«Девушка напилась в хлам, и в этом состоянии чувак <…> начинает с ней заниматься сексом. Это <…> насилие, осознанного согласия тут не происходит», — писал в соцсетях оппозиционный активист Михаил Плетнев. Он публично выступал за права женщин и принцип согласия, поэтому знакомые с ним девушки считали его «безопасным». В 2025 году «Холод» выяснил, что сразу несколько девушек обвиняют Плетнева в сексуализированном насилии. Одна из них не достигла возраста согласия. «Холод» поговорил с ними и с самим Плетневым и рассказывает их истории.

15 апреля 2025 года несколько девушек подключились к видеозвонку в Zoom. Они собрались, чтобы обсудить общего знакомого — политического активиста Михаила Плетнева (запись разговора есть у «Холода»).

«Не знаю, насколько я готова сегодня плакать, но если вы хотите услышать то, что происходило, я готова рассказать», — сказала одна из участниц встречи, 20-летняя Алья Р. (Она попросила «Холод» не называть свою фамилию). «Он убеждал меня, что я единственная [пострадавшая]», — ответила ей другая девушка.

«Холоду» удалось поговорить с четырьмя девушками, которые говорят, что пострадали от действий Михаила Плетнева.

Кто такой Михаил Плетнев

«Он дирижер по образованию, муниципальный депутат по призванию, шитпостер по настроению и массовый дамский угодник по слухам», — так блогер Ксения Фомина описала в своем подкасте Михаила Плетнева — политического активиста и журналиста.

Сам Плетнев рассказывает, что родился в Москве, в «крайне религиозной» многодетной семье. По его словам, у него двое младших братьев и две сестры — все вместе они жили в однокомнатной квартире. «В какой-то момент они выживали только благодаря пожертвованиям из православной церкви, — сказала «Холоду» подруга Плетнева, журналистка Анастасия Гребенщикова. — Он постоянно ходил в воскресную школу и на исповедь».

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Активист говорит, что с детства занимался музыкой. Он поступил в Академию хорового искусства имени В.С. Попова, получил в ней начальное и среднее образование, и там же решил получать высшее на дирижерском факультете, но не доучился. При этом, как рассказывает Плетнев, он оставался в академии, потому что там не нужно было сдавать ЕГЭ. На самом деле его мечты не были связаны с музыкой.

«У меня есть [желание] быть популярным, известным, что-то такое», — говорил активист. Поэтому в подростковом возрасте он начал снимать видеоролики для ютуба: шуточные обзоры скидок в супермаркетах и инструкции, как сэкономить, живя в Москве.

блин, какую же красоту делал в 2017 году. 15 лет мне было тогда pic.twitter.com/LHalLmqQn3 — Mikhail Pletnev (@mpltnv) November 24, 2024

Помимо ютуба, Плетнев интересовался политикой. Он вступил в партию «Яблоко», начал работать в штабе политика Максима Каца и призывать подписчиков стать «активными гражданами». В 17 лет он запустил протестную акцию «Метропикет», в ходе которой жители спальных районов устраивали возле станций метро пикеты в поддержку политзаключенных. Он также выдвигался в муниципальные депутаты Бабушкинского района Москвы, а в 2021 году во время выборов в Госдуму вел предвыборную кампанию кандидатов от «Яблока» в Великом Новгороде. Кроме того, некоторое время сотрудничал на фрилансе с изданием The Insider, где занимался созданием видео для тиктока.

Лежать и плакать

Школьница Екатерина (имя изменено) познакомилась с Плетневым, когда ей было 14 лет. После месяцев активной переписки и обмена откровенными фотографиями они с активистом встретились лично. Ей к тому моменту было 15, ему — 22. На встрече, как говорит девушка, Плетнев ее напоил, после чего она могла только «лежать и плакать», но его это не остановило. Сейчас Екатерина говорит, что подверглась грумингу, за которым последовало изнасилование. В полицию она не обращалась.

Из соображений безопасности несовершеннолетней героини «Холод» не может раскрыть все подробности этой истории. В распоряжении редакции есть переписки Екатерины с Плетневым, где он в частности просит у нее прощения, называет «жертвой» и пишет: «Я думал, ты извращенка в какой-то степени», «Я перед тобой очень виноват и, не зная этого, сломал тебе жизнь», «Мне жаль, что ты со мной обожглась вот так».

Михаил Плетнев в разговоре с «Холодом» подтвердил, что вступил в половой контакт с несовершеннолетней и не достигшей возраста согласия Екатериной, зная, что ей 15 лет. Он заявил, что «переступил черту, которую никогда не считал допустимым переступать», и назвал произошедшее «пиздецом».



Он сказал, что в тот момент считал это сексом по обоюдному согласию, поскольку у них с Екатериной было «обсуждение очень длительное». Также Плетнев утверждает, что у них с девушкой были разговоры о том, нужно ли просить активного согласия перед сексом, и Екатерина якобы говорила, что «это ерунда, и многие девушки хотят секса» — поэтому, по его словам, он «счел для себя допустимым» вступить с ней в интимную связь. Он также говорит, что «довольно часто спрашивал» у девушки: «Как тебе, окей или нет?».



Сейчас, по его словам, он считает произошедшее «грустной и мерзкой историей» и сексуализированным насилием и «надеется, что такого не повторится». На вопрос, считает ли он это изнасилованием, Плетнев отвечает: «Я считаю, потому что она так считает. Я считаю, что тут история неравноправных взаимоотношений и отсутствие [у меня понимания принципа] точного активного согласия, особенно от человека младше и в зависимом положении».



(Ранее в твиттере активист не раз высказывался на тему «культуры согласия», называл ее «охренительной штукой» и писал, что секс без активного согласия — это насилие.)

Домашний ребенок

Инна (имя изменено по ее просьбе) из Москвы рассказывает, что познакомилась с Михаилом Плетневым благодаря его политической активности. В 2020 году он выступал на конференции «Протест как квест». На мероприятие пришли силовики и заблокировали дверь, но Плетнев залез в помещение через окно, чтобы прочитать свою лекцию.

По словам Инны, которой на тот момент было 15 лет, она обратила внимание на эту историю и подписалась на Плетнева в твиттере. В январе 2021 года (ей тогда уже исполнилось 16 лет) она увидела в его профиле публикацию: активист приглашал всех желающих в бар «Антресоль» на свой день рождения 30 января.

Так, друзья, у меня в эту субботу, 30 числа, день рождения



И пора бы наконец многим из нас увидеться вживую, поэтому зову вас всех в субботу в Антресоль!



Думаю, что среди вас есть много людей, с кем мы знакомы, но виделись вживую либо очень давно, либо вообще ни разу в жизни —> pic.twitter.com/FV8fJR4cZy — Mikhail Pletnev (@mpltnv) January 27, 2021

«Я очень домашний ребенок, хотела социализации и училась общаться с людьми», — говорит Инна. Она рассказывает, что в назначенный день пришла на вечеринку, сильно опьянела и впервые поцеловалась с Михаилом Плетневым. После этого он прислал ей сообщение: «Ты клево сосешься, правда:)».

Девушка говорит, что Плетнев ей «очень понравился» и она чувствовала себя польщенной тем, что «парень постарше» (Плетневу тогда было 19 лет) обратил на нее внимание. Поэтому она пригласила его встретиться снова — уже вдвоем. По словам Инны, 31 января они провели вечер в баре «Биртайм» — «сплетничали и целовались», а также договорились о новом свидании через неделю.

В ожидании встречи они переписывались в телеграме. Инна говорит, что они обсуждали сексуальные фантазии.

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4 февраля, как рассказывает Инна, она «надела любимую куртку, обновила в голове список тем для обсуждения» и отправилась на встречу с Плетневым — снова в бар «Биртайм».

По ее словам, во время встречи активист вел себя отстраненно и часто смотрел в телефон. «Я решила, что ему со мной неинтересно, даже спрашивала, уйти ли мне, на что он отрицательно мотал головой, — говорит Инна. — Я решила выпить побольше, чтобы прогнать ощущение дискомфорта».

Она рассказывает, что сильно опьянела — настолько, что «стала терять контроль над собой». После этого Плетнев, по ее словам, схватил ее за руку и потащил в туалет. «Я чувствовала, что как будто не руковожу своим телом, — говорит Инна. — Меня парализовало от страха».

Дальше активист, по ее словам, завел ее в кабинку, начал «расстегивать ширинку», «стаскивать с себя одежду» и «бормотать нелепую похабщину», а затем принудил к оральному сексу. Инна говорит, что у нее не было сил сопротивляться и все закончилось лишь после того, как ее стошнило. Тогда Плетнев, по ее словам, вытер ей рот салфеткой и помог вернуться в зал.

Когда я увидела, как ты в твиттере защищаешь новую этику, то от смеха чуть не умерла

Она рассказывает, что через некоторое время Плетнев проводил ее до метро и попрощался. По словам Инны, у нее были смешанные эмоции. Она была влюблена и «чувствовала себя взрослой», потому что у нее произошло «первое в жизни сексуальное взаимодействие». Но одновременно испытывала «дикий стыд», была «напугана и в шоке» и не знала, как относиться к произошедшему.

Она говорит, что некоторое время продолжала общаться с Плетневым как ни в чем не бывало. Но 9 октября 2021 года, когда они договорились встретиться, отправила ему сообщение (скриншот есть у «Холода»), где написала, что не хочет видеться, и добавила: «У меня имелись к тебе достаточно сильные чувства, а потом ты выебал меня в туалете Биртайма <…> С тех пор у меня есть травма, и когда я увидела, как ты в твиттере защищаешь новую этику, то от смеха чуть не умерла» (Плетнев в соцсетях не раз выступал против сексуализированного насилия и продвигал «принцип согласия».)

Фото: Unsplash

После этого, по ее словам, они с Плетневым еще не раз обсуждали эту историю. У «Холода» есть скриншоты, где он пишет: «Оплатить какую-то часть психотерапии было бы правильно с моей стороны»; «Я оказался актором жуткого пиздеца». На вопрос девушки: «То, что ты сделал со мной, было изнасилованием или нет?» он отвечает: «Да».

Сама Инна говорит, что до сих пор не разобралась, готова ли называть произошедшее сексуализированным насилием. С одной стороны, она считает, что «нужно быть извращенным, чтобы потащить в туалет ради секса бухую малолетку-девственницу» и «не заметить ее испуг». Но также добавляет, что не сопротивлялась, а активисту «самому тогда было только 19 лет». По ее мнению, эти факторы делают ситуацию менее однозначной.

Михаил Плетнев в разговоре с «Холодом» признает: «Безусловно, это было сексуализированное насилие», — и называет случившееся «абсолютно жуткой, печальной историей». Он не отрицает, что был вместе с Инной в туалете бара «Биртайм» и «достал член». Однако уверяет, что на тот момент действия девушки казались ему добровольными и он считал, что она «начала делать минет» по собственному желанию. Он также не отрицает, что во время этого действия ее стошнило, после чего «история закончилась». «В моменте я не считал это изнасилованием, потому что у меня было четкое воспоминание, что она сама взяла меня за руку», — говорит активист.



Он также добавляет, что они с Инной «обсуждали разные сексуальные предпочтения и прочее» до того, как это произошло, поэтому он не думал, что совершает насилие. Однако, по его словам, позже, когда Инна рассказала о своих эмоциях, он «понял, что совершил плохое». Он также добавляет, что после этого случая осознал, что «вести людей в туалет для чего-то — это очень такая себе затея, и так делать точно не надо».

«Я с ним никуда не поеду»

После вторжения России в Украину Михаил Плетнев переехал в Грузию и продолжил заниматься политическим активизмом. В 2022 году он запустил проект «Приемная» — сервис для отправки обращений в региональные органы власти. Также он выступал на митингах и конференциях и активно общался в твиттере.

«Если я узнаю, что хотя бы еще одна девочка от тебя пострадала, — тебе пизда»

В какой-то момент в интернете стали шутить о том, что Плетнев «переебал половину Тбилиси». Сам он отвечал, что в этом городе секс у него был «только с 13 партнерками». По словам его бывшей подруги Анастасии Гребенщиковой, активисту нравилась эта репутация. «Он говорил мне что-то вроде: “Мы живем в таком патриархальном мире, где если мужик любит много женщин, значит, он крутой. Если это делает меня круче, я буду это эксплуатировать”», — так она передает слова Плетнева.

Михаил Плетнев в разговоре с «Холодом» говорит, что не помнит, чтобы он произносил такую фразу. Однако не отрицает, что мог сказать что-то подобное «в пьяном состоянии». При этом он допускает, что мог в тот момент рассуждать об устройстве «патриархального мира» и что его высказывание могло быть воспринято не совсем так, как он имел в виду, а «немножко наоборот».

Параллельно, по рассказам друзей, Плетнев стал часто занимать у них деньги и много пить. Анастасия Гребенщикова рассказывает, что активист постоянно ходил в бары и тратил там крупные суммы, объясняя, что таким образом вкладывается «в свое будущее» — обзаводится полезными знакомствами.

23-летняя фотомодель Ольга (имя изменено по ее просьбе) рассказывает, что познакомилась с Плетневым именно в этот период. После начала полномасштабной войны она переехала из Петербурга в Тбилиси и часто ходила с друзьями в бар «Плохо» — там они и встретились.

Ольга говорит, что Плетнев стал ее хорошим знакомым. Иногда он, по ее словам, позволял себе «странные намеки»: например, «обнимал не по-дружески» и «шутил про свою эрекцию». Но ей казалось, что он просто пьян и неумело флиртует.

20 мая 2023 года они в очередной раз оказались в одной компании в баре «Кошини». Ольга рассказывает, что была сильно пьяна и плохо помнит тот вечер — позже от знакомых она узнала, что целовалась с друзьями на спор, пела песни, а потом стала засыпать прямо за столом.

По словам Ольги, друзья решили вызвать ей такси и попросили Плетнева доехать с ней до дома. «Я буквально плакала и говорила, что я никуда не поеду с Мишей. Я сказала подруге: “Ты что, не видишь, я в говно? А Миша — мужчина, я с ним никуда не поеду”», — вспоминает девушка. По ее утверждению, подруга ответила, что поедет с ней сама, но, как только Ольга заснула, снова попросила Плетнева отнести ее до машины и поехать с ней. (UPD, 29.05.2025, 03:47: Подруга Ольги говорит, что не помнит такой фразы. По ее словам, Ольга была сильно пьяна и отказывалась ехать домой с кем бы то ни было. Кроме того, они не были близко знакомы, и у нее не было достаточно денег на поездку по двум адресам. Она вспоминает, что проводить девушку домой вызвались несколько человек, в том числе Плетнев; он ни у кого не вызывал подозрений. Сам Плетнев также сказал «Холоду», что это он вызвался проводить Ольгу).

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Примерно через полчаса в их дружеский чат в телеграме начали приходить видеокружочки от Плетнева. На них Ольга лежала то в клумбе, то прямо на асфальте у своего дома. В чате начали возмущаться: друзья не понимали, что происходит с Ольгой и зачем Плетнев снимает ее в таком состоянии (у «Холода» есть скриншоты из этого чата, где участники пишут: «лучше удали» и «Надеюсь, с [Олей] все хорошо». Сам Плетнев подтверждает, что присылал такие записи). После этого активист извинился, признался, что не подумал, и удалил ролики.

Ольга говорит, что эти кадры Плетнев снял, когда они приехали к ее дому. Он пытался зайти с ней в подъезд, но она отказывалась называть номер квартиры, просила, чтобы он уехал, и ложилась на землю «в качестве протеста», потому что не хотела оставаться с ним наедине. Активист, по ее словам, отвечал, что сама она не сможет дойти до квартиры, и не уходил.

Фото: Unsplash

Что происходило дальше, она не помнит. По словам Ольги, она проснулась уже на рассвете — от поцелуев Плетнева; при этом у нее был расстегнут и спущен бюстгальтер. Оглядевшись, она поняла, что находится в чужой квартире. «Я сразу отстраняюсь и говорю: “Миша, какого хрена происходит? Где мы?”».

Плетнев объяснил: не сумев узнать ее номер квартиры, он стал ходить от одной двери к другой и вставлять ключ в замочные скважины. Дверь на третьем этаже открылась: он решил, что именно там живет Ольга, и затащил ее внутрь.

«Мало того, что квартира была чужая, она была пустая, она была обесточена, там не было ни света, ни воды, ничего. Еще она была в каком-то цыганско-бордельном стиле: красные стены, какая-то позолота. Там не было личных вещей. Его не смутило вообще ничего», — говорит Ольга.

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Наутро, когда выяснилось, что это чужая квартира, они быстро оделись и вышли. По словам Ольги, она тут же, в подъезде, попыталась поговорить с Плетневым о том, что произошло ночью — и тот якобы сказал, что она «дала добровольное согласие на секс». Но она до сих пор в это не верит. «Миша не в моем вкусе, — говорит она. — Я не занимаюсь пьяным сексом вообще ни с кем, наоборот, я пьяная боюсь посторонних мужчин и пытаюсь с ними не коммуницировать».

Она рассказывает, что они вместе поднялись на десятый этаж — туда, где на самом деле была ее квартира. Но «от стресса» Ольга, по ее словам, сломала ключ, пытаясь открыть дверь (у «Холода» есть видео, где они с Плетневым стоят в подъезде и показывают сломанный ключ). Тогда Плетнев предложил вместе поехать на рынок и сделать дубликат.

«Я вообще не поняла, что произошло, а теперь мы делаем вид, что все в порядке», — так она описывает свои ощущения в той ситуации.

Ольга рассказывает, что они сделали дубликат, вернулись и наконец открыли дверь, после чего Плетнев попросился к ней домой поспать. Она отправила его в спальню, а сама легла в гостиной. По ее словам, она пыталась обдумать события прошлой ночи.

С одной стороны, она была уверена, что не давала согласия на секс и вообще не хотела ехать домой с Плетневым. С другой, была «благодарна» за то, что он «прекратил», когда утром она от него отстранилась; она не понимала, можно ли в таком случае трактовать произошедшее как насилие.

Михаил Плетнев в разговоре с «Холодом» не отрицает, что такая история действительно была. Однако затрудняется ответить, считает ли он произошедшее насилием или попыткой изнасилования. Он характеризует произошедшее как попытку совершить «не полностью добровольный половой акт».



По словам активиста, он отправился домой с девушкой, потому что она была в «достаточно плохом состоянии» и «не было уверенности в том, что она доедет». Он утверждает, что привел ее в квартиру, в которой, как он подумал, она живет. Потом он якобы вышел в подъезд, но вернулся за забытыми вещами. Плетнев говорит, что подошел к девушке, чтобы сказать «пока», и в этот момент они якобы начали «обниматься» и «раздеваться».



При этом в разговоре с «Холодом» он признал, что перед этим Ольга какое-то время «лежала без… Либо спала. Скорее спала». Он не отрицает, что она падала на землю и временами была «в отключке». Однако, по его мнению, в какой-то момент она «пробудилась», и на момент поцелуев он считал ее состояние «достаточно осмысленным».



Он добавляет, что остановился в тот момент, когда Ольга его отстранила, и он не думал, что совершил насилие. Однако теперь, по словам активиста, он считает «спорным моментом», «было там активное согласие или не было», и называет ситуацию «нехорошей».

«Убери свои грязные руки»

Ольга рассказывает, что мысли о случившемся не покидали ее несколько месяцев. «Я больше не была уверена, что могу себя защитить, что мне можно пить и что я вообще адекватная — вспоминает девушка. — Я реально думала, что схожу с ума, и это было жутко».

Она говорит, что продолжила общаться с той же компанией, стараясь держаться от Плетнева подальше. Но в сентябре 2023 года, когда они снова оказались вместе в баре «Кошини», не выдержала и все ему высказала.

Фото: Unsplash

«В какой-то момент Плетнев дотронулся до Ольги, — рассказывает «Холоду» ее друг Самар, который тоже был в баре. — Она повернулась и закричала: “Убери свои грязные руки, ты пытался меня изнасиловать”».

Сама она говорит: «Я просто орала на Мишу, говорила: “Ты вообще понимаешь, что произошло? Ты понимаешь, что я не могла тебе дать согласие? Ты мне когда говорил, что я тебе дала согласие — это когда было? Когда я в клумбу легла или когда отказывалась с тобой ехать?”». По словам Ольги, активист сначала «что-то бормотал», а потом ответил: «Да, я пытался тебя изнасиловать».

Михаил Плетнев в разговоре с «Холодом» не подтверждает, но и не отрицает, что он произнес эту фразу. Он говорит, что не помнит, чтобы он признавался в попытке изнасилования, но допускает, что мог сделать это «в пьяном состоянии». Он также добавляет, что фраза могла звучать и по-другому и что, возможно, «две стороны видят одни и те же фразы немножко по-разному».

Дальше Плетнев, как говорит девушка, извинился перед ней, попросил не рассказывать об этой истории публично и пообещал обратиться к психологу, заверив, что раньше с ним ничего подобного не происходило и впредь не произойдет.

Ольга утверждает, что после этого сказала активисту: «Если я узнаю, что хотя бы еще одна девочка от тебя пострадала, — тебе пизда». А он ответил: «Ты не узнаешь. Я все исправлю».

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«Наверное, он порядочный»

20-летняя Алья Р. говорит, что познакомилась с Плетневым в декабре 2023 года — тогда ей было 18 лет и она только переехала в Грузию. Алья занималась хореографией, участвовала в антивоенных инициативах и общалась с многими активистами-эмигрантами. По ее словам, Плетнев в их кругу считался «медийным» и «известным», хотя сама она не понимала, чем именно он занимается.

Алья рассказывает, что иногда пересекалась с ним на вечеринках, обменивалась сообщениями в общих чатах. В августе они начали общаться ближе: вместе ходили по барам, выпивали. Однажды они занялись сексом «без обязательств» по обоюдному согласию, а после этого долгое время не виделись.

В январе, по словам Альи, она вновь встретилась с Плетневым в гостях у подруги. Они общались и выпивали, а потом она решила поехать домой, потому что поняла, что уже пьяна. Плетнев, по ее словам, вызвался ее проводить и заказал такси.

По дороге они зашли в магазин SPAR и купили еще одну бутылку вина, но уже в такси Алья, по ее словам, спала. Дальше ей запомнилось только то, как они заходят в квартиру и открывают бутылку. Что было потом, она не знает.

Тбилиси. Фото: Unsplash

Соседка Альи Полина (имя изменено по просьбе героини) подтверждает, что в ту ночь Плетнев ночевал в их квартире. «Я мыла посуду, вышла и вижу — сидит Алья и какой-то парень», — вспоминает она. По словам Полины, она попыталась сделать подруге замечание из-за того, что та привела домой постороннего мужчину — но поняла, что разговор придется отложить на утро, потому что Алья была «страшно пьяна и не могла нормально ответить».

Полина вспоминает, что в итоге разрешила Плетневу остаться на ночь — подумала, что «он, наверное, порядочный». Дальше, по словам соседки, Алья продолжила пить вино, опьянела еще сильнее и пошла спать. Полина говорит, что позже, проходя мимо комнаты Альи, увидела, что та уснула, а Плетнев лежит рядом и смотрит в телефон. Дверь была слегка приоткрыта — как говорит Полина, она плохо закрывалась, и чтобы ее захлопнуть, нужно было приложить силу.

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Она рассказывает, что после этого пошла прогуляться перед сном и вернулась через час. Войдя в квартиру, она обнаружила, что дверь в соседнюю комнату плотно закрыта.

Алья рассказывает, что, проснувшись утром, она увидела, что и она, и Плетнев в нижнем белье. Она знала, что активист часто вписывался у знакомых, и подумала, что он просто остался у нее переночевать, поэтому не почувствовала тревоги. Однако спустя неделю, по ее словам, она нашла под кроватью использованный презерватив. Алья говорит, что с той ночи в ее комнате никого не было.

«Я подумала, что это трындец, но никому ничего не сказала, — рассказывает она. — Просто пыталась с этим как-то жить». Однако вскоре, по ее словам, почувствовала, как меняется ее психическое состояние. Алья рассказывает, что ей стало сложно выходить из дома, она постоянно плакала и то спала «по 20 часов в сутки», то вообще не могла уснуть: «Я просто села в лужу и сидела, погружаясь в гуталин собственных мыслей».

Плетнев в разговоре с «Холодом» не отрицает, что у них с Альей был «секс». На вопрос, считает ли он случившееся изнасилованием, он отвечает: «Скорее считаю. Тут начинается спор о терминах. Человек давал какое-то явное несогласие? Не давал. Она как-то сопротивлялась? Нет, не сопротивлялась».



Хотя сама Алья говорит, что она ничего не помнит, а соседка видела ее спящей, Плетнев утверждает: она казалась ему «в сознании», а заниматься сексом с «бездыханным телом» он бы не стал. По словам активиста, он был уверен, что девушка «вполне адекватно мыслит и может отдавать себе отчет в каких-то действиях». Он утверждает, что «все выглядело довольно добровольно».

«Я такой виноватый»

Алья говорит, что долгое время никому не рассказывала о случившемся. Ей казалось: если что-то и произошло, то отчасти в этом была и ее вина — тем более, что она не помнила, чем закончился вечер.

Но 2 апреля она оказалась в баре вместе с журналисткой Анастасией Гребенщиковой — подругой Плетнева. Та рассказала, как однажды ее домогался знакомый, а Плетнев, узнав об этом, поддержал ее и перестал общаться с этим мужчиной. Тогда Алья, по ее словам, «не выдержала» и поделилась с ней своей историей.

Выслушав знакомую, Анастасия сказала, что не сможет продолжать общение с Плетневым, и попросила у Альи разрешения «сказать ему обо всем». Алья ответила, что готова поговорить с ним сама, но только при свидетеле. Тогда Анастасия предложила устроить созвон на троих.

Вскоре, по словам Альи и Анастасии, активист через гугл-календарь пригласил их на созвон под названием «Решение ситуации об изнасиловании». «То есть он решил, что это задачка в гугл-календаре. Для меня это просто поразительный цинизм», — говорит Анастасия. Она прислала редакции скриншот с этим созвоном, запланированным в календаре.

Скриншот предоставлен Альей

7 апреля 2024 года они созвонились. Алья и Анастасия говорят, что Плетнев не отрицал: презерватив принадлежал ему. Однако говорил, что в тот вечер Алья вела себя «адекватно», а после секса шутила и разговаривала с ним, поэтому он считал, что все нормально. Но когда девушки сказали ему, что настолько пьяный человек не может дать согласие на секс, не стал спорить.

После этого активист, по словам девушек, извинился, пообещал исправиться и даже предложил присылать Алье «отчеты» о проделанной работе над собой. «Мы с Алей говорим: “Миш, ты ебанулся? Какие нахуй отчеты? — вспоминает Анастасия. — Аля вообще не хочет видеть тебя в своей жизни! Она не хочет вспоминать об этом! Это будет бесконечное кольцо ретравматизации.” Он все это делает с поинтом “Я такой виноватый, я такой виноватый, вот надо что-то сделать, чтобы я перестал быть таким виноватым, снять с себя вот этот груз ответственности”. Но он сознательно так поступил, и Але теперь с этим жить».

После этого активист согласился помочь Алье с оплатой психотерапии. По ее словам, он в итоге перевел 600 лари — около 17,5 тысяч рублей (у «Холода» есть банковские квитанции).

Чат поддержки

Бывшая подруга Плетнева Анастасия признается, что знала о его неприемлемых действиях еще до того, как Алья рассказала ей свою историю.

По ее словам, 8 марта 2025 года Плетнев прислал ей несколько сообщений в телеграме. В одном он поздравил ее с праздником, а в следующих написал: «Похоже, видимо, полгода назад я совершил изнасилование»; «Я стал чудовищем, которых всегда осуждал и думал, что не буду таким» (скриншоты этих сообщений есть у «Холода»). Потом он попросил у нее прощения.

Скриншот предоставлен Анастасией

Она потребовала объяснений, но активист ответил, что не может рассказывать подробностей и имени пострадавшей. Он сказал лишь, что был сильно пьян и в моменте не понимал, что девушка не хочет заниматься с ним сексом.

Анастасия была возмущена и написала, что его поступку нет оправданий. Плетнев в ответ пообещал, что исправится. По ее словам, с тех пор она стала меньше общаться с активистом, но не спешила окончательно вычеркивать его из жизни, потому что до этого он был ее близким другом. Однако после истории с Альей и созвона с Плетневым, как рассказывает Анастасия, она перестала с ним разговаривать.

Примерно через неделю она заметила, что Плетнев пишет в твиттере странные посты. Сейчас они удалены, но, по словам Анастасии, в них было «самобичевание». Тогда она спросила у общей знакомой, 16-летней школьницы Екатерины, что с ним произошло. Та предположила, что Плетнев пьян, и добавила: «Когда-нибудь я напьюсь и расскажу тебе весь пиздец моей истории с Мишей». Анастасия говорит, что стала расспрашивать знакомую и выяснила, что она — и есть та самая девушка, в изнасиловании которой признался ей Плетнев.

Анастасия познакомила ее с другой пострадавшей — Альей. Они создали общий чат и решили выяснить, есть ли еще девушки, с которыми произошло что-то подобное. Тогда Алья вспомнила, что видела в общем дружеском чате видеосообщения от Плетнева, на которых ее знакомая Ольга лежала на земле, и решила узнать подробности о той ночи. Так в чате появилась третья участница, утверждающая, что она пострадала от действий активиста.

«Он чуть ли не ежедневно говорил, что боится когда-нибудь прочитать о себе тред»

Спустя некоторое время Анастасия опубликовала в закрытом твиттер-аккаунте пост, где намекнула, что знает о некой истории, касающейся Михаила Плетнева. Его увидела Инна: она написала Анастасии личное сообщение и рассказала, что у нее был травмирующий опыт с активистом. Когда все четверо познакомились друг с другом в «чате поддержки» и рассказали свои истории, они поняли, что самой младшей участнице на момент предполагаемых событий было меньше 16 лет. Именно тогда они решили выступить публично.

«Давайте признаем, я мразь»

Все девушки, которые рассказывают, что пострадали от действий Плетнева, говорят, что были в тот момент сильно пьяны. Его бывшая подруга Анастасия считает, что для Плетнева «это типичная хуйня: он пристает только к очень пьяным девушкам». Несколько знакомых активиста добавляют: когда он трезв, ему сложно даже взять кого-то за руку или обнять.

Плетнев в разговоре с «Холодом» сказал, что «абсолютное большинство» его сексуальных контактов происходили «в пьяном виде». Он утверждает, что отчасти это связано с тем, что в подростковом возрасте он мало общался с девушками и ему было «стеснительно знакомиться». Активист признает, что после эмиграции «скатился в алкоголизм». Сейчас, по его словам, он не пьет уже «более полутора месяцев».

22-летняя Анна, живущая в Варшаве, — бывшая девушка Михаила Плетнева. Она рассказывает, что они встречались всего несколько месяцев — в 2020–2021 годах — и что этот роман был для нее тяжелым. Анна вспоминает, что Михаил «настоял» на свободных отношениях, а потом то и дело рассказывал ей, «с кем он переспал и кто как целуется», хотя она просила воздержаться от деталей. Она добавляет, что активист «изматывал» ее «какими-то драмами», а после расставания говорил общим друзьям, что она «психопатка и сталкерша».

Анне запомнилось: Плетнев всегда боялся, что однажды кто-нибудь обвинит его в насилии. «Он чуть ли не ежедневно говорил, что боится когда-нибудь прочитать о себе тред», — вспоминает она. По словам девушки, она не понимала, откуда у него такие мысли, и «каждый раз говорила, что надо просто всегда спрашивать согласия на любое действие».

Бывшая подруга Плетнева Анастасия считает, что в первую очередь активист боялся утратить репутацию: «Для Миши нет ничего страшнее общественного осуждения, для него сесть в тюрьму не так страшно».

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Нередко на жертв насилия очень давят авторитетом, а для них самих люди, которые совершают насилие, имеют важное влияние на жизнь и отказать как-то «неправильно», что ли



Подкаст «ученицы» тоже советую — Mikhail Pletnev (@mpltnv) July 13, 2024

В твиттере активист не раз защищал пострадавших от насилия, хвалил подкаст «Ученицы» о домогательствах учителей к школьницам и писал, что секс без информированного согласия — это насилие. По словам девушек, с которыми общался «Холод», во многом именно поэтому они изначально считали Плетнева «безопасным» человеком. Ольга и Алья также добавили, что у активиста «много подруг-феминисток» — поэтому им казалось, что он не способен на насилие.

Ольга утверждает: когда она напрямую обвинила активиста в насилии, он так раскаивался, что она поверила — он всего лишь один раз оступился. Похожую историю рассказывает и Алья. Обе они говорят, что долго ни о чем не рассказывали, потому что не хотели уничтожать репутацию человека из-за одной ошибки.

В разговоре с «Холодом» на прямой вопрос о том, как он относится ко всем четырем историям, Плетнев ответил: «Я считаю, это сексуализированное насилие, безусловно». Он добавил: «Я реально не думал, что окажусь таким злом, которое всегда осуждал». Активист утверждает, что 14 мая он хотел покончить с собой, но передумал и теперь находится в психиатрической больнице.



«Да, давайте признаем, я мразь, я человек, который объективизировал женщин», — сказал он. Несколько раз Плетнев подчеркнул, что во время каждого из этих событий был уверен, что девушки занимаются с ним «сексом» добровольно, однако добавил, что это не имеет значения, поскольку «то, что пережили пострадавшие, абсолютно валидно».



Он также добавил, что с марта ходит на «терапию для авторов насилия». Он сказал, что работает по НОКСА-модели — это методика работы с людьми, склонными к насилию. По словам Плетнева, он работает над тем, чтобы «детализированно понять» причины своего поведения и в будущем «изменить какое-то свое мышление, а где-то поставить себе какие-то рамки».



Он утверждает, что в ходе терапии успел понять, что он «более меркантильный и эгоистичный человек», чем ему казалось, и многие его «общественные действия» вызваны желанием «удовлетворить свое эго».

Бывшая подруга активиста Анастасия Гребенщикова говорит, что у нее нет сомнений в том, что девушки говорят правду. По ее словам, теперь ее беспокоит только то, сколько еще было подобных случаев, о которых ей не известно. «Люди не подозревают, что они вписывают у себя дома не просто дурачка Мишу Плетнева, который за все хорошее против всего плохого, иногда бухает и творит хрень», — говорит Анастасия. В разговоре с «Холодом» она прямо называет своего бывшего друга насильником.

Она рассказывает, что раньше вообще не дружила с мужчинами — и только Плетнева решилась впустить «в круг общения». «Я думала, что я его знаю, — говорит Анастасия. — Что он мой друг, что все, что он мне говорит, — правда. Но в какой-то момент я сделала вывод, что, наверное, Миши Плетнева не существует, его нет. Это просто набор масок, которые он использует с разными людьми».

Вам есть что рассказать? Напишите нам: [email protected].

Если вы столкнулись с насилием, вот несколько организаций, куда можно обратиться за помощью:



«Тебе поверят» — оказывает бесплатную психологическую и юридическую помощь детям и подросткам, пережившим сексуализированное насилие, а также взрослым, пережившим его в детстве. Связь по почте [email protected]

«Сёстры» — объединение юристов и психологов, помогающих пережившим сексуализированное насилие. Обратиться в центр можно, позвонив на телефон доверия: +7 (499) 901-02-01.

«Лабиринт» — помогает женщинам, столкнувшимся с насилием в чужой стране. На сайте можно найти инструкции для пострадавших и обратиться за юридической и психологической помощью.

«Насилию.нет» — помогает пострадавшим от домашнего и сексуализированного насилия, оказывает юридическую и психологическую поддержку. Возможно экстренное размещение пострадавшей в безопасном месте. У центра есть приложение с SOS-кнопкой — в случае опасности она отправляет сигнал людям, готовым прийти на помощь.

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