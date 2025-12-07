Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына

Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?

Две молодые девушки в разное время устроились работать няней девятилетнего мальчика, а потом пропали. Следствие считает, что отец мальчика их убил — хотя тела девушек еще не нашли. В ходе расследования полицейские нашли еще одну пострадавшую, которой удалось сбежать, но в ее словах много несостыковок. Подробности запутанного дела — в материале «Холода».

Весной 2025 года от бизнесмена Дмитрия Артамошина ушла жена вместе с сыном. Через некоторое время она оказалась в реабилитационном центре, поэтому Артамошин забрал ребенка к себе. Тогда он решил найти няню: приглашал в свой загородный дом молодых девушек, согласных на работу с проживанием.

Через несколько месяцев в полицию обратились родственники Марии Власовой и Алены Болотовой, которые в разное время работали у Артамошина. Обе бесследно пропали. Болотова не выходила на связь с 27 июля, а Власова — с 27 октября.

Но, как выяснилось в ходе расследования, в доме работала еще одна няня, которая, по данным следователей, смогла сбежать оттуда. Она рассказала, что Артамошин применял к ней насилие и склонял к употреблению наркотиков. Против него возбудили уголовное дело.

Среди прочего Артамошина обвиняют в убийстве Власовой и Болотовой. Но их тела до сих пор не нашли.

Примерный семьянин

Дмитрий Артамошин родился 27 августа 1979 года в Москве. У себя в соцсетях он указал, что учился в школе №1127 на улице Крылатские Холмы, а из «слитой» базы резюме известно, что потом он окончил колледж по специальности автослесарь. Кроме того, он прошел курсы по психологии.

В утекших базах данных силовиков есть информация, что в 2004 году, когда Артамошину было 24 года, его обвинили в разбое с применением снотворного, в вовлечении несовершеннолетних в преступление, а также в угоне автомобиля . Тогда его осудили на пять лет лишения свободы, который он отбывал в Тамбовской области.

В 2009 году Артамошин вышел на свободу, а через год в Москве его обвинили в краже автопокрышек на сумму 180 тысяч рублей. Тогда с него взяли только подписку о невыезде и взыскали похищенное.

Дом Дмитрия Артамошина. Кадр: НТВ

Последние несколько лет Артамошин занимался развитием собственного бизнеса — выкупом и перепродажей подержанных автомобилей в Москве и Московской области. Вместе с женой Полиной Фомичевой и сыном, который родился в 2016 году, они жили в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Звезда». Оно находится в Богородском городском округе Московской области в 30 километрах к востоку от МКАДа.

Знакомый Артамошина, который владеет своим автосервисом, Сергей Климов (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника) в разговоре с «Холодом» описал его как «классного, веселого, открытого парня». По его словам, Артамошин, которого он не видел уже несколько лет, ранее как в личном, так и в рабочем общении вел себя «адекватно», и бизнес у него развивался и рос.

Климов рассказал «Холоду», что Артамошин показался ему хорошим семьянином. «Любил свою жену, и, причем, действительно любил ее. Они всегда были вместе, он хорошо о ней отзывался. И сын у него такой вот мальчишка, но я его только маленьким помню», — отметил он.

Об этом же говорят в СНТ «Звезда», где жил Артамошин. По их словам, он всегда приходил на помощь, например, если надо было вытащить автомобиль из сугроба. В то же время, по информации СМИ, соседи нередко видели его в неадекватном состоянии, похожем на наркотическое опьянение.

Как пишут «Аргументы и факты», у Артамошина якобы был долг по взносам в СНТ — около 100 тысяч рублей. В то же время председатель товарищества «Звезда» Григорий Тарасов утверждал, что тот «ничего не нарушал, все вовремя платил, проблем не создавал».

Сын Артамошина за рулем автомобиля. Фото: страница Дмитрия Артамошина во «ВКонтакте»

На своей странице во «ВКонтакте» Артамошин публиковал фотографии, где его девятилетний сын сидит за рулем автомобиля. На одной из них видна скорость 134 километра в час, с которой мальчик едет по трассе. На другом видео он пытается преодолеть дорожные ямы. «Давай прямо туда заныривай, давай-давай, братан <…> Танки грязи не боятся», — говорил Артамошин сыну, сидя на заднем сидении автомобиля.

Сбежала с ребенком и легла в рехаб

Не все согласны с тем, что Артамошин был хорошим семьянином. По словам его бывшего партнера по бизнесу Романа (фамилия неизвестна), он избивал жену и заставлял ее употреблять наркотики, и в результате 18 марта 2025 года Полина Фомичева забрала сына и сбежала. Тогда, как рассказывал Роман, она позвонила ему.

«…Говорит: “Ром, я из дома сбегаю”. Я говорю: “В смысле сбегаешь?” Она отвечает: “Ну да, все, я села в машину вместе с сыном. Я забираю деньги, помоги мне, пожалуйста, чтобы он меня никак не нашел, не отследил”», — рассказывал Роман.

Тогда, по его словам, он помог Фомичевой с сыном покинуть пределы Московской области. Роман также утверждал, что после того, как перестал работать с Артамошиным, тот все время звонил, угрожал ему, его супруге и родителям.

Узнав о побеге жены, Артамошин начал ее искать. 30 марта он опубликовал пост с просьбой помочь найти супругу и пообещал вознаграждение. «По тупости своей потерял свою половину. Если кто-то знает о том, где сейчас [она], пишите в любое время. Спасете мою душу», — писал Артамошин.

Полина Фомина. Фото: страница Дмитрия Артамошина во «ВКонтакте»

Как рассказал Роман, сразу после побега Фомичева передала ребенка родителям и уехала в Санкт-Петербург, где легла в реабилитационный центр, чтобы вылечиться от наркозависимости. Однако Артамошин, по информации РЕН ТВ, силой забрал сына у свекров и привез обратно в СНТ «Звезда». После этого он и начал искать мальчику няню.

Позже Артамошин рассказывал одной из нянь, что его жена находится в рехабе. В то же время родственники Фомичевой, с которыми удалось связаться журналистам, сообщили, что сейчас она регулярно меняет место жительства и работы из-за опасений за свою жизнь.

Как пишет Mash, мать Фомичевой еще в апреле пыталась лишить свою дочь и Артамошина родительских прав и оформить на себя опекунство над внуком через суд, но ее заявление якобы не рассмотрели.

«Она может дать отпор»

Первой девушкой, которая пропала в СНТ «Звезда», где жил Дмитрий Артамошин, была 19-летняя Алена Болотова из подмосковного города Королев. По информации «Холода», она училась в колледже при Российском университете кооперации в Мытищах. Ее специализацией было «право и организация социального обеспечения».

Староста ее группы Александра Белова (фамилия изменена по просьбе героини) считает, что Алена «прекрасная, добрая девочка». Она рассказала «Холоду», что та «всегда посещала занятия и окончила с красным дипломом». «Даже встречалась с нашим одногруппником, у которого за время отношений улучшилась успеваемость», — отметила Белова. По ее словам, окончив колледж в июне 2025 года, Болотова планировала дальше пойти получать высшее образование и работать по профессии.

Летом Алена Болотова устроилась к Артамошину. «С детьми она ладила, лишние деньги никому не помешают на самом деле», — отметила Белова. По словам матери Болотовой, у ее дочери были теплые отношения с работодателем и его ребенком. Артамошин с сыном даже приезжали в гости к Алене в Королев и знакомились с ее семьей. В то же время Роман говорил, что Артамошин боялся, что Болотова уйдет от него, поэтому надевал на нее наручники.

Мать Болотовой называла Артамошина «прекрасным»

27 июля Болотова перестала выходить на связь, после чего ее мама связалась с Артамошиным. «Дмитрий мне говорил, что 27 июля у них случилась ссора. По какому поводу — не знаю. Он сказал, что уехал, чтобы не наделать никаких глупостей, а когда вернулся, ни Алены, ни ее вещей не было», — рассказала MSK1.RU мать пропавшей.

Лиза Алерт

Она призналась, что не хотела предавать огласке исчезновение дочери, так как боялась, что журналисты переврут историю и на их семью «обрушится грязь».

«Три с половиной месяца это держалось под большим секретом, чтобы не узнала “желтая пресса”. То, чего я опасалась, в итоге произошло. Чего только журналисты не написали: что он их наручниками пристегивал, что он их избивал. Если бы это было правдой, я бы заметила», — объяснила MSK1.RU мать Болотовой.

Она уверена, что ее дочь смогла сбежать и до сих пор жива, «просто напугана, поэтому не выходит на связь». В то же время она не верит в то, что Артамошин мог избивать ее дочь, хотя допускает наличие у него психических отклонений и наркотической зависимости.

«Я не могу подтвердить, что он ее избивал и насиловал. Моя дочь не такая, она может дать отпор. К ней это неприменимо вообще. Она могла собрать вещи и уйти, если бы он что-то с ней сделал. В то, что он мог подсыпать наркотики, я верю», — говорила мать Болотовой, отметив, что Артамошин «прекрасный» и «самый лучший», когда трезвый.

В разговоре с журналистами мать Болотовой также сказала, что СКР возбудил уголовное дело об убийстве только для того, чтобы у него было больше «полномочий для поиска». «Это просто необходимая процедура, нам так и сказали в СК. Я знаю, что девочки живые, вопрос в том, где они и как их найти», — сказала она изданию MSK1.RU. С «Холодом» она общаться не стала.

Предложение руки и сердца

Второй девушкой, которая прекратила выходить на связь 27 октября 2025 года, была 25-летняя жительница Москвы Мария Власова. Ее подруги рассказали изданию «Аргументы и факты», что пропавшая получила диплом менеджера в сфере туризма. Несмотря на это, ей больше нравилось работать с детьми и животными.

«[Она] трудилась и няней для детей, и няней в собачьей гостинице. Она была доброй, спокойной и наивной. Недавно она нашла объявление о вакансии няни для маленького мальчика с проживанием», — рассказала одна из подруг.

Откликнувшись на объявление, Власова переехала к Артамошину в СНТ «Звезда». Она рассказывала подругам, что работа была несложной, а ребенок, за которым она следила, «хорошо обучен всему».

«Она была доброй, спокойной и наивной»

Как пишет издание «Аргументы и факты», довольно скоро Артамошин начал ухаживать за Власовой. «Она рассказывала, что Дмитрий сделал ей предложение руки и сердца. А также предлагал переписать на нее свой дом и автомобиль. [Ей] нравились его ухаживания», — рассказали подруги пропавшей.

О своей жизни Власова писала в телеграм-канале. Она выкладывала фото из машины Артамошина, которые, по данным телеканала РЕН ТВ, были сняты на его телефон. Также она делилась фотографиями своей жизни в доме Артамошина, подаренным букетом и огромным тортом.

27 октября, в день пропажи, Власова написала в своем телеграм-канале, скопировав популярный в соцсетях пост: «Вначале ты чего-то ждешь… Очень долго. Веришь, надеешься, проверяешь, может оно уже случилось или скоро случится. Ну там, по обстоятельствам, смотря чего ждешь… А потом приходит чувство “спасибо, не надо”… Нет, я не капризная. Не манипулирую. Не набиваю цену. Просто-нет» (правописание оригинала сохранено).

МПСО «Дельта»

После того как Власова перестала выходить на связь, родные начали звонить Артамошину. Он сказал им, что Власова ушла. «Он ответил, что она сорвала урок у его сына. Закатила по этому поводу сильную истерику и ушла из дома, хлопнув дверью. И что больше он ее не видел», — рассказали ее подруги «Аргументам и фактам». Тогда, по утверждению журналистов, правоохранительные органы не стали проверять Артамошина, а розыскные дела обеих девушек не объединили в единое производство, так как они находились в разных отделах полиции.

Подсыпал наркотики и бил до потери сознания

19-летней Анне Т. (следствие скрывает ее фамилию), как она утверждает, удалось сбежать из дома Артамошина. По ее словам, она нашла работу няней в интернете, откликнулась на вакансию, и Артамошин сразу предложил ей встретиться у него дома.

Анна сообщила, что поначалу хозяин выглядел максимально добродушным. Но буквально через неделю изменился: забрал у нее паспорт и телефон. За время работы няней у Артамошина Анна, по ее словам, сильно привязалась к его сыну, которого она назвала «очень хорошим ребенком, очень умным, хитрым».

Как утверждает Анна, Артамошин принуждал ее пробовать наркотики и иногда подсыпал их в пищу (воду, сок, чай). После этого он упрекал ее в том, что она употребляет наркотики, обвинял в кражах и избивал. Анна рассказала телеграм-каналу Mash, что Артамошин называл ее наркоманкой и алкоголичкой, спрашивал, где она прячет вещества, и «избивал».

Среди способов насилия, которые к ней применялись, она перечислила «засовывание предметов туда, куда не нужно, вырубание об пол, просто битье по солнечному сплетению, по почкам, по ногам».

Дом Дмитрия Артамошина. Кадр: Telegram-канал Mash

16 августа 2025 года, через три недели после исчезновения Алены Болотовой, Анне, по ее словам, удалось убежать. Как она говорила телеграм-каналу Mash, тогда Артамошин избил ее, после чего она потеряла сознание на восемь часов. Когда очнулась, хозяина не было дома, поэтому она собрала вещи и сбежала.

«Я три раза была на грани жизни и смерти, но я смогла выбраться», — сказала Анна.

Однако в этом деле есть несостыковки. Телеканалу НТВ Анна рассказала, что во время ее побега Артамошин был дома. «Собрала всю силу в кулак, вещи, вызвала такси. Он такой: “Что, уходишь? Ну и сваливай. Вернись, когда оклемаешься”», — рассказывала она.

Тогда, по словам Анны, ей помог мужчина, имя которого она не раскрыла. Он сходил с ней в частную клинику, чтобы зафиксировать побои и повреждения. На момент дачи показаний Анна находилась в больнице в Волгоградской области, куда уехала, чтобы начать новую жизнь и устроиться на работу.

Что еще не так в показаниях Анны? Журналисты РЕН-ТВ со слов Анны писали, что Артамошин познакомился с жертвами «уже после случившегося с ней». Но Мария Власова пропала в июле, а Анне, по ее же утверждениям, удалось сбежать в августе.

Обыски в подвале

В ноябре управление Следственного комитета России (СКР) по Московской области задержало Артамошина. Его обвинили в убийстве Власовой и Болотовой, а также в том, что он совершил насильственные действия сексуального характера и склонял девушек к употреблению наркотиков.

Как стало известно MSK1.RU, в ходе обысков в подвале у Артамошина нашли наручники, множество секс-игрушек, а также десятки женских бюстгальтеров разных размеров. По информации телеграм-канала Baza, он также записывал на видео насилие, которому подвергал своих жертв. Следствие до сих пор проводит дополнительные обыски.

Кадр: СК РФ по Московской области

Артамошин, тем временем, вину не признает. По его словам, Алена Болотова сама умерла по неизвестным причинам (по данным «Московского комсомольца», от передозировки), а он испугался ответственности и спрятал ее тело. Однако куда именно, он так и не вспомнил. А вторая девушка — 25-летняя Мария Власова — якобы объявила о расставании и ушла из дома 27 октября, и больше он о ней ничего не слышал.

Но есть и другая информация. Как писало издание «Аргументы и факты», Артамошин признался в убийствах и даже решил показать следователям, где спрятал тела своих жертв. Он не раз приводил следственную группу в места, которые указывал. Силовики искали девушек в лесу с собаками, а водолазы погружались в озеро, однако ни тел, ни их следов не нашли.

«Дела шьются на раз-два»

Телеграм-канал Baza сообщил, что обвиняемый заставлял сына смотреть, как он насилует жертв, а если тот не хотел, то применял силу. Сейчас с ребенком работают психологи и врачи, которые, по данным канала, нашли у мальчика признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Кроме того, на теле ребенка якобы обнаружили шрамы и следы травм.

По словам потерпевшей Анны, Артамошин давал мальчику пробовать наркотики. Об этом также пишет Baza. Однако, как утверждает другой телеграм-канал, Mash, в организме ребенка не обнаружили никаких наркотических веществ, а на теле — следов побоев.

Дмитрий Артамошин. Фото: Telegram-канал BAZA

Хотя одни соседи говорят, что никогда не видели пропавших девушек на участке Артамошина, который находится на самом краю СНТ, «Московский комсомолец» утверждает, что их журналист пообщался с мужчиной, который видел Болотову и Власову. По данным СМИ, жертв Артамошина может быть намного больше.

Знакомый Артамошина Сергей Климов допускает, что дело против него могло быть сфабриковано. По его мнению, тот мог, например, «перейти дорогу» какому-то «серьезному человеку». «Дела шьются на раз-два, и жизни разрушаются также на раз-два. Сейчас человек пойдет на этап. Мент какой-то удовлетворит свое самолюбие и власть, а пацану полностью загубили жизнь», — поделился своим мнением Климов.

В разговоре с «Холодом» бизнесмен отметил, что тела девушек не были найдены. Его возмутило, что мать пропавшей девушки обратилась в полицию только спустя несколько месяцев после исчезновения дочери. Он также обращает внимание на то, что остается непонятным, и как пострадавшая оказалась в Волгоградской области.

«Пострадала в Москве, бежала <…> пострадавшая, при смерти… И оказалась в больнице Волгограда», — заключил Климов. По его мнению, в деле Артамошина слишком много несостыковок.

