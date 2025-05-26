Экономист подсчитала траты на ребенка в России

Экономист назвала сумму, которая необходима, чтобы воспитать ребенка в России. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина рассказала «Газете.Ru», что это обойдется в миллионы рублей.

По ее оценке, в первые три года жизни ребенка на питание, одежду, игрушки и медицинские услуги потребуется от 200 до 400 тысяч рублей. Расходы на дошкольное образование, дополнительное развитие и одежду, по ее словам, могут составить еще около 300 или 500 тысяч рублей.

Содержание школьника от шести до 17 лет обойдется родителям в 800 тысяч — 1,2 миллиона рублей, а высшее образование, по оценке эксперта, стоит порядка 400 тысяч — 1,5 миллиона рублей. По мнению Байгузиной, чтобы поднять ребенка на ноги российской семье необходимо от 1,2 миллиона до 3,6 миллиона рублей.

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В то же время рождаемость в России падает. Так, согласно данным Росстата, в 2024 году году в стране родились 1,2 миллиона детей, что на 3,4% меньше, чем в годом ранее. В абсолютных цифрах этот показатель был меньше только в 1999 году. На этом фоне производители игрушек нескольких брендов, а также детской одежды Orby оказались на грани банкротства.

При этом расходы россиян на детские товары не снижаются. Согласно «Чек Индексу», в январе-марте этого года средний чек при покупке детских товаров в офлайне составил 3,5 тысячи рублей, в онлайне — пять тысяч рублей. Год к году эти значения выросли на 11% и 5% соответственно.