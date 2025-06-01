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Мир

Самая вымирающая страна в мире

Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
13 минут чтения 00:01
Самая вымирающая страна в мире

Южной Корее пророчат будущее «Вымирата» — уровень рождаемости здесь самый низкий в мире. Кто-то не успевает создавать семью из-за изнурительной работы, а кто-то не хочет из-за «традиционных» ценностей и взглядов на роль женщины в обществе. Из-за демографического кризиса в стране вводили даже режим ЧС, а на стимуляцию рождаемости потратили более 200 миллиардов долларов. Во многих аспектах логика местных властей совпадает с российской, но результатов нет ни там, ни там, а последствия для экономики — катастрофические. Вымирание по-корейски — в материале «Холода».

Чтобы население в стране не сокращалось, без учета миграции на одну жительницу страны должно приходиться по 2,1 ребенка — это так называемый уровень воспроизводства населения. Если женщины рожают меньше, а в страну не приезжает достаточно мигрантов, то ее население со временем сокращается

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Сейчас до показателя в 2,1 ребенка не дотягивают больше половины всех стран: даже Китай сталкивается с демографическими проблемами. Но в Южной Корее сложилась наихудшая ситуация в мире: здесь на одну женщину приходится 0,75 ребенка, а в корейской столице, Сеуле, этот показатель еще меньше — 0,58.

Однако столь серьезной ситуация стала только в последние десятилетия. Еще в 1960 году корейские женщины рожали в среднем по шесть детей, в 1970-м — уже чуть больше четырех. В последний раз коэффициент рождаемости достигал уровня в 2,1 в 1983 году.

В 6 раз меньше
единоразовая выплата за рождение ребенка в Южной Корее, чем в России

Сокращение числа молодого населения сильно бьет по корейской экономике — она начинает страдать от дефицита трудоспособного населения и перекоса в пользу людей пенсионного возраста. Проблему усугубляет еще тот факт, что продолжительность жизни в Южной Корее очень высокая и составляет в среднем почти 84 года. 

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При этом на пенсию корейцы выходят достаточно рано: установленный законом пенсионный возраст варьируется от 60 до 65 лет в зависимости от поколения, а некоторые заканчивают работать еще раньше. Совокупность этих факторов приводит к тому, что на каждого работающего корейца приходится все больше пенсионеров, и государству становится все сложнее выплачивать пенсии.

Денежное стимулирование рождаемости

Решить проблему Южная Корея пытается с помощью денег. С 2006 по 2022 год власти потратили на демографические меры более 200 миллиардов долларов. Сейчас за рождение первого ребенка родители получают разовую выплату в два миллиона вон — это около 115 тысяч рублей, что примерно в 6 раз меньше материнского капитала на первого ребенка в России. На второго и следующего ребенка в Корее получают до трех миллионов вон — это примерно 171 тысяча рублей.

Фото: Unsplash

Помимо единоразовых выплат при рождении корейские семьи получают два типа пособий. Первое платится, пока ребенку не исполнится два года: по одному миллиону вон в месяц (57 тысяч рублей) до года, и по полмиллиона (28,5 тысячи) в период от года до двух лет, всего — 18 миллионов вон (чуть больше миллиона рублей). 

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Второе пособие платится до достижения ребенком восьмилетнего возраста и составляет 100 тысяч вон в месяц (около 5,7 тысяч рублей) или 9,6 миллиона вон за восемь лет (около 550 тысяч рублей). Кроме того, некоторые частные компании поощряют сотрудников за пополнение в семье и выплачивают им премии, которые могут достигать десятков тысяч долларов. 

«Если уровень рождаемости в Корее останется низким, стране грозит вымирание», — говорит Ли Джун Гын, глава компании Booyoung Group, которая предлагает своим сотрудникам по 100 миллионов вон (примерно 5,8 миллиона рублей) за рожденного ребенка.

Для сравнения, в России ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается только до полутора лет (кроме некоторых случаев) в размере 40% от средней зарплаты родителя или опекуна. Минимальный размер пособия составляет 10103 рубля 83 копейки, а максимальный (для граждан с работой) — 68995 рублей 48 копеек. За первые полтора года жизни ребенка семья получит от 181 тысяч до 1,2 миллиона рублей, хотя этого с трудом хватит, чтобы покрыть расходы на ребенка.

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В Корее родители ребенка в первый год жизни с учетом двух разных пособий получают по 1,1 миллиона вон в месяц — это 13,2 миллиона вон за 12 месяцев (753 тысячи рублей). В России же за первый год семья получает 121 тысячу рублей. В крайне редких случаях родитель получит за год 827 тысяч рублей — если его среднемесячный заработок был 172 тысячи рублей или выше.

Не только материальное

Демографические вызовы Южной Кореи невозможно решить только деньгами. В какой-то степени эти проблемы возникли из-за частичного сохранения традиционного уклада общества. С одной стороны, страна прошла через резкий экономический рост, следствием чего стало более активное участие женщин в рынке труда. При этом взгляды большинства не изменились — они все еще требуют традиционных ролей, где на женщине лежит воспитание детей и домохозяйство.

В 6,2 раза меньше
ежемесячное пособие на ребенка в России в первый год, чем в Южной Корее

Работающая мать часто воспринимается как плохой родитель, а большинство корейцев — около 65% — считают, что работа женщины лишь мешает воспитанию детей. Это мнение противоречит фактам: в развитых европейских странах, которые являются лидерами по уровню рождаемости (например Франции и Исландии), лишь 25–30% жителей разделяют эти традиционные ценности. 

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В итоге устаревшие нормы жизни в Южной Корее давят на женщин. Рожать детей вне официального брака здесь сложно и грозит множеством трудностей: больницы не предлагают делать ЭКО женщинам без мужа, а одиноких женщин с ребенком до сих пор осуждают в обществе и часто не принимают в собственной семье. В корейском языке даже было специальное обзывательство для детей, рожденных вне брака, — Horojasik («ублюдок» или «сукин сын»). Из-за такого давления вне брака в Южной Корее рождается лишь 4,7% детей — в девять раз меньше, чем в США и Европе.

Фото: Unsplash

Государственные меры стимулирования не работают: современные корейские женщины не стремятся выходить замуж, они видят в браке потерю свободы и отказ от карьеры. За десять лет — с 2013 по 2023 год — число браков в Корее снизилось на 40%. Особенно сильное падение зафиксировали во время пандемии, когда за год (с 2019 года по 2020-й) количество браков уменьшилось на 10,7% (браков с иностранцами стало меньше на 35,1%). Среди тех, кто все же решает жениться, отношение к детям изменилось: если в 1994 году почти все замужние женщины считали рождение детей долгом, то к 2021 году так думали лишь 30% кореянок.

Очень дорогие ребята

Завести ребенка в Южной Корее обходится особенно дорого по сравнению с другими экономически развитыми странами. Речь идет не только о прямых расходах (например, на подгузники и еду), но и о высоких стандартах жизни. Из-за сильной конкуренции за поступление в университет семьи тратят около 12% доходов на частное образование — больше, чем на еду и базовые потребности.

300 миллиардов долларов
в год оцениваются потери Южной Кореи от сверхбыстрого старения

В Корее широко распространено мнение, что поступление в университет гарантирует успех в жизни. Ученые называют это креденциализмом или «синдромом золотого билета». Но вложения в образование не всегда оправданы: среди выпускников 25–29 лет работают лишь 70% мужчин и 77% женщин.

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В 2017 году почти каждый пятый молодой кореец не учился и не работал, попадая в так называемую группу NEET. Почти половина из них получила высшее образование, тогда как в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) этот показатель достигает лишь 18%.

Расходы на жилье — еще одна причина, по которой молодая семья может отказаться заводить ребенка. Это характерно для всех стран ОЭСР: чем больше семья тратит на жилье, тем меньше у нее детей. С 2013 по 2019 год цены на жилье в Южной Корее удвоились, и, как подсчитали демографы, это снизило вероятность заключения брака на 4–5,7%. Сегодня средняя цена за один квадратный метр в Сеуле достигает 9,2 тысячи долларов (732 тысячи рублей), а в других городах страны — около четырех тысяч долларов (318 тысяч рублей).

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При этом главным «добытчиком» в семье все равно остается мужчина, даже если оба партнера работают. В Южной Корее самый большой гендерный разрыв в зарплатах среди развитых стран — женщины получают зарплату на 31,2% меньше мужчин: за полный рабочий женщина зарабатывает около 68,8 цента на каждый доллар, заработанный мужчиной. И это при том, что в Корее обычно работают минимум 52 часа в неделю — это на 12 часов больше, чем в России.

О, дивный старый мир

Для Кореи такая демографическая ситуация — экономическая бомба замедленного действия: уже сейчас на 100 трудоспособных корейцев приходится 28 пенсионеров, а к 2080 году это соотношение вырастет до 155 пенсионеров на 100 работающих молодых. Стремительное старение населения приведет к острой нехватке рабочей силы, а расходы на пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание вырастут вдвое — до 17,4% ВВП (около 300 миллиардов долларов). Это создаст беспрецедентную нагрузку на бюджет и может существенно снизить уровень жизни в стране.

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Молодых людей в Южной Корее будущего будет сильно не хватать. Уже сейчас 20% населения Кореи составляют пенсионеры в возрасте 65 лет и старше, то есть из 51 миллиона корейцев более десяти миллионов — это пожилые люди. Сегодняшняя Южная Корея считается «сверхстареющим» обществом — это вполне официальный термин, которым пользуются ООН и ВОЗ. Если рождаемость так и продолжит сокращаться, то к 2082 году пожилые люди будут составлять 58% населения, то есть абсолютное большинство.

Фото: RyanJLane / Getty Images

Старение населения затронет почти все сферы жизни в Южной Корее — от экономики до национальной безопасности. К примеру, из-за сокращения числа годных к службе молодых людей стране придется проводить реформу армии. Оборона особенно важна из-за постоянной конфронтации с Северной Кореей, которая не перестает угрожать своим соседям ядерным оружием.

Корейские власти поставили себе цель: повысить рождаемость до одного ребенка на женщину к 2030 году. Правда, современные методы корейского руководства вряд ли сработают, считает руководитель программы по материнскому здоровью в Центре Вильсона (США) Сара Барнс. Она уверена: корейцам нужно добиваться равенства между мужчинами и женщинами, а не заваливать молодые семьи деньгами. Корейцы должны находить время на ребенка: это значит, что обоим родителям нужен гибкий график на работе, а мужчины должны быть вовлечены в семейные дела не меньше женщин.

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Можно перенять и опыт Европы: к примеру, поток мигрантов помогает европейским странам смягчить экономические последствия от низкой рождаемости и старения населения. Но в Южной Корее пока что не видят в этом решения: в стране не так открыто относятся к мигрантам и принимают мало беженцев.

Корея — все еще этнически однородная страна, где иностранцы составляют около 5% населения. Часть приезжающих в страну мигрантов — это этнические корейцы, которые родились в России, Казахстане или Узбекистане. Им выдается упрощенный вид на жительство на основе их происхождения.

Южной Корее придется увеличивать число мигрантов в стране

Для резкого повышения рождаемости корейским властям придется увеличить поток мигрантов, что, скорее всего, вызовет в обществе кризис идентичности. Хотя отношение к этому вопросу все же постепенно меняется: в стране три года подряд — с 2022-го по 2024-й — росло число браков корейцев с иностранцами. В 2024 году этот показатель увеличился на 5,3% к предыдущему году. 

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Если у Кореи все же получится увеличить коэффициент рождаемости до 1,1 ребенка на женщину, то вкупе с другими экономическими мерами к 2070 году это может повысить ВВП на 12%. К этому времени число занятых может вырасти до 29 миллионов человек — на 12 миллионов больше, чем в сценарии, где не проводили никаких реформ. Уровень занятости достигнет 75%, что почти на 18 процентных пунктов выше, чем в случае бездействия. Это существенно снизит нагрузку на бюджет: государству потребуется меньше доходов для стабилизации госдолга — почти на 8% ВВП меньше по сравнению с вариантом без реформ.

Для решения этой проблемы в Южной Корее даже создали специальное министерство для борьбы с низкой рождаемостью. Новое ведомство будет подчиняться заместителю премьер-министра и станет главным органом, который будет координировать действия по выходу из демографического кризиса. Оно займется проблемами рождаемости, старения населения, нехватки рабочей силы и иммиграции. Правда, из-за политического кризиса его создание застопорилось

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Автор:Александра Ястребова
Фото:Pexels

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