Тренд на «взлом пениса» набирает популярность

Американские миллионеры всерьез увлеклись биохакингом пенисов. Они верят, что состояние половых органов влияет на продолжительность жизни, поэтому пытаются их «омолодить». В ход идут самые разные методы: от сомнительных практик вроде шлепков по яичкам до уколов ботоксом — известные биохакеры уже опробовали их на себе и делятся результатами. Результаты процедур — в материале «Холода».
Биохакеры занимаются улучшением здоровья и расширением возможностей человеческого организма, используя различные приемы и способы — так называемые «хаки». Чаще всего «хаки» касаются режима сна, питания и физической активности, но часто они выглядят необычно и даже экстремально.
Один из самых популярных биохакеров в мире — 48-летний Брайан Джонсон. Он продал свой бизнес за 800 миллионов долларов и вложился в собственный биохакерский проект Blueprint, где выкладывает рекомендации по оздоровлению и рекламирует добавки к еде. Джонсон не собирается умирать и верит, что ему удастся достичь бессмертия к 2039 году.
В своем блоге Джонсон рассказывает о том, как, по его мнению, надо правильно питаться, тренироваться и заниматься сексом. В основном в советах Джонсона — каждый день быть физически активным и ложиться спать в одно и то же время — нет ничего необычного. Но некоторые из его методов выходят за привычные рамки: к примеру, ради омоложения он переливал себе плазму (жидкая составляющая крови) своего на тот момент 17-летнего сына.
Позднее Джонсон признал, что переливание плазмы не дало полезных эффектов. Согласно медицинским данным, для профилактики старения нет доказанной клинической пользы от введения плазмы молодых доноров.
Еще один известный биохакер — 52-летний Дэйв Эспри — в прошлом был предпринимателем и компьютерным специалистом в Кремниевой долине. «Отец биохакинга», как сам себя называет Эспри, хочет дожить как минимум до 180 лет. В своих соцсетях он делится «хаками» по продлению жизни: например, нужно пить воду с солью, а мужчинам стоит эякулировать лишь один раз в месяц.
При этом ни у Эспри, ни у Джонсона нет профильного медицинского образования или подготовки в области питания: они оба окончили бизнес-школы и не имели никакого отношения к медицине в прошлом. Эспри утверждает, что постоянно консультируется с врачами, а на Джонсона якобы работает команда медиков.
Свое имя и влияние они используют для продажи книг, добавок к еде и даже мерча. К примеру, Джонсон продает кепки с надписью «Не умирай» по 20 долларов (около 1500 рублей), а Эспри — очки с особыми линзами для «контроля» циркадных ритмов за 119–159 долларов (примерно от 9 до 12 тысяч рублей).
Циркадные ритмы — это внутренние часы человеческого организма. Простыми словами, это программа, которая управляет многими процессами в организме и работает примерно с 24-часовым циклом (как сутки).
Циркадные ритмы регулируют сон, температуру тела, выброс гормонов, пищеварение и многое в работе мозга. Эти внутренние часы синхронизируются через солнечный свет — это сигнал, который показывает мозгу, когда стоит взбодриться, а когда расслабиться.
Взлом пениса
В последние годы биохакеры стали уделять особое внимание мужскому здоровью. Джонсон даже выпустил руководство о том, как можно «омолодить» пенис. В подтверждение эффективности своих методов он публично сравнивал показатели своей эрекции с показателями эрекции своего 19-летнего сына — она якобы была даже «качественнее», чем у сына. Джонсон проводил эти измерения с помощью специального датчика за 249 долларов (чуть более 19 тысяч рублей).
Брайан Джонсон наблюдается у андролога (врач, специализирующийся на мужском половом здоровье) и делает специальные инъекции, чтобы увеличить продолжительность эрекции. Он хвастается, что его ночные эрекции можно сравнить по продолжительности с фильмом «Титаник» (подтвердить эту информацию «Холоду» не удалось).
В 2023 году Джонсон начал «омолаживать» свой пенис. Для этого он шесть раз подверг его ударно-волновой терапии. Низкоинтенсивная ударно-волновая терапия действительно используется при эректильной дисфункции — это относительно новый метод лечения. Правда, согласно последним научным данным, убедительных доказательств его эффективности нет.
После ударно-волновой терапии Джонсон вколол себе в пенис ботокс. Как он заявил, лечение прибавило к нему один сантиметр и за шесть месяцев увеличило продолжительность ночной эрекции на 34% (исследования пока не подтвердили эффективность ботокса в лечении эректильной дисфункции). После такой профилактики ночные эрекции Джонсона якобы длились более трех часов.
Также Джонсону якобы удалось в восемь раз уменьшить количество частиц микропластика в своей сперме. Такого результата, по его словам, он достиг благодаря посещению сауны. Джонсон советует ходить в сауну каждый день и брать с собой пакетик со льдом, который нужно прикладывать к яичкам — это якобы должно спасти их от перегрева.
На сегодняшний день нет научных доказательств, что поход в сауну помогает вывести микропластик из организма. Однако известно, что сильный перегрев в области паха может временно ухудшить качество и выработку спермы.
Дэйв Эспри тоже испробовал на своем пенисе ударно-волновую терапию. Еще он ввел в него пять инъекций стволовых клеток — по его словам, благодаря этому он снова смог почувствовать «юношескую мощь». Кроме того, он вводил стволовые клетки в лицо и в «каждый сустав» своего тела.
«Если ваш пенис плохо работает, вы можете его “взломать”. Вы можете очень легко это исправить, и стволовые клетки — один из способов это сделать», — говорил Дэйв Эспри в 2024 году.
На деле инъекции стволовых клеток пока не имеют клинической рекомендации для лечения эректильной дисфункции. Их эффективность проверялась небольшим количеством исследований, которые получили противоречащие друг другу результаты.
В своем подкасте The Human Upgrade («Улучшение человека») Эспри рассказал и о спорном способе повысить уровень тестостерона в домашних условиях. По его словам, мужчинам нужно по 60–70 раз бить членом об каждую ногу, а затем несильно «пошлепать» яички — это якобы поможет наладить кровообращение в пенисе и повысить уровень тестостерона в крови.
Нет никаких научных доказательств, что такие шлепки действительно могут повысить уровень тестостерона в организме. Ученые объясняют, что яички начинают вырабатывать тестостерон не от механического воздействия на ткани, а после того, как получают от мозга соответствующий гормональный сигнал.
Леон Телис, уролог из медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, рекомендует не прислушиваться к советам Эспри. Более того, травма яичка может нарушить способность к выработке спермы и тестостерона.
Ключ к бессмертию в штанах
Идея о чудодейственности мужских половых органов не нова. Джонатан Аллан, профессор кафедры гендерных исследований из Университета Брандона в Канаде, отмечает, что люди и 100 лет назад верили, что пенис и яички могут быть ключом к бессмертию.
В конце XIX века французский врач Шарль Броун-Секар ввел себе в организм смесь на основе измельченных яичек собак и морских свинок. Он полагал, что в яичках содержатся вещества, которые могут замедлить старение — по сути, это была одна из первых попыток гормональной терапии. 72-летний Броун-Секар почувствовал эффект от такого укола уже на следующий день: к нему якобы вернулись физические силы и улучшились когнитивные способности.
В 2002 году австралийские ученые приготовили экстракты семенников собак, используя методы Броуна-Секара, чтобы определить, содержат ли они биологически значимые количества тестостерона.
Они выяснили, что в экстракте яичек животных оказалось слишком мало тестостерона — примерно в десятки тысяч раз меньше, чем нужно, чтобы почувствовать реальные изменения в организме. Уколы Броуна-Секара не могли дать быстрого гормонального эффекта, а если улучшения и ощущались, то, скорее всего, это был эффект плацебо, а не действие тестостерона.
Эффект плацебо объясняет внезапное улучшение состояния пациента при лечении «таблетками-пустышками». Человеку становится лучше не потому, что лечение действительно работает, а потому что он верит, что оно должно помочь.
Из-за ожиданий и веры мозг может влиять на самочувствие, ощущение боли и даже на некоторые физические симптомы. Из-за этого пациент действительно чувствует улучшение, хотя само лекарство не содержит действующего вещества.
В XX веке процедура трансплантации яичек стала более популярной. Например, ею занимался французский хирург российского происхождения Серж Воронов. Его называют прототипом профессора Преображенского — героя повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
Воронов пошел еще дальше Броуна-Секара и стал пересаживать частички яичек бабуинов и шимпанзе в мошонку мужчин. Он уверял, что пересаженные им трансплантаты хорошо срастались с человеческими тканями. Позднее его утверждения опровергли: человеческая ткань на самом деле отторгала яички обезьян.
Однако трансплантация обезьяньих яичек стала очень популярной, и сотни богачей со всего мира съезжались на операции к Воронову. Чтобы справиться с растущим спросом, он стал разводить обезьян на собственной ферме в Италии.
Современные исследования не подтверждают связи между омоложением пениса и долголетием. Некоторые исследования говорят, что евнухи (кастрированные мужчины), напротив, живут на 14–19 лет дольше других. Это может косвенно подтверждать гипотезу о том, что мужские половые гормоны могут быть связаны с более короткой продолжительностью жизни.
Наука сегодня не ищет бессмертия, а пытается понять, как можно замедлить процесс старения. Пока что ученые изучают повреждение клеток, работу генов, износ органов и другие биологические причины старения. Есть исследования, которые показывают, что некоторые вмешательства (например, работа с метаболизмом) могут продлить жизнь и улучшить здоровье в пожилом возрасте, но никак не отменить старение.
Даже самые оптимистичные исследования говорят лишь о значительном продлении жизни, а не о бессмертии. Есть научные работы, авторы которых подвергают сомнению существование биологического предела продолжительности жизни человека, но ни одна из них не доказывает, что его можно полностью устранить.