Мем принес авиакомпании миллиард долларов

В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу

Реклама компании Jet2holidays со словами «Nothing beats a Jet2holidays» завирусилась в тиктоке летом 2025 года. Люди посмеивались над глуповатым роликом о приятном отпуске и выкладывали видео с противоположной задумкой: как переворачивается их лодка или как обезьяна на пляже ворует солнечные очки. Однако неудачная реклама стала «маркетинговым золотом» для компании. Подробности — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

«Ничто не сравнится с отпуском с Jet2holidays. И прямо сейчас вы можете сэкономить 50 фунтов на человека — а это 200 фунтов на семью из четырех человек», — звучало прошлым летом во всех социальных сетях. Это была реальная реклама британского туроператора Jet2holidays, которая вышла из-под контроля и, казалось, подняла компанию на смех — а после увеличила ее прибыль на миллионы долларов.

Jet2holidays — крупнейший в Британии оператор пакетных туров, дочка авиакомпании Jet2 plc. Она также владеет лоукостером Jet2.com — бюджетным перевозчиком, который знают многие в Великобритании и почти никто за ее пределами. Самолеты Jet2.com летают из Великобритании в теплые страны Европы: в Испанию, Грецию, Италию, Португалию, а еще в Австрию и Францию. Реклама Jet2holidays была простой, бюджетной и не слишком трендовой — авторы рассчитывали дотянуться до обычных отпускников.

Для начала авторы джингла наложили слоган компании «Nothing beats a Jet2holidays» на хит 2015 года «Hold my hand» британской поп-певицы Джесс Глинн. Готовый джингл компания опубликовала в декабре 2022 года, чтобы дальше рекламировать с ним сезонные скидки. Видео на ютуб-канале Jet2.com набрало тогда около 200 тысяч просмотров.

В январе 2024 года Jet2holidays вновь опубликовала видео с очередными скидками, и джингл внезапно понравился пользователям социальных сетей — те превратили его мем. У этого ролика уже девять миллионов просмотров, он самый популярный на канале Jet2.com. А еще под этот звук люди стали показывать кадры из поездок, во время которых что-то пошло наперекосяк. Теперь с джинглом «Nothing beats a Jet2holidays» в тиктоке можно найти больше трех миллионов видео. Некоторые из них набирают десятки миллионов просмотров.

В апреле 2025 года компания напомнила пользователям о меме: в ее соцсетях стали появляться ролики, на которых сотрудники авиакомпании, бортпроводники и пилоты танцуют и делают липсинк под слова джингла. Подпись под видео предлагала пользователям выкладывать видео под хэштегом #Jet2Challenge — автору лучшего ролика обещали купон на 1000 фунтов (примерно 104 тысячи рублей на начало февраля 2025 года).

When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈️🎶



Nothing beats it! pic.twitter.com/hlLapr9QsE — The White House (@WhiteHouse) July 29, 2025

Новый тренд не обошли вниманием даже в Белом доме. На официальных страницах администрации президента США в X и инстаграме появилось видео, на котором сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (IСE) ведут задержанных к самолету для депортации — конечно, под звук «Nothing beats a Jet2holidays». Видео вызвало неодобрительную реакцию в соцсетях. Певица Джесс Глинн даже репостнула его в сторис и написала: «Честно говоря, меня тошнит от этого поста. Моя музыка про любовь, сплоченность и распространение позитива — а никак не о разделении или ненависти».

«Маркетинговое золото»

У джингла были все шансы стать вирусным, считает руководитель направления туризма и международного бизнеса в TikTok Ханна Беннетт. «Мгновенно узнаваемый звук, тренд, присоединиться к которому может каждый, классический британский юмор и капелька ностальгии по лету», — объяснила она.

По словам Кэтрин Уоррилоу, специалиста по бренд-стратегии в сфере туризма, тренд помог Jet2 наладить связь с зумерами. Она назвала этот случай «маркетинговым золотом» — ведь тренд совпал с периодом, когда путешественники разочаровались в других лоукостерах (например, Ryanair, которая ввела ограничения на провоз бесплатного багажа).

Фото: Pexels

Рост популярности бренда заметили и в авиакомпании. В недавнем финансовом отчете Jet2 plc отметила, что «беспрецедентная активность привела к увеличению маркетингового охвата и повысила узнаваемость нашего бренда среди молодежи».

В результате с апреля по сентябрь 2025 года компания обслужила почти 14,1 миллиона пассажиров — это на 750 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка за этот период выросла на 5% и составила 5,34 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 7,25 миллиарда долларов на начало февраля 2025 года). Прибыль тоже стала больше: 800 миллионов фунтов стерлингов до вычета налогов (почти 1,1 миллиарда долларов), что на 1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Папа, а как?» Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом Интернет и мемы 5 минут чтения

За последний год число подписчиков программы лояльности myJet2, пользователи которой могут покупать авиабилеты и путевки со скидкой, выросло на 62% и уже превышает 8,4 миллиона человек.

С марта 2026 года компания будет выполнять рейсы из лондонского аэропорта Гатвик по 29 направлениям и за счет этого хочет привлечь до 15 миллионов новых клиентов. C 2025 года у нее также действуют операционные базы в аэропортах Борнмут и Лутон (базовый аэропорт Jet2.com — Лидс-Брэдфорд).

При этом трудно оценить, как сильно на популярность компании повлиял именно завирусившийся джингл. Например, рост продаж могли спровоцировать низкие цены: средняя стоимость пакетного тура у Jet2holidays выросла в 2025 году всего на 3% в сравнении с предыдущим годом.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности