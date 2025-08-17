Старый добрый рунет

О том, что привычный нам интернет постепенно умирает, люди по всему миру говорят уже несколько лет. Разговоров на эту тему стало больше из-за развития искусственного интеллекта. Теперь социальные сети заполонили посты, сгенерированные с помощью ИИ, — и к чему это приведет, пока неизвестно. К старому интернету, к сожалению, уже вряд ли получится вернуться — по нему можно только ностальгировать. Пройдите тест «Холода» и проверьте, помните ли вы, за что пользователи «аськи» были готовы отдавать большие деньги и что можно было делать в «Кроватке»?
Первый в рунете ежедневно обновляемый сайт появился в 1995 году — что там публиковали?
Для чего был нужен сайт «Кроватка», созданный в 1996 году?
Первое правило «Бойцовского клуба»… А кстати, что вам нужно, чтобы попасть в «Бойцовский клуб» в 2002 году и чем вы там будете заниматься?
Поговорим о мультфильмах. Мария Витальевна Никогда — эта девушка родилась в 2001 году, живет в Петербурге и работает 3D-дизайнером. Откуда вы ее знаете?
«Внезапный баттхерт: дикие сотни нефти подешевели и приближаются к ценам, которые помнят только олдфаги». Такую фразу произнесли в эфире телеканала «Дождь» осенью 2014 года. А почему?
В 2000-х годах мессенджер ICQ ловил даже на парковке! А за что пользователи «аськи» были готовы отдавать большие деньги?
Представьте, что вы сидите на форуме udaff.com в начале 2000-х годов. Под вашим текстом оставляют комментарий — КГ / АМ. Ваша реакция?
В начале 2010-х годов в интернете начинают появляться люди, которые зарабатывают на обзорах фильмов и игр. А кого принято считать первым блогером?
Эта платформа была придумана как пространство, где подростки вели публичные дневники. В России в ней стали блогерами многие известные люди — благодаря ей Екатерина Шульман встретила свою любовь, Алексея Навального начали называть в провластных СМИ не иначе как блогером, а Вера Полозкова сочиняла поэзию о несчастной любви. О какой платформе речь?
Формат, в котором ведущий делает обзор забавных видео из интернета, придумали не в России — но в рунете он обрел большую популярность. А кто начал это делать первым?
