По всей Европе нашли загадочные лабиринты

Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы

По всей Европе обнаружили колодцы, которые ведут в подземные лабиринты. Тесные проходы метр в высоту и 60 сантиметров в ширину — иногда и вовсе сужаются до размера с барабан стиральной машины. Лабиринты явно имеют искусственное происхождение: стены ровные, местами даже выдолблены скамейки для отдыха. Версии их происхождения противоречивы: одни исследователи считают, что местные жители прятались в тоннелях от набегов, а другие — что в них жили гномы. Загадочные лабиринты — в материале «Холода».

В 2011 году Беате Грейтханнер из баварского городка Глонн пригласила журналистов журнала Der Spiegel на свою ферму. Она шла босиком по пышному лугу, пока не указала на яму в земле. «Вот здесь паслась корова. Внезапно она провалилась, прямо по самые бедра», — сказала она журналистам.

По словам Грейтханнер, на следующий день после происшествия ее муж Руди из любопытства заглянул в яму. Оказалось, что это был узкий сырой тоннель. Он начал протискиваться внутрь, пока не перестал слышать звуки с поверхности. Когда же Руди стало трудно дышать, он запаниковал и поднялся обратно.

Дыра, в которую случайно провалилась корова, на деле оказалась входом в подземный лабиринт. По всей Европе известны около 2000 таких тоннелей. Их находили в Австрии, Венгрии, Испании, Великобритании и других странах. А называются они эрдшталлями.

Стены в тоннелях гладкие, а сами проходы имеют ровную овальную форму, что говорит об их искусственном происхождении. Эрдшталли построили в X–XIII веках — но ученые до сих пор не знают, с какой целью.

Ползти, как червяк

Обычно длина тоннелей составляет 20–50 метров — тот, что обнаружился под фермой Грейтханнеров, имел длину не менее 25 метров. В среднем высота потолка составляет метр, а ширина прохода — 60 сантиметров. Периодически встречаются комнаты, иногда вполне просторные.

Люди в эрдшталле в Рорбахе. Фото: Arnold / Wikimedia Commons

Один эрдшталль может располагаться на нескольких уровнях. Человеку, который хочет перейти с одного уровня на другой, придется протискиваться через узкий колодец диаметром 30–40 сантиметров — это меньше, чем барабан стиральной машины. Колодцы настолько узкие, что исследователи сравнивают их с родовыми путями.

Впрочем, некоторых энтузиастов это не останавливает. Священник Ламберт Карнер родился в Австрии в 1841 году. Когда Карнеру было 37 лет, до него дошли слухи от местных жителей, которые находили тоннели во время полевых работ. Карнер заинтересовался слухами и стал одним из первых исследователей эрдшталлей. За 30 лет он изучил более 400 тоннелей.

В заметках Карнер описывал «странные извилистые проходы», по которым человек «может только проталкиваться ползком, как червяк». В XIX веке Карнер освещал себе путь свечами.

Кислорода в тоннелях не хватает, и от долгого нахождения там может заболеть голова

Der Spiegel писала в 2011 году, что 90% тоннелей оставались неизученными. По их данным, некоторые подземелья по незнанию разрушали дорожные рабочие или строители. А над самым большим тоннелем Германии, длина которого составляет 125 метров, построили бассейн.

По метру в неделю

Большинство из изученных тоннелей, к удивлению исследователей, оказались практически пустыми: в одном обнаружили железный наконечник для плуга, в нескольких других — тяжелые жернова. Находили еще остатки древесного угля, обломки керамики и сгнивший кусок дерева. Радиоуглеродные анализы датировали артефакты X–XIII веками. Считается, что тоннели построили в это же время — хотя есть мнения, что они появились еще в V–VI веках.

Люди в эрдшталлях. Фото: Jawei, Josef Weichenberger / Wikimedia Commons

Люди в Средневековье были не намного ниже, чем сейчас, поэтому пробивать тоннели им приходилось стоя на коленях. При этом места для замаха киркой практически не оставалось, а еще нужно было выносить на поверхность отработанную породу. Вдобавок строители рисковали оказаться под завалами — опорные конструкции они не использовали.

Через каждые несколько метров в стенах выдолблены углубления — вероятно, в них ставили масляные лампы. Есть углубления пошире с грубыми выступами, напоминающими скамейки.

Исследователь из Австрии Йозеф Вайхенбергер изучал тоннели больше 30 лет. В 1985 году он решил повторить работу средневековых шахтеров. Он пытался прорубить тоннель тех же размеров, используя простые молотки и клинья. По словам Вайхенбергера, труд был адским — за первый день ему и помощникам удалось продвинуться лишь на несколько сантиметров вглубь. В результате эксперимента выяснилось, что за неделю они способны выкопать около метра.

Гоблин с хвостом

В дошедших до наших дней средневековых текстах не осталось ни одного упоминания о строительстве эрдшталлей. А в XIII веке, как выяснили исследователи, входы в тоннели были засыпаны.

До сих пор нет единого мнения о том, как использовались подземные лабиринты. Сторонники одной из теорий замечают, что эрдшталли находили в Ирландии, Шотландии и в центральной Франции — то есть их местоположение совпадает с маршрутом, по которому двигались в шестом веке ирландско-шотландские монахи.

Эрдшталль в Перге. Фото: Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons

Дитер Альборн, геолог и автор книг об эрдшталлях, предполагает, что в таком случае тоннели строились как тюрьмы для демонов и нежити. О них, возможно, рассказывали миссионеры, которые в Средние века еще не до конца отошли от языческих идей о загробной жизни. В одном из эрдшталлей обнаружили барельеф — на нем был изображен гоблин с хвостом, прибитым к спине.

По другой теории, подземные лабиринты строились для того, чтобы души умерших могли дождаться в них Второго пришествия Иисуса Христа и страшного суда.

Но в XIII веке в Католической церкви стало формироваться учение о чистилище — это значило, что души некоторых грешников могут очиститься и попасть все-таки в Царствие Божие. Тогда эрдшталли стали бесполезны — в XIII же веке их засыпали, что, по мнению сторонников, подтверждает теорию. Однако тут не находится ответов на все вопросы — например, непонятно, почему об эрдшталлях не осталось письменных упоминаний или почему тоннели не строили в Швейцарии (которая тоже была католической).

Множество теорий

Не все согласны с тем, что функция эрдшталлей — религиозная. Исследователь Йозеф Вайхенбергер считал, что тоннели использовались как тайники. Якобы когда вооруженные налетчики с помощью ломов проникали в дома, фермеры быстро скрывались под землей вместе со всеми ценностями. Многие тоннели действительно находятся в местах бывших поселений — например, входы в лабиринты обнаруживали на кухнях старых фермерских домов или неподалеку от церквей и кладбищ.

Однажды ради эксперимента Вайхенбергер и двое его коллег провели в эрдшталлях 48 часов с обычными свечами в руках. Когда огонь начинал гаснуть, а дышать становилось слишком трудно, исследователи продвигались вглубь тоннеля, где еще оставался кислород. По словам Вайхенбергера, испытание прошло успешно — по крайней мере, им удалось выжить.

Исследователь эрдшталлей из Франции, Люк Стивенс, даже считает, что изредка тоннели становились жилыми помещениями. «Зимой люди, которые жили в деревянных домах на поверхности, когда на улице было слишком холодно, могли спуститься вниз и почувствовать южную жару», — говорил Стивенс. В эрдшталлях находили конструкции, в которых когда-то могли разжигать огонь, а еще проемы, напоминающие дверные — правда, двери, если они и были, к нашему времени не сохранились.

Вход в эрдшталль в Перге. Фото: Pfeifferfranz / Wikimedia Commons

Скептики замечают, что тоннели местами слишком узкие, поэтому хранить ценности или продукты в них было трудно. Да и не каждый человек в них бы поместился, тем более если речь идет о толпе людей. Быстро спуститься в извилистые лабиринты и находиться там какое-то время людям помешали бы давка, нехватка кислорода и паника. Диггер из Австрии Эдит Беднарик говорила, что в тоннелях нет «аварийных выходов» — в случае пожара предполагаемые укрытия стали бы «смертельной ловушкой».

Вдобавок, если перепуганные жители деревни пережидали нападения под землей, они должны были оставить следы. Однако в тоннелях не находили ни остатки еды, ни забытые факелы. В эрдшталлях не нашли и следов фекалий — значит, в них не водили домашний скот. Наконец, зимой некоторые участки тоннелей затопляет водой.

Есть и другие теории. Одни ученые предполагают, что эрдшталли строились как темницы для преступников, а другие видят в них места для исцеления больных. Есть теория, что тоннели служили эвакуационными путями из средневековых замков. А кто-то в отсутствие надежного объяснения находит совсем мистические — например, что подземные лабиринты построили гномы, домашние эльфы или инопланетяне.

Какие-то эрдшталли сейчас разрушены. Другие находятся на частной территории — иногда туда можно пойти на экскурсию. Некоторые эрдшталли стоят на балансе музеев. Часто для спуска в подземелье требуется разрешение: узкие проходы и потолок, который может обрушиться, делают приключение опасным.

