OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»

Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»

Консервативный американский политик Джеймс Фишбек захотел ввести «налог на грех» и заставить моделей OnlyFans отдавать половину дохода в казну, чтобы женщинам было неповадно «торговать телом». В ответ модели OnlyFans обрушились с критикой на политика, а возглавила протест Софи Рейн — одна из самых популярных блогеров на платформе, которая заработала там около 100 миллионов долларов. Она называет политика лицемером, который хочет хайпануть на ее имени. «Грехи эротики» против «маскулинного консерватизма» — в материале «Холода».

Кандидат от Республиканской партии на пост губернатора Флориды Джеймс Фишбек захотел ввести так называемый «налог на грех» — 50-процентный налог на доход моделей OnlyFans. Он утверждает, что это принесет штату, который славится низкими налоговыми ставками, дополнительные 200 миллионов долларов дохода, а эти деньги можно будет потратить на зарплату учителям, школьные обеды, помощь беременным женщинам в кризисных ситуациях и даже специалистов, которые будут заниматься проблемами психического здоровья, в первую очередь у мужчин.

На чем основаны его подсчеты, политик не раскрывает. Фишбек категорически не согласен с тем, что «токсичная маскулинность ответственна за все грехи и пороки общества». Мужчинам якобы слишком долго это внушали, и теперь Фишбек хочет «положить конец этой лжи». Поэтому, как утверждает Фишбек, «налог на грех» преследует цель не получить дополнительные миллионы дохода, а отпугнуть женщин от идеи идти зарабатывать на OnlyFans.

Джеймс Фишбек. Фото: @j_fishback / X

«Я не хочу, чтобы молодые женщины, которые могли бы быть матерями и воспитывать детей, продавали свои тела больным мужчинам в сети. И я не хочу, чтобы молодые, впечатлительные мужчины, которые отклонились от Христа, отклонились от нашего Господа и Спасителя, были втянуты в похоть и лишились здравого ума», — сказал политик.

Фишбек уверен, что модели пришли на платформу не по собственному желанию, а из-за их «объективизации обществом» и могли бы работать медсестрами и учителями или быть домохозяйками, а не позировать за деньги обнаженными. Вместо этого они становятся заложниками «коррумпированной системы». Причем Фишбек убежден, что эта тенденция появилась только в современном мире, а интернет сыграл в этом главную роль.

Фото: X

Политик использует свои атаки на OnlyFans в предвыборной гонке и называет «клоунами» тех, кто критикует его инициативу. «Убирайтесь к черту из нашего штата — надеюсь, вы обанкротитесь!» — обратился он к владельцам аккаунтов на платформе и потребовал, чтобы они не приезжали во Флориду, чтобы «эксплуатировать и жестоко обращаться с женщинами».

А как с OnlyFans в других странах? Сама по себе идея налога на заработок на OnlyFans не новая. Условия пользования платформой уже подразумевают, что создатели контента платят налоги в своих странах. В Европе и сама платформа платит НДС. Некоторые люди заводят аккаунты OnlyFans, не собираясь публиковать там эротические материалы. Например, комик, актриса и ведущая подкастов Уитни Каммингс стала работать на платформе для эксклюзивного шоу. Она заявила, что не собирается публиковать эротический контент у себя на странице и вместо этого будет выкладывать юмористические скетчи. На платформе зарегистрировался даже польский священник — Рафал Гловчиньский завел аккаунт на OnlyFans, чтобы профинансировать работу своего христианского клуба и кафе в центре Варшавы. Однако позднее он удалил аккаунт. Платформа также весьма популярна среди спортсменов — они используют ее для дополнительного заработка. Например, немецкая олимпийская чемпионка по бобслею Лиза Буквиц завела свою страничку, чтобы покрыть часть расходов на участие в предстоящей Олимпиаде в Милане. «Никто не заинтересуется Лизой Буквиц только из-за золотой медали. К сожалению, такова обратная сторона этой медали», — заявила она, заверив, что не будет показывать себя обнаженной. Тем не менее в некоторых странах доступ к OnlyFans запрещен или ограничен даже для совершеннолетних. Но и в странах, где доступ к платформе свободный, ее использование может быть связано с дополнительными издержками. Например, в Швеции ввели уголовную ответственность для тех, кто заплатит другому человеку за сексуализированные действия в форме вебкам-шоу или его аналогов. В Италии существует надбавка к подоходному налогу на ту часть дохода, которая получена от порнографического контента. А в Украине моделей недавно обвинили в неуплате миллионных налогов.

Исследования называют Флориду одним из самых популярных штатов для OnlyFans-моделей. Часть из них показывает, что город Майами во Флориде и вовсе является лидером по их количеству на душу населения.

При этом внутри самой платформы существует гигантский разброс в доходах: например, в США 76% всей выручки платформы приходится всего на 0,1% создателей контента. Однако внутри этой доли доходы действительно высокие и составляют в среднем почти 147 тысяч долларов в месяц на человека. А средний доход создателя контента на OnlyFans в мире оценивается всего в 131 доллар в месяц.

Богатая «девственница» против

Главной целью нападок Фишбека стала одна из самых популярных моделей OnlyFans 21-летняя Софи Рейн. Только в инстаграме у нее 8,6 миллиона подписчиков, а широкую известность она получила после того, как рассказала о своих доходах. По ее словам, за два года она заработала на платформе около 100 миллионов долларов. Фишбек требует, чтобы Рейн либо бросила OnlyFans, либо платила повышенный налог.

«Я не позволю, чтобы умные и способные молодые женщины, такие как Софи Рейн, подвергались эксплуатации со стороны OnlyFans и его алчных владельцев», — писал Фишбек.

Сама Рейн критически отнеслась как к инициативе политика, так и к его персональным нападкам. «Похоже, ты оформил подписку и пожалел о покупке, потратив свою годовую зарплату на девушку с OnlyFans», — пошутила Рейн, которая обычно держится подальше от политики. Она назвала идею Фишбека «самой глупой вещью», которую она когда-либо слышала.

«Как можно взимать налог на грех с христианина, который не согрешил?» — поинтересовалась Рейн, которая недавно говорила, что она до сих пор девственница.

Софи Рейн. Фото: @sophieraiin / Instagram

Она обвинила политика в лицемерии и попытке хайпануть за счет ее аудитории. По словам модели, ее никто не заставлял заводить аккаунт на OnlyFans и ей «не нужен 31-летний мужчина», который будет рассказывать о том, что нельзя продавать свое тело в сети.

Что же касается налогов, то Рейн предложила обратить внимание на многомиллиардные корпорации в США, которые пользуются налоговыми льготами и недоплачивают деньги в бюджет. По словам модели, сейчас она отдает государству 37% своих доходов и готова была бы отдавать больше, если бы налоговая нагрузка распределялась справедливо.

«Я считаю это совершенно нелепым и весьма наглым в штате, где город Майами был буквально построен на деньгах от продажи кокаина», — заявила еще одна модель OnlyFans, 19-летняя Аня Лейси.

Известная своими консервативными взглядами, она упрекнула Фишбека в непоследовательности, отметив, что алкоголь, марихуана и стриптиз-клубы тоже могут считаться грехом. Рейн предсказала «налогу на грех» провал, а Лейси заявила, что она «просто уедет» из штата, если Фишбек станет губернатором и введет свой налог.

«Налог на грех» против Конституции

Несмотря на резонанс и бурные обсуждения в соцсетях, инициатива Фишбека вряд ли будет реализована — хайп помог ему повысить собственную узнаваемость, но победить на выборах ему вряд ли удастся, что признает и сам политик, называя себя политическим аутсайдером. Согласно опросам, Фишбек значительно отстает на праймериз от другого кандидата-республиканца, Байрона Дональдса.

Мало того, в разгар предвыборной кампании в американских СМИ появились обвинения Фишбека в «неподобающих отношениях» с несовершеннолетней школьницей. Американка Кейна Форт обратилась в суд с заявлением, что Фишбек «инициировал романтические отношения» с ней и потребовал никому о них не рассказывать. На тот момент Форт было 17 лет, а Фишбеку 27. Девушка работала в созданной Фишбеком организации, которая создавала программы для дебатов среди школьников.

Форт утверждает, что она некоторое время жила с Фишбеком и они даже были помолвлены. В это время, по ее словам, политик вел себя агрессивно и бросал в нее разные предметы. На эти обвинения Фишбек ответил, что у Форт были проблемы с психическим здоровьем и что она его преследовала. По словам политика, Форт выдвинула эти обвинения еще несколько лет назад, и суд его оправдал.

Фишбек — новичок в политике, тогда как его конкурента на выборах Байрона Дональдса поддерживает американский президент Дональд Трамп. Нападки Фишбека на своего оппонента вызывали споры среди избирателей: он называл Дональдса «рабом своих политических спонсоров» и хвалил последователей Ника Фуэнтеса, крайне правого активиста, известного своими националистическими и антисемитскими взглядами.

Другие предложения Фишбека тоже подвергали критике: например, он хочет ввести мораторий на иммиграцию и полный запрет абортов, даже если беременность наступила в случае изнасилования или инцеста.

Наконец, даже если Фишбек станет губернатором, его инициатива с «налогом на грех» неизбежно столкнется с законодательными препятствиями, так как налог с доходов на OnlyFans уже является подоходным, а конституция Флориды не позволяет вводить дополнительный подоходный налог к уже существующему федеральному.

