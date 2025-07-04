Проверьте свою память

Иногда группа людей может быть уверена в каком-то факте, хотя в реальности все было не так, как они помнят. Это явление называется эффектом Манделы — в честь южноафриканского революционера Нельсона Манделы. Многие люди по всему миру были уверены, что политик умер в тюрьме в 1980-х годах, хотя в реальности он вышел на свободу, стал президентом ЮАР и умер только в 2013 году. Ошибка оказалась настолько распространенной, что некоторые увидели в ней доказательства существования параллельных вселенных. Пройдите тест «Холода» и выясните, в какой вселенной живете вы.
Что говорил Борис Ельцин в новогоднем телеобращении 1999 года, когда объявил об отставке?
Какие строчки песни «5 минут» звучат в советском фильме «Карнавальная ночь»?
Как выглядит хвост Пикачу, персонажа франшизы про покемонов?
Был ли монокль у персонажа, изображенного на коробке игры «Монополия»?
Что Шапокляк из советского мультфильма «Чебурашка» всегда носила с собой?
Как называется картина, на которой Иван Грозный держит своего смертельно раненного сына?
Что на самом деле говорит Дарт Вейдер Люку Скайуокеру в фильме «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»?
Что на самом деле говорила женщина в красном берете и с красной помадой в меме «Я прошла афганскую войну»?
В рекламе чего снимался телеведущий Андрей Малахов?
Какую фразу не говорил бывший президент России Дмитрий Медведев?
Где именно Никита Хрущев обещал Западу показать «кузькину мать»?
На чем держатся красные шорты Микки Мауса?
Кто продал Аляску США?
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