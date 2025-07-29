Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%

Американская актриса Сидни Суини стала лицом бренда American Eagle, что привело к резкому скачку стоимости компании. В двусмысленной рекламе с ее участием нашли намеки на пропаганду евгеники и расизм, что одновременно вызвало бурные обсуждения в соцсетях и спровоцировало рост спроса на продукцию компании. Критики клеймят актрису и бренд, игнорируя тот факт, что все деньги с продаж специальных джинсов пойдут на помощь пострадавшим от насилия. Акция-провокация — в материале «Холода».

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Ценные бумаги American Eagle взлетели в цене почти на 18% (с 10,2 до 12 доллара за акцию) на следующий день после того, как бренд представил Сидни Суини в качестве лица своей осенней рекламной кампании. На момент написания материала акции бренда одежды держатся на уровне выше 12 долларов — для American Eagle это рекордно высокий показатель за последние два с половиной месяца. Рекламная кампания за день увеличила капитализацию American Eagle более чем на 400 миллионов долларов.

На $400 млн выросли стоимость компании American Eagle в день запуска рекламной кампании

Ролики с участием актрисы возродили интерес к American Eagle, чьи акции потеряли в цене порядка 40% с начала 2025 года. Этот кризис закономерен: сегодня розничная торговля в США переживает спад, поскольку покупатели стали осторожнее тратить деньги и реже покупать товары не первой необходимости вроде одежды и аксессуаров.

Кадр: American Eagle / Youtube

Неожиданный успех American Eagle на фондовом рынке — результат хайпа «мемных акций» — так называют бумаги, которые стремительно растут в цене не из-за финансовых показателей самой компании (например, прибыли или перспективной бизнес-модели), а благодаря ажиотажу в соцсетях. Обычно, после такого роста котировки снова падают, как только «хайп» угасает.

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В соцсетях действительно обсуждают рекламу American Eagle. Бренд выложил несколько коротких видео с Сидни Суини, которая одета в фирменные джинсы. Все эти ролики заканчиваются одинаковой фразой — Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»). Недовольство вызвала игра слов: слово jeans («джинсы») в английском языке созвучно со словом genes («гены»). Из-за этого рекламный слоган можно понять как «У Сидни Суини отличные гены».

Такая игра слов не просто додумки пользователей сети. В одном из официальных рекламных роликов виден постер, на котором слово genes («гены») зачеркнуто, а поверх него написано jeans («джинсы»).

Двойной смысл подчеркивается и в репликах, которые произносит сама Суини. Например, в одном из видео она говорит: «Гены передаются от родителей к потомству, определяя многие черты, такие как цвет волос и глаз. У меня голубые гены (джинсы)». А в другом: «Мое тело выглядит так из-за моих генов (джинсов)».

Тайные смыслы

Эксперт по рекламе Робин Ланда считает, что такая игра слов не только «неуместна», но и «несет в себе исторически опасный подтекст». Она объяснила, что идея «хороших генов» раньше была ключевой в идеологии евгеники — это псевдонаучное учение по «улучшению» человеческой расы. В начале XX века евгенику использовали как в нацистской Германии и Италии, так и в США и Канаде. Некоторые американские штаты даже принимали законы, позволяющие насильно стерилизовать людей, признанных «непригодными».

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Пользователи соцсетей уже призвали отменить American Eagle за «откровенную рекламу евгеники» и увидели в их роликах «пропаганду высшей расы» и намеки на расизм и фашизм. С этим иронично связали и инициалы актрисы — «СС». А один человек и вовсе вспомнил фразу Дональда Трампа, которая подходит к теме рекламы. Еще до вступления в должность Трамп так высказался о нелегальных мигрантах: «У нас в стране сейчас много плохих генов».

В другом видео актриса вообще ничего не говорит, а просто молча лежит рядом с щенком немецкой овчарки. В породе собаки тоже увидели отсылки к идеологии нацизма, ведь Адольф Гитлер любил именно немецких овчарок. На деле же для съемки пригласили личного питомца самой Суини — щенка по кличке Салли, который живет у нее еще с апреля.

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Также некоторым пользователям сети не понравилась явная объективация Сидни Суини. В частности, в одном из роликов камера опускается с ее лица на грудь, на что она иронично говорит «мои глаза выше». У актрисы четвертый размер груди, и создатели рекламы не раз делали на этом акцент даже там, где это неуместно. К примеру, в рекламе сумок Miu Miu Суини показывала свой бюст.

«Опять Сидни Суини откинула права женщин на 20–40 лет назад», — говорит тиктокерша Selina, чья реакция на рекламу American Eagle набрала более двух с половиной миллионов просмотров.

«Что-то в рекламе, где сексуализируют блондинку с голубыми глазами, да еще и с намеком на ее “отличные джинсы”, кажется крайне консервативным — особенно в нынешних политических реалиях», — написала пользовательница X yooxical, чей пост набрал 219 тысяч лайков.

Двойное дно

Не все с этим согласны. Кто-то считает, что реклама American Eagle — просто реклама джинсов, а кто-то увидел в ней ответ «либеральной пропаганде и воукизму». На этом фоне по соцсети Х начали распространять фотографию темнокожой девушки плюс-сайз, которая участвовала в рекламной кампании American Eagle 2019 года. Новая реклама с белой блондинкой «классических параметров» многим кажется сменой ценностей у компании.

Что такое воукизм? Это система взглядов, сторонники которой борются с социальной несправедливостью, особенно в вопросах расы, гендера, сексуальности, и другими формами угнетения. В последнее время словом «воук» иронично называют людей, поддерживающих радикально левую политику.

woke твиттер: кококо, они без причины обнажили девушку в рекламе.

sydney sweeney: делает промо с american eagle и своей грудью за 3 часа поднимает капитализацию компании на 200 миллионов долларов.



миром правят консервативные мужики, а консервативными мужиками правят сиськи🤷‍♂️ pic.twitter.com/VcHYDpt9oT — Igor (@ppleqlshit) July 25, 2025

В соцсетях в основном говорят о скрытых смыслах в роликах, не упоминая, что у рекламной кампании есть еще одна цель. Суини помогла разработать для бренда новые джинсы Sydney Jean, украшенные бабочкой — символом борьбы с домашним насилием. Вся чистая выручка от продаж этой модели джинсов пойдет на финансирование международной организации Crisis Text Line, которая бесплатно помогает людям, пострадавшим от насилия, испытывающим психологические проблемы и оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Одна пара Sydney Jean стоит около 90 долларов (чуть больше семи тысяч рублей) — это на 50% дороже базовых моделей.

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Сидни Суини считается одной из самых востребованных актрис в Голливуде: она играла в таких сериалах, как «Эйфория», «Рассказ служанки» и «Белый лотос». Но зарабатывает актриса не только на кино: она активно сотрудничает с такими брендами как Jimmy Choo и Armani, а также планирует запустить собственный бренд нижнего белья (не без помощи Джеффа Безоса).

Суини также называют одной из самых сексуализированных актрис в США. Она сама признает, что такое внимание к ее телу обесценивает ее как человека, но при этом умело этим пользуется. Летом она запустила в продажу мыло, созданное с добавлением воды, в которой она принимала ванну. Его быстро раскупили на официальных площадках, а перекупщики продавали его с наценкой в 20 тысяч процентов — они ставили цену 1600 долларов вместо прежних восьми.