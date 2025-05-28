EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника

И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
8 минут чтения 00:01 28 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника

Актрису придворного театра Елизавету Уранову домогался советник императрицы Александр Безбородко. Екатерина II превратила этот инцидент в спектакль, во время которого актриса со сцены просила спасти ее от преследований. Екатерина Великая использовала собственное произведение в качестве повода для увольнения руководства театра, а намеки, прозвучавшие в опере, дали четко понять Безбородко, что его брак с Урановой неприемлем. К самой актрисе императрица отнеслась тепло: подарила ей бриллианты и позволила выйти замуж за возлюбленного. На приданое от Екатерины II супруги построили Сандуновские бани, а Пушкин описал похожую историю в «Капитанской дочке». Гуманизм во благо монархии — в материале «Холода».

Екатерина II большую часть своего правления стремилась создать образ прогрессивной и просвещенной правительницы, под конец XVIII века ее репутация сильно пострадала. Императрица, испугавшись в числе прочего начавшейся в 1789 году французской революции, ограничила свободу слова и начала репрессии против «вольнодумцев». В 1790 году императрица отправила в 10-летнюю ссылку автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.

Императрица очень внимательно относилась к искусству, которое помогало в просвещении и «воспитании» подданных. Ей был необходим придворный театр, который стал бы «официальной» сценой, куда можно было приглашать высшую знать, и доносить до них свои взгляды через искусство. Императрица распорядилась построить в Зимнем дворце, официальной резиденции российских монархов, здание театра. 

В 1789 году в Санкт-Петербурге завершили строительство Эрмитажного театра. Ведущей актрисой в нем стала 18-летняя Елизавета Федорова, выступавшая под псевдонимом Уранова — это имя ей придумала императрица в честь открытой в то время планеты.

Я сделала пластику носа и пожалела
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
Общество6 минут чтения

После первых постановок актрису начал преследовать советник императрицы Александр Безбородко. Он был вдвое старше Урановой и обладал властью: фактически управлял внешней политикой империи. Поэтому руководители театра настойчиво требовали от Урановой «покориться» Безбородко. Однако актриса была влюблена в своего коллегу Силу Сандунова.

Бриллианты Екатерины Великой

Сандунов и Уранова планировали обвенчаться, но в дирекции театра узнали об этом и уволили певца. Тогда Сандунов написал императрице прошение, чтобы устроить прощальный бенефис. Екатерина II узнала о происходящем в театре и разрешила актеру выступить.

Сила Сандунов. Фото: Wikimedia Commons
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Елизавета Уранова. Художник — Ткаченко Н. А.

В январе 1791 года, накануне своего прощального спектакля, Сандунов попросил драматурга внести в текст его роли несколько новых строчек о злоупотреблении властью. Во время финальной сцены он произнес их, а потом заявил, что уходит из театра — зрители знали о происходящем вокруг Урановой и считали намек. По слухам, после представления Сандунова арестовали.

Узнав о ситуации, Екатерина II написала либретто (текст) комической оперы, где в аллегорической форме пересказывала происходящее. 11 февраля 1791 года во время спектакля «Федул с детьми» Уранова со сцены попросила у Екатерины II помощи и передала ей записку. Императрица согласилась выслушать актрису: та упала перед Екатериной II на колени и рассказала о домогательствах Безбородко.

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
Интернет и мемы9 минут чтения

После этого директоров театра уволили, а актеры смогли пожениться. Императрица подобрала Урановой свадебное платье, подарила ей бриллианты в качестве приданного и даже сочинила свадебную песню, которую исполняли подруги актрисы.

Историк театра Андрей Сиротинин позже утверждал, что вскоре после свадьбы Уранова исполнила во время спектакля арию со строками:

Перестаньте льститься ложно,
И мыслить так безбожно,
Что деньгами возможно
В любовь к себе склонить.

Зрители стали «коситься» на сидевшего в зале Безбородко. Он, якобы, не только не смутился, но и оставил актрисе прощальный подарок: коробку с бриллиантами. Сандуновы пожертвовали их сиротам, а на деньги от продажи драгоценностей, подаренных императрицей, купили землю под застройку в Москве.

Замысел императрицы

Вероятно, романтическая история Сандуновых сильно приукрашена. Предполагается, что Екатерина II написала «Федула с детьми» специально, чтобы Уранова публично попросила ее помощи.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Эрмитажный театр. Фото: A.Savin / Wikimedia Commons

Историк культуры Андрей Зорин называет сюжет оперы «совершенно бессодержательным» и «нелепым»: пожилой крестьянин Федул, воспитывающий 15 детей, решает жениться на вдове, но дети противятся решению. По мнению Зорина, Федул — это собирательный образ дирекции придворного театра, а его дети — актеры. Соответственно, женитьба на вдове — намек на намерение императрицы взять дела в театре под свой контроль.

Вторая сюжетная линия сосредоточена на судьбе одной из дочерей Федула Дуняше — за ней ухаживает петербургский дворянин. По наставлению отца, она отвергает его. Зорин считает, что здесь императрица пишет про Безбородко и Уранову. Роль Дуняши изначально была отведена Урановой, от лица героини она поет: «Я крестьянкою родилась, / Так нельзя быть госпожой».

Таким образом императрица пыталась указать дворянам на недопустимость заигрываний с низшим сословием: в ее глазах такое поведение вело к развращению общества и возникновению революционных идей.

Два братских народа начали войну после футбольного матча
Два братских народа начали войну после футбольного матча
Политики годами поощряли ненависть вместо решения проблем. Погибли тысячи человек
Мир10 минут чтения

Неизвестно, помогло ли это Екатерине II восстановить репутацию после репрессий, но, вероятно, вдохновило Александра Пушкина: в «Капитанской дочке» есть эпизод, напоминающий историю Урановой. 

Сандуновские бани

На новой земле Сандуновы решили построить бани. В 1808 году они открыли их: там стояла роскошная мебель, работал услужливый и опытный персонал. Однако спустя примерно 15 лет после свадьбы супруги расстались: Сандунов стал пренебрежительно отзываться о жене и, по утверждению историка Сиротинина, даже избивал ее. Их бани оказались записаны только на Сандунова, поэтому Уранова около трех лет добивалась раздела имущества, и у нее получилось.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Историческое здание Сандуновских бань. Фото: Andres rus / Wikimedia Commons

Бани остались в совместной собственности, но ни один из супругов не взял управление на себя. На другой стороне реки Неглинки стояли бани, принадлежавшие купчихе Авдотье Ламакиной. В 1814 году она арендовала бани Сандуновых и управляла ими, вероятно, до середины XIX века. 

Сандуновские бани стали очень популярными, как писал Владимир Гиляровский, «в них так и хлынула Москва». Заведение в разное время посещали Чехов, Пушкин, генерал-губернатор Москвы Долгоруков. По разным свидетельствам здесь также бывали Лев Толстой, Рахманинов, Бунин и Шаляпин. Позже в банях снимали сцены «Броненосца “Потемкина”» и «Брата 2». Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», вопреки распространенному заблуждению, снимали не в Сандуновских банях, а в павильоне «Мосфильма».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:редакция «Холода»
Автор картины на обложкеДмитрий Григорьевич Левицкий

Посмотрите другие материалы

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33 26 мая
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01 26 мая
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования