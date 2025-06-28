EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Угадайте фильм по абсурдному описанию

Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
2 минуты чтения 17:00
Угадайте фильм по абсурдному описанию

Иногда название фильма вылетает из головы, и люди пробуют найти его в поисковике по самым запоминающимся деталям. Запросы могут звучать абсурдно, но удивительно точно передавать суть. «Холод» собрал несколько таких описаний. Сможете угадать фильм, где «женщина притворяется ребенком»?

🔍 «Фильм, где чувак отвечал на звонки и стал богатым»
🔍 «Фильм, где чувак отвечал на звонки и стал богатым»
🔍 «Фильм, где дерево живое и енот живой»
🔍 «Фильм, где дерево живое и енот живой»
🔍 «Фильм, где в человеке жило много человечков»
🔍 «Фильм, где в человеке жило много человечков»
🔍 «Фильм, где лингвисты спасают мир»
🔍 «Фильм, где лингвисты спасают мир»
🔍 «Сериал, где ничего не понятно и есть корги»
🔍 «Сериал, где ничего не понятно и есть корги»
🔍 «Фильм, где карлики несут кольцо в вулкан»
🔍 «Фильм, где карлики несут кольцо в вулкан»
🔍 «Фильм, где мужик сам от себя родил себя»
🔍 «Фильм, где мужик сам от себя родил себя»
🔍 «Фильм, где воображаемый друг одного парня создает террористическую группу»
🔍 «Фильм, где воображаемый друг одного парня создает террористическую группу»
🔍 «Фильм, где мальчик доказывает своему учителю, что он не ленивый, но потом учитель умирает на дне реки»
🔍 «Фильм, где мальчик доказывает своему учителю, что он не ленивый, но потом учитель умирает на дне реки»
🔍 «Фильм, где монстр спасает девушку от брака с карликом»
🔍 «Фильм, где монстр спасает девушку от брака с карликом»
🔍 «Фильм, в котором студенты отправляются на фестиваль, где отрываются по полной программе»
🔍 «Фильм, в котором студенты отправляются на фестиваль, где отрываются по полной программе»
🔍 «Фильм, где женщина притворяется ребенком»
🔍 «Фильм, где женщина притворяется ребенком»
Ваш результат из 12

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Лола Темирова

Посмотрите другие материалы

Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Интернет и мемы
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
17:00
Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Мир
Сотни тысяч спасенных от убоя собак могут усыпить
Все из-за запрета на употребление их в пищу. Фермеры не знают, что делать с псами, а власти Кореи — как это решать
00:01
Еноты захватили Европу
Мир
Еноты захватили Европу
Они врываются в дома, напиваются и буянят на улицах. Их отстреливают тысячами и готовят из них фрикадельки, но это все равно не помогает
16:00 27 июня
Я из детского дома и благодарна ему
Общество
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
00:01 27 июня
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
17:00 26 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования