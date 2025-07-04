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Проверьте свою память

Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
2 минуты чтения 16:00
Проверьте свою память

Иногда группа людей может быть уверена в каком-то факте, хотя в реальности все было не так, как они помнят. Это явление называется эффектом Манделы — в честь южноафриканского революционера Нельсона Манделы. Многие люди по всему миру были уверены, что политик умер в тюрьме в 1980-х годах, хотя в реальности он вышел на свободу, стал президентом ЮАР и умер только в 2013 году. Ошибка оказалась настолько распространенной, что некоторые увидели в ней доказательства существования параллельных вселенных. Пройдите тест «Холода» и выясните, в какой вселенной живете вы.

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Кто продал Аляску США?
Кто продал Аляску США?
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Автор:Дарья Морозова

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Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
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