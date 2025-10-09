Первую ИИ-актрису возненавидели

Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике

Американская компания представила первую «ИИ-актрису» по имени Тилли Норвуд. Она не реальный человек, а персонаж, созданный нейросетью. При этом у нее есть портфолио и соцсети. Актеры и профсоюзы забили тревогу и заявили, что у живых исполнителей крадут работу. Скандал в Голливуде — в материале «Холода».

«Следующая Скарлетт Йоханссон»

ИИ-актриса Тилли Норвуд впервые появилась перед публикой в 2025 году во время Цюрихского кинофестиваля. Ее создатели — студия Xicoia, которая делает цифровых персонажей для разных задач. У «актрисы» есть свой сайт, соцсети и даже дебютный комедийный скетч, который доступен на ютуб-аккаунте проекта. В ролике съемочная группа создает новое популярное телешоу при помощи искусственного интеллекта, а его звездой становится Тилли. Все любят актрису, потому что она «делает, что говорят», и каждому напоминает «девушку по соседству».

Компанией, создавшей Тилли, владеет Элин Ван Дер Велден — актриса, продюсер и комик. По ее словам, никто не собирается всерьез заменять живых актеров, цифровые персонажи — это лишь способ снизить расходы на кинопроизводство и немного поэкспериментировать.

Фото: Particle6

«Она не замена человеку, а творческая работа — произведение искусства, — сказала Ван Дер Велден. — Как и многие другие формы искусства до нее, она вызывает бурные обсуждения, и это само по себе демонстрирует силу творчества».

Но многие обратили внимание и на другие слова предпринимательницы: «Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман».

«Эра синтетических актеров не наступает, она уже наступила»

В социальной сети LinkedIn Ван Дер Велден также написала: «Зрители? Им важна история, а не то, есть ли у звезды пульс. Тилли уже привлекает внимание агентств по поиску талантов и поклонников. Эра синтетических актеров не “наступает”, она уже наступила».

Заявления предпринимательницы многим кажутся противоречивыми — и критики считают, что она все же хочет заменить реальных актеров на цифровых, хотя в некоторых выступлениях утверждает обратное.

Particle6 — компания-владелец студии, создавшей Тилли, — также приводит экономические аргументы. Там считают, что использование ИИ может снизить производственные затраты в индустрии на 90%. Как именно получилась такая цифра — в компании не пояснили.

Чего испугались актеры?

В первом ролике Тилли — AI Commissioner — участвовали 16 цифровых актеров, а сценарий написан с помощью ChatGPT. Критики писали, что проект интересен как демонстрация технологий, но сюжет и комедийная составляющая слабые, а мимика персонажей неестественная и вызывает ощущение «зловещей долины» (некомфортное ощущение, которое может появиться, если искусственный объект слишком похож на живого человека).

При этом владелица компании, создавшей Тилли, заявила: актерские агентства уже интересуются ИИ-актрисой, и через несколько месяцев она, возможно, начнет участвовать в кинопроектах.

Отраслевые издания подтвердили, что в агентствах есть интерес к цифровым персонажам, но подчеркнули: на сегодняшний день ни о каких договорах, заключенных с Тилли Норвуд, ничего неизвестно. Тем не менее актеры и профсоюзы возмутились из-за идеи нанимать на работу ИИ-исполнителей, а аналитики назвали происходящее «агрессивной PR-нормализацией ИИ-актеров».

Американский профсоюз актеров, телеведущих, радиоведущих и других работников индустрии развлечений SAG-AFTRA заявил по поводу ИИ-актрисы: «В центре творчества должен оставаться человек».

Фото: Particle6

В организации добавили, что Тилли Норвуд нельзя назвать настоящей актрисой, потому что у нее нет «ни жизненного опыта, ни эмоций» — а значит, подлинного интереса у телезрителей она вызвать не может.

Члены профсоюза считают, что такое использование технологий не решает существующих проблем, а лишь создает новые: актеры будут терять работу и заработок, а их мастерство — обесцениваться.

«Это искусственный интеллект? Боже мой, нам конец»

Британский профсоюз творческих профессий Equity тоже высказался против «сотрудничества» с ИИ-актрисой и предупредил о рисках вытеснения живых исполнителей цифровыми.

Некоторые актеры среагировали на такую «конкуренцию» особенно эмоционально. Например, британская актриса Эмили Блант, известная по фильмам «Тихое место» и «Оппенгеймер», сказала: «Это искусственный интеллект? Боже мой, нам конец. Это действительно очень, очень страшно. Агентства, не делайте этого. Пожалуйста, прекратите».

Американская актриса и продюсер Наташа Лионн, известная по сериалам «Покерфейс» и «Оранжевый — хит сезона», заявила: «Все гильдии должны бойкотировать любое актерское агентство, которое участвует в этом. <…> [Создание ИИ-актрисы] глубоко ошибочно и очень тревожно».

Некоторые деятели кино, впрочем, отнеслись к появлению ИИ-актрисы с меньшим пессимизмом — например, актриса и продюсер Риз Уизерспун.

«Вы можете грустить и сокрушаться сколько угодно, но перемены уже происходят»

«Очень важно, чтобы женщины участвовали в разработке ИИ… потому что за этим будущее кинематографа, — сказала она Glamour. — И вы можете грустить и сокрушаться сколько угодно, но перемены уже происходят. Это не значит, что исчезнут креативность, изобретательность и ручной труд. Возможно, их станет меньше, но они всегда будут иметь первостепенное значение в искусстве».

«Она выглядит как я»

Некоторые раскритиковали ИИ-актрису совсем по другому поводу. Сразу две женщины заявили, что Тилли «срисована» с них.

Шотландская актриса Брайони Монро рассказала изданию The Scotsman, что в одном из роликов с Тилли увидела собственное лицо и манеры. Она обратилась за поддержкой в Equity.

Стелла Хеннен. Фото: @stella_hennen / Instagram

20-летняя певица из Нэшвилла Стелла Хеннен сказала про Тилли: «Она выглядит в точности как я». Она опубликовала тикток с текстом: «Почему эта ИИ-актриса Тилли Норвуд — мой двойник?» Видео быстро завирусилось, а подписчики сравнили происходящее с эпизодом «Черного зеркала». Певица также добавила, что все это вызывает у нее дискомфорт: она смотрит на изображения ИИ-актрисы, и ей кажется, что она видит «собственные снимки, которых в реальности не было».

Компания Xicoia отрицает, что использовала изображения реальных женщин: в заявлении говорится, что Норвуд «создана с нуля» и «не повторяет облика ни одного человека».

90% Столько, по мнению создателей, могут сэкономить создатели фильмов, если «наймут» ИИ-актрису

Есть еще множество моментов, связанных с ИИ-актрисой, из-за которых спорят в Голливуде, на профессиональных площадках и в соцсетях. Например, профсоюз SAG-AFTRA напоминает: Тилли Норвуд обучали на работах реальных актеров, которых она теперь может заменить. И за такое «наставничество» те не получили оплаты, да и не давали на него согласия.

Многие критики также отмечают, что ИИ-актеры все же не выглядят совсем как настоящие: они умеют двигать губами и показывать эмоции, но смотрятся неестественно. Если использование технологий станет массовым, это сильно повлияет на качество кино. И все же многие опасаются: заявленные 90% экономии могут перевесить все эти доводы — и тогда мир кинематографа изменится навсегда.

