Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну

Долгое время в Италии существовали «реабилитирующие» браки: если мужчина изнасиловал женщину, он мог жениться на ней, чтобы избежать наказания. Как правило, самих женщин никто не спрашивал, хотят ли они, чтобы насильник стал их мужем. Так было до тех пор, пока одна 18-летняя девушка не решилась сказать «нет» — ее поступок потряс Италию и помог изменить общество. История Франки Виолы — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Жизнь Франки Виолы — 18-летней девушки с Сицилии — навсегда изменилась 26 декабря 1965 года. Накануне ее семья тихо и по-домашнему отметила Рождество. А наутро, когда отец — Бернардо Виола — ненадолго вышел из дома, туда ворвалась группа из 12 вооруженных мужчин. Среди них Франка сразу узнала своего бывшего жениха — Филиппо Мелодиа.

Мужчины окружили девушку и потребовали, чтобы она поехала с ними. Она отказалась, и тогда ее схватили. Мать Франки — Вита — пыталась помешать, но ее избили. Младший брат Франки, 8-летний Мариано, тоже попытался защитить сестру. Он вцепился в ее ногу и так сильно кричал и сопротивлялся, что нападавшие в итоге затащили его в машину вместе с Виолой и уехали.

«Cамая страшная серийная убийца в стране» Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому Мир 20 минут чтения

Мать бросилась вдогонку. Как пишет итальянское издание Storica National Geographic, она схватилась за ручку автомобиля, но тот не остановился и несколько метров протащил Виту по дороге. Ей пришлось все же разжать пальцы, и похитители увезли Виолу и ее младшего брата.

«Реабилитирующий» брак

В те годы общество на юге Италии было патриархальным и религиозным. Мужчина считался главой семьи и полноправным гражданином, а женщинам многое было запрещено. Они не могли ни разводиться, ни делать аборты — и доступ ко многим профессиям для них был ограничен.

Женщину считали «опозоренной», если ее изнасиловали

Ситуация с сексуализированным насилием тоже была плачевной. Жалобы пострадавших почти никогда не доходили до суда, а если об изнасиловании становилось известно, то женщину считали «обесчещенной» и «опозоренной». В глазах общества моральная ответственность лежала в первую очередь на ней. Такую женщину редко кто хотел взять в жены, за спиной у нее шептались — а родные и знакомые могли и вовсе от нее отречься.

Алькамо, Сицилия, 1966. Фото: Mario De Biasi / Mondadori Portfolio / Sipa USA via Reuters

Способом «спасти» положение считался «реабилитирующий» — или «восстановительный» — брак (matrimonio riparatore). Если мужчина изнасиловал женщину, он мог взять ее в жены — таким образом он избегал наказания, а честь пострадавшей считалась «восстановленной». Такое происходило даже с несовершеннолетними девушками — то есть теми, кому еще не было 21 года. При этом решение о браке принимала семья пострадавшей — чаще всего отец. Самим женщинам слова обычно не давали.

Эта практика была закреплена в Уголовном кодексе в 1930 году — тогда король утвердил его новую редакцию, инициированную фашистским правительством Бенито Муссолини. Она была известна как Кодекс Рокко. Помимо статьи 544, где речь шла об «исправительных» браках, в ней были и другие пункты, поражающие женщин в правах. Например, по статье 587 мужчине могли смягчить наказание, если он убил жену, дочь или сестру «в состоянии ярости, вызванном оскорблением их чести или чести семьи в момент обнаружения незаконной половой связи».

Она создала таблетку, изменившую мир Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт Мир 15 минут чтения

Таким образом, закон никак не защищал женщин, пострадавших от насилия, — лишь подталкивал их становиться женами мужчин, которые над ними издевались. Так было до тех пор, пока похищенная Франка Виола не решилась дать отпор насильнику.

Жених-мафиози

Франка родилась 9 января 1947 года в городе Алькамо, на западном побережье Сицилии. Ее отец, Бернардо Виола, был фермером, а мать Вита — домохозяйкой. Семья жила скромно, но не голодала — у нее был небольшой участок земли и свои виноградники.

Франка Виола. Фото: Mondadori via Getty Images

В 15 лет Франка начала встречаться с молодым человеком по имени Филиппо Мелодиа. Он был на семь лет старше и происходил из влиятельной семьи. Спустя полгода Мелодиа сделал Франке предложение, и ее родители благословили брак — помолвка в юном возрасте тогда считалась нормой.

Семья Виола знала, что дядя Филиппо — известный мафиози Винченцо Рими, член группировки «Коза ностра», контролировавший часть Алькамо и его окрестностей. Но в то время на Сицилии многие были так или иначе связаны с мафией, и родные Франки не придавали этому родству большого значения.

Что такое «Коза ностра»?

Сицилийская «Коза ностра» начала формироваться в 20-е годы XIX века и вскоре стала главной криминальной группировкой на острове. По сути, они были первыми мафиози — этим словом изначально обозначали именно сицилийских бандитов, а уже позже мафией стали называть любую организованную преступность.

Участники «Коза ностры» были известны своей жестокостью: они хладнокровно устраняли оппонентов и прибегали к террору. При этом мафиозные семьи долгое время оставались почти неприкасаемыми, потому что у них были связи в политике, полиции и судах.

В 1925 году Бенито Муссолини попытался искоренить мафию при помощи массовых репрессий. Более 11 тысяч мафиози арестовали, а их деятельность приостановилась. Но после войны мафия на Сицилии пережила своего рода возрождение.

Преступники адаптировались к новым экономическим реалиям и вместо сельского хозяйства вскоре установили контроль практически над всем строительным бизнесом острова, что не только приносило им огромную прибыль, но и служило прикрытием для отмывания денег.

Вскоре между преступными семьями, боровшимися за власть на острове, начались распри. Уже в 1962 году на Сицилии состоялась первая «мафиозная война», выплеснувшаяся даже за пределы страны. К 1970-м годам «Коза ностра» уже была самой влиятельной преступной организацией в Италии.

Однако вскоре после помолвки Филиппо Мелодиа обвинили в краже и арестовали. Тогда семья Виола насторожилась. Отец семейства — Бернардо — не хотел, чтобы дочь связала жизнь с преступником, и они решили расторгнуть помолвку.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

Как писали итальянские СМИ, это нанесло большой удар по самолюбию Филиппо. Он был «мужчиной традиционных взглядов» и якобы «не мог» смириться с мыслью, что девушка ему отказала. К тому же в те времена это грозило мужчине потерей репутации. Он решил во что бы то ни стало вернуть Франку.

Филиппо мстит

Сначала о планах Филиппо Мелодиа ничего не было известно. После разрыва помолвки он уехал в Германию на заработки — местные власти тогда взялись преследовать мафиози, и, вероятно, он решил затаиться.

Мелодиа решил отомстить девушке за «дерзость»

Франка вернулась к обычной жизни: она помогала родителям по хозяйству и постепенно оправлялась после неприятных событий, связанных с бывшим женихом. Со временем у нее появился новый поклонник — Антонино Загари.

Алькамо, Сицилия, 1966. Фото: Mario De Biasi / Mondadori Portfolio / Sipa USA via Reuters

Однако в декабре 1964 года, когда Франке было 17 лет, Филиппо вернулся на Сицилию. Узнав, что бывшая невеста может выйти замуж за другого, он стал убеждать ее восстановить отношения, но безуспешно. Тогда, как писали в СМИ, он решил отомстить девушке за «дерзость».

Он начал угрожать ее новому возлюбленному — Антонио. Тот испугался и прекратил встречаться с Франкой. Мелодиа также пытался запугать семейство Виола. Неизвестные подожгли их дом, вырубили часть виноградника и выпустили на принадлежащую им землю стадо овец, чтобы уничтожить урожай.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Но угрозы и шантаж не действовали — и тогда зимним утром Мелодиа вместе с группой мужчин похитил Франку, а заодно и ее младшего брата.

«Он уже мой муж»

Когда ее детей увезли в неизвестном направлении, Вита бросилась на поиски, к ней присоединился вернувшийся домой муж. Их сын — Мариано — через несколько часов нашелся на окраине города. Он был один.

Вита и Бернардо обратились в местную полицию, чтобы им помогли отыскать Франку. Как они говорили позже, полицейские быстро удостоверились, что за похищением стоит Мелодиа, но не спешили ничего предпринимать. Они могли и сами быть в сговоре с мафиози — или просто считать, что дело не заслуживает внимания. В Италии молодые люди нередко совершали «фуитину» — похищали невест по обоюдному согласию ради того, чтобы родители благословили брак, и похищение Франки попытались списать на этот обычай.

«Сделай первый шаг, и я сделаю сто навстречу»

Пока родители безуспешно пытались найти дочь, ее держали на загородной ферме, принадлежащей родственникам Филиппо. Он избивал Франку, унижал, морил голодом и не давал воды, а 27 декабря несколько раз изнасиловал. 1 января похититель связался с отцом Франки, чтобы провести «paciata» — примирение. Так назывался устный договор, когда насильник и глава семьи пострадавшей девушки договариваются о «реабилитирующем» браке, чтобы «восстановить» ее честь.

Полиция убедила Бернардо хотя бы для вида вступить переговоры с похитителем, чтобы освободить Франку — и это сработало. Местонахождение Филиппо определили, и на следующий день карабинеры пришли его арестовывать. Франка, увидев их, сказала: «Не стреляйте, он уже мой муж» — она была уверена, что семья согласится на «реабилитирующий» брак и ей всю жизнь придется жить с Мелодиа.

Моя мама ушла из дома и пропала У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли Общество 7 минут чтения

Но отец объяснил дочери: если она не хочет связывать жизнь с насильником, она не должна этого делать — и он поддержит ее решение. Бернардо сказал Франке: «Сделай первый шаг, и я сделаю сто навстречу». Тогда она призналась, что не хочет выходить за Филиппо, — и семейство Виола объявило, что отказывается от «реабилитирующего» брака и будет добиваться суда.

«Девушка без чести»

Отец сдержал обещание и не стал забирать из полиции заявление. Он обвинил Мелодиа в похищении, угрозах и изнасиловании. Уже 5 января Франка подтвердила местной газете, что отказывается от брака. Ситуация была неслыханной: раньше женщины в Италии не отказывались от «реабилитирующих» браков или, по крайней мере, о таких случаях не было известно. И уж тем более необычно было то, что семья пострадавшей добивается наказания для насильника.

Франка сидит в отделении полиции после своего освобождения. Фото: Mondadori via Getty Images

Правда, в округе мало кто поддерживал Виолу — ее поступок многих скорее возмущал. Считалось, что она безвозвратно «опорочена», ее называли «девушкой без чести», соседи больше с ней не здоровались, а многие знакомые перестали общаться с ее семьей. А вот на севере страны, который был более прогрессивным, поступком Франки восхищались: о ней писали в СМИ и даже собрали деньги, чтобы помочь с адвокатами. Впрочем, и на консервативной Сицилии нашлись женщины, которые поддержали Франку. Одна из жительниц написала анонимное письмо в газету Ероса:

«Как я завидую тебе и твоей смелости, дорогая Франка! Плюнуть в лицо обидчикам! Твоя смелость заставляет меня чувствовать себя в 100 раз более несчастной и жалкой, потому что, оказавшись в ситуации, почти идентичной твоей, я не могла сказать нет тем, кто навязывал мне свою волю! Мой отец считал для себя своего рода счастьем, что тот, кто увлекся мной, был сыном богатого управляющего. Но это была всего лишь прихоть, а не любовь. Я вышла за него, не любя его и даже не уважая. Он быстро устал от меня. Он 100 раз бросал мне в лицо мое жалкое происхождение. Он пренебрегал мной и предавал меня. Я была его рабыней 16 лет! Но у нас четверо детей, ради них я все терпела молча и, по крайней мере, пока они не подрастут, буду терпеть и дальше».

«Я выйду замуж за мужчину, которого полюблю»

Подготовка к суду заняла несколько месяцев. Приближенные Филиппо Мелодиа продолжали запугивать семью Виола и устраивать на нее атаки. Но родные Франки и она сама были непреклонны.

Слушания начались 9 декабря 1966 года и продолжались пять дней. Все это время к зданию суда стекались толпы зевак и журналистов. Дело освещали не только местные, но и зарубежные СМИ — даже крупная американская газета The New York Times.

Филиппо Мелодиа и другие мужчины, арестованные за похищение Франки. Фото: Sergio Del Grande / Mondadori Portfolio / Sipa USA via Reuters

Адвокаты Мелодиа изо всех сил пытались подставить Франку: они говорили, что она сама сбежала с Филиппо, потому что хотела быть с ним, а родители не позволяли. Защитники Мелодиа утверждали, что она якобы вступила в половую связь с ним еще до похищения — и это, по их логике, доказывало «добровольность» произошедшего. Но Франка отвечала, что все это ложь.

В суде она заявила: «Я выйду замуж за мужчину, которого полюблю». Она также говорила о том, что вовсе не она должна быть наказана за похищение и изнасилование: «Честь теряют те, кто совершает поступки, а не те, кто страдает от них».

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео Общество 15 минут чтения

В итоге суд признал Филиппо Мелодиа виновным по всем пунктам обвинения. Его приговорили к 11 годам тюрьмы, хотя после срок был обжалован и снижен до 10 лет. Семеро его сообщников получили более чем по пять лет лишения свободы. Судебный процесс стал юридическим и культурным прецедентом, навсегда изменившим отношение к «чести» и положению женщин в итальянском обществе.

Жизнь после суда

История Франки Виолы стала сенсацией, о ней писали и говорили по всей Италии и за ее пределами. Правда, многие СМИ, хоть и называли ее поступок героическим, по-прежнему рассуждали о ее «утраченной чести». В газетах 1967 года авторы одновременно поздравляли ее с победой и сочувственно писали о том, что она «обречена остаться старой девой», — ведь считалось, что никто не захочет вступить в брак с женщиной, которую изнасиловали, да еще и когда об этом знают все вокруг.

На одном из популярных итальянских шоу ведущий даже спросил у мужчин в студии, смогли ли бы они жениться на женщине «вроде Франки». Отвечая, гости передачи отмечали смелость девушки — но все же заявляли, что были бы не готовы стать ее мужем.

Люди на дебатах по делу Франки Виолы в Алькамо, 1966 год. Фото: Mario De Biasi / Mondadori Portfolio / Sipa USA / Reuters

И все-таки история Франки стала поворотной для общества. Уже в течение следующего года на одной только Сицилии как минимум четыре женщины отказались от «исправительных» браков с насильниками и потребовали суда над ними.

«Для меня других женщин нет, Франка. Есть только ты»

Что касается самой Виолы, то журналисты, предрекавшие ей участь «старой девы», ошиблись. В 1968 году, почти через три года после похищения, она вышла замуж за друга детства — Джузеппе Руизи, который от нее не отвернулся и поддерживал во время всех испытаний. На момент свадьбы Виоле был 21 год, а ему — 26.

«Я больше не хотела выходить замуж, — рассказывала она в интервью La Repubblica в 2015 году. — Я говорила ему: “Тебе будет очень тяжело” А он ответил: “Для меня других женщин нет, Франка. Есть только ты”».

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

Франку и ее избранника поздравляли всей страной. Министр транспорта подарил супругам бесплатный железнодорожный проезд на месяц, а президент отправил молодоженам в подарок 40 долларов (по современным меркам около 370 долларов или 30 тысяч рублей). Им также была предоставлена аудиенция у папы римского — Павел VI публично похвалил смелость Франки Виолы и выразил ей признательность. В браке у них родилось трое детей — два сына и дочь.

Филиппо Мелодиа изгнали с Сицилии после того, как он отбыл тюремный срок. Он уехал в Северную Италию, женился, перестал совершать преступления и устроился работать в автомастерскую. Но через некоторое время его застрелили неизвестные. Причина так и не была установлена — в СМИ предполагали, что это было сведение старых счетов.

«Я лишь сделала то, что считала нужным»

Статью 544 Кодекса Рокко, позволяющую «исправительные» браки, в конце концов отменили — правда, случилось это лишь в 1981 году. Еще через полтора десятилетия, в 1996 году, итальянское законодательство наконец признало сексуализированное насилие преступлением против личности, а не против «общественной нравственности». Это значит, что изнасилование стало рассматриваться как «настоящее» преступление, где есть конкретная пострадавшая, а не просто «нарушение морали».

Франка Виола. Кадр: Alpa Uno

Сама Франка по-прежнему живет в Алькамо со своим мужем, детьми и внуками. В декабре 2018 года они с Джузеппе отметили 50-летие брака.

В родной стране ее и сейчас знают и помнят. В 2014 году ее удостоили звания Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica — одной из высших государственных наград Италии. Про Франку также сняли несколько фильмов.

Сама она говорит, что не считает свой поступок героическим. Она рассуждает: «Я лишь сделала то, что считала нужным, как поступила бы любая девушка сегодня. Я прислушалась к своему сердцу».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности