Интернет и мемы

«Зал позора» для СМИ появился на сайте Белого дома

2 минуты чтения 12:02 | Обновлено: 12:26

На сайте Белого дома США появилась новая страница, посвященная медиаресурсам, которые администрация Дональда Трампа обвинила в распространении «фейков» и искажении слов президента. В верхней части страницы размещен заголовок, в котором крупным шрифтом написано: «Вводят в заблуждение. Предвзяты. Разоблачены». 

Один из разделов сайта посвящен «медианарушителю недели», в котором перечислены материалы CBS News, The Boston Globe, The Independent, а также имена их авторов. По версии Белого дома, эти СМИ «исказили слова президента Трампа, представив его призыв привлечь членов конгресса к ответственности за подстрекательство к мятежу так, будто он призвал к их “казни”».

Речь идет о скандале, который разгорелся после того, как Трамп обвинил демократов в «подстрекательском поведении, караемом смертью», пишет The Guardian. Американский президент, как отмечается, также сделал репост заявления со словами: «Повесить их».

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

«Демократы выпустили видео, призывающее военнослужащих не подчиняться своему командованию, и, в свою очередь, намекнули, что президент Трамп отдал незаконные приказы. Президент Трамп никогда не отдавал незаконных приказов. Фейковые СМИ знали об этом, но все равно распространили эту историю», — говорится на сайте Белого дома. 

Следующий раздел сайта сотрудники администрации Трампа назвали «Залом позора нарушителей» и сопроводили его подписью: «Сборник лживых и вводящих в заблуждение материалов в СМИ, помеченных Белым домом». Ниже приведена таблица с новостными поводами, которые Белый дом считает «фейками», а также ссылки на соответствующие публикации.

Кроме того, на странице размещена «таблица лидеров», в которую вошли The Washington Post, MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico и The Wall Street Journal. Завершает страницу диаграмма «рецидивистов», где, помимо указанных «лидеров», перечислены также Axios, BBC, Associated Press, The Hill и другие СМИ.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Появление подобной страницы на сайте Белого дома стало очередным шагом в затяжной кампании Трампа против медиа, отмечает The Guardian. Газета напомнила, что ранее республиканец подавал иски против The Wall Street Journal и The New York Times, заключал судебные соглашения с ABC и CBS, и называл ведущие медиа «врагами народа».

Отмечается, что в последние недели американский президент также усилил персональные нападки на женщин-журналисток. Так, в начале месяца он назвал корреспондентку Bloomberg «свинкой» из-за вопроса по файлам Эпштейна, а корреспондентку ABC News — «ужасным человеком» после запроса о деле Джамаля Хашогги.

Также на прошлой неделе на своей странице в Truth Social Трамп назвал корреспондентку New York Times «журналисткой третьего сорта, которая безобразна внутри и снаружи».

