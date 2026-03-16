Реально сложный тест про «Оскар»

Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты

В ночь с 15 по 16 марта в США пройдет «Оскар-2026». В преддверии главной киноночи года «Холод» предлагает проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в кино и в истории церемонии.

Вспомните, кто из актеров отказывался от заветной статуэтки? А кто так ее и не получил, хотя был номинирован восемь раз?

Кто из этих режиссеров не получал статуэтку Оскар за лучшую режиссуру? Альфонсо Куарон Альфред Хичкок Алехандро Гонсалес Иньярриту Хлоя Чжао Назад Далее Какому из этих актеров больше всего не везло на Оскаре, и он чаще всех проигрывал в номинации «Лучшая мужская роль»? Леонардо Ди Каприо Брэдли Купер Питер О’Тул Лиам Нисон Назад Далее На одной из церемоний случился казус: объявляя лучший фильм, Фэй Данауэй произнесла название картины, которая на самом деле не победила — выиграл другой фильм. О каких идет речь? В 2017 году объявили «Ла-ла-ленд» вместо «Лунного света». В 2013 году объявили «Отверженных» вместо «Операции “Арго”». В 2019 году объявили «Звезда родилась» вместо «Зеленой книги». В 2024 году объявили «Оставленных» вместо «Оппенгеймера». Назад Далее Кто из актеров отказывался от Оскара? Марлон Брандо Роберт Де Ниро Дастин Хоффман Уиллем Дефо Назад Далее Эта картина стала первой лентой не на английском языке, продюсеры которой получили статуэтки в номинации «Лучший фильм». Какая? «Рома», 2019 год «Паразиты», 2020 год «Тайна в его глазах», 2010 год «CODA: Ребенок глухих родителей», 2022 год Назад Далее В 2016 году разгорелся скандал, связанный с премией Оскар. Какой хештег в связи с этим был популярен в соцсетях? #metoo. Тогда как раз шло разбирательство по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна. #OscarsSoWhite. В номинациях не было ни одного небелого актера. #BlackLivesMatter. Вероятно, академия осудила движение, которое активизировалось после убийства Джорджа Флойда. Назад Далее На церемонии 2003 года актер, получивший статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль», неожиданно поцеловал в губы актрису, которая вручала ему приз. О ком идет речь? Эдриан Броуди поцеловал Холли Берри Дэниэл Дэй-Льюис поцеловал Николь Кидман. Джек Николсон поцеловал Холли Берри. Николас Кейдж поцеловал Джулианну Мур. Назад Далее Какой из этих культовых фильмов не выиграл ни в одной категории? «Матрица» «Криминальное чтиво» «Бойцовский клуб» «Молчание ягнят» Назад Далее Какая по счету церемония Оскара пройдет в этом году? 98-я 99-я Юбилейная, сотая 101-я Назад Далее У какого фильма в этом году больше всего номинаций? «Битва за битвой» «Марти Великолепный» «Грешники» «Бугония» Назад Далее Сколько российских фильмов попадали в номинанты на Оскаре в категории «Лучший фильм на иностранном языке»? Ни одного, попадали только фильмы времен СССР. Один Пять Семь Назад Посмотреть результат Результат Ваш результат из 11

Если не получилось ответить на все вопросы с первого раза, не переживайте! Это еще один повод устроить киномарафон.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.

