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Интернет и мемы

Умный человек в очках скачать обои

Ян Топлес стал мемом. С чего все началось?
6 минут чтения 19:21
Умный человек в очках скачать обои

В интернете завирусился странный мем: фотография популярного научпоп-блогера Яна Топлеса с подписью «Умный человек в очках скачать обои». Этот тренд — воплощение абсурда: фотографию блогера вставляют в рилсы и тиктоки на любую тему и в любом контексте. В чем смысл мема и почему он захватил соцсети — в материале «Холода».

В чем суть мема? 

В конце июня 2025 года в соцсетях появилось множество роликов, в которых в неожиданный момент появляется фотография ютуб-блогера Яна Топлеса. На этом снимке блогер, одетый в белую футболку, джинсовую куртку и очки, просто смотрит в камеру. Этот портрет из его профиля на «Кинопоиске» внезапно завирусился в соцсетях с подписью «Умный человек в очках скачать обои». Теперь, если вбить в поисковик этот запрос, в выдаче в разделе «изображений» действительно окажутся разные вариации именно этого фото. 

Фото: Йоп, Ян Топлес / Telegram

Короткие видеоролики, где изображение внезапно меняется на фото Яна Топлеса, стали трендом в тиктоке и инстаграме. Суть тренда, собственно, этим и исчерпывается. Мем с «умным человеком в очках» вставляют в рилсы и тиктоки на самые разные темы. Никакого смысла в этом нет — кроме того, что сама абсурдность создает комический эффект.

По данным сервиса Google Trends, запросы «умный человек в очках» и «мем с Яном Топлесом» стали сверхпопулярными среди российских пользователей за первую неделю июля.

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Откуда пошел этот мем и почему он так разошелся, установить сложно. Англоязычный ресурс Know Your Meme утверждает, что первым фотографию Яна Топлеса безо всякого контекста в сопровождении драматичной музыки, которую затем стали использовать в подобных роликах, запостил 26 июня тиктокер под ником Генерал Кунилингус.

Мем захватил не только российский сегмент интернета. Англоязычные блогеры тоже заметили этот тренд — и теперь пытаются понять, кто изображен на фото и что этот мем значит. Некоторые из них записывают шуточные разборы.

@toplesofficial

Все обои с умным человеком в очках у меня в тг yantoples_official

♬ оригинальный звук — ТОПЛЕС

Вирусную шутку уже используют в своих соцсетях крупные российские бренды. «Яндекс. Лавка» в X извинилась перед пользователями за то, что в их ассортименте «умных» товаров отсутствует «умный человек в очках». «Яндекс. Станцию» тоже рекламируют с помощью этого мема. А «Бургер Кинг» якобы присылает пользователям своего приложения уведомления с отсылкой к мему.

Производители лимонада Lapochka шутят, что попросили искусственный интеллект придумать умный лимонад — и он создал банку с фотографией Яна Топлеса на этикетке. В аккаунте «Смешариков» в инстаграме появился пост с «умным Лосяшем в очках». «Авиасейлс» в своем тиктоке тоже использовали этот тренд. 

Проснулся мемом

Настоящее имя Яна Топлеса — Ян Лапотков. С 2011 года он сотрудничал с проектом Caramba TV, известным благодаря шоу «+100500» — там Топлес писал сценарии и монтировал ролики. Научно-популярный контент он начал снимать в 2013 году. Позже он был ведущим программы «Орел и решка» и вел шоу о науке на канале «2х2». Сейчас на его ютуб-канал подписаны больше 7,5 миллиона зрителей, а на блог в тиктоке — 2,5 миллиона. 

Фото: ТОПЛЕС / Youtube

Вскоре после того, как соцсети заполонила его фотография, Ян Топлес записал видео об этом. «Что значит быть мемом? Я просыпаюсь, вижу какой-то пост, прохожу, думаю, ну ладно, окей. Потом мне десяток разных друзей скидывают посты, видео», — сказал он. 

Сперва блогер подумал, что его друзей массово взломали, — но вскоре осознал, что и правда стал мемом. «И потом я начинаю смеяться, — сказал он. — Я очень долго смеюсь и думаю, что я, блядь, за рикроллинг вообще с Яном Топлесом. И вчера я до трех часов ночи смеялся», — рассказал блогер. По его словам, он не ожидал, что окажется героем мема — потому что ими обычно становятся обычные люди, а не медийные личности.

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Потом Топлес записал видео по тому же шаблону, по которому сделаны большинство роликов, где внезапно появляется его фотография. В кадре он говорит, что наконец-то понял, в чем заключается смысл этого мема, начинает объяснять — и на полуслове его речь обрывается, потому что на экране появляется его завирусившийся портрет. Этот ролик набрал почти 14 миллионов просмотров в тиктоке.

Более того, команда блогера уже создала мерч по мотивам мема. Футболки с изображением «умного человека в очках» продавали по 2990 рублей. Первый тираж уже распродали, и на «Авито» можно найти объявления о перепродаже за 65 тысяч рублей. На Wildberries — множество неофициальных товаров с портретом Яна Топлеса из мема: от наклеек на банковскую карту до обложек для паспорта.

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Автор:редакция «Холода»
Фото:ТОПЛЕС / Youtube

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