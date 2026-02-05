«Как легко завязать галстук» и «Как правильно брить лицо» — это названия самых популярных видео на канале американца Роба Кенни. Когда он был подростком, его отец ушел из семьи, и ему пришлось самостоятельно учиться многим вещам, которым мальчиков традиционно учат отцы. В какой-то момент он создал блог, где стал давать отцовские советы тем, кто оказался в такой же ситуации. Своих подписчиков он называет детьми. «Отец интернета» — в материале «Холода».
1 апреля 2020 года 55-летний отец двоих детей из штата Вашингтон Роб Кенни создал ютуб-канал под названием Dad, How Do I? («Папа, а как?»). Там он решил отвечать на вопросы, которые дети обычно задают папе — чтобы поддержать тех, кто растет без отца.
«Я подумал: почему бы не делиться ободряющими словами, которые я сам хотел бы услышать, когда был моложе», — говорил Кенни.
Поначалу он рассчитывал, что на канал подпишутся 30–40 человек из числа знакомых. Но меньше чем через два месяца он завирусился в тиктоке. После этого про Кенни заговорили и в других соцсетях. А когда про канал написали пользователи реддита, о нем узнали сотни тысяч человек.
Всего на канале Кенни 560 видео. Самые популярные — «Как легко завязать галстук» и «Как правильно брить лицо» (более трех миллионов просмотров у каждого). В других видео он также дает практические советы, а еще читает книги на ночь и делится своими мыслями про жизнь.
Как он говорит, уроки, которыми Кенни делится со зрителями, он «выучил на горьком опыте»: когда ему было 14 лет, его отец ушел из семьи.
Устал от детей
Роб Кенни родился в 1964 году в Новом Орлеане. Его отец работал в Boeing, а мать воспитывала шестерых детей. Из-за работы отца семья постоянно переезжала.
К концу 1960-х годов семья обосновалась в Белвью, штат Вашингтон, однако несколько лет спустя родители развелись. Опеку получил отец, но в октябре 1978 года, как вспоминал Кенни, он сказал детям, что устал от них.
«На вечеринке в честь дня рождения моей младшей сестры он официально объявил всем, что не хочет больше заниматься детьми. Это было довольно бессердечно. Я запомнил только чувство разочарования», — позже говорил Кенни.
Старшие дети были уже взрослыми, поэтому младшие перебрались к ним. Роб, которому на тот момент было 14 лет, переехал к брату Рику и его жене Карен. Его девятилетняя сестра Энджи переехала к 27-летней Мэри. А для 16-летнего Дона и 17-летнего Джо отец снял апартаменты.
Хотя Рик многому научил младшего брата и в чем-то даже заменил ему отца, Робу Кенни, по его словам, приходилось самостоятельно справляться со многими трудностями взрослой жизни. Человека, который рассказал бы ему, как правильно бриться, завязывать галстук или менять колеса в машине, у него не было.
Сейчас Роб Кенни и его жена Аннелли уже больше 30 лет в браке и вырастили двух дочерей. Кенни шутил, что неплохо справился с родительством, ведь дети «все еще разговаривают» с ним.
«Я никогда не хотел быть богатым. Я никогда не хотел непременно добиться успеха. Целью моей жизни было вырастить хороших взрослых (не хороших детей, а именно хороших взрослых), потому что мое детство было тяжелым», — говорил он.
День дурака
Кенни давно хотел создать канал, но несколько лет откладывал идею. Весной 2020 года он наконец решился на это. «Тогда как раз была пандемия, и я, как и все остальные, застрял дома. У меня закончились отговорки, почему я все не приступаю к делу. Дочь меня подбадривала. Говорила: “Папа, тебе просто нужно сделать это”», — вспоминал он.
Канал Кенни создал 1 апреля 2020 года — и потом шутил, что «неспроста это произошло в день дурака». Первым делом он решил показать, как правильно завязывать галстук. 2 апреля Кенни выложил двухминутное видео, снятое в ванной.
Уже в конце мая канал завирусился в интернете, и у Кенни появился миллион подписчиков. Сейчас у его первого видео 3,3 миллиона просмотров.
Несмотря на популярность, Кенни продолжает снимать видео, просто устанавливая телефон на штатив. Видео монтирует тоже на телефоне. «Я папа, поэтому я думаю, что быть супермодным противоречит моему обаянию. У меня есть айфон, вот я и использую айфон», — объяснял он.
Видео Кенни набирают по несколько тысяч лайков. Многие пишут, что каждый раз плачут при просмотре. «Мне не стыдно признаться, но это видео разбило мне сердце… У меня довольно дерьмовые отношения с папой, и я никогда не смог бы попросить его научить меня чему-то <…> Спасибо тебе, мужик», — писал один из комментаторов.
«Привет, папа. Мне 68 лет»
Поначалу Кенни не ожидал, что его видео заставят людей плакать, но вскоре понял: людям важно чувствовать связь с отцом. И это касается не только молодежи — по словам Кенни, он удивился, что и взрослые пишут ему комментарии с благодарностью.
«Знаете, я обращаюсь к зрителям словом “дети”. Так вот, теперь у меня есть 80-летние дети», — говорил он в интервью.
Во время учебы в колледже Кенни играл в американский футбол, поэтому решил записать парочку видео с «отцовскими советами», как ловить и бросать мяч. Позже один из зрителей написал ему: «Привет, папа. Мне 68 лет, и никто раньше не учил меня этому. Спасибо».
Первое время Кенни казалось, что канал будет полезен скорее юношам — ведь завязывание галстука и бритье лица актуально для них. Однако со временем он понял, что некоторые вещи важно знать всем. «Поначалу я получал комментарии вроде: “Зачем мне уметь менять колеса, в случае чего мой парень сделает это”. Ну а что, если ты за рулем, а твой парень не с тобой? И если на улице стемнело и ты одна? Ты будешь надеяться, что появится какой-нибудь милый мужчина и поможет тебе? Я думаю, важно обучать всех», — говорил Кенни.
И если в начале 80% его зрителей были мужчины, то со временем статистика изменилась. Кенни говорил в 2024 году, что на ютубе женщин стало 40%, а в инстаграме и на фейсбуке их оказалось даже больше мужчин — 60%.
«Я мать 13-летнего мальчика, которая растит его в одиночку после смерти супруга от сердечного приступа, и я благодарю вас за все видео. Вы не представляете, как сильно помогаете», — написала в комментариях одна из зрительниц.
Кенни говорит, что понимает чувства людей, которые росли без отца — ведь он «и сам был таким». Ему потребовалось время, чтобы перестать злиться — он помирился с отцом лишь под конец его жизни. Теперь Кенни надеется, что поможет другим людям простить их отцов.