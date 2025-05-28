Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника

И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции

Актрису придворного театра Елизавету Уранову домогался советник императрицы Александр Безбородко. Екатерина II превратила этот инцидент в спектакль, во время которого актриса со сцены просила спасти ее от преследований. Екатерина Великая использовала собственное произведение в качестве повода для увольнения руководства театра, а намеки, прозвучавшие в опере, дали четко понять Безбородко, что его брак с Урановой неприемлем. К самой актрисе императрица отнеслась тепло: подарила ей бриллианты и позволила выйти замуж за возлюбленного. На приданое от Екатерины II супруги построили Сандуновские бани, а Пушкин описал похожую историю в «Капитанской дочке». Гуманизм во благо монархии — в материале «Холода».

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Екатерина II большую часть своего правления стремилась создать образ прогрессивной и просвещенной правительницы, под конец XVIII века ее репутация сильно пострадала. Императрица, испугавшись в числе прочего начавшейся в 1789 году французской революции, ограничила свободу слова и начала репрессии против «вольнодумцев». В 1790 году императрица отправила в 10-летнюю ссылку автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.

Императрица очень внимательно относилась к искусству, которое помогало в просвещении и «воспитании» подданных. Ей был необходим придворный театр, который стал бы «официальной» сценой, куда можно было приглашать высшую знать, и доносить до них свои взгляды через искусство. Императрица распорядилась построить в Зимнем дворце, официальной резиденции российских монархов, здание театра.

В 1789 году в Санкт-Петербурге завершили строительство Эрмитажного театра. Ведущей актрисой в нем стала 18-летняя Елизавета Федорова, выступавшая под псевдонимом Уранова — это имя ей придумала императрица в честь открытой в то время планеты.

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После первых постановок актрису начал преследовать советник императрицы Александр Безбородко. Он был вдвое старше Урановой и обладал властью: фактически управлял внешней политикой империи. Поэтому руководители театра настойчиво требовали от Урановой «покориться» Безбородко. Однако актриса была влюблена в своего коллегу Силу Сандунова.

Бриллианты Екатерины Великой

Сандунов и Уранова планировали обвенчаться, но в дирекции театра узнали об этом и уволили певца. Тогда Сандунов написал императрице прошение, чтобы устроить прощальный бенефис. Екатерина II узнала о происходящем в театре и разрешила актеру выступить.

Сила Сандунов. Фото: Wikimedia Commons Елизавета Уранова. Художник — Ткаченко Н. А.

В январе 1791 года, накануне своего прощального спектакля, Сандунов попросил драматурга внести в текст его роли несколько новых строчек о злоупотреблении властью. Во время финальной сцены он произнес их, а потом заявил, что уходит из театра — зрители знали о происходящем вокруг Урановой и считали намек. По слухам, после представления Сандунова арестовали.

Узнав о ситуации, Екатерина II написала либретто (текст) комической оперы, где в аллегорической форме пересказывала происходящее. 11 февраля 1791 года во время спектакля «Федул с детьми» Уранова со сцены попросила у Екатерины II помощи и передала ей записку. Императрица согласилась выслушать актрису: та упала перед Екатериной II на колени и рассказала о домогательствах Безбородко.

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После этого директоров театра уволили, а актеры смогли пожениться. Императрица подобрала Урановой свадебное платье, подарила ей бриллианты в качестве приданного и даже сочинила свадебную песню, которую исполняли подруги актрисы.

Историк театра Андрей Сиротинин позже утверждал, что вскоре после свадьбы Уранова исполнила во время спектакля арию со строками:

Перестаньте льститься ложно,

И мыслить так безбожно,

Что деньгами возможно

В любовь к себе склонить.

Зрители стали «коситься» на сидевшего в зале Безбородко. Он, якобы, не только не смутился, но и оставил актрисе прощальный подарок: коробку с бриллиантами. Сандуновы пожертвовали их сиротам, а на деньги от продажи драгоценностей, подаренных императрицей, купили землю под застройку в Москве.

Замысел императрицы

Вероятно, романтическая история Сандуновых сильно приукрашена. Предполагается, что Екатерина II написала «Федула с детьми» специально, чтобы Уранова публично попросила ее помощи.

Эрмитажный театр. Фото: A.Savin / Wikimedia Commons

Историк культуры Андрей Зорин называет сюжет оперы «совершенно бессодержательным» и «нелепым»: пожилой крестьянин Федул, воспитывающий 15 детей, решает жениться на вдове, но дети противятся решению. По мнению Зорина, Федул — это собирательный образ дирекции придворного театра, а его дети — актеры. Соответственно, женитьба на вдове — намек на намерение императрицы взять дела в театре под свой контроль.

Вторая сюжетная линия сосредоточена на судьбе одной из дочерей Федула Дуняше — за ней ухаживает петербургский дворянин. По наставлению отца, она отвергает его. Зорин считает, что здесь императрица пишет про Безбородко и Уранову. Роль Дуняши изначально была отведена Урановой, от лица героини она поет: «Я крестьянкою родилась, / Так нельзя быть госпожой».



Таким образом императрица пыталась указать дворянам на недопустимость заигрываний с низшим сословием: в ее глазах такое поведение вело к развращению общества и возникновению революционных идей.

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Неизвестно, помогло ли это Екатерине II восстановить репутацию после репрессий, но, вероятно, вдохновило Александра Пушкина: в «Капитанской дочке» есть эпизод, напоминающий историю Урановой.

Сандуновские бани

На новой земле Сандуновы решили построить бани. В 1808 году они открыли их: там стояла роскошная мебель, работал услужливый и опытный персонал. Однако спустя примерно 15 лет после свадьбы супруги расстались: Сандунов стал пренебрежительно отзываться о жене и, по утверждению историка Сиротинина, даже избивал ее. Их бани оказались записаны только на Сандунова, поэтому Уранова около трех лет добивалась раздела имущества, и у нее получилось.

Историческое здание Сандуновских бань. Фото: Andres rus / Wikimedia Commons

Бани остались в совместной собственности, но ни один из супругов не взял управление на себя. На другой стороне реки Неглинки стояли бани, принадлежавшие купчихе Авдотье Ламакиной. В 1814 году она арендовала бани Сандуновых и управляла ими, вероятно, до середины XIX века.

Сандуновские бани стали очень популярными, как писал Владимир Гиляровский, «в них так и хлынула Москва». Заведение в разное время посещали Чехов, Пушкин, генерал-губернатор Москвы Долгоруков. По разным свидетельствам здесь также бывали Лев Толстой, Рахманинов, Бунин и Шаляпин. Позже в банях снимали сцены «Броненосца “Потемкина”» и «Брата 2». Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», вопреки распространенному заблуждению, снимали не в Сандуновских банях, а в павильоне «Мосфильма».

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