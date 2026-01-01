Что посмотреть на каникулах? 

В этом году у россиян будут самые длинные за последние годы новогодние каникулы. Это отличное время, чтобы наверстать упущенное и посмотреть фильмы, на которые не хватило времени, или пересмотреть понравившиеся. Редакция «Холода» собрала для читателей лучшие картины 2025 года — от черных романтических комедий до боевиков.

«Битва за битвой»

Картина режиссера Пола Томаса Андерсона, который за свой последний фильм «Лакричная пицца» получил три номинации на «Оскар» (но не забрал ни одной статуэтки). У нового фильма девять номинаций на «Золотой глобус» — в этом году это рекорд. Саундтрек к нему написал гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд, часто работающий в паре с Андерсоном.

Главный герой фильма, которого играет Леонардо Ди Каприо, вынужден скрываться со своей дочерью из-за того, что 16 лет назад был членом левой революционной группировки. Однажды его старый противник действительно открывает на них охоту. «Битва за битвой», с одной стороны, триллер и боевик, а с другой — ироничная комедия, в том числе о семейных отношениях.

«Микки 17»

Режиссер Пон Джун-хо в 2020 году получил четыре «Оскара» за фильм «Паразиты». Его новую картину показали на Берлинском кинофестивале, но пока что на крупных премиях, вроде «Золотого глобуса», ее не заметили.

Действие картины разворачивается в будущем. Микки Барнс (его играет Роберт Паттинсон) вместе с другом записывается в колонисты планеты Нифльхей. Там он становится расходным материалом: выполняет смертельные задания, а потом его заново печатают на принтере. Но однажды 17-й номер случайно выживает и встречается со своей 18-й версией.

В фильме много социальной сатиры, а в одном из персонажей зрители узнали Дональда Трампа. Впрочем, режиссер отрицает сходство и утверждает, что это собирательный образ.

«Молодые матери»

Фильм бельгийских режиссеров братьев Дарденн, который впервые показали на Каннском кинофестивале в 2025 году. «Молодые матери», как в целом понятно из названия, рассказывает о матерях-подростках. Они живут в шелтере и у каждой свои проблемы: одна пытается справиться с зависимостью, заручившись поддержкой партнера, вторая старается найти общий язык со страдающей от алкоголизма матерью, третья мечтает о семье с молодым человеком, который только вышел на свободу после задержания. Главный вопрос, висящий в воздухе весь фильм, — получится ли у них наконец разорвать этот порочный круг непростых судеб и сделать счастливыми хотя бы своих детей?

«Супруги Роуз»

Черная комедия Джея Роуча (снял «Знакомство с родителями») с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Коулман в главных ролях. Эта лента — переосмысление картины 1989 года, снятой на основе романа Уоррена Адлера. Однако в версии 2025 года другой финал.

По сюжету у супругов Роуз, архитектора Тео и шеф-повара Айви, все хорошо: на работе все стабильно, у них отличные отношения с детьми и друг с другом. Но внезапно у Тео рушится карьера, а бизнес его жены начинает идти в гору. Это становится проверкой для их отношений, которые накаляются до абсурда.

«Простая случайность»

Еще одна картина Каннского фестиваля этого года. Иранский режиссер Джафар Панахи, которого в родной стране недавно заочно приговорили к году тюрьмы за «пропагандистскую деятельность» против государства, получил за этот фильм главный приз. В России его запретили в прокате.

Кино было снято в Иране тайком. Впрочем, Панахи к такому не привыкать: в 2011 году, находясь под домашним арестом и имея запрет заниматься кинематографической деятельностью, он все равно создал фильм, назвал его «Это не фильм» и отправил в Канны. Работу вывезли на флешке в торте.

«Простая случайность» рассказывает нам о сложном выборе бывшего политзаключенного Вахида: он встречает человека, который мучил его в тюрьме, выслеживает и решает отомстить, но потом задумывается, будет ли это правильно.

«Бугония»

Еще один ремейк, на этот раз южнокорейской картины 2003 года «Спасти зеленую планету!» Греческий режиссер Йоргос Лантимос третий раз за последние три года снимает актрису Эмму Стоун в главной роли. В фильме он использует яркий узнаваемый визуальный язык и мощный саундтрек.

Фильм показывает историю двух сторонников теории заговора, Тедди и Доне. Они похищают главу крупной компании, поскольку считают, что она — инопланетянка из галактики Андромеды, которая хочет уничтожить Землю. Заперев женщину в подвале, братья изо всех сил пытаются заставить ее связаться с кораблем, чтобы сбежать с этой планеты.

«Я бы тебя пнула, если бы могла»

Картина была номинирована на главный приз на Берлинском фестивале, а Роуз Бирн, сыгравшая главную роль, получила «Серебряного медведя» и поборется за награду на «Золотом глобусе». Одну из драматичных ролей в фильме сыграл ведущий Конан О’Брайен, известный своими абсурдными шутками.

У режиссера Мари Бронштейн получилось снять крайне некомфортный фильм, который рассказывает о сложностях (или даже ужасах) материнства. Почти два часа камера очень крупно показывает переживания женщины по имени Линда, жизнь которой катится под откос. Ее дочь тяжело болеет, мужа нет рядом, в доме ремонт, и им приходится жить в дешевом отеле — и это не все сложности. По иронии героиня работает психологом и вынуждена включаться в проблемы своих клиентов.





