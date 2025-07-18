Самая загадочная песня России

Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли

В 1995 году по петербургскому телеканалу NBN показали клип на песню «Мой блуждающий огонь». Несмотря на то, что он попал в эфир телеканала, песню почти мало кто заметил. А через 20 с лишним лет, в 2017 году, один пользователь выложил во «ВКонтакте» короткий отрывок клипа с просьбой помочь найти певицу. Сначала к нему присоединилось всего несколько человек, но к 2024 году песню разыскивали уже сотни людей. Они даже отправили запрос в передачу «Жди меня» и заплатили 30 тысяч рублей частному детективу. История загадочной композиции — в материале «Холода».

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В мае 2017 года пользователь «ВКонтакте» по имени Александр Александров выложил 34-секундный отрывок музыкального видеоклипа в паблике «Старый добрый питерский NBN, NBN+ТВЦ, Rambler». Это группа, которую создали люди, ностальгирующие по петербургскому музыкальному телеканалу NBN. Он вещал под разными названиями с 1995 по 2007 год, а потом его выкупил канал «2×2».

Видео снято на телефон с экрана, и в правом верхнем углу видно логотип телеканала. В отрывке молодая девушка исполняет следующие строчки:

«Мой блуждающий огонь



Затерялся без следа



В чужедальней стороне.



Ветер-сплетник иногда



Горький дым приносит мне.



Мой блуждающий огонь



Ярко светит, да не там.



Жарко греет, да не тех.



Не за ним ли по пятам



Ходит мой замерзший смех?»

Александров спросил, знает ли кто-то имя исполнительницы и есть ли у кого-то полная версия клипа или песни. Ему никто не ответил.

В конце 2020 года некто под псевдонимом Konan выложил этот отрывок на сайт Российского танцевального форума с просьбой найти исполнительницу. К поиску присоединился человек с ником dimone и, погуглив слова песни, выяснил, что их написал поэт Виктор Ионов-Долгуша: текст был опубликован на его персональной странице еще в 2011 году.

Вбив фамилию Ионова на сайте Российского авторского общества (РАО), dimone также нашел композитора — им оказался Виктор Сигал, который также известен как Виктор Чайка (свой псевдоним он создал благодаря созвучию фамилии с английским словом seagull — чайка). В 1990-е годы он писал музыку для российских эстрадных исполнителей.

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Нигде, однако, не было информации о личности певицы.

Песня, которую невозможно найти

dimone, который нашел авторов, предположил, что исполнительницей может быть певица Ольга Фаворская. Она была похожа на девушку из клипа, к тому же Виктор Чайка в 1997 году работал над материалом для ее альбома. Другой участник форума написал Фаворской, но она ответила, что не снималась в этом клипе и не записывала такую песню.

Участники форума продолжали искать певицу: они написали и Виктору Чайке, и Виктору Ионову по электронным адресам, указанным на их сайтах. Но ни один из них так и не ответил на запросы. Позднее выяснилось, что Виктор Ионов умер еще в 2011 году.

В мае 2021 года пользователь «ВКонтакте» Дмитрий Бубнов (предположительно, это аккаунт пользователя dimone) ответил Александру Александрову, который еще в 2017 году выложил отрывок клипа. «Александр, насколько мне удалось выяснить, автор текста — Виктор Ионов-Долгуша, а музыку написал Виктор Чайка. К сожалению, первый на электронную почту не отвечает, поэтому остается только спросить у Чайки на его сайте…» — написал он. Александров ничего не ответил, и поиски на какое-то время прекратились.

Кадр: Anon0122 / Youtube

Интерес к песне снова возник в 2023 году, когда пользователь Anon0122 выложил отрывок из клипа на своем ютуб-канале. В описании профиля он опубликовал ссылку на свой телеграм-канал, где люди ищут забытую и утерянную музыку. За находку полного видеоклипа он обещал 5000 рублей.

Поиски песни стали обсуждать пользователи Reddit — в том числе англоязычные (в июле 2025 года в группе MojBluzhayuschijOgon более 700 пользователей). Обсуждение возобновилось также в группе канала NBN во «ВКонтакте»: участники спрашивали у Александра, не может ли он оцифровать полный клип. Но он ответил, что кассета не сохранилась, а кусок клипа он записал на телефон еще в 2000-х годах.

В чате утерянной музыки удалось выяснить, что клип транслировался не позднее конца 1995 года. Это стало понятно, потому что на отрывке кроме логотипа NBN также была видна цифра 22. «22 канал» — это оригинальное название телеканала NBN, но в начале 1996 года этот логотип убрали. Во время обсуждений также выяснилось, что первый пост о песне появился еще в 1999 году. Ее искал посетитель музыкального форума Дмитрий Соколов, но так и не нашел ответа.

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Пользователи написали экс-начальнику эфирной службы канала Кириллу Дмитриеву: однажды он рассказывал в своем «Живом журнале», что в архивах NBN осталось более 400 неоцифрованных кассет. Но тот ответил, что все материалы, скорее всего, выбросили. Участники чата также предположили, что клип мог снимать известный петербургский режиссер Сергей Кальварский, который в 1990-е годы сотрудничал с Виктором Чайкой. Однако тот ответил, что ничего не помнит ни о песне, ни о клипе.

В результате песню целиком нашли на сайте музыкального лейбла Digital Project. Исполнитель там не был указан, а скачать трек было невозможно. Энтузиасты решили ее купить, но сотрудники лейбла ответили, что не занимаются продажей песен.

Кто такая Наталья Яблонская

Участники чата продолжали искать исполнительницу «Блуждающего огня» и людей, причастных к созданию клипа. Они создали таблицу и вносили в нее имена экс-сотрудников канала NBN, популярных в 1990-е годы певиц, моделей и клипмейкеров. Им всем писали письма, но они либо не отвечали, либо говорили, что они не связаны с производством этого видео.

