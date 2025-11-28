EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку

Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
6 минут чтения 00:01
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку

Актриса и обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун выпустила художественную книгу. Ее главная героиня — врач, которая отправляется в Россию, чтобы сделать пластическую операцию любовнице миллиардера. Роман вошел в топ бестселлеров The New York Times, но в Украине книгу встретили критикой, а многие читатели решили, что Уизерспун романтизирует Россию. Рублевка глазами голливудской актрисы — в материале «Холода».

В октябре вышел первый художественный роман американской актрисы Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Дикая») Gone Before Goodbye (в переводе «Ушел, не попрощавшись»). Она написала его в соавторстве с популярным американским автором детективов Харланом Кобеном.

Главная героиня книги — талантливый военный хирург Мэгги Маккейб. По сюжету ее муж погибает, а она лишается медицинской лицензии из-за ошибки и в отчаянии соглашается на нелегальную работу в России, чтобы рассчитаться с долгами. Героиня летит в Москву, а затем попадает на Рублевку — как описано в книге, «возможно, самый богатый жилой район в мире».

Обложка книги Gone Before Goodbye
Обложка книги Gone Before Goodbye

Там ее встречает Олег Рагоравич — один из 10 богатейших людей в стране. Он просит Мэгги сделать его любовнице маммопластику, а после операции переводит ей пять миллионов долларов и помогает восстановить медицинскую лицензию. На этом их история не заканчивается, и вскоре Мэгги затягивает в «невероятный, роскошный и изобильный мир».

По словам соавтора романа Кобена, героиня попадает в дом олигарха и будто проваливается в кроличью нору, как в «Приключениях Алисы в Стране чудес». Российский олигарх предстает в романе «скользким персонажем, скрывающим свои намерения, но в то же время обаятельно настойчивым».

Критики довольны

Как рассказывала журналистам Уизерспун, идея книги пришла к ней, когда она читала роман «Подделка» Кирстен Чен. По ее словам, там была история о китайской предпринимательнице, которая решила подкупить врачей в американской клинике, чтобы достать донорский орган. Актриса заинтересовалась этой темой и опросила знакомых врачей — один из них рассказал ей, что проводил подобные операции за границей.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

«Он рассказал, как страшно ему бывало в некоторых местах. Особенно когда у тебя забирают паспорт. Иногда ты чувствуешь себя в безопасности, а иногда — очень уязвимо», — вспоминала разговор с врачом Уизерспун.

Роман о «грязном мире российской олигархии» стал бестселлером The New York Times. Книгу уже перевели на девять языков, а критики назвали ее «увлекательным путешествием в мир теней, где богачи убеждены, что деньги могут защитить их от всего, в том числе от смерти». 

Риз Уизерспун рассказывает о своей книге на Chris Evans Breakfast Show.
Риз Уизерспун рассказывает о своей книге на Chris Evans Breakfast Show. Кадр: Virgin Radio UK / Youtube

Los Angeles Times отметили внимание авторов к деталям: самолет, который увозит Мэгги из Нью-Йорка в Россию — «полноразмерный Airbus A320 на 180 мест, переоборудованный в частный», оснащенный 65-дюймовым изогнутым телевизором, изысканной кухней и мраморной ванной. Дача Рагоравича — «вычурный и почти гротескный» дворец, облицованный мрамором, который напоминает Версаль.

Романтизация спонсоров войны

Однако читатели, в частности из Украины, критикуют книгу за романтизацию России и роскошной жизни олигархов. «Терпеть и романтизировать что-либо российское в это время отвратительно. Прекратите писать что-либо о России, когда россияне продолжают совершать военные преступления в Украине», — написали в одном из отзывов на сайте Goodreads. Подобные комментарии оставляют под постами на странице актрисы и ее книжного клуба Reese’s Book Club. 

Книжный клуб Риз Уизерспун

Актриса запустила Reese’s Book Club в 2017 году, годом позже издала мемуары, в 2022 году — первую книгу из детской серии «Занятая Бетти». Сейчас в ее клубе состоят больше трех миллионов человек, а многие выбранные сообществом книги становятся бестселлерами, которые позже экранизирует медиакомпания Уизерспун Hello Sunshine.

В ноябре украинское издательство Vivat отказалось от перевода и публикации книги Gone Before Goodbye. В колонке Forbes глава издательства Юлия Орлова пояснила, что они купили права на роман Уизерспун еще до того, как узнали детали сюжета.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

«Vivat в любом случае не издавал бы книгу, основные события которой разворачиваются в России. Поэтому на украинском языке этого издания не будет. Мы потеряли средства, но это наименьшее в подобной ситуации», — написала Орлова.

Украинское издание United24 Media напомнило, что российские олигархи, в частности Олег Дерипаска и Михаил Фридман, поддерживают войну в Украине. А на Рублевке находятся резиденции Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова.

Ограда резиденции Путина Ново-Огарёво.
Ограда резиденции Путина Ново-Огарёво. Фото: Leonrid / Wikimedia Commons

В феврале 2022 года актриса поддержала Украину и призывала жертвовать деньги беженцам. Однако сейчас ни она, ни Кобен пока что не ответили на критику читателей. Они также не объяснили, почему действие книги разворачивается в России. В одном из интервью Кобен рассказал, что это Уизерспун так придумала: «Давай сначала перенесем героев в Россию, где холодно. А потом — в Дубай, где очень жарко». 

По словам Уизерспун, при создании образа главной героини она опиралась на воспоминания из детства: родители Риз — военные хирург и медсестра, а первые пять лет жизни она провела на армейской базе в Германии.

«Отец работал после войны во Вьетнаме, и ему приходилось принимать солдат, возвращавшихся оттуда. Дома он рассказывал нам невероятно яркие, подробные истории — об операциях, лечении травм, о том, что ему доводилось видеть», — рассказала актриса журналистам. Уизерспун также говорила, что работа родителей была «важной помощью человечеству и своей стране».

Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:редакция «Холода»
Фото:Kylie Cooper / Reuters

Посмотрите другие материалы

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России