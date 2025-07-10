Костюм Зеленского поссорил тысячи пользователей сети

Пользователи платформы Polymarket поставили миллионы долларов на то, что Владимир Зеленский хоть раз наденет классический костюм на мероприятия до конца июня. На первый взгляд, ставка была успешной: украинский президент действительно надел пиджак и рубашку, чем удивил многих. Но на деле не все признали, что Зеленский отказался от стиля милитари и что то, что он надел, действительно было пиджаком. Из-за этих разночтений терминов моды тысячи человек прогорели. Ставка на пиджак Зеленского — в материале «Холода».

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На платформе Polymarket можно делать ставки в криптовалюте на конкретные события. К примеру, можно поставить деньги на встречу Путина и Зеленского или Трампа и Ким Чен Ына. Здесь даже можно сделать ставку на то, вернется ли Иисус Христос на Землю в 2025 году, или на то, что случится раньше, чем релиз GTA VI (около половины пользователей уверены, что к этому моменту война России и Украины уже закончится).

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На Polymarket также появилась ставка на то, наденет ли Владимир Зеленский официальный костюм до 23:59 30 июня. Раньше такая же ставка — оденется ли Зеленский официально в ближайший месяц — была открыта и в апреле. На сайте можно было поставить на один из двух вариантов — «да» или «нет». Вариант «да» выиграл бы при условии, что Зеленский будет сфотографирован в костюме в период с 22 мая по 30 июня 2025 года.

Зеленский на саммите НАТО в июне 2025 года. Фото: Toby Melville / Reuters

Как минимум частично условие ставки все-таки было выполнено, ведь Зеленский действительно надевал костюм (или одежду, напоминающую его) на саммит НАТО в июне. Это подтвердил и официальный аккаунт Украины в инстаграме, написав, что Зеленский впервые после начала полномасштабной войны вышел именно в костюме.

«Украина может соблюдать и дресс-код, и Женевские конвенции. Чего не скажешь о России», — говорится в посте аккаунта Украины в инстаграме.

Казалось, что спор можно закрывать, когда Зеленский появился в костюме. Однако Polymarket не стал досрочно закрывать ставку: из-за этого пользователи стали массово ставить на вариант «да», будучи уверенными, что ставка сыграет. Только после 30 июня, когда рынок все же закрылся, Polymarket предварительно отобразил победу тех, кто ставил на «да».

Не все так однозначно

Пользователи подали апелляцию на такое решение, а миллионы долларов выигрыша оказались заморожены. Пользователи имеют право оспаривать решения платформы в течение двух часов, заплатив 750 долларов залога. Решение пересматривается на основе голосования на платформе UMA (Universal Market Access), которая работает независимо от Polymarket. UMA открывает такие голосования на день-два, после чего побеждает вариант с наибольшим числом голосов.

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В ходе голосования стало ясно, что побеждает вариант «нет», и тогда (пока разбирательство еще не завершилось) была подана вторая, превентивная апелляция. Она не помогла, и финальное решение было изменено — теперь деньги выигрывали те, кто проголосовал за то, что Зеленский не наденет костюм до конца июня.

$242 миллиона составил объем торгов на костюм Владимира Зеленского

Такой исход розыгрыша вызвал гнев среди пользователей, которые поставили свои деньги. Больше всех проиграл пользователь с ником ohmypapi, который поставил на вариант «да» больше 16 тысяч долларов. Самый большой выигрыш получил пользователь ScarletRot — 51 тысячу долларов (хотя он поставил 2,2 миллиона). Всего пользователи купили и продали ставки на общую сумму в 242 миллиона — это совокупный объем всех сделок по «спору» об одежде Зеленского.

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Систему рассмотрения апелляций на Polymarket часто критикуют. Платформа UMA уязвима для манипуляций со стороны крупных держателей токенов — так называемых «китов». Чтобы не участвовать в каждом споре и не платить штраф за пропуск голосования, многие мелкие держатели токенов передают их делегатам, что еще больше концентрирует власть в руках крупных игроков. По данным Sentora, 95% токенов UMA принадлежат именно таким «китам».

Некоторые пользователи Polymarket уже готовы подавать в суд на платформу. Один из них — человек с ником Adversary, который мог бы выиграть 300 тысяч долларов, если бы не возникла путаница в терминах о том, что можно считать классическим мужским костюмом.

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В голосовании о костюме Зеленского также мог участвовать главный конкурент Polymarket — компания Kalshi, которая связана с семьей Дональда Трампа. Аккаунт под названием KalshiHQ якобы поставил на вариант «да» (то есть проиграл). Некоторые игроки считают, что так Kalshi готовит почву для предстоящего иска против Polymarket, хотя сама компания отрицает свое участие в ставках по костюму Зеленского.

Костюм Шрёдингера

Во всем мире заговорили об одежде Зеленского после его скандальной встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в конце февраля. Тогда американский консервативный журналист Брайан Гленн спросил у Зеленского, почему он не стал надевать костюм на официальный прием в Белом доме.

В тот день Зеленский был одет в черные брюки и черный свитшот, на что Трамп сказал, что украинский лидер даже «нарядился», хотя некоторые коллеги Гленна увидели в одежде Зеленского проявление неуважения к Белому дому.

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Зеленский четко обозначил, что он снова наденет костюм только после того, как закончится война с Россией. В последний раз Зеленский надевал официальный костюм в самом начале войны: утром 24 февраля 2022 года он записывал обращение к народу в темно-сером пиджаке и белой рубашке без галстука.

С тех пор украинский президент носит одежду только в стиле милитари: берцы, футболки-хаки, штаны-карго. Лишь недавно он стал носить свитшот черного цвета с желтым трезубцем — похожую кофту можно купить за 650 гривен (чуть больше 1200 рублей). С помощью своего стиля Зеленский старается показать солидарность с украинской армией.

Зеленский на похоронах папы римского Франциска 26 апреля 2025 года. Фото: Domenico Cippitelli / Reuters

В 2025 году Зеленский постепенно начал отходить от строгого стиля милитари. Впервые он надел одежду, похожую на костюм, на похороны папы римского Франциска в Ватикане 26 апреля. Украинского лидера тогда встретили под аплодисменты.

Зеленский появился на похоронах в черной рубашке и черной куртке на пуговицах, напоминающую военный френч. Это вполне соответствовало дресс-коду мероприятия, который рекомендовал мужчинам надевать черный пиджак. Эти требования не стали соблюдать Дональд Трамп и принц Уильям, пришедшие на похороны в синих костюмах. Эксперт по мужской одежде Дерек Гай объяснил, что существуют разные определения понятия «костюм», но одежда Зеленского все-таки под них подходит.

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Несмотря на это российские пропагандисты писали, что именно Зеленский нарушил нормы этикета, потому что надел на церемонию «камуфляжную одежду», а не классический костюм. «Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой», — говорилось в материале РИА «Новости».

Похожую куртку-пиджак Зеленский надевал на встречу и обед с британским королем Карлом III в Виндзорском замке в преддверии саммита НАТО 23 июня. Президент Украины также надел черную рубашку под черный пиджак, когда виделся с британским премьером Киром Стармером в тот же день.

Зеленский на аудиенции у короля Карла III 23 июня 2025 года. Фото: ABACA / Reuters

Во время саммита НАТО, который проходил в 20-х числах июня, Зеленский тоже появился в костюме черного цвета, сохранив при этом черты стиля милитари. Его образ подбирал украинский дизайнер Виктор Анисимов, который разработал стилизованную коллекцию специально для украинского лидера. При этом Зеленский надел не классические туфли, а тактическую черную обувь.

Одежду Зеленского на саммите НАТО можно считать подтверждением того, что украинский президент все же надел костюм — а значит, условия ставки на Polymarket все-таки были выполнены. 25 июня ставка резко взлетела и вероятность выигрыша варианта «да» подскочила до 18,7%.

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Многие СМИ, включая Русскую службу Би-би-си и украинский канал «1+1», тогда рассуждали, можно ли считать, что Зеленский перешел на официальный стиль. Украинский стилист Галина Денисюк предположила, что изменения стиля президента говорят о том, что он готов сотрудничать и «идти к разговору». В то же время и появился пост в инстаграм-аккаунте Украины, где говорится, что Зеленский надел костюм спустя три года войны.

Правда, представитель бренда VIKTORANISIMOV, который разрабатывал коллекцию Зеленского для поездки на саммит НАТО в Гааге, не назвал одежду президента на мероприятии классическим костюмом. По его словам, пиджак на самом деле является форменной курткой с воротником, а крой карманов отсылает к «милитари-эстетике с добавлением элементов гражданского стиля». Обувь Зеленского на приеме тоже указывает на то, что его страна все еще находится в состоянии войны.