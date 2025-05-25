Стейк с кровью

Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим

В 1982 году в Эстонии произошло несколько странных убийств. Милиция находила трупы с вырезанными частями тела, однако не смогла связать преступления в общее дело. Поймать убийцу удалось только благодаря его жене. Подробности — в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



В ночь на 6 марта 1982 года 23-летняя Пилле Тоомла, водитель троллейбуса из Таллина, проснулась от хлопка входной двери. Домой вернулся ее муж 25-летний Йоханнес-Андреас Ханни, работавший помощником на кухне в престижном таллинском отеле Palace.

Они поженились всего несколько месяцев назад, но знали друг друга еще подростками — потому что оба выросли в баптистских семьях, Ханни был сыном пастора. Пилле описывала мужа как ласкового и заботливого человека. Правда признавала, что любая мелочь выводила его из себя, и он резко становился холодным и жестоким.

Ханни принес в руках пакет, на котором была реклама продуктового магазина. Как позже вспоминала Пилле, поздоровавшись, муж небрежно бросил его на стол. Внутри был кровавый кусок мяса.

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«Я убил человека, и вот его мясо. Человеческое мясо, которое я давно хотел попробовать», — сказал Ханни. Позже выяснилось: в пакете лежала икроножная мышца мужчины, несколько часов назад вышедшего из бара в Нымме — небольшом районе на юге Таллина.

Ханни начал жарить мясо прямо на глазах у жены. «Запах был ужасный», — вспоминала она. — «Я не могла отмыть сковороду три дня, запах все равно не исчез». Когда муж предложил ей попробовать, Пилле, по ее словам, притворилась спящей. В милицию она не обратилась, потому что «не смогла выдать настолько близкого человека».

Утром 6 марта 1982 года в юго-западном районе Таллина милиционеры нашли тело мужчины. Погибший оказался моряком средних лет по имени Эймар Вибо, который ранее служил на острове Сааремаа. Тело и нога Вибо были изувечены: из бедра вырезали кусок мяса размером с кирпич.

У Вибо украли серебряное кольцо, обувь и кошелек, наручные часы с документами. Тело убитого опознали благодаря его жене. Она вернулась в Таллин с дачи — и в пустой квартире поняла, что муж не был дома несколько дней.

Больше убийств

Через два месяца после убийства моряка милиция Эстонии наткнулась на труп пенсионера из Беларуси — 75-летнего Ивана Сивицкого. Ему проткнули сердце и вырезали половые органы, а также кусок плоти с бедра. Сивицкий тоже стал жертвой Йоханнеса-Андреаса Ханни. В ту ночь Ханни навещал своего друга детства в городе Йыхви в двух часах езды от Таллина. Они засиделись в ресторане, а когда вернулись пьяными — жена друга не пустила их ночевать.

Йоханнес-Андреас Ханни. Фото: Wikimedia Commons

«Тогда я взял нож и пошел бродить по дворам, — позже рассказывал Ханни. — Одна дверь была открыта. Я вошел. Сначала — сауна, рядом — спальня. Кто-то поднялся в кровати. Я спросил: “Сколько вас тут?” Это был старик, он был один. Я подошел и ударил ножом прямо в грудь».

На рассвете Ханни сел на поезд обратно в Таллин с портфелем, в котором находились органы Сивицкого. Несмотря на схожие детали двух преступлений, эстонская милиция тогда не связала убийство в Нымме с преступлением в Йыхви.

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В июле 1982 Ханни совершил третье убийство. Они с женой должны были отправиться на пляж вместе с общей подругой, однако поругались еще во время покупки билетов. Ханни отказался от поездки, и женщины сели на поезд вдвоем.

Гуляя по окраинам Таллина, Ханни встретил 44-летнюю Евгению Кольцову, собиравшую малину. Он напал на нее, изнасиловал и убил, оставив ее тело гнить в лесу. У Кольцовой Ханни украл одежду, 30 копеек и билет на автобус.

Милиции удалось установить личность женщины только по бигуди, которые остались в ее волосах. Эти бигуди были скручены из русскоязычной газеты. На ней сохранилась дата: 27 июля 1982 года и адрес, который почтальон написал от руки: Kuuseheki 28–3.

Молоток в ночи

Всего через месяц Ханни напал на свою жену. Ночью, пока та спала, он набросился на нее с молотком, дважды ударив по голове, но не стал добивать, а перебинтовал ей голову и повез в больницу. В травмпункте Ханни соврал, что на Пилле напал незнакомец в парке Глена на юго-западе Таллина. Пилле не могла ничего сказать, только громко плакала, и врачи заподозрили у нее шок.

Вернувшись домой, Пилле начала собирать улики против мужа. Она спрятала окровавленную наволочку и молоток, которым муж пытался ее убить. Как Пилле писала после, по ночам она прижималась ближе к мужу, чтобы чувствовать каждый шорох и «быть готовой к нападению». Однако по-прежнему не обращалась в милицию.

В сентябре 1982 года Ханни решил сделать жену своей сообщницей. По его задумке, пара должна была сесть в такси и, убив водителя, угнать машину. Предполагалось, что во время поездки Пилле отвлечет водителя, а затем сядет за руль. Ханни не умел водить.

«Он дал мне нож с коротким лезвием, которым я должна была ударить таксиста в грудь спереди, после того как он ударит его сзади в шею — в сонную артерию», — позже вспоминала Пилле.

Водителю Алару Киви они представились как пара, которая едет на день рождения. Ханни сел на заднее сидение. В 23:00 Пилле вышла из машины, якобы чтобы позвать подругу. В тот момент Ханни ударил таксиста ножом в шею, но тот смог вытащить клинок и нащупать кнопку открытия дверей.

«Давай, бей тоже!» — закричал Ханни. Но Пилле застыла и не нанесла удар. В этот момент таксисту удалось сбежать. Пара скрылась с места преступления на «Волге», которую вскоре бросили на у дома №22 на проспекте Каскеде. В ту ночь они забрали из машины 27 рублей и джинсовую куртку таксиста.

Алар Киви смог добежать до ближайшего жилого дома, где попросил о помощи и вызвал милицию.

Оправдания

Только спустя два месяца после нападения в такси, в начале октября 1982 года, Пилле раскаялась. Она пришла на работу к подруге, чтобы напечатать признание. «Сообщаю, что являюсь соучастницей трех убийств и двух покушений на убийство. Признаться меня заставили совесть, угрожающая моей жизни ситуация, гражданский долг и страх», — написала она в письме для уголовного розыска Таллина.

Но письменное признание Пилле так и не отправила. Ее опередил коллега подруги Пилле, который случайно увидел это письмо на рабочем месте. Он и обратился в милицию. 10 октября Ханни арестовали в отеле Palace прямо во время смены.

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Уже в тюрьме Андреас писал письма жене, следователю и местным СМИ. В них он пытался объяснить, что подтолкнуло его к убийству, связывая свою жестокость с насилием и религиозным фанатизмом в семье.

Йоханнес-Андреас Ханни родился весной 1957 года в семье баптистского проповедника Яана Ханни. Он был одним из шестерых детей, старшим из мальчиков. Семья Ханни жила в промышленном городе Кохтла-Ярве, на востоке Эстонии.

«Все решал отец. Порядки в доме были очень строгими. За их нарушение нас [детей], как правило, наказывали телесно», — вспоминал Ханни семейный уклад.

Ярче всего Ханни описывал наказание за слово «черт», которое он случайно произнес во время игры. Родители били его прутьями, пока у них не кончились силы. «До сих пор помню тяжелое дыхание отца, которое едва не душило его самого. Я к тому моменту уже сорвал голос от крика», — вспоминал Ханни. После этого он возненавидел и отца, и религию.

«В камеру смертников меня привела слепая фанатичная вера моего отца, которую он ставил выше всего», — рассказывал Ханни. Он покончил с собой 7 ноября 1982 года, менее чем через месяц после ареста. В предсмертном письме преступник писал: «Люди, бойтесь фанатиков. Именно они — настоящие людоеды. Защищайте детей. Детская душа не сделана из дерева».

В том же письме Ханни обратился к Пилле: «Если тебе дадут похоронить мое тело… очень прошу тебя… Нежно погладь меня по голове один раз! Мне это было нужно при жизни. Даже моя мать об этом не подумала и предпочла своему сыну распятую фигуру…»

«Абсолютное самопожертвование»

Психиатрическая экспертиза, проведенная после смерти Ханни, сочла убийцу и его сообщницу вменяемыми. Психиатр Анти Лийв, который проводил судебную экспертизу супругов, вспоминал, как Пилле, уже находясь под следствием, строила планы на будущее. Женщина была уверена, что окажется на свободе к Рождеству, собиралась взять отпуск и уехать на юг.

Когда разговор заходил о сожалениях из-за смерти невинных людей, Пилле с удивлением спрашивала: «А почему мне должно быть стыдно за свою любовь?».

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28 февраля 1983 года Верховный суд Эстонской ССР приговорил 24-летнюю Пилле к 12 годам лишения свободы. Позже срок смягчили до десяти лет.

«Она [Пилле] была не против, чтобы эту историю когда-нибудь рассказали широкой публике», — вспоминал Анти Лийв. Так и случилось.

В 2008 году Пилле выпустила книгу «Я любила хищника» о жизни с серийным убийцей. В ней женщина рассказала, что защищала мужа «из любви», и не признала свою вину в убийствах. По словам Пилле, в браке с Ханни она чувствовала себя зачарованной.

«Я понимаю любовь как абсолютное самопожертвование, без требований что-то получить взамен. Любовь должна поднимать на пьедестал того, кого ты любишь. Она должна быть терпеливой, смиренной и, самое главное, ты должен всей своей сущностью чувствовать, что готов отказаться от всего ради любимого», — писала Пилле. Помимо отношений с убийцей, она описывала время в колонии и свое жестокое отношение к сокамерникам.

Оказавшись на свободе, Пилле родила ребенка и теперь живет в Финляндии под другой фамилией.

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