Мой парень заставлял меня худеть

Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна

Множество россиянок ограничивают себя в питании, чтобы похудеть. Зачастую следить за весом девушек заставляют их партнеры: они навязывают им свои стандарты красоты и сексуальности. Женщины также боятся общественного порицания. Именно в такой ситуации оказалась Лиана — партнеры сначала давили на нее, чтобы она набрала вес, а затем — чтобы стремительно похудела. Сперва Лиана пыталась угодить им, но достаточно быстро поняла, что из таких отношений надо уходить. Она рассказала «Холоду» свою историю.

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Примечание: Этот рассказ — часть материала «Он хватал меня за живот и говорил: „Что это?“», опубликованного 24 сентября 2020 года. В нем «Холод» подробно рассказывал о проблемах в отношениях, где мужчины контролируют вес и питание своих девушек.

Лиане Винокуровой 18 лет, она живет в Якутске. Еще в школе она начала переживать из-за своей фигуры. До 14 лет она занималась легкой атлетикой и чирлидингом, а потом из-за травмы бросила спорт и немного прибавила в весе. «Моя мама всегда была склонна к полноте и после родов она резко набрала вес, — рассказывает Лиана. — Но потом похудела с размера XL до XS. Она стала выглядеть очень миниатюрной по сравнению со мной». Мама говорила Лиане: «Я женщина рожавшая, и у меня получилось похудеть. А ты молодая, ты легко можешь это сделать».

Каждый вечер он заказывал еду: пиццу, бургеры или роллы

Лиана занимается организацией праздников и молодежных вечеринок. Год назад на одном из проектов она познакомилась с молодым человеком, который ей понравился. «Мы много общались во время работы, сблизились, — говорит она. — Я знала, что у него много подруг, постоянно меняются девушки. У него была репутация “ветреного” парня. Но я все равно начала с ним встречаться: подумала, вдруг что-то изменится».

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Сначала Костя (имя изменено) казался ей очень заботливым. Каждый вечер он спрашивал, что она хочет на ужин, и заказывал еду. Часто это была пицца, бургеры или роллы. «Я начала набирать в весе. Когда я прибавляю, у меня первым делом увеличиваются грудь и попа, — говорит Лиана. — Он говорил, что ему это нравится. Подкладывал мне побольше еды и называл меня “Мое золото”». Костя говорил Лиане, что ее «фигура становится лучше и лучше».

«Мне это нравилось. Раньше я постоянно сидела на диетах. А теперь мне казалось, что я встретила человека, которому я нравлюсь такой, какая я есть», — говорит Лиана.

Через пару месяцев у Лианы и Кости начались бытовые конфликты, они стали часто ссориться из-за мелочей. Костя не хотел убираться и говорил, что этим «должна заниматься девушка». Лиана не понимала, что происходит — ей казалось, ничто не предвещало проблем. «Я подумала: вдруг у него есть кто-то еще? — рассказывает она. — В итоге не сдержалась и залезла в его телефон. Оказалось, я была права — он изменял мне с моей же подругой».

Он говорил, что моя фигура становится лучше и лучше

Она решила ничего не говорить Косте — ей казалось, если она улучшит что-то в себе, будет доброй и понимающей, молодой человек образумится. «Но однажды на вечеринке я много выпила и уехала ночевать к сестре, — рассказывает она. — И Костя вдруг заявил, что это я ему изменяю. Да еще и с собственной сестрой. Это звучало абсолютно дико, я подумала, что он не в себе. Конечно, после этого мы расстались».

Фото: Unsplash

Через несколько месяцев Лиана встретила Костю на мероприятии, которое проходило за городом. В тот вечер они оба выпили, и Костя сказал, что ему надо с ней поговорить. «Мы отошли в лес, и он начал просить прощения за свое поведение, — говорит она. — Он говорил, что не хотел со мной расставаться, и сестра тут ни при чем, просто у него были свои причины. Я на тот момент уже не хотела с ним встречаться, но мы решили, что останемся друзьями».

У тебя фигура не очень, не возбуждает

Позже Лиана спросила, что же все-таки было причиной их расставания. По ее словам, он ответил: «У тебя фигура не очень, не возбуждает». Выяснилось, что, когда Лиана стала набирать вес, у нее не только выросла грудь, но и появился «жирочек на животе», и молодому человеку это не понравилось.

«Когда я это услышала, я почувствовала себя так, как будто наступил конец света. Я решила, что я жирная. Мне было так обидно: когда мы начали встречаться, я была маленькая, худенькая. А теперь казалось, что я превратилась в клушу. И ведь он сам меня кормил», — рассказывает Лиана.

Легче не стало

Лиане окончательно перестала нравиться собственная внешность, несколько месяцев она была в подавленном состоянии и даже думала о самоубийстве. По ее словам, она обратилась к психиатру, и ей поставили диагноз «депрессивное расстройство» и прописали препараты.

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«Мне стало лучше, — говорит она. — Но на этом проблемы не закончились. В начале этого года я начала встречаться уже с другим парнем. Я по-прежнему стеснялась своей фигуры, не показывалась ему голой при свете». Новый молодой человек говорил Лиане, что с ее телом все хорошо и что ему важно, чтобы она сама чувствовала себя комфортно.

Ты же была такая худая, что тебе мешает снова похудеть?

«Но потом он увидел мои старые фотографии и заговорил совсем по-другому, — вспоминает она. — Он спрашивал: “Ты же была такая худая, что тебе мешает снова похудеть?”». Эти отношения продлились около месяца. Новый молодой человек постоянно предлагал Лиане заняться спортом, советовал разные диеты и даже «неделю посидеть на воде». Говорил: «Мы же договаривались, что ты начнешь худеть». «Я отвечала ему, что не буду морить себя голодом, что мне важнее мое здоровье, — говорит Лиана. — Тогда он сводил все к шутке, говорил, что я слишком серьезно воспринимаю его слова».

Фото: Unsplash

Но потом он снова возвращался к этой теме. Однажды Лиана спросила напрямую: «Почему ты так хочешь, чтобы я похудела?» Он среагировал агрессивно, начал возмущаться.

«Ты думаешь, мне приятно, что мне друзья говорят, что у меня девушка с лишним весом?» — заявил он.

«На этом мы и расстались, — говорит Лиана. — Я посоветовала ему искать себе куклу Барби. А потом узнала, что и он тоже тайно встречался с моей подругой — но уже с другой». С тех пор Лиана, по ее словам, «много думала, копалась в себе».

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Она решила, что за последние годы потратила слишком много сил и нервов на мужчин, которые не хотели принимать ее такой, какая она есть. «Я решила, что мне некуда спешить, — говорит она. — Я еще успею найти человека, который меня полюбит. А если не найду — буду одна. В этом нет ничего страшного».

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