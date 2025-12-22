Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»

Журналисты The Wall Street Journal обнаружили новую тенденцию среди состоятельных китайцев: те тратят миллионы долларов и заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США. Миллиардеры мечтают создать собственные «непобедимые династии», выходцам из которых можно будет доверить свой бизнес и женить их на представителях других влиятельных кланов. В Китае суррогатное материнство запрещено, а в США вокруг китайских миллиардеров выстроилась целая отдельная мини-индустрия. Суррогатные династии — в материале «Холода».

«50 высококачественных сыновей»

С десяток маленьких детей сидят на детских стульях в большой комнате перед экраном. Когда к ним приближается камера, они бегут с ней с криками: «Папа! Папа!» The Wall Street Journal утверждает, что такое видео, снятое в неопознанной локации, было выложено в китайскую соцсеть Weibo в 2022 году кем-то, связанным с техно-миллиардером Сюем Бо. Подпись гласила: «Представьте, что к вам бежит толпа малышей — какие это вызывает у вас ощущения? Взгляните! Кроме любимого человека, что может быть милее детей?»

Сюй Бо. Фото: Baidu

Предположительно, дети на видео — всего лишь малая часть наследников китайского миллиардера. Журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что на протяжении последних лет Сюй Бо целенаправленно создает собственную «непобедимую династию» силами суррогатных матерей в США и других странах.

Что такое суррогатное материнство и почему у него много противников? Суррогатное материнство — это метод вспомогательных репродуктивных технологий, при котором женщина (суррогатная мать) вынашивает и рожает ребенка для других людей. Оно может быть гестационным, когда эмбрион создается из генетического материала (яйцеклеток и сперматозоидов) обоих родителей или доноров и переносится суррогатной матери, или традиционным, когда суррогатная мать использует свою яйцеклетку и является одним из генетических родителей ребенка. Многие экономически развитые страны полностью запрещают эту практику или ограничивают ее, разрешая только некоммерческое суррогатное материнство, а также устанавливая специальные требования к суррогатной матери. Эта практика вызывает много споров и многие считают ее эксплуатацией. Услуги суррогатной матери в США могут стоить от 100 до 200 тысяч долларов. При этом сама женщина, вынашивающая ребенка, обычно получает лишь часть суммы — порядка 40–70 тысяч. Многие противники осуждают суррогатное материнство именно за неравномерное распределение ресурсов по сравнению с риском для жизни каждого из участников. Против суррогатного материнства выступает часть феминисток: они говорят о том, что это рискованные для здоровья женщины операции в интересах третьих лиц, и сравнивают суррогатное материнство с проституцией и работорговлей — индустрия суррогата, по их мнению, ставит женщин в уязвимое положение и превращает их тело в товар, приводя к эксплуатации, особенно женщин из бедных слоев населения.

Сюй Бо ведет затворнический образ жизни, но хорошо известен в интернете. Там он называет себя «первым отцом Китая» и транслирует патриархальные ценности. На приписываемом ему аккаунте в Weibo публикуются высказывания о том, что отсутствие таланта у женщины — достоинство, а ее ценность — в фертильности. Сам он однако связь с этим аккаунтом отрицает.

Чем занимается Сюй Бо и откуда его богатство? Как пишут мировые и китайские СМИ, у Сюя Бо было тяжелое детство: его отец жестоко относился к нему, а мать страдала от психического заболевания, из-за проблем дома школу Сюй бросил. Несмотря на это, он построил головокружительную карьеру в китайской гейминг-индустрии. Он пришел в крупную компанию по разработке онлайн-игр NetEase в качестве работника службы поддержки, потом работал над игрой «Китайская Одиссея». Затем он поднялся по карьерной лестнице и стал ведущим гейм-дизайнером новой игры под названием Fantasy Westward Journey. Эта игра имела огромный успех. После этого он ушел и в 2006 году вместе с несколькими бывшими сотрудниками NetEase основал собственную игровую компанию Duoyi Network. Она достигла успеха: в 2017 году состояние Сюя составило 4,1 миллиарда долларов. С тех пор Сюй Бо стал появляться в списках богатейших людей Китая, однако в 2019 году его состояние, по оценке Forbes, снизилось до одного миллиарада долларов.

В последние месяцы его имя попадает в китайскую прессу в связи с публичной судебной тяжбой. Сюй Бо судится со своей бывшей гражданской женой Тан Цзин, обвиняет ее в присвоении более 300 миллионов юаней и борется за опеку над общими детьми. В ходе перекрестных обвинений Тан заявила, что у ее бывшего гражданского мужа 300 детей и все они разбросаны по принадлежащим ему имениям и разным странам.

На вопросы пользователей соцсетей, не ошиблась ли она с цифрой, Тан ответила, что нет и оценка в 300 детей может быть даже занижена. Однако на вопросы The Wall Street Journal она отвечать не стала, комментировать ее слова не стал и Сюй Бо. Но это сделала его компания. Официальный аккаунт Duoyi Network в Weibo заявил, что цифра, названная Тан, преувеличена, однако после многолетних усердий и благодаря суррогатному материнству Сюй обзавелся «чуть больше чем 100 детьми».

Китайские младенцы. Gong Bo / VCG via Getty Images

Суррогатное материнство запрещено в Китае. В США эта индустрия не регулируется на федеральном уровне, а в штатах регулирование разное. Иностранные граждане, желающие стать родителями, могут воспользоваться соответствующими услугами в США, не покидая своей страны. Для этого достаточно заплатить до 200 тысяч долларов за ребенка, отправить свой генетический материал, а зачатие детей и их последующий вывоз из страны организуют многочисленные суррогатные агентства, клиники, адвокатские конторы и компании, предоставляющие услуги нянь. Более того, отсутствие федерального контроля позволяет иностранным гражданам заводить сразу несколько детей с помощью суррогатного материнства одновременно. Именно так, судя по всему, и поступал Сюй Бо.

Нечто, непохожее на отцовство

Американские власти обратили на это внимание летом 2023 года. Тогда в Лос-Анджелесский суд одно за другим поступило четыре дела об усыновлении Сюем Бо еще нерожденных детей, находящихся в утробе суррогатных матерей. Судебная проверка показала, что Сюй Бо находится в процессе усыновления или уже усыновил еще как минимум восемь детей — все были рождены суррогатными матерями.

Судья Эми Пеллман начала закрытое разбирательство, в рамках которого поговорила и с самим многодетным отцом. Люди, присутствующие на закрытом заседании, рассказали журналистам: Сюй Бо, выступающий по видеосвязи, сказал, что мечтает обзавестись в США как минимум 20 детьми — обязательно мальчиками, так как они лучше девочек, — чтобы те впоследствии смогли руководить его бизнесом.

Он также сказал, что несколько его детей живут с нянями в городе Ирвайн в Калифорнии и дожидаются того момента, когда он освободится на работе и сможет забрать их к себе в Китай. По словам очевидцев, услышанное насторожило судью, и та отказала Cюю Бо в оформлении отцовства четырех нерожденных детей. «Суррогатное материнство — вспомогательный инструмент для тех, кто не может завести семью, однако то, что описывал Сюй, не похоже на отцовство», — рассказывали о впечатлениях судьи очевидцы. Дальнейшая судьба этих детей неизвестна.

Верховный суд округа Лос-Анджелес. Фото: jjron / Wikimedia Commons

В апреле 2024 года в одном из аккаунтов в Weibo, который журналисты связывают с Сюем Бо, появилось упоминание того, что решение судьи изменилось после апелляций, поданных китайским бизнесменом. «В США из-за саботажа феминисток и злонамеренных решений судьи-женщины у Сюя Бо забрали несколько его детей (смешанного китайского и еврейского происхождения). Позже были поданы апелляции, и все дела, дошедшие до суда, были выиграны. Я слышал, что сегодня было выиграно еще одно дело, и один ребенок был присужден Сюю Бо; он уже получил ребенка», — говорилось в посте.

Так ли это, журналистам установить не удалось. В Лос-Анджелесе, где подобные апелляции становятся достоянием общественности, подтверждения факта обжалования решения Пеллман со стороны Сюя Бо журналисты не нашли. Однако они предполагают, что он мог получить признание родительских прав в судах других штатов, где проживает суррогатная мать или проводилось ЭКО.

Сюй Бо отрицал, что аккаунт, в котором появилась запись о присуждении ему ребенка, связан с ним, однако журналисты The Wall Street Journal пришли к выводу, что ведет его не кто иной, как сам бизнесмен. Ранее записи с этого аккаунта репостил официальный аккаунт принадлежащей Сюю Duoyi Network, а также там мелькали фотографии паспорта бизнесмена, изображения документов, выданных ему на закрытом слушании, наконец, фотографии и видео самих детей.

Фото: JaCZhou / Getty Images

Компания Сюя Бо назвала расследование The Wall Street Journal злонамеренной фабрикацией. В Duoyi Network написали, что фраза в публикации WSJ «в социальных сетях Сюй Бо и его компания заявили, что у него более 100 детей, рожденных с помощью суррогатного материнства в Соединенных Штатах» ложна в части «100 детей рождены в США». Они утверждают, что хотели сказать, что Сюй зачал более 100 детей, но в США рождены только 12. «WSJ — закоренелый распространитель слухов и вымыслов, которого публично обличали и порицали правительства западных стран и китайское правительство», — написали Duoyi Network.

Непобедимые династии и легионы

Журналисты The Wall Street Journal уверены, что случай Сюя Бо не уникален, а создание «непобедимых династий» с помощью суррогатного материнства за границей — набирающий популярность тренд среди состоятельных китайцев. Люди в окружении Вана Хуэйу — главы XJ International Holdings (компания предоставляет услуги в сфере высшего и среднего профессионального образования в Китае и других странах) — рассказали журналистам, что тот нанял женщину с ученой степенью, музыкантшу и моделей из США с целью родить 10 девочек, которых он впоследствии выдаст замуж за влиятельных людей. По слухам, каждой девушке за донорство яйцеклеток Ван заплатил от 6 до 7,5 тысячи долларов.

«Раньше китайцы использовали суррогатное материнство в США, чтобы обойти политику “Одна семья — один ребенок” (начиная с 1979 года с помощью этой политики китайские власти боролись с высокой рождаемостью в стране. Политика подразумевала штрафы для семей с двумя и более детьми, однако в 2015 году ее отменили. — Прим. “Холода”), — рассказывает основатель сети репродуктивных клиник IVF USA Нэйтан Чжан. — Теперь же у нас появилась совершенно новая клиентура. Зараженные примером Илона Маска, к нам обращаются ультрабогатые люди из Китая с запросом завести разом с десяток или с сотню малышей. Они хотят создать собственные непобедимые династии, при этом на мой вопрос “Как вы будете воспитывать такое количество детей?” один из таких клиентов не нашел ответа».

Фото: d3sign / Getty Images

IVF USA, по словам Чжана, отказывает таким клиентам, но, как уверяет источник The Wall Street Journal в индустрии, многие специалисты реагируют на подобные запросы с воодушевлением. Неназванный адвокат по делам суррогатного материнства из Лос-Анджелеса признался, что недавно за несколько дней помог своему клиенту из Китая стать отцом 20 детей. А исполнительный директор другой репродуктивной клиники, New York IVF clinic Global Fertility & Genetics, рассказал, что суррогатные агентства, с которыми он соединяет своих клиентов, как правило, радуются «большим заказам» — то есть готовности иностранных граждан профинансировать сразу три или четыре суррогатных беременности. За каждого ребенка, выношенного и рожденного суррогатной матерью, фирмы получают от 40 до 50 тысяч долларов.

Одержимость продолжением своего рода, однако, свойственна состоятельным людям не только из Китая. Руководитель сети репродуктивных клиник Нэйтан Чжан говорил, что многие его клиенты вдохновились примером Илона Маска: за 23 года у основателя Tesla и SpaceX родилось как минимум 14 детей от четырех разных женщин. По словам окружения Маска, тот не скрывает того, что хочет оставить после себя как можно больше «людей с высоким уровнем интеллекта».

Для выполнения этого плана, пишет WSJ, Маск якобы рекрутирует пользовательниц своей соцсети X. Также в переписке с матерью своего младшего ребенка он говорил, что хочет родить достаточно детей для формирования собственного «легиона», а успеть это сделать ему надо до апокалипсиса. Поэтому он готов прибегнуть к услугам суррогатных матерей.

В прошлом году основатель Telegram Павел Дуров написал у себя в канале, что у него более 100 биологических детей. Их зачало более сотни пар в разных странах с помощью спермы, которую он стал сдавать в клинику 15 лет назад — изначально для того, чтобы помочь своему другу и его жене, у которых были проблемы с фертильностью. Помимо этих детей, у Дурова есть еще шестеро признанных детей от трех разных партнерш.

