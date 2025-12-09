EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером

Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
6 минут чтения 00:01
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером

После рождения второго ребенка Сен Лин Ю начала писать фанфик по «Гарри Поттеру» в заметках на телефоне, а потом стала публиковать его в интернете. Он быстро набрал популярность — его прочитали больше 10 миллионов раз. Осенью 2025 года на основе этого фанфика вышел роман Alchemised. Уже в первые недели книга стала одной из самых продаваемых в мире, а права на ее экранизацию продали за несколько миллионов долларов. Однако критиков пугает растущая популярность фэнтези, где много насилия над женщинами. Как история любви Драко и Гермионы превратилась в книгу, в которой полно насилия, — читайте в материале «Холода».

Известность пришла к американской писательнице японского происхождения, пишущей под псевдонимом Сен Лин Ю, во время пандемии коронавируса, когда в интернете неожиданно набрал популярность ее фанфик по «Гарри Поттеру». Сейчас Сен Лин Ю 34 года, а основанная на том фанфике книга Alchemised стала бестселлером уже в первые недели продажи.

Сен Лин Ю не называет свое настоящее имя и использует псевдоним в слитном написании — SenLinYu. Во время интервью The Guardian в 2025 году автор попросила использовать при обращении к ней местоимение «они», а на своем сайте указывает как предпочтительное обращение к себе два варианта — «она/они». Детали биографии известны только с ее слов.

Сен Лин Ю росла на северо-западе США в семье, которую она называет консервативной и религиозной. Ее всегда тянуло к фантастической литературе. Родители подозрительно относились к этому жанру, однако разрешали держать дома книги христианских авторов — например, «Хроники Нарнии» или «Властелин колец».

По словам Сен Лин Ю, после рождения второго ребенка она решила, что больше нельзя откладывать написание собственной книги, и начала писать фанфик Manacled («Скованные») в заметках в телефоне. Сен Лин Ю вдохновлялась антиутопией Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» и представила, как в гораздо более мрачном мире, чем в оригинальной саге, развивались бы отношения Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер. Как говорила Сен Лин Ю, фанфикшн оказался идеальным форматом — можно было писать под псевдонимом и публиковать главы по мере написания.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
Общество12 минут чтения

В 2019 году Сен Лин Ю дописала «Скованных». Фанфик стал очень популярным: на платформе фанатского творчества Archive of Our Own (AO3) он набрал больше 10 миллионов просмотров, а на ресурсе Goodreads получил больше 100 тысяч оценок в пять звезд. Многие читатели называли его «шедевром».

Когда «Скованные» стали набирать популярность, Сен Лин Ю решила переписать фанфик, чтобы избежать юридических проблем из-за использования образа героев Джоан Роулинг. В 2023 году к ней обратились из литературного агентства и предложили опубликовать роман в печатном виде. В сентябре 2025 года он вышел под названием Alchemised («Алхимизированные») и стал самым предзаказываемым дебютом года у одного из крупнейших в мире издательств Penguin Books.

Фанфик по Гарри Поттеру о секс-насилии стал бестселлером. Роман Alchemised в книжном магазине
Роман Alchemised в книжном магазинеФото: Fully Booked / Facebook

осле выхода книги американская кинокомпания Legendary Pictures выкупила права на ее экранизацию: сумма сделки, по неофициальным данным, составила около трех миллионов долларов. Только за первую неделю сентября в Великобритании продали почти 50 тысяч копий романа, а в США, где Alchemised вошел в топ бестселлеров The New York Times, к началу октября продажи перевалили за миллион экземпляров.

«Самая мрачная книга, которую я читала»

Сен Лин Ю определяет жанр своего романа как «темное фэнтези». По сюжету целительница и алхимик Хелена Марино теряет память и оказывается в плену у маньяка-некроманта, который оказывается ее бывшим одноклассником. Действие романа происходит во время мировой войны. 

Родственники Сен Лин Ю, по ее словам, были интернированы в США в лагеря для японцев, созданные во время Второй мировой войны. Поэтому при написании книги она вдохновлялась историей своей семьи. Кроме того, на нее повлияли документальные книги о женщинах, прошедших войну, — например, «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич.

Что такое лагеря для интернированных в США?

В начале 1942 года после вступления США во Вторую мировую войну власти решили выселить всех граждан японского происхождения с тихоокеанского побережья страны, в том числе из Калифорнии и большей части штатов Орегон и Вашингтон. Около 110 тысяч этнических японцев, две трети которых к тому времени уже имели американское гражданство, перевезли в лагеря для интернированных, которые в основном располагались в индейских резервациях. Там японцы жили в бараках на огражденной территории под вооруженной охраной. Законы о выселении были отменены в январе 1945 года, а в 1988 году власти США принесли извинения за эти действия.

1000-страничный роман исследует абьюзивные отношения между главными героями, подробно описывает душевные и физические травмы, которые люди получают из-за войны, и то, как размываются границы между добром и злом. На сайте Сен Лин Ю есть 12 дисклеймеров для читателей, предупреждающих о том, что в книге описаны эксперименты над людьми, сексуализированное насилие, пытки, каннибализм и некрофилия.

Ни жив, ни мертв
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал11 минут чтения

«Эта книга безумно хороша. Она завораживающе мрачная и красивая, ранит вашу душу и может нанести эмоциональную травму. Когда я говорю, что эта книга мрачная, это значит, что это самая мрачная книга, которую я когда-либо читала. Она содержит много сцен насилия, описаний того, что люди делают во время войны, самой войны. Много крови, жестокости. Многие персонажи и их моральные принципы меняются из-за войны. Много сексуализированного насилия», — описывает Alchemised блогер Koda из США.

В тиктоке стали популярны ролики, героини которых видят роман на полках в книжном магазине, падают на колени и начинают плакать. В другом видео улыбающаяся девушка держит книгу в руках, но потом листает страницы и тоже начинает плакать. «Я до прочтения Alchemised/Я во время чтения Alchemised», — говорится в описании.

Фанфик по Гарри Поттеру о секс-насилии стал бестселлером. Иллюстрация к роману Alchemised с сайта автора
Иллюстрация к роману Alchemised, опубликованая на сайте Сен Лин Ю. Иллюстрация: Elithien / senlinyuwrites.com

На русском языке книга не выйдет из-за нежелания Сен Лин Ю продавать права издательствам из России (также книгу не издадут в Израиле). В то же время Сен Лин Ю заявила, что не возражает против пиратских переводов ее романа на русский. Некоторые российские книжные блогеры уже купили англоязычное издание и прочитали его в оригинале. 

Насилие стало трендом

По словам писателей и литературных критиков, с которыми поговорило издание The Observer, жанр на стыке любовного романа и фэнтези со сценами насилия стал очень популярным. Литературный критик Дженни Гамильтон говорила, что в следующем году в мире выйдет много книг, где по сюжету главную героиню удерживают в плену, — и это не очень хорошая тенденция.

Впрочем, с такой точкой зрения согласны не все, даже среди феминисток. Литературный агент Хлоя Сигер считает, что у многих женщин есть фантазии о сексуализированном насилии, но в наше время они не могут признаться в этом. Поэтому книги с таким контентом хорошо продаются.

Фанфик по Гарри Поттеру о секс-насилии стал бестселлером. Поцелуй в красных тонах
Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Канадская писательница Бринн Уивер говорила журналистам, что такая литература может быть полезной для читателей, переживших сексуализированное насилие. «Многие тянутся к темной романтике, потому что пережили похожие травмы. Люди находят исцеление на страницах — они могут прикоснуться к старым ранам, а затем закрыть книгу и отложить ее», — говорила Уивер.

Сама Сен Лин Ю подчеркивает, что не писала про «вдохновляющие романтические отношения», однако многие читатели все равно видят в романе историю любви. «Если это что-то, что нравится женщинам или ЛГБТК+ людям, — это всегда больше критикуют. Когда мужчины играют в фэнтези-футбол, никто же не говорит: “О, твои маленькие выдуманные игроки, как мило, что ты этим занимаешься”. Напротив, это воспринимают серьезно, люди обсуждают это в офисе», — говорит Сен Лин Ю в защиту жанра.

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Марина Кирюнина
Фото:Фрагмент обложки романа Alchemised, издательство Penguin Books

Посмотрите другие материалы

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд