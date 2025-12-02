«Эффект Долиной»

Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она

В 2024 году известная певица Лариса Долина отдала телефонным мошенникам больше 300 миллионов рублей — в том числе деньги с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и выиграла его. В результате квартиру ей вернули. А покупательнице, оставшейся без квартиры, предложили пытаться забрать деньги у мошенников. Теперь Долину «отменяют», а на рынке вторичной недвижимости начались проблемы. Что случилось — в материале «Холода».

Весной 2024 года народная артистка России Лариса Долина стала жертвой сложной мошеннической схемы с недвижимостью. Под видом сотрудников спецслужб и Росфинмониторинга аферисты убедили певицу, что некие преступники собираются похитить ее сбережения и якобы оформили кредит под залог ее квартиры в Хамовниках в Москве.

Так злоумышленники убедили артистку перевести свои сбережения на «безопасные» счета и совершить «фиктивную» продажу квартиры. Процедуру они описали как «специальную операцию по поимке преступников». В результате 20 июня 2024 года певица продала свою пятикомнатую квартиру за 112 миллионов рублей (что ниже рыночной цены примерно на 20%). Около трех миллионов из них ушли на оплату услуг риэлтора, а примерно 70 миллионов Долина, следуя указаниям людей, представившихся силовиками, сначала зачислила на собственный банковский счет, после чего несколькими переводами отправила мошенникам.

Дом, в котором Долина продала квартиру. Фото: Google Maps

Еще 77 миллионов рублей Долина за четыре раза отдала наличными курьеру по имени Анжела Цырульникова. Всего вместе с собственными накоплениями и суммами, которые певица заняла у знакомых, Долина передала мошенникам 175 миллионов рублей, а с учетом продажи квартиры, комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку ущерб оценили в 317 миллионов.

Мошенники, которые представились Долиной сотрудниками ФСБ, запретили ей обсуждать происходящее с кем-либо, поэтому в течение нескольких месяцев никто из ее окружения не подозревал о происходящем.

Не отдавала себе отчет

Покупательницей квартиры была Полина Лурье, которая никакого отношения к мошенникам не имела. Лурье лично встречалась с Долиной для оформления сделки, проверила документы через агентство.

Кто такая Полина Лурье? По данным СМИ, Лурье родилась в обеспеченной московской семье: ее отец, Александр Собачкин, руководит подразделением одной из крупных российских IT-компаний. Окончив социологический факультет МГУ в 2012 году, Лурье начала работать в сфере программного обеспечения. А весной 2024 года зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в области аренды и управления недвижимостью.

Как писала Baza, вскоре после того как Лурье попросила освободить жилье, Долина поняла, что ее обманули, а сделка по продаже квартиры была реальной, и обратилась в полицию. Они обе подали иски: артистка добивалась отмены сделки, Лурье — выселения Долиной. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы вернул квартиру певице.

Лурье подала жалобу в кассационный суд. Там дело рассматривали в закрытом режиме по просьбе адвоката Долиной, поскольку оглашались данные медицинской экспертизы певицы. Артистка на заседаниях не присутствовала и давала показания по видеосвязи. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что на момент сделки она находилась в состоянии, не позволяющем ей понимать значение своих действий или отвечать за них. В итоге кассационный суд также встал на сторону певицы.

Кроме того, суд не стал применять двустороннюю реституцию — то есть не обязал стороны вернуть друг другу полученное по недействительной сделке. Лурье предложили возместить убытки за счет мошенников. Долина не вернула ей деньги, но, например, получила назад риэлторскую комиссию. Адвокат Лурье говорила, что готова обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Схемы с пенсионерами

Пока шли гражданские суды, правоохранители завершили дела в отношении нескольких мошенников, участвовавших в обмане Долиной. Первой, еще в августе 2024 года задержали Цырульникову, а с октября по декабрь нашли еще троих мужчин, участвовавших в схеме.

В конце ноября 2025 года суд вынес приговор исполнителям мошеннической схемы, курьерам и организаторам низового звена — они получили от четырех до семи лет колонии и штрафы от 900 тысяч до миллиона рублей. Организаторов схемы установить не удалось: Цырульникова и вовсе утверждает, что не знала, что «в пакете деньги и за что именно и кому она их передает».

Оглашение приговора по делу обвиняемых в мошенничестве, убедивших певицу Ларису Долину продать квартиру. Слева направо: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

СМИ писали, что этот случай привлек внимание к новой схеме квартирного мошенничества и пробелам в законах. Как отметили в прокуратуре, мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками госорганов или банков, убеждают их в неких «мошеннических атаках». Затем они вынуждают перевести деньги на их счета или продать или «подарить» им недвижимость, чтобы защититься от «атак». В таких случаях жертвы через суд могут признать себя неспособными «понимать значение своих действий» на момент сделки, что позволяет вернуть проданное жилье. Тем временем покупатели квартиры остаются и без жилья, и без денег.

История с Долиной вызвала резонанс по всей стране и, как рассказали журналистам риелторы, создала опасный прецедент для рынка вторичной недвижимости. После этого случая продавцы квартир все чаще стали заявлять, что продали жилье «под влиянием мошенников», и через суд требовать вернуть им недвижимость. На конец 2025 года, по данным РБК, в судах рассматривалось не меньше 150 таких дел. Аналогичная схема распространилась и на рынок подержанных автомобилей.

Теперь покупатели опасаются сделок с пожилыми собственниками и требуют дополнительных медицинских освидетельствований и гарантий. В некоторых объявлениях о продаже квартир появилась ироничная пометка «собственник не Долина». В СМИ это назвали «эффектом Долиной».

Впрочем, подозревают не только пенсионеров. Певица Слава пожаловалась, что теперь ей трудно продать свою квартиру: «Мне нужно пройти все наркологические клиники <…>. Если покупатель узнает, что я артистка, то, значит, я могу кого-то развести», — сказала певица в инстаграме.

По словам замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова, подобные схемы по продаже квартир проворачивают в основном в крупных городах. По его данным, в 2024–2025 годах в Москве было зафиксировано 75 таких случаев, в Санкт-Петербурге — 70, в Московской области — 38, в Новосибирске — 34.

Певицу бойкотируют

Практически сразу после оглашения решения кассационного суда в пользу Долиной в соцсетях началась кампания против нее. Многие пользователи сочли судебное решение несправедливым по отношению к Лурье и объявили бойкот певице.

Вскоре после этого в Южно-Сахалинске отменили два концерта Долиной, запланированные на конец ноября, и расторгли с ней контракт на 11,2 миллиона рублей, сославшись на «изменение концепции мероприятия». СМИ также писали, что создатели новогодней кинокомедии «Невероятные приключения Шурика» могут вырезать эпизод с участием Долиной.

Лариса Долина на своем концерте. Фото: Алексей Смирнов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

Известный агрессивным маркетингом ресторан «Бургер Кинг» сообщил, что исключил из зоны обслуживания жилой дом Долиной в Ксеньинском переулке якобы в знак солидарности с Лурье. «Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут», — написали в телеграм-канале «Бургер Кинга».

Люди стали приносить к подъезду дома, в котором находится спорная квартира, мягкие игрушки и тапочки — как писали журналисты, в надежде, что после этого их сделки по покупке жилья завершатся успешно и их не постигнет участь Полины Лурье.

Одновременно соцсети заполонили мемы и пародийные ролики, высмеивающие сложившуюся ситуацию. Пользователи шутили, что покупали путевки на Бали, делали заказы на маркетплейсах или оплачивали ремонт «под влиянием мошенников», и требовали вернуть деньги.

Пробелы в законах

Несмотря на критику, близкие Долиной говорили, что не считают ее виновной. «Никто там ни у кого на улице с пистолетом ничего не отбирал… Вопрос возврата или там каких-то компенсаций находится в правовом поле. То, что человек должен получить потерянные деньги, — да в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли», — говорил журналистам ее директор Сергей Пудовкин.

Кроме того, вокруг Долиной разгорелся еще один скандал: в середине ноября 2025 года певица приняла участие в промо-розыгрыше «Жилищной лотереи» от «Столото», исполнив свой хит «Погода в доме» в эфире. Реклама вызвала волну негатива из-за скандала с Лурье. В итоге компания «Столото» была вынуждена удалить все ролики с Долиной.

Чиновники стали предлагать инициативы для защиты добросовестных покупателей от подобных ситуаций. Один из предложенных механизмов — «период охлаждения» при сделках с недвижимостью: депутаты партии «Справедливая Россия» подготовили поправки о временной заморозке денег покупателя на семь дней после заключения договора купли-продажи. В течение этой недели продавец не получит доступа к средствам, и, если он заявит о мошенничестве или о том, что был введен в заблуждение, сделка будет приостановлена до выяснения обстоятельств.

Другой вариант — залоговый механизм защиты покупателя. Росреестр предложил внедрить систему, при которой, если бывший собственник захочет отменить сделку, он сможет сделать это, только вернув покупателю все деньги.

