Загадочная пирамида появилась в Антарктиде

Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?

Под снегом Антарктиды нашли загадочную вершину, которая по форме напоминает рукотворную пирамиду. О ней впервые заговорили еще в середине 2010-х годов, но слухами об этом месте до сих пор полон интернет. Одни считают, что «антарктическую пирамиду» построили инопланетяне или нацисты во время Второй мировой войны, а другие уверены, что это просто «игра природы». Антарктическое архитектурное решение — в материале «Холода».

Впервые о «странной древней пирамиде» стало известно еще в 2012 году, но тогда этому мало кто придал значения. Спустя четыре года о ней заговорили снова, на сей раз всерьез: пользователи сети начали подробно рассматривать снимки «пирамиды» на картах Google Earth, прилагая ее точные координаты — 79°58′39.2″ южной широты и 81°57′32.2″ западной долготы.

1265 метров составляет высота «загадочной пирамиды»

«Пирамида» находится в южной части горной системы Элсуэрт. Именно здесь располагается самая высокая точка Антарктиды — пик Винсона, достигающий 4892 метра над уровнем моря. Этот район усеян и множеством других вершин, которые до сих пор остаются малоизученными: даже у загадочной «пирамиды» до сих пор нет официального названия.

Чем отличаются Антарктика и Арктика? Антарктида (Антарктика) и Арктика — это два противоположных полярных региона Земли. Арктика находится на севере и включает в себя Северный Ледовитый океан, который окружен сушей — Россией, Данией (Гренландией), Канадой, и другими странами. Самое известное животное Арктики — белый медведь, и в арктических регионах постоянно живут люди — например, инуиты и другие северные народы. Антарктика — это огромная область на Южном полюсе, которая включает в себя материк Антарктиду и акватории так называемого Южного океана (это южные части Тихого, Атлантического и Индийского океанов). Самое известное животное Антарктики — пингвин, а постоянного населения нет — только ученые и сотрудники научных станций.

В районе гор Элсуэрт нашли окаменелые останки трилобитов (вымерших морских членистоногих, похожих на мокриц) и других животных, возраст которых достигает полумиллиарда лет. Сейчас на эту территорию претендуют Аргентина, Чили и Великобритания. Невзирая на множество научных станций, территория Антарктиды все равно остается одной из наименее изученных на планете из-за экстремально низких температур и удаленности.

Загадочная «пирамида» выделяется своей уникальной формой, которая действительно напоминает египетские. Правда, она в девять раз выше пирамиды Хеопса — самой большой из комплекса Великих пирамид Гизы в Египте, последнего сохранившегося «чуда света».

«Антарктическая пирамида» достигает порядка 1265 метров в высоту — географически это полноценная гора. Это больше чем, например, средняя высота Уральских гор (1000–1100 метров).

В сети сразу появились статьи и видео с предположениями о том, как в Антарктиде могла появиться «египетская» пирамида. Одна из самых популярных версий — ее построили инопланетяне. Внеземным цивилизациям приписывают и строительство пирамид в Гизе: эта конспирологическая теория довольно популярна — о ней говорил даже Илон Маск. В ответ на это власти Египта приглашали миллиардера в страну, чтобы он лично удостоверился, что пирамиды строили люди.

Вокруг Антарктиды уже давно ходят слухи о том, что там можно увидеть пришельцев. В сети есть видео летающих тарелок, которые якобы заметили над Антарктидой. Некоторые и вовсе считают, что «мировое правительство» использует этот регион, большая часть которого недоступна для обычных людей, для общения и работы с пришельцами.

Были и другие теории заговоров. Одни уверяли, что антарктические пирамиды — это следы древней цивилизации, которая жила на континенте десятки тысяч лет назад, когда Антарктида якобы еще не была покрыта льдом (в действительности Антарктический ледяной щит образовался много миллионов лет назад). Другие предполагали, что загадочная вершина была частью секретной базы нацистов во время Второй мировой войны. Ни у одной из этих версий нет научных доказательств.

Игра природы

У ученых совершенно другое мнение насчет «загадочной пирамиды». Они уверены, что пирамида под снегами Антарктиды на самом деле является обычной горой, вокруг которой разрослось много ошибочных слухов.

«Это просто гора, похожая на пирамиду», — считает профессор наук о Земле из Калифорнийского университета в Ирвайне Эрик Риньо.

Самое удивительное в антарктической «пирамиде» то, что она имеет четыре четкие грани, и это делает ее похожей на египетскую. Риньо признал: это большая редкость — найти в природе гору, которая со всех четырех сторон выглядит как ровная пирамида. Если у горы и есть «идеальные» стороны, то обычно только одна или две.

Тем не менее, как объяснил Риньо, хоть такая форма в природе — редкость, но это не фантастика. На планете и без «антарктической пирамиды» есть несколько пирамидальных гор — например, вершина Алпамайо в Перу или гора Ассинибойн в Канаде.

«Это несложная форма, так что тут нет никакого особого стечения обстоятельств. По определению это нунатак — просто скальный пик, который выступает над поверхностью ледника или ледяного щита. У него форма пирамиды, но это еще не делает его сооружением, созданным человеком», — объяснил Митч Дарси, геолог из Немецкого исследовательского центра геонаук в Потсдаме.

Алпамайо, Перу. Фото: Alamy

Горы могут иметь острые треугольные очертания из-за естественных геологических процессов: например, из-за выветривания — разрушения под воздействием солнца, ветра, воды и перепада температур. Маури Пелто, профессор факультета наук об окружающей среде Николс-колледжа в Дадли, считает, что гора «подточилась» естественным путем из-за эрозии, которая шла сотни миллионов лет.

Так могло произойти из-за воды и снега, которые попадали в трещины в породе. Днем они подтаивали, а ночью снова замерзали. Замерзая, вода расширялась и постепенно раздвигала трещины, из-за чего куски горной породы со временем откалывались. Так ветер, лед и время «вырезали» из обычной горы форму, похожую на пирамиду.

Три стороны «антарктической пирамиды», вероятно, формировались примерно с одинаковой скоростью, а четвертая — в другом темпе. Подобным образом формируются многие горы, которые напоминают пирамиды: например, вершина Маттерхорн в Швейцарских Альпах.Маури Пелто из Николс-колледжа сомневается, что люди только недавно узнали об этой горе-пирамиде. В районе Пэтриот-Хиллз к югу от горы расположена база климатологов — по словам ученого, исследователи явно и раньше видели «пирамиду», но просто не видели в ней ничего сверхъестественного.

