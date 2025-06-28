Угадайте фильм по абсурдному описанию

Иногда название фильма вылетает из головы, и люди пробуют найти его в поисковике по самым запоминающимся деталям. Запросы могут звучать абсурдно, но удивительно точно передавать суть. «Холод» собрал несколько таких описаний. Сможете угадать фильм, где «женщина притворяется ребенком»?
🔍 «Фильм, где чувак отвечал на звонки и стал богатым»
🔍 «Фильм, где дерево живое и енот живой»
🔍 «Фильм, где в человеке жило много человечков»
🔍 «Фильм, где лингвисты спасают мир»
🔍 «Сериал, где ничего не понятно и есть корги»
🔍 «Фильм, где карлики несут кольцо в вулкан»
🔍 «Фильм, где мужик сам от себя родил себя»
🔍 «Фильм, где воображаемый друг одного парня создает террористическую группу»
🔍 «Фильм, где мальчик доказывает своему учителю, что он не ленивый, но потом учитель умирает на дне реки»
🔍 «Фильм, где монстр спасает девушку от брака с карликом»
🔍 «Фильм, в котором студенты отправляются на фестиваль, где отрываются по полной программе»
🔍 «Фильм, где женщина притворяется ребенком»
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