: «Это я, а рядом моя подруга». Впрочем, проверить ее утверждение Аннет не смогла.

Другой важный момент — люди, которые были на снимке, заявили: он сделан не на горячих источниках, а 4 ноября на реке Чирикисито. Именно в тот день утонул их друг Осман. Журналистка проверила — и оказалось, что фото и правда сделано на реке. Версия с купанием в горячих источниках рассыпалась. Однако подросток Осман действительно существовал — и утонул вскоре после пропажи Крис и Лисанн.

Тайная вечеринка

В 2022 году авторы подкаста Lost in Panama разыскали мать Османа Маргариту, и она рассказала им шокирующую историю. Перед смертью ее сын якобы видел пропавших туристок — участники банды куда-то везли их на красном автомобиле. Среди них был Генри — сын Фелисиано. После этого Осману пригрозили, что его убьют, — и вскоре он действительно погиб.

Через некоторое время с Маргаритой якобы связался еще один участник банды по прозвищу Мурдог. Его мучила совесть, и он решил рассказать ей, что на самом деле случилось. Он признался: участники пандильи действительно виделись с девушками и продали им наркотики. А потом позвали на вечеринку в частный дом и там изнасиловали и убили. В подкасте даже приводились комментарии свидетеля, который якобы помогал убрать кровь с места преступления. Известно, что в 2015 году Мурдога сбила машина — а преступника так и не нашли, что в глазах некоторых делает эту историю особенно правдоподобной.

Фотография неизвестного автора, на которой присутствуют Крис и Лисанн

Однако и здесь есть нестыковки. Во-первых, авторов подкаста Lost in Panama, как уже было сказано, заподозрили в недобросовестной работе и в том, что они давали взятки героям своих интервью. Во-вторых, авторы книги Still Lost in Panama, ссылаясь на документы, пишут: после пропажи девушек полиция опрашивала Маргариту. И она ничего не говорила о пропавших туристках. Под присягой она утверждала, что ее сына убили из-за бытовой ссоры, никак не связанной с Крис и Лисанн. В телефоне погибшего Османа тоже не нашли никаких намеков на то, что он что-то знал. Выходит, Маргарита врала под присягой? Или стала врать уже позже?

Есть и другие вопросы, оставшиеся без ответа. Как пишут авторы Still lost in Panama, из полицейских файлов следует: в 2014 году участника банды по имени Мурдог опрашивала полиция. Он признался: недавно его друг Генри хвастался, что познакомился с двумя девушками из Нидерландов и договорился пойти с ними в поход с ночевкой.

Уже через несколько дней он изменил показания и заявил: на самом деле речь шла просто о каких-то иностранках, и вообще это все слухи. По какой-то причине полиция не стала всерьез проверять эти показания — и многим это кажется странным. Особенно учитывая тот факт, что в 2015 году Мурдога насмерть сбил автомобиль.

В версии с бандой, как и в других, есть много мелких странностей. Например, непонятно, как Генри — сын Фелисиано — втерся в доверие к путешественницам, если даже не знает английского? Почему мать Османа поменяла свои показания и могли ли ей за это заплатить? Почему полицейские не стали дальше копать эту историю?

Дело, которое никто не раскрыл

Несмотря на все странности и нестыковки, многие люди верят: самое простое объяснение — самое верное. Девушки пошли гулять в джунгли неподготовленные, зашли слишком далеко и заблудились. А может быть, произошел несчастный случай — кто-то из подруг получил травму, и они не смогли вернуться в город. Крис и Лисанн безуспешно пытались дозвониться спасателям, а в перерывах экономили аккумуляторы.

Загадку пропавших девушек не могут разгадать уже больше 10 лет. Появляются новые данные и расследования, интернет-детективы строят теории и ожесточенно спорят из-за них — многие считают, что, хотя власти Панамы официально закрыли дело, когда-нибудь люди все же узнают правду о том, что произошло с Крис и Лисанн.

Если суммировать главные версии, вот какие из них доминировали в публичном пространстве. Одним из первых больших журналистских расследований об этой истории был материал Daily Beast в 2016 году. Автор — Джереми Крайт — опирался на официальные комментарии панамских правоохранителей и пришел к выводу: несмотря на все теории заговора, скорее всего, объяснение простое — девушки заблудились или поранились в джунглях.

Собаки-ищейки и члены независимой голландской спасательной группы Reddingshonden RHWW участвуют впоисках туристок в Бокете. Фото: Carlos Jasso / Reuters

Однако в 2022 году тот же самый автор выпустил новое большое расследование — подкаст Lost in Panama. Вместе с Крайтом над материалом работала журналистка Марианна Атенсио родом из Венесуэлы.

Она говорила: Панама — страна, в которой немало проблем с преступностью, там распространена торговля людьми, а женщины пропадают регулярно. Долгое время это были в основном местные жительницы — но теперь, когда пропали две студентки из Европы, весь мир наконец обратил внимание на проблему.

Именно авторы этого подкаста и поехали в Панаму, где записали множество людей, которые утверждали: Крис и Лисанн убили и изнасиловали участники пандильи. Один из преступников — сын Фелисиано, Генри.

Подкаст стал очень популярен, его прослушали миллионы людей. Многие считали, что тайна исчезновения девушек разгадана. Но оказалось, что все не так просто, когда в 2024 году авторы нового расследования — Still lost in Panama — жестко раскритиковали Крайта и его соведущую, обвинив в том, что они платили за комментарии и специально подгоняли все под определенную версию событий.

По поводу улик и свидетельских показаний существует множество мнений, и споры о них не прекращаются ни на день. Авторы противоречащих друг другу версий яростно опровергают друг друга, но в одном многие сходятся: в истории слишком много странностей и несостыковок — и они требуют дополнительного расследования.

