«Как легко завязать галстук» и «Как правильно брить лицо» — это названия самых популярных видео на канале американца Роба Кенни. Когда он был подростком, его отец ушел из семьи, и ему пришлось самостоятельно учиться многим вещам, которым мальчиков традиционно учат отцы. В какой-то момент он создал блог, где стал давать отцовские советы тем, кто оказался в такой же ситуации. Своих подписчиков он называет детьми. «Отец интернета» — в материале «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

1 апреля 2020 года 55-летний отец двоих детей из штата Вашингтон Роб Кенни создал ютуб-канал под названием Dad, How Do I? («Папа, а как?»). Там он решил отвечать на вопросы, которые дети обычно задают папе — чтобы поддержать тех, кто растет без отца.

«Я подумал: почему бы не делиться ободряющими словами, которые я сам хотел бы услышать, когда был моложе», — говорил Кенни.

Поначалу он рассчитывал, что на канал подпишутся 30–40 человек из числа знакомых. Но меньше чем через два месяца он завирусился в тиктоке. После этого про Кенни заговорили и в других соцсетях. А когда про канал написали пользователи реддита, о нем узнали сотни тысяч человек.

В феврале 2026 года у Dad, How Do I? было 5,5 миллиона подписчиков

Всего на канале Кенни 560 видео. Самые популярные — «Как легко завязать галстук» и «Как правильно брить лицо» (более трех миллионов просмотров у каждого). В других видео он также дает практические советы, а еще читает книги на ночь и делится своими мыслями про жизнь.

Как он говорит, уроки, которыми Кенни делится со зрителями, он «выучил на горьком опыте»: когда ему было 14 лет, его отец ушел из семьи.

Устал от детей

Роб Кенни родился в 1964 году в Новом Орлеане. Его отец работал в Boeing, а мать воспитывала шестерых детей. Из-за работы отца семья постоянно переезжала.

К концу 1960-х годов семья обосновалась в Белвью, штат Вашингтон, однако несколько лет спустя родители развелись. Опеку получил отец, но в октябре 1978 года, как вспоминал Кенни, он сказал детям, что устал от них.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью Общество 19 минут чтения

«На вечеринке в честь дня рождения моей младшей сестры он официально объявил всем, что не хочет больше заниматься детьми. Это было довольно бессердечно. Я запомнил только чувство разочарования», — позже говорил Кенни.

Старшие дети были уже взрослыми, поэтому младшие перебрались к ним. Роб, которому на тот момент было 14 лет, переехал к брату Рику и его жене Карен. Его девятилетняя сестра Энджи переехала к 27-летней Мэри. А для 16-летнего Дона и 17-летнего Джо отец снял апартаменты.

Роб Кенни с женой Аннелли. Фото: Courtesy of Rob Kenney / ABC News

Хотя Рик многому научил младшего брата и в чем-то даже заменил ему отца, Робу Кенни, по его словам, приходилось самостоятельно справляться со многими трудностями взрослой жизни. Человека, который рассказал бы ему, как правильно бриться, завязывать галстук или менять колеса в машине, у него не было.

Сейчас Роб Кенни и его жена Аннелли уже больше 30 лет в браке и вырастили двух дочерей. Кенни шутил, что неплохо справился с родительством, ведь дети «все еще разговаривают» с ним.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех» Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом» Интернет и мемы 9 минут чтения

«Я никогда не хотел быть богатым. Я никогда не хотел непременно добиться успеха. Целью моей жизни было вырастить хороших взрослых (не хороших детей, а именно хороших взрослых), потому что мое детство было тяжелым», — говорил он.

День дурака

Кенни давно хотел создать канал, но несколько лет откладывал идею. Весной 2020 года он наконец решился на это. «Тогда как раз была пандемия, и я, как и все остальные, застрял дома. У меня закончились отговорки, почему я все не приступаю к делу. Дочь меня подбадривала. Говорила: “Папа, тебе просто нужно сделать это”», — вспоминал он.

Канал Кенни создал 1 апреля 2020 года — и потом шутил, что «неспроста это произошло в день дурака». Первым делом он решил показать, как правильно завязывать галстук. 2 апреля Кенни выложил двухминутное видео, снятое в ванной.

Уже в конце мая канал завирусился в интернете, и у Кенни появился миллион подписчиков. Сейчас у его первого видео 3,3 миллиона просмотров.

Несмотря на популярность, Кенни продолжает снимать видео, просто устанавливая телефон на штатив. Видео монтирует тоже на телефоне. «Я папа, поэтому я думаю, что быть супермодным противоречит моему обаянию. У меня есть айфон, вот я и использую айфон», — объяснял он.

Видео Кенни набирают по несколько тысяч лайков. Многие пишут, что каждый раз плачут при просмотре. «Мне не стыдно признаться, но это видео разбило мне сердце… У меня довольно дерьмовые отношения с папой, и я никогда не смог бы попросить его научить меня чему-то <…> Спасибо тебе, мужик», — писал один из комментаторов.

«Привет, папа. Мне 68 лет»

Поначалу Кенни не ожидал, что его видео заставят людей плакать, но вскоре понял: людям важно чувствовать связь с отцом. И это касается не только молодежи — по словам Кенни, он удивился, что и взрослые пишут ему комментарии с благодарностью.

«Знаете, я обращаюсь к зрителям словом “дети”. Так вот, теперь у меня есть 80-летние дети», — говорил он в интервью.

Во время учебы в колледже Кенни играл в американский футбол, поэтому решил записать парочку видео с «отцовскими советами», как ловить и бросать мяч. Позже один из зрителей написал ему: «Привет, папа. Мне 68 лет, и никто раньше не учил меня этому. Спасибо».

Первое время Кенни казалось, что канал будет полезен скорее юношам — ведь завязывание галстука и бритье лица актуально для них. Однако со временем он понял, что некоторые вещи важно знать всем. «Поначалу я получал комментарии вроде: “Зачем мне уметь менять колеса, в случае чего мой парень сделает это”. Ну а что, если ты за рулем, а твой парень не с тобой? И если на улице стемнело и ты одна? Ты будешь надеяться, что появится какой-нибудь милый мужчина и поможет тебе? Я думаю, важно обучать всех», — говорил Кенни.

И если в начале 80% его зрителей были мужчины, то со временем статистика изменилась. Кенни говорил в 2024 году, что на ютубе женщин стало 40%, а в инстаграме и на фейсбуке их оказалось даже больше мужчин — 60%.

«Я мать 13-летнего мальчика, которая растит его в одиночку после смерти супруга от сердечного приступа, и я благодарю вас за все видео. Вы не представляете, как сильно помогаете», — написала в комментариях одна из зрительниц.

Программа «Возмездие» Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой Криминал 31 минута чтения

Кенни говорит, что понимает чувства людей, которые росли без отца — ведь он «и сам был таким». Ему потребовалось время, чтобы перестать злиться — он помирился с отцом лишь под конец его жизни. Теперь Кенни надеется, что поможет другим людям простить их отцов.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности