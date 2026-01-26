Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины

Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь

Мать Марии (фамилия не указана по просьбе героини) рассталась с ее биологическим отцом, когда та была совсем маленькой. Отец не платил алименты, угрожал отсудить свою часть квартиры и подселить к бывшей жене и дочке неприятных соседей. Этого не допустил новый знакомый матери Марии, с которым они встретились на корпоративе. Вскоре он стал Марии настоящим папой, всегда защищал и поддерживал. Мария рассказала «Холоду» о том, как это повлияло на ее жизнь и отношения с мужчинами и почему теперь она не боится быть матерью-одиночкой.

Мама рассталась с моим биологическим отцом в 2001 или 2002 году — мне было около двух лет. Это не тот возраст, в котором понимаешь, какие отношения между родителями, однако из рассказов мамы я знаю, что они были, как сейчас говорят, абьюзивными: отец следил за ее весом и даже во время беременности регулярно заставлял ее взвешиваться и давал понять, что ей никак нельзя поправляться.

Как говорила мама, она чувствовала, что он очень многого требует от нее как от женщины в плане готовки и уборки, а со своими обязанностями кормильца не справляется. С ее слов я знаю, что у него были долги. Люди, у которых он брал деньги, приходили взыскивать их, даже бросали в наше окно камни. Денег в доме не было. Мама просила их у своих родителей, чтобы купить мне кефир и подгузники.

Растить меня он тоже помогал очень мало: иногда проводил со мной время, но, например, никогда не менял мне памперсы. Я хорошо помню, как однажды он перещелкивал каналы на телевизоре. Я увидела, что по одному из них показывают мультики, и попросила его остановиться. Но он не захотел мне уступить и вместо этого включил взрослый фильм.

Мама рассказывала мне, что каждый день должна была вычищать ковролин у нас в квартире щеткой и готовить еду. Однажды она не приготовила ужин, потому что у нее умерла собака. Придя с работы, отец сказал: «Ты чего ревешь? У тебя муж голодный с работы пришел. Где мой ужин?»

После этого мама решила, что с нее хватит, и они с отцом расстались. Она рассказывала мне, что в тот вечер купила себе на родительские деньги бутылку шампанского.

Знакомый с корпоратива

После расставания с отцом мама устроилась горничной в «Барнаул» — главную местную гостиницу. Моя бабушка работала там администратором. В некоторые дни мама брала меня с собой на работу. Я помню, как сидела в номере и смотрела мультики, пока мама убиралась в соседних. Благодаря новой работе она познакомилась со своим будущим мужем Лешей.

Мать Марии с Лешей. Фото: предоставлено героиней

Он почти на 10 лет старше мамы, служил в ракетных войсках, но в 1990-е годы у военных стало совсем туго с зарплатой — ее выдавали чуть ли не сухпайками. На момент знакомства с мамой он был безработным, недавно развелся с женой и оставил ей квартиру. Поэтому жил в офисе, который снимали его друзья на первом этаже гостиницы. С мамой они пересеклись на корпоративе.

Они оба были разочарованы в институте брака, поэтому ничего серьезного не планировали. Однако все пошло не по плану. Маме очень понравилось, как Леша относился ко мне. Он запомнил, что мама говорила как-то, что мне надо купить новые ботинки на зиму. И в следующий раз спросил: «Ты купила Маше ботиночки? Как они, подошли? Не подошли?» Мама рассказывала мне потом, что ее это поразило. Мой биологический отец таких вопросов никогда не задавал.

Тогда мама решила нас познакомить. Я не помню этой встречи, но мне рассказывали, что Леша пришел без подарка. И я, привыкшая к тому, чтобы новые люди обязательно мне что-то дарили, высказала по этому поводу недовольство. Леша смутился и в следующий раз принес мне подарок. Какой — я тоже уже не помню. Но зато помню, что потом Леша всегда был со мной рядом.

Чужой человек заботился обо мне так, как этого не делал мой родной отец

Он гулял со мной, много рисовал и включал мне мультики, мыл меня и переодевал, когда у меня случались «конфузы». Мама поселила его, бездомного и безработного, у нас. И пока ее не было дома, он сидел со мной. Через несколько месяцев он нашел новую работу: стал заниматься продажей зерна. Но заботиться обо мне не переставал.

Мария с матерью, отчимом и братом. Фото: предоставлено героиней

Мы сблизились настолько, что однажды я спросила у Леши, можно ли мне называть его папой. Он ответил, что это будет странно, так как папа у меня уже есть. Мой биологический отец хотел со мной видеться, но не платил алименты, и мама сказала ему, что позволит нам встречаться, только когда он их выплатит. Из-за обиды мама поначалу прервала общение и с его семьей — моей бабушкой и тетей, но вскоре поняла, что они ни в чем не виноваты, и мы снова стали общаться. Отец алименты так и не заплатил, но зато проявил активное участие при дележе квартиры.

Папа Леша

Родители мамы еще до замужества подарили ей квартиру. Когда родилась я, мама ее продала и купила квартиру побольше. Старая квартира стоила 400 тысяч рублей, новая — 440. Недостающие 40 тысяч на покупку квартиры ей дал отец, и так квартира стала их общим нажитым имуществом. Поэтому по закону он имел на нее право в том же объеме, что и мама, хотя его вклад в покупку был минимальным.

Как потом рассказывали мне мама с Лешей, отец стал звонить маме и требовать, чтобы она продала квартиру и отдала ему треть ее стоимости, иначе он обратится в суд, отсудит свою долю и подселит на свою часть квартиры алкоголиков и наркоманов. По словам мамы, отцу нужны были деньги для оплаты долгов, а еще он узнал про Лешу и придумал себе, что тот появился в маминой жизни раньше: мол, она ушла к Леше, а не из-за проблем, которые были в браке.

Мама очень переживала: денег, которые требовал отец, у нее не было, а квартиру продавать она не хотела. При этом она никогда не говорила мне ничего плохого о моем биологическом отце, наоборот, рассказывала, что он меня, как умеет, любит.

Мама вспоминала, что в очередной раз, когда отец звонил с угрозами, трубку снял Леша. Он запретил ему звонить нам и сказал, что для того, чтобы считать себя отцом, требуется чуть больше, чем пожертвовать свою биологическую жидкость. Ребенком нужно заниматься, платить алименты и не грозить подселить к нему наркозависимых. Все это он, естественно, сказал в разы грубее.

После этого разговора Леша подошел ко мне и сказал, что я могу называть его папой

Мой биологический отец перестал нам звонить. Он обратился в суд, и ему присудили одну треть доли в праве собственности на квартиру. Маме нужно было эту долю у него выкупать. Леша к тому времени уже стал хорошо зарабатывать и сразу выплатил нужную сумму. И навсегда стал моим папой.

«Вот моя дочка Маша и сын Артем»

В 2004 году, когда мне было четыре года, у меня родился брат, а в 2008 году мама с папой Лешей все-таки поженились. Папино отношение ко мне и брату всегда было равным: я никогда не чувствовала, что я ему не родная. В детстве у меня были проблемы со здоровьем, и врачи рекомендовали мне какое-то время пожить в теплом климате. Свободных денег на поездку у нас не было, мама была в декрете, папа работал один. Несмотря на это, родители скопили деньги и отправили меня на море с бабушкой, так как поездка всей семьей стоила бы слишком дорого.

Мария с отчимом и братом. Фото: предоставлено героиней

Папа не задавался вопросом, почему он должен отправлять на море чужого ребенка, тогда как ни он, ни его сын туда не попадут. «Маше надо укрепить иммунитет», — говорил он. Эта поездка мне и вправду помогла: по возвращении я стала меньше болеть.

Как-то папа повез нас всех в какую-то деревню познакомить со своей бабушкой. Раньше я никогда не задумывалась о таком, а в этот раз задалась вопросом, как папа меня представит, скажет ли, что я дочка его жены или их обоих.

Папа быстро развеял мои сомнения, сказал: «Вот моя дочка Маша и сын Артем»

Меня раздражало, что приходилось играть с младшим братом в игры, которые мне были неинтересны. Но я никогда не ревновала к нему родителей, внимания ко мне не убавилось. Мама с папой ходили на все школьные собрания, папа отлично рисовал и выполнял за меня многие задания по рисованию, занимался со мной физикой и математикой. Он был терпеливым учителем, никогда на меня не кричал, но, бывало, закипал, когда я тупила. В такие моменты папа говорил маме: «Не хочу с ней ссориться, я лучше репетитора найму», — и оплачивал репетиторов.

В старших классах я победила на олимпиаде по истории, и меня пригласили на торжественный прием, где всем олимпиадникам выдавали стипендии. Мама застряла на работе и не смогла прийти. Поэтому папа был там один — он тогда расплакался от гордости за меня.

Мария с родителями. Фото: предоставлено героиней

Однажды во время школьной экскурсии на меня наехали мальчики из старшего класса, у нас даже завязалась драка. Приехав домой, я обо всем рассказала папе. Он нашел этих мальчишек и объяснил им, что с девочками и в особенности с его дочкой так вести себя нельзя. Больше они меня не трогали. Папа вообще часто меня защищал, в том числе и от мамы. Она была строже папы, и мы с ним периодически друг друга выгораживали, когда сделали что-то не так и мама ругалась.

Мой биологический отец выходил со мной на связь только дважды за все это время. Мама рассказывала, что, когда мне было шесть лет, он два раза выплатил алименты и сказал, что хочет со мной встретиться. Но потом пропал. Когда мне было 12, он нашел мою страничку в «Одноклассниках», написал: «Не верь, что тебе рассказывает обо мне мама, я не такой, и очень хочу с тобой пообщаться».

Я подумала, что это странно: мама никогда не пыталась вызвать у меня неприязнь к нему, я просто сама видела, что он со мной не общается. При этом его родители и сестра оставались для меня близкими людьми, ходили со мной в парк, приходили в гости. Бабушка знала, что я собирала журналы «Сабрина», и каждый раз приходила со стопкой журналов, а также привозила мне с дачи целые ведра моих любимых ягод.

Я не стала ему отвечать, рассказала маме, что он мне написал. Я объяснила, что я не хочу с ним видеться, потому что у меня уже есть папа, и ему может быть неприятно, если я снова стану называть папой того, кто ничего для меня за всю жизнь не сделал. Мне казалось странным писать все эти доводы взрослому и чужому человеку: я боялась показаться грубой и попросила маму с ним объясниться. Мама так и сделала.

Не знала, что такое «разведенка с прицепом»

Сейчас я понимаю, что близкие отношения с папой заложили во мне очень важный фундамент. Я всегда знала, что он со мной, меня поддержит и защитит. Благодаря ему я знаю, что я чего-то стою, я красивая, умная и могу гордиться собой.

Я чувствовала себя любимой в отношениях с партнерами и всегда была уверена в себе. С первым парнем я познакомилась, когда мне было 18 лет. Мы оба были молодые и неопытные, не знали, как должны выглядеть здоровые отношения. Были моменты, например, когда он настаивал, чтобы я ходила на каблуках, потому что был высоким и хотел, чтобы я была ему под стать. Это не ощущалось как что-то, что меня ломает: мне и самой хотелось быть красивой для него. Когда же это стало меня тяготить, я от него ушла.

В моих последних отношениях, однако, все сложилось не так гладко. Мы с молодым человеком были вместе три года, а когда он узнал, что я забеременела, он меня бросил, потому что меня не одобряли его родители. Я знаю, что у многих женщин есть страх остаться одной с ребенком, «никому ненужной». Но у меня этого страха никогда не было. У меня перед глазами был мамин пример, когда любящий человек принял ее ребенка как своего родного. Уверена, что встречу своего человека, просто попозже.

Я понимаю, что многое знаю и умею и заслуживаю того, чтобы рядом со мной был человек, который как минимум не хуже и который будет ценить то, что рядом с ним нахожусь именно я.

Я не знала, что такое «разведенка с прицепом», до тех пор пока не стала вести свой блог. В нем я рассказывала про материнство и свои последние отношения, и в комментарии ко мне стали приходить маргинальные элементы с подобными высказываниями. Для меня было удивительным, что какой-то Вася из Урюпинска может счесть какую-то женщину недостойной его из-за того, что у нее есть ребенок.

Отчим Марии с внуком. Фото: предоставлено героиней

С таким дедушкой, как мой папа, сын точно не останется без мужского внимания. Папа расплакался, когда я сообщила семье о беременности. Вообще с возрастом он становится сентиментальнее и каждый раз, когда я говорю ему, как сильно я его люблю и ценю, плачет.

Папа всегда сам хочет увидеться с внуком и очень вовлеченно проводит с ним время. Читает ему книжки, постоянно рассказывает и показывает что-то, дает порулить машиной и играет в игрушки. Переодеть ребенка и уложить его спать для папы тоже не проблема. В первый год жизни моего сына он справлялся с этой задачей легче, чем я и бабушки. Глядя на него, иной раз я думаю: как жалко, что мама не родила еще детей.

