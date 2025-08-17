Старый добрый рунет

Первое правило «Бойцовского клуба»… А кстати, что вам нужно, чтобы попасть в «Бойцовский клуб» в 2002 году и чем вы там будете заниматься?

Нужно познакомиться с Тайлером Дердоном и участвовать в подпольных боях без правил

Нужен компьютер с доступом в интернет, чтобы участвовать в пошаговых боях против других игроков — и деньги на донат

Нужно зарегистрироваться на форуме, чтобы делать ставки на исход боя реальных спортсменов