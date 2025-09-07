На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать

Американская певица Тейлор Свифт впервые выходит замуж. Эта новость буквально взорвала соцсети. Инфоповодом решили воспользоваться крупные американские бренды, которые объявили о новых акциях и скидках в честь помолвки артистки. Также на личной жизни мировой звезды решили подзаработать букмекеры и даже Демократическая партия США. «Холод» рассказывает, как монетизируют предстоящую свадьбу «мисс Американы».
Тейлор Свифт объявила о помолвке с игроком в американский футбол Трэвисом Келси после почти двух лет отношений. Она выложила в своем инстаграме серию совместных фотографий, на одной из которых Келси стоит перед ней на колене. «Ваша учительница английского и учитель физкультуры женятся», — гласит подпись к посту.
Объявление о помолвке последовало спустя две недели после того, как певица анонсировала дату выхода и обложку своего нового, 12-го альбома The Life of a Showgirl. Пост о помолвке побил рекорд инстаграма, набрав более миллиона репостов — это больше, чем у любой другой публикации в соцсети. При этом рекорд был поставлен всего за шесть часов. На момент написания материала у фотографий помолвки набралось уже 2,7 миллиона репостов и 35 миллионов лайков.
Тейлор Свифт также поделилась фото обручального кольца, стоимость которого оценивают в 650 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей). Специалист по оценке драгоценностей Дебора Вильпиг предположила, что кольцо может быть украшено бриллиантом весом в 13 карат. Если это на самом деле так, это символично, ведь Свифт считает 13 своим счастливым числом. По другим данным, бриллиант достигает 7–10 карат. В любом случае он очень большой, ведь обычно камень в обручальном кольце весит около карата.
На сегодня Тейлор Свифт — одна из самых «завидных невест» мира. Forbes оценивает ее состояние в 1,6 миллиарда долларов, что делает ее самой богатой женщиной в музыкальной индустрии. Больше всего денег — 800 миллионов долларов — она заработала на живых выступлениях. Чуть меньше, порядка 600 миллионов долларов, принесли авторские права на ее песни. Рубеж в миллиард долларов личного состояния она преодолела после своего тура The Eras Tour в 2023–2024 годах: за это время только билетов было продано более чем на два миллиарда долларов.
Если Свифт и Келси поженятся, то они станут одной из самых богатых звездных пар мира — и именно благодаря состоянию невесты. Их сможет опередить только пара рэпера Jay-Z и певицы Бейонсе, совокупное состояние которых оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов.
Эффект Тейлор
Отношения с Тейлор Свифт принесли игроку клуба «Канзас-Сити Чифс» Трэвису Келси мировую популярность вне футбольного поля. За 24 часа после поста о помолвке на аккаунт Келси в инстаграме подписалось более 770 тысяч человек. Свифт тоже получила более 1,2 миллиона новых подписчиков. Но у Келси все равно остается в 35 раз меньше подписчиков, чем у его невесты (7,9 миллиона против 282 миллиона у Свифт).
На следующий день после объявления о помолвке продажи игровых футболок с фамилией Келси выросли на 200% — больше, чем после Супербоула — главного спортивного события США, где в 2025 году как раз играла команда Келси.
Многие крупные американские бренды быстро отреагировали в своих соцсетях на помолвку звезд, рассчитывая повысить продажи за счет «свифтис» — фанатов Тейлор Свифт. Американская сеть магазинов по продаже кренделей Auntie Anne’s поздравила пару постом с подписью «За тебя я выйду замуж даже с кольцами из кренделя», обыграв строчку из песни «Paper Rings»: «Мне нравятся сияющие побрякушки, но за тебя я выйду замуж даже с бумажными кольцами». А закусочные Buffalo Wild Wings предложили организовать кейтеринг на свадьбе.
Ряд компаний запустили специальные рекламные акции в честь Свифт и Келси. В день объявления о помолвке некоторые точки Krispy Kreme в течение двух часов бесплатно раздавали пончики всем желающим, а пиццерия Papa Johns выдавала сертификаты на 13 долларов для тех пар, кого зовут Трэвис и Тейлор. Еще одна пиццерия — California Pizza Kitchen — выпустила пиццу в форме сердца, которую можно заказать только в течение 13 дней за 17,99 долларов (около полутора тысяч рублей).
Выгоду попыталась извлечь и Демократическая партия Пенсильвании, родного штата Тейлор Свифт. Пресс-служба партии разослала своим сторонникам электронное письмо, в котором сообщала о помолвке певицы. В шуточной форме в письме были приведены некоторые названия песен Свифт, а потом просьба поддержать демократов на предстоящих выборах в Верховный суд штата, пожертвовав им деньги.
«Мы работаем круглосуточно (да, даже сейчас), чтобы быть готовыми в ноябре, но нам нужна ваша помощь. Помогите нам отпраздновать это событие, пожертвовав сегодня 13 долларов или любую другую сумму, чтобы помочь нам сохранить Верховный суд здесь, в родном штате Тейлор», — говорится в письме.
Похожее письмо разослали и демократы Висконсина, призывая поддержать «партию Тейлор». Правда, в этом случае демократы решили не делать отсылки к любимому числу Тейлор Свифт, а сразу попросили больше денег — как минимум 20,26 доллара.
Ставки на Свифт
На Тейлор Свифт «принялись зарабатывать» и обычные люди. Пользователи сети уже давно делают ставки на то, когда произойдут те или иные события в ее личной жизни. На сайте Polymarket с 1 января принимались ставки на то, сделает ли Келси предложение в этом году. Один из пользователей вложил чуть больше двух тысяч долларов на вариант «да» и по итогу выиграл 5180 долларов (чуть больше 421 тысячи рублей), получив 153% прибыли со ставки.
Сейчас на рынках прогнозов можно сделать ставки и на другие события, связанные со звездной парой. На Kalshi и Polymarket уже можно поставить деньги на дату свадьбы, хотя шансы, что церемония пройдет до конца года, оценивают лишь в 8–10%. Также можно поставить на вероятность беременности Свифт, выбрать один из вариантов в вопросе, объявит ли певица о новом туре в этом году (прошлый ее тур The Eras Tour стал самым прибыльным в истории) и угадать звездных гостей на ее свадьбе.
Тейлор Свифт никогда не была помолвлена, хотя на протяжении своей карьеры не раз состояла в отношениях со своими коллегами по шоу-бизнесу. Ее самые известные партнеры — певец Гарри Стайлз, которому, по слухам, посвящена песня «Style», актер Джейк Джилленхол, о котором, предположительно, написана песня «All Too Well», а также звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер, британский актер Том Хиддлстон и солист The 1975 Мэтти Хили.
Для Трэвиса Келси это тоже первая помолвка. Его первые публичные отношения были с Майей Бенберри в 2016 году. Она стала победительницей реалити-шоу Catching Kelce — американской версии «Холостяка», где Келси выбирал себе девушку из 50 претенденток. Они повстречались около месяца, и после расставания Бенберри обвинила футболиста в измене. Близкие Келси говорили, что он никогда не изменял, а его бывшая девушка пыталась выбить себе «15 минут славы». После этого Келси около пяти лет встречался с журналисткой Кайлой Николь.