Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку

Актриса и обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун выпустила художественную книгу. Ее главная героиня — врач, которая отправляется в Россию, чтобы сделать пластическую операцию любовнице миллиардера. Роман вошел в топ бестселлеров The New York Times, но в Украине книгу встретили критикой, а многие читатели решили, что Уизерспун романтизирует Россию. Рублевка глазами голливудской актрисы — в материале «Холода».

В октябре вышел первый художественный роман американской актрисы Риз Уизерспун («Блондинка в законе», «Дикая») Gone Before Goodbye (в переводе «Ушел, не попрощавшись»). Она написала его в соавторстве с популярным американским автором детективов Харланом Кобеном.

Главная героиня книги — талантливый военный хирург Мэгги Маккейб. По сюжету ее муж погибает, а она лишается медицинской лицензии из-за ошибки и в отчаянии соглашается на нелегальную работу в России, чтобы рассчитаться с долгами. Героиня летит в Москву, а затем попадает на Рублевку — как описано в книге, «возможно, самый богатый жилой район в мире».

Обложка книги Gone Before Goodbye

Там ее встречает Олег Рагоравич — один из 10 богатейших людей в стране. Он просит Мэгги сделать его любовнице маммопластику, а после операции переводит ей пять миллионов долларов и помогает восстановить медицинскую лицензию. На этом их история не заканчивается, и вскоре Мэгги затягивает в «невероятный, роскошный и изобильный мир».

По словам соавтора романа Кобена, героиня попадает в дом олигарха и будто проваливается в кроличью нору, как в «Приключениях Алисы в Стране чудес». Российский олигарх предстает в романе «скользким персонажем, скрывающим свои намерения, но в то же время обаятельно настойчивым».

Критики довольны

Как рассказывала журналистам Уизерспун, идея книги пришла к ней, когда она читала роман «Подделка» Кирстен Чен. По ее словам, там была история о китайской предпринимательнице, которая решила подкупить врачей в американской клинике, чтобы достать донорский орган. Актриса заинтересовалась этой темой и опросила знакомых врачей — один из них рассказал ей, что проводил подобные операции за границей.

«Он рассказал, как страшно ему бывало в некоторых местах. Особенно когда у тебя забирают паспорт. Иногда ты чувствуешь себя в безопасности, а иногда — очень уязвимо», — вспоминала разговор с врачом Уизерспун.

Роман о «грязном мире российской олигархии» стал бестселлером The New York Times. Книгу уже перевели на девять языков, а критики назвали ее «увлекательным путешествием в мир теней, где богачи убеждены, что деньги могут защитить их от всего, в том числе от смерти».

Риз Уизерспун рассказывает о своей книге на Chris Evans Breakfast Show. Кадр: Virgin Radio UK / Youtube

Los Angeles Times отметили внимание авторов к деталям: самолет, который увозит Мэгги из Нью-Йорка в Россию — «полноразмерный Airbus A320 на 180 мест, переоборудованный в частный», оснащенный 65-дюймовым изогнутым телевизором, изысканной кухней и мраморной ванной. Дача Рагоравича — «вычурный и почти гротескный» дворец, облицованный мрамором, который напоминает Версаль.

Романтизация спонсоров войны

Однако читатели, в частности из Украины, критикуют книгу за романтизацию России и роскошной жизни олигархов. «Терпеть и романтизировать что-либо российское в это время отвратительно. Прекратите писать что-либо о России, когда россияне продолжают совершать военные преступления в Украине», — написали в одном из отзывов на сайте Goodreads. Подобные комментарии оставляют под постами на странице актрисы и ее книжного клуба Reese’s Book Club.

Книжный клуб Риз Уизерспун Актриса запустила Reese’s Book Club в 2017 году, годом позже издала мемуары, в 2022 году — первую книгу из детской серии «Занятая Бетти». Сейчас в ее клубе состоят больше трех миллионов человек, а многие выбранные сообществом книги становятся бестселлерами, которые позже экранизирует медиакомпания Уизерспун Hello Sunshine.

В ноябре украинское издательство Vivat отказалось от перевода и публикации книги Gone Before Goodbye. В колонке Forbes глава издательства Юлия Орлова пояснила, что они купили права на роман Уизерспун еще до того, как узнали детали сюжета.

«Vivat в любом случае не издавал бы книгу, основные события которой разворачиваются в России. Поэтому на украинском языке этого издания не будет. Мы потеряли средства, но это наименьшее в подобной ситуации», — написала Орлова.

Украинское издание United24 Media напомнило, что российские олигархи, в частности Олег Дерипаска и Михаил Фридман, поддерживают войну в Украине. А на Рублевке находятся резиденции Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова и Сергея Лаврова.

Ограда резиденции Путина Ново-Огарёво. Фото: Leonrid / Wikimedia Commons

В феврале 2022 года актриса поддержала Украину и призывала жертвовать деньги беженцам. Однако сейчас ни она, ни Кобен пока что не ответили на критику читателей. Они также не объяснили, почему действие книги разворачивается в России. В одном из интервью Кобен рассказал, что это Уизерспун так придумала: «Давай сначала перенесем героев в Россию, где холодно. А потом — в Дубай, где очень жарко».

По словам Уизерспун, при создании образа главной героини она опиралась на воспоминания из детства: родители Риз — военные хирург и медсестра, а первые пять лет жизни она провела на армейской базе в Германии.

«Отец работал после войны во Вьетнаме, и ему приходилось принимать солдат, возвращавшихся оттуда. Дома он рассказывал нам невероятно яркие, подробные истории — об операциях, лечении травм, о том, что ему доводилось видеть», — рассказала актриса журналистам. Уизерспун также говорила, что работа родителей была «важной помощью человечеству и своей стране».