Группа поиска отобрала 30 женщин, которые, на их взгляд, могли бы оказаться певицей в клипе. Среди вариантов была Ирина Борисова — бывшая жена Виктора Чайки, у которой было музыкальное образование. Но она опровергла свое участие в записи песни и съемках клипа. Другие версии — российская модель Юлия Алексеева, экс-участница группы «Эскадрон» Олега Газманова Галина Романова, солистка группы «НеИгрушки» Анна Свиридова. Но все они отвечали, что это не они.

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В поисках певицы участники написали запрос в Гостелерадиофонд — там ответили, что у них нет информации о песнях, выпущенных после 1994 года. Они отправили запрос также в Российское авторское общество (РАО). Ответ пришел в июле 2024 года — там сначала сказали, что не могут разглашать данные без разрешения правообладателя. Но уже через несколько дней ответили, что песню исполняла Наталья Яблонская.

Поиск информации о певице с таким именем ничего не дал. Поэтому участники чата искали подходящих по возрасту женщин с таким именем в соцсетях. Все они не отвечали на вопрос или говорили, что не исполняли песню.

Кадр: Anon0122 / Youtube

Тогда в чате стали выяснять, где могли снять клип. Некоторые предполагали, что съемки проводились на студии «Ленфильма». В ответ на вопрос об этом сотрудники компании подтвердили, что ротонду из клипа делали их декораторы. Но после съемок ее разобрали и выбросили. А позднее на «Ленфильме» ответили, что клип действительно снимался у них — но это был частный заказ, а документы о заказчиках и исполнителе давно уничтожены.

Один из участников чата решил искать певицу, оставив заявку на сайте программы «Жди меня». Девушка по имени Даша предложила обратиться к частному детективу, чтобы тот нашел контакты и информацию о Наталье Яблонской. Он попросил 30 тысяч рублей и пообещал исполнить заказ в течение трех дней, но не гарантировал, что найдет полную версию клипа. Участники чата объявили сбор — деньги на оплату услуг детектива удалось собрать за пять дней.

Однако детектив ответил только через месяц и заявил, что не нашел Наталью Яблонскую ни в интернете, ни в базах МВД. При этом он не предоставил никаких данных о процессе поиска, ссылаясь на конфиденциальность информации, и предположил, что певица может быть гражданкой другой страны.

В РАО заявили, что на имя Натальи Яблонской зарегистрирована еще одна песня под названием «Вот и кончилась любовь». Музыку к ней написал композитор Александр Федорков, а стихи — Валерия Горбачева. В тот же день участники сообщества написали Федоркову с вопросом, помнит ли он эту песню. Он подтвердил свое авторство и сказал, что композиция записывалась для фестиваля «Песня года», но по каким-то причинам выступление Яблонской отменили. При этом Федорков утверждал, что не помнит саму певицу.

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Поэтесса Валерия Горбачева также ответила, что плохо помнит Яблонскую. Но она вспомнила, что певицу продюсировал ее отец. Поэтому участники сообщества начали искать предпринимателя по фамилии Яблонский и обнаружили в газете «Советский спорт» упоминание о члене совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Юрии Яблонском. Его страницу нашли в соцсетях — там было указано, что у него есть дочь, которую зовут Наталья Верич.

«Блуждающий огонь» еще не нашли

Судя по странице Верич во «ВКонтакте», она занималась музыкой и была очень похожа на исполнительницу «Блуждающего огня». Участники поиска нашли ее номер и увидели на аватарке в ее WhatsApp фотографию в ротонде, которая была декорацией к клипу. Тогда участники сообщества написали ей — и Верич подтвердила, что песню исполняла она, а клип действительно снимал режиссер Сергей Кальварский.

Осенью 2024 года несколько участников поисков встретились с Верич. Она рассказала, что клип был снят в сентябре 1995 года. Он попал в эфир телеканала, но прошел почти незамеченным. Сама Верич удивилась тому, что клип показали по телевидению: она была уверена, что все ограничилось только съемками.

Фото: Наталья Верич | Мой блуждающий огонь / «Вконтакте»

Помимо песен «Мой блуждающий огонь» и «Вот и кончилась любовь» она записала в 1990-х годах еще три композиции, из которых сохранилась только песня «Прохожий». Несмотря на то, что ей не удалось стать популярной певицей, Верич не бросила музыкальную карьеру. В 2000 году она окончила московское Музыкальное училище имени Гнесиных, а позднее пела в группах «Талисман» и «Apple Drive». В их составе она выступала на разогреве перед концертами звезд 1980-х, пела в клубах и на корпоративах.

Записи песни «Блуждающий огонь» у Натальи Верич не сохранилось, как и полной версии клипа. У нее осталась только кассета с несмонтированными исходниками без звука. В декабре 2024 года автор чата об утерянной музыке предложил награду в 20 тысяч рублей за находку полного видеоклипа, но безрезультатно. Режиссер клипа Сергей Кальварский сказал, что у него тоже нет записи полной версии.

«По официальным источникам (самой певицы и всех живых причастных вокруг) записи ни у кого нет. Причем не в аудио и не в видео. Единственная надежда была на Александра Александрова (человека, который впервые выложил кусок клипа. — Прим. «Холода»). По его словам, у него записи тоже уже больше нет», — писал автор чата в июле 2025 года

Песня не издавалась официально и в аудиоформате. Переиздать «Блуждающий огонь» Наталья Верич пока не может: для этого нужно разрешение авторов. Неизвестно, кто именно владеет авторскими правами на стихи умершего в 2011 году Виктора Ионова.

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