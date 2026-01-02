Какие сериалы ждать в 2026 году

Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет

Нам предстоит год громких возвращений: продолжится культовый ситком 2000-х годов, выйдет новый сезон истории любимого зрителями футбольного тренера Теда Лассо, а спустя четыре года после второго выпустят третий сезон «Эйфории». Новинки появятся на стриминговых платформах уже в январе. Самые ожидаемые сериалы нового года — в материале «Холода».

Новые сезоны

«Бриджертоны», 4 сезон

В начале 2026 года Netflix выпустит четвертый сезон популярного сериала «Бриджертоны». Первые несколько серий выйдут 29 января, а остальные — 26 февраля.

В предыдущих сезонах в семье Бриджертонов четверо из восьми братьев и сестер нашли своих возлюбленных и вступили в брак. Поэтому новым центральным персонажем станет второй сын семейства Бенедикт, которого играет Люк Томпсон.

События четвертого сезона, как и предыдущих, основаны на серии книг Джулии Куинн. В этот раз создатели экранизировали третий роман «Предложение от джентльмена». По его сюжету, Бенедикт не задумывается о женитьбе до тех пор, пока на маскараде не встречает загадочную «Даму в серебре» и не влюбляется. Однако загадочная незнакомка оказывается служанкой.

В новом сезоне на экраны вернутся знакомые зрителям актеры: Джонатан Бейли (Энтони), Никола Кохлан (Пенелопа), Симон Эшли (Кейт), Голда Рошевель (королева Шарлотта), а также другие члены семьи Бриджертонов и их окружение.

«Клиника» (перезапуск)

Культовый ситком «Клиника», который выходил с 2001 по 2010 год, возвращается на экраны. Первые две серии 10 сезона сериала, рассказывающего о жизни молодых врачей, выйдут 25 февраля 2026 года на телеканале ABC и платформе Hulu. По сюжету главные герои Джей Ди и Терк впервые за долгое время снова начали работать в одной клинике.

Идею перезапуска «Клиники» ее создатель Билл Лоуренс вынашивал давно. Летом 2025 года актеры, которые сыграли главных героев в сериале 15 лет назад, Зак Брафф, Сара Чалк и Дональд Фэйсон почти одновременно опубликовали в инстаграме посты, подтверждающие их участие.

«Эйфория», 3 сезон

С момента финала второго сезона культового сериала HBO «Эйфория», рассказывающего о подростках, борющихся с зависимостями и психологическими травмами, прошло больше четырех лет. Поэтому анонс продолжения стал для поклонников по-настоящему долгожданным событием: третий сезон выйдет в апреле 2026 года, точная дата премьеры пока не раскрывается.

Кадр: сериал «Эйфория» / HBO

Действие новых серий развернется спустя пять лет — герои уже окончили колледж и вступили во взрослую жизнь. В центре сюжета по-прежнему останется история Ру в исполнении актрисы Зендеи. Ее героиня отправится в Мексику, чтобы решить проблему с долгами перед наркодилером Лори, и продолжит бороться с наркозависимостью.

К своим ролям вернется большинство ключевых актеров, включая Хантер Шефер, Джейкоба Элорди и Сидни Суини. Кроме того, по данным Variety, обладатель двух премий «Оскар» Ханс Циммер присоединился к команде композиторов, работающих над саундтреком нового сезона.

«Дом Дракона», 3 сезон

В 2026 году HBO продолжит рассказывать историю дома Таргариенов: на экраны выйдет третий сезон сериала «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов». Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что новые серии будут показаны летом.

Кадр: сериал «Дом дракона» / HBO

Сериал основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», который посвящен истории династии Таргариенов примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Третий сезон продолжит линию войны внутри дома Таргариенов.

Центральными фигурами останутся королева Рейнира (Эмма Д’Арси), Алисента Хайтауэр (Оливия Кук), Деймон Таргариен (Мэтт Смит) и Эймонд Таргариен (Юэн Митчелл).

«Тед Лассо», 4 сезон

После эмоционального финала третьего сезона, вышедшего в 2023 году, сериал «Тед Лассо» официально вернется с новыми сериями в 2026 году. Четвертый сезон выйдет на платформе Apple TV+, однако точная дата пока не объявлена.

Кадр: сериал «Тед Лассо»

Создатель и исполнитель главной роли Джейсон Судейкис подтвердил, что он снова исполнит роль американского футбольного тренера Лассо. Однако в четвертом сезоне он будет тренировать женскую футбольную команду. Больше о сюжете ничего не известно.

Студия Warner Bros. Television также продлила контракты с актерами Ханной Уэддингхэм, Бреттом Голдстином и Джереми Свифтом. Ранее за три сезона «Тед Лассо» получил 13 премий «Эмми».

«Ночной администратор»

Спустя девять лет после окончания первого сезона сериал «Ночной администратор» вернется на Prime Video. С 11 января каждую неделю на платформе будут появляться новые серии, на Би-би-си в Великобритании первые эпизоды выйдут уже 1 января.

В центре сюжета осталась история Джонатана Пайна (в исполнении Тома Хиддлстона), агента британской разведки. Он поменял имя и устроился на новую, более спокойную работу, однако все равно оказался втянут в мир международного шпионажа, оружейных сделок и опасных интриг. Действие сериала разворачивается в Лондоне и Колумбии.

Оливия Колман снова исполнит роль Ангелы Берр, а также появились новые актеры — Диего Кальва и Камила Морроне.

Каких новых сериалов ждать?

«Красота»

Авторы проекта Райан Мерфи и Мэтт Ходжсон создали научно-фантастическую драму о мире высокой моды, где международные супермодели начинают загадочно умирать. Для расследования этого дела привлекают агентов ФБР, которых играют Эван Питерс («Американская история ужасов») и Ребекка Холл («Город воров»).

«По мере того как они углубляются в дело, они обнаруживают вирус, передающийся половым путем, который превращает обычных людей в воплощение физического совершенства, но с ужасающими последствиями», — говорится в официальном анонсе. Сериал основан на одноименной комикс-серии Джереми Хауна и Джейсона А. Хёрли.

Премьера нового хоррор-сериала состоится 21 января 2026 года. На платформе Hulu появятся сразу три первые эпизода, а остальные потом будут выходить каждую неделю.

«Рыцарь Семи Королевств»

В начале 2026 года на HBO выйдет еще один приквел «Игры престолов» — сериал «Рыцарь Семи Королевств», премьера которого запланирована на 18 января. Действие истории разворачивается примерно за 100 лет до событий оригинального сериала и через 72 года после «Дома Дракона». По официальному описанию, это «эпоха, когда династия Таргариенов все еще владеет Железным Троном и память о последнем драконе не стерлась».

Сюжет сериала основан на фэнтезийных повестях о приключениях Дунка и Эгга автора «Игры престолов» Джорджа Мартина. Главный герой, «молодой и наивный, но храбрый рыцарь» Дунк (Питер Клаффи), вместе со своим оруженосцем Эггом (Декстер Сол Анселл) странствует по Вестеросу, подвергаясь опасностям, а также ввязываясь в интриги и политические конфликты.

В сериале также снимаются Финн Беннетт в роли принца Эриона Таргариена, Берти Карвел в роли принца Бейлора Таргариена, Сэм Спруэлл в роли принца Мейкара Таргариена, Дэниел Ингс в роли сэра Лионеля Баратеона и Танзин Кроуфорд в роли Тансель, дорнийской актрисы-кукловодки.

«Бегущий по лезвию 2099»

На платформе Amazon Prime Video в 2026 году выйдет новый мини-сериал «Бегущий по лезвию 2099». Это официальный спин-офф культовой научно-фантастической франшизы «Бегущий по лезвию». Премьеру перенесли на год из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Точная ее дата пока неизвестна, но съемки завершились еще в 2024 году.

Действие сериала разворачивается через 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049» в Лос-Анджелесе будущего. В центре истории находится Кора, которая всю свою жизнь провела в бегах и постоянно меняла личности, чтобы выжить. В сериале она решает объединиться с репликантом Олвен, которая находится на пороге смерти. Главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Мишель Йео и звезда «Эйфории» Хантер Шефер.

«Скарпетта»

Криминальный триллер «Скарпетта» о судебном патологоанатоме, которую сыграла обладательница «Оскара» Николь Кидман. Героиня возвращается к прежней работе и начинает искать серийного убийцу. Параллельно Скарпетта пытается восстановить отношения со своей сестрой Дороти.

Сериал выйдет на Amazon Prime Video 11 марта 2026 года. Это будет первая крупная экранизация серии криминальных романов Патрисии Корнуэлл, в которых прототипом персонажа стала бывший главный судмедэксперт штата Вирджиния Марселла Фаринелли Фьерро. Помимо Николь Кидман в сериале снялась Джейми Ли Кёртис в роли ее сестры Дороти.

