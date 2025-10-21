Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»

Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?

Новый альбом Тейлор Свифт бьет рекорды продаж — и в то же время в интернете его яростно ругают. То же самое можно сказать обо всем творчестве певицы. Ее критикуют за «вылизанность» и «коммерциализацию» образа, за «жадность», «скандальность» — а она продолжает покорять чарты и объясняет, что всего лишь придерживается собственной стратегии. Какие решения принесли ей успех и тонны хейта — в материале «Холода».

Что хотела, то и делала

Тейлор Свифт с детства была настроена на успех. Она выросла на ферме в Пенсильвании и уже в 11 лет уговорила маму поехать в Нэшвилл — музыкальную столицу США, — чтобы показать продюсерам свои первые записи. А еще она играла в любительском театре, участвовала в караоке-конкурсах и выступала в кафе.

Родители оценили упорство дочери и решили ей помочь. Они вращались в бизнес-среде, и благодаря их связям Свифт познакомилась с бывшим менеджером Бритни Спирс. Он начал с ней работать, и уже в 13 лет будущая певица подписала свой первый договор со звукозаписывающей студией из Нэшвилла RCA Records — она принадлежала Sony Music, одной из крупнейших в мире музыкальных компаний. Многие начинающие артисты сказали бы, что это исключительная удача.

Тейлор Свифт исполняет национальный гимн перед матчем Detroit Pistons — Philadelphia 76ers в 2002 году. Фото: Jesse D. Garrabrant / NBAE via Getty Images

Правда, это был не полноценный контракт, а «договор о развитии». Это значит, что лейбл оплачивает фотосессии, запись демо-версий и обучение для начинающего музыканта, а потом принимает решение, будет ли заключать «настоящее» соглашение и записывать альбом.

Когда работа строится на таких условиях, лейблы часто стремятся контролировать творчество музыкантов и диктовать им, чем заниматься. RCA Records видели в Тейлор Свифт будущую поп-звезду и ждали от нее соответствующих треков, но ей хотелось делать песни в стиле кантри. На тот момент это казалось неуместным для девочки-подростка. Продюсеры считали, что кантри — это стиль для взрослых мужчин, которые исполняют песни о бывших женах и детях. Свифт мечтала сломать этот шаблон и писать музыку о проблемах, которые волнуют ее ровесников. Мало кто верил, что на такое будет спрос.

Тейлор Свифт сказала, что ее «отложили на полку»

В 14 лет она сыграла для продюсеров RCA Records небольшой концерт с собственными песнями в стиле кантри: о расставании с парнем, школьной жизни и подростковых драмах. Они не впечатлились и решили не записывать альбом, а самой Тейлор Свифт посоветовали дождаться хотя бы совершеннолетия, прежде чем заниматься такой музыкой. Как она говорила, ее «отложили на полку».

Но она считала, что уже готова стать настоящей певицей, и предприняла шаг, который многим показался бы безумным. Свифт разорвала контракт с лейблом — и лишилась поддержки одной из крупнейших музыкальных компаний.

Дальше она продолжила самостоятельную работу: выступала в кафе и клубах, чтобы набраться опыта. На одном из таких выступлений ее услышал Скотт Борчетта — глава подразделения DreamWorks Records в Нэшвилле.

Тейлор Свифт выступает во время 42-й ежегодной церемонии вручения наград Академии музыки кантри на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе в 2007 году. Фото: Steve Marcus / Getty Images

Он как раз хотел запускать собственный лейбл и искал инвесторов. Хотя студия еще даже не открылась, Борчетта предложил 15-летней Тейлор Свифт работать вместе. Она согласилась — по крайней мере, теперь ее никто не отговаривал писать кантри-музыку. А когда вскоре после запуска лейбл оказался на грани банкротства, в него вложил три миллиона долларов бизнесмен Рэй Пронто, который слышал выступления Свифт и верил в ее успех. В проект также инвестировал отец будущей певицы — финансовый консультант и биржевой брокер. Он вложил 500 тысяч долларов.

Новый лейбл назывался Big Machine Records, и именно на нем вышел дебютный альбом певицы «Taylor Swift». Эффект превзошел все ожидания. Сборник возглавил кантри-чарт США и оставался в чарте Billboard 200 почти пять с половиной лет — ни один альбом 2000-х годов не может похвастаться такой «живучестью». Никому неизвестная школьница в одночасье изменила кантри-сцену — и с этого момента начался ее карьерный взлет.

Бунт против стримингов

В 2014 году Тейлор Свифт наделала много шума, удалив почти всю свою музыку с платформы Spotify. Таким образом она взбунтовалась против модели, когда стриминги наживаются на артистах, выплачивая им гроши.

В чем конфликт между музыкантами и стриминговыми платформами? Современные музыканты часто оказываются в зависимости от стриминговых платформ. Они вынуждены размещать там музыку, чтобы стать успешными, — однако в финансовом плане от этого проигрывают. До появления стримингов исполнители могли зарабатывать куда больше, продавая свои альбомы, — но теперь слушатели гораздо реже приобретают диски, потому что могут послушать треки бесплатно или оплатив недорогую подписку. Таким образом, по мнению многих музыкантов, платформы обесценивают их труд. Так, например, Spotify позволяет пользователям слушать треки бесплатно, пусть и с рекламой. Заработок артистов зависит от количества прослушиваний и часто оказывается очень низким.

Она заявила, что недовольна системой, когда люди слушают музыку бесплатно, и даже написала об этом колонку в The Wall Street Journal. Поклонникам, которые по-прежнему хотят слушать ее песни, она посоветовала приобретать их в сервисе iTunes — там можно купить отдельные треки или весь альбом, таким образом оплатив труд артиста.

«Я считаю, что музыка не должна быть бесплатной»

«Музыка — это искусство, а искусство важно и уникально. Важные и уникальные вещи ценны. Ценные вещи должны быть оплачены. Я считаю, что музыка не должна быть бесплатной, и я предсказываю, что однажды сами исполнители и их лейблы будут решать, какую цену устанавливать за альбом. Я надеюсь, что они не будут недооценивать себя и не станут занижать ценность своего искусства», — писала она.

Тейлор Свифт добавляла: она готова вернуться на Spotify, но только если слушать ее смогут лишь премиум-пользователи, которые платят за подписку.

Тейлор Свифт на концерте в Шанхае в 2014 году. Фото: Oriental Image via Reuters Connect

Через год она выступила уже против другого стримингового сервиса — Apple Music. Платформа тогда только запустилась и дарила всем новым пользователям три месяца бесплатного использования. За прослушивания, сделанные в этот период, сервис не отчислял деньги ни артистам, ни правообладателям.

Тейлор Свифт объяснила: сама она легко проживет без этих отчислений, а вот для начинающих артистов это может быть критически важно. Она заявила, что не будет выкладывать свой новый альбом «1989» ни на Spotify, ни на Apple Music.

Музыканты и раньше возмущались политикой стриминговых платформ, но, как правило, у них не получалось ни на что повлиять. Однако Тейлор Свифт к тому моменту уже была по-настоящему знаменита — и ее бойкот мог лишить платформы одной из статей дохода.

В Apple Music отреагировали мгновенно. На следующий день после поста Тейлор Свифт компания изменила правила, обязавшись платить артистам даже за прослушивания во время бесплатного пробного периода. Тогда певица согласилась разместить свои песни на стриминге.

Тейлор Свифт показала, что может диктовать условия

Что касается Spotify, то туда Тейлор Свифт вернулась лишь через три года — в знак благодарности фанатам, которые купили больше 10 миллионов копий альбома «1989». К этому моменту стриминг успел улучшить условия для музыкантов, а платных подписчиков стало больше.

Исследователи считают: скандал со стримингами — важная часть стратегии Тейлор Свифт. Она показала крупным компаниям, что может диктовать условия и что для них выгоднее соглашаться с ней, чем разрывать отношения. После возвращения на Spotify Свифт стала самым прослушиваемым музыкантом за всю историю платформы.

Жесткая конкуренция

Тейлор Свифт объявила о своем возвращении на Spotify в тот же день, когда у другой певицы — Кэти Перри — вышел новый альбом. Многие решили, что она сделала это специально, чтобы отвлечь внимание от конкурентки. В СМИ писали, что у певиц были конфликты, и историю про «отвлечение внимания» быстро подхватили: журналисты стали называть Свифт «гением пиара».

Тейлор Свифт в 2017 году. Фото: PA Images / Reuters

Сама она никогда не подтверждала, что сделала это намеренно, но подобные «совпадения» случались еще не раз. Ее альбомы выходили одновременно с релизами таких артистов, как SZA, Оливия Родриго, Чонгук (один из самых популярных солистов BTS), Charli XCX и Билли Айлиш.

По мнению критиков, таким образом она «забирала» их первые места в чартах, как бы утверждаясь в собственной популярности (правда, это не всегда так работало. Например, «сместить» певицу Адель не удалось — та смогла взлететь на вершину чарта iTunes даже несмотря на то, что у них со Свифт альбомы вышли почти одновременно).

Тейлор Свифт прозвали «капиталистической королевой»

Причем зачастую Свифт выпускает не полностью новые альбомы, а обновленные версии старых — с тем же самым сет-листом и одним эксклюзивным треком. И эта стратегия действительно работает.

Например, в 2024 году многие ожидали, что альбом британской электронщицы Charli XCX «Brat» возглавит британский топ-чарт в первую неделю релиза. Но Тейлор Свифт вдруг выпустила специальную версию своего альбома «The Tortured Poets Department» (сам альбом вышел всего тремя месяцами ранее). В него были добавлены акустические версии песен и записи с концертов, но главная его «фишка» была в том, что альбом был доступен только в Британии и только в течение пяти часов.

Британские фанаты массово бросились скачивать треки, и релиз Charli XCX так и не выбился на первую позицию на родине певицы.

Похожая история произошла с Билли Айлиш: Свифт выпустила сразу три новые версии «The Tortured Poets Department» именно в тот день, когда вышел альбом Билли Айлиш «HIT ME HARD AND SOFT» (дата его релиза была известна заранее). Через неделю Свифт выпустила еще три подарочные версии своего альбома, и у Билли Айлиш уже не осталось шансов закрепиться на вершине американского чарта.

За «фокус» с переизданиями одних и тех же альбомов некоторые фанаты прозвали Свифт «капиталистической королевой» — а многие считают, что для нее это способ не только заработать, но и «согнать» конкурентов с первых позиций в крупных чартах.

Ее треки принадлежат только ей

Тейлор Свифт — первая артистка-миллиардерша, которая заработала свое состояние именно музыкой, а не побочным бизнесом. Во многом это ей удалось потому, что она владеет правами на свои произведения. И за это ей пришлось побороться.

30% Такая доля выручки может остаться музыканту, если права на его треки принадлежат лейблу

Дело в том, что многие артисты не владеют правами на свои мастер-записи — оригинальные треки, с которых делают копии на продажу. Из-за этого они отдают значительную часть выручки лейблам-правообладателям, а сами получают лишь часть денег (часто около 30%).

Раньше Тейлор Свифт тоже не владела своими мастер-записями — они принадлежали лейблу Big Machine Records, тому самому, где вышел ее первый альбом. Певица не раз просила главу компании Скотта Борчетту передать ей права на ее собственные песни, но он в ответ выдвигал условия, которые ей не подходили.

В 2019 году компанию выкупил предприниматель Скутер Браун — вместе с правами на мастер-записи Тейлор Свифт. У певицы и раньше был конфликт с Брауном. Она говорила, что он — «олицетворение токсичной мужской привилегированности в индустрии».

Теперь она писала: «Ни в одном из самых страшных кошмаров я не могла представить, что покупателем окажется Скутер. Всякий раз, когда Скотт Борчетта слышал, как с моих губ срывается имя Скутера Брауна, я либо рыдала, либо изо всех сил пыталась сдержать слезы. Он знал, что делал, они оба знали. Они стремились контролировать женщину, которая не желала иметь с ними ничего общего».

Обложка четвертого перезаписанного альбома Свифт «1989 (Taylor’s Version)»

В итоге она решилась на беспрецедентный шаг и заново записала треки, права на которые не могла получить. Тексты и мелодии остались те же, а исполнение — новое. К названиям перезаписанных треков она добавила слова «Taylor’s Version» («версия Тейлор»).

Так она поступила с четырьмя альбомами — и ее старые треки обрели новую жизнь. Фанаты массово покупали их и призывали других делать то же самое, чтобы поддержать любимую артистку. В 2023 году только в виде отчислений от Spotify за прослушивания трех перезаписанных альбомов певица получала около 8,5 миллиона долларов в месяц.

Перезаписывать оставшиеся альбомы уже не было нужды — в 2025 году Тейлор Свифт выкупила мастер-записи всех своих работ. Цена сделки не разглашалась, но, как писала американская пресса, певица «упорно трудилась», чтобы собрать необходимые деньги. Что касается Скутера Брауна, то скандал сильно ударил по его репутации и крупные артисты стали отказываться с ним работать. В 2024 году он ушел из музыкального бизнеса.

Открыто шла на конфликт

История с Брауном — далеко не первый громкий скандал, в котором участвовала Свифт. Она не раз публично ссорилась с «акулами» индустрии — среди них были Кэти Перри, Ким Кардашьян, Никки Минаж и Оливия Родриго. А конфликт певицы с Канье Уэстом продолжается уже 16 лет.

Все началось в 2009 году на церемонии MTV Video Music Awards. Тейлор Свифт было 19 лет, и она поднялась на сцену, чтобы получить награду за лучшее женское видео. Вдруг рядом с ней оказался Канье Уэст — он выхватил у певицы микрофон и сказал: «Тейлор, я действительно рад за тебя, но видео Бейонсе — одно из лучших в истории».

Тейлор Свифт и Канье Уэст на церемонии MTV Video Music Awards в 2009 году. Кадр: MTV

Она молча ушла со сцены. Многие осудили поступок Уэста, и даже Барак Обама назвал его «придурком».Но тот не остановился. В 2016 году Канье Уэст выпустил песню «Famous» («Знаменитая»), в которой есть строчка: «Я чувствую, что мы с Тейлор еще могли бы переспать. Почему? Я сделал эту суку знаменитой».

Рэпер заявил, что Тейлор Свифт в телефонном разговоре сама разрешила ему использовать такие строчки. Певица это отрицала — спор продлился четыре года, и Канье Уэст даже выпустил на эту песню клип, где «снялись» полностью обнаженные манекены Тейлор Свифт, Дональда Трампа, Рианны и других знаменитостей.

В конфликт вмешалась тогдашняя жена рэпера Ким Кардашьян. Она выложила запись телефонного разговора между Уэстом и Свифт, где слышно, что певица не возражает против упоминаний в песне. После этого Тейлор объявили лгуньей, которая прикидывается жертвой, и против нее развернулась масштабная травля: пользователи массово засыпали ее соцсети эмодзи змеи, намекая на ее хитрость и двуличность. Волна хейта достигла таких масштабов, что инстаграму впервые в истории пришлось внедрять фильтр, который автоматически удаляет нежелательные слова и символы из комментариев.

Сама Свифт говорила об этой ситуации так: «У меня отобрали карьеру. Это полностью сфабрикованная ложь, незаконно записанный телефонный разговор, который Ким Кардашьян смонтировала, а затем опубликовала, чтобы доказать всем, что я лгунья. Это психологически довело меня до такого состояния, в котором я никогда раньше не была. Я переехала в другую страну. Целый год я не выходила из съемного дома. Я боялась звонить. Я оттолкнула от себя почти всех, потому что больше никому не доверяла. Мне было очень, очень тяжело».

Обложка альбома Taylor Swift «Reputation»

Но в конце концов она смогла оправиться от удара — и даже обернуть хейт в свою пользу. В 2017 году Свифт выпустила альбом «Reputation» («Репутация»), эстетика которого строилась вокруг змей: огромные рептилии открывали ее концерты, они появлялись в клипах и промо-роликах, а на официальном сайте Свифт продавался мерч со змеями.

В глазах ее фанатов змея стала символом силы воли, устойчивости и триумфа над недоброжелателями. Тур в честь выхода альбома стал самым кассовым туром в истории США на тот момент, собрав 266 миллионов долларов за 38 концертов. Тейлор Свифт побила рекорд легендарной группы The Rolling Stones, которая в 2005–2007 годах заработала 245 миллионов на 70 концертах в США.

«Когда мужчина что-то делает, это стратегия. Со стороны женщины это называется рассчетливостью»

В 2020 году история с Канье Уэстом получила новое развитие. В сети появилась полная запись его телефонного разговора с Тейлор Свифт, из которой стало ясно, что певица на самом деле не врала. Оказалось, рэпер согласовывал с ней совсем не те слова, что попали в трек, и скрыл от нее строчки, где называл ее «сукой», продиктовав только слова «Я сделал ее знаменитой». На записи слышно, как Свифт говорит Уэсту: «Я думала, что там будет что-то типа “эта тупая сука”, но там такого нет». Фанаты восторжествовали — и массово использовали эмодзи со змеей в честь триумфа.

Сегодня Тейлор Свифт продолжает вступать в конфликты и жестко конкурировать с другими звездами. Ее называют жадной и расчетливой, а кто-то считает ее методы продвижения нечестными.

Сама она уверена: если бы мужчина вел себя так же и добился успеха, это никого бы не удивляло. Но от женщин ожидают другого.

«В музыкальной индустрии про мужчин и женщин говорят по-разному, не правда ли? — рассуждает она. — Когда мужчина что-то делает, это стратегия. Со стороны женщины это называется расчетливостью. Мужчинам позволено на что-то бурно реагировать. А когда то же самое делает женщина, про нее говорят, что она слишком эмоциональна».

