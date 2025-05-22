Меня достала Италия

Я переехала по любви и думала, что это сказочная страна, но мои фантазии не сбылись

Виктория Панченко из Барнаула познакомилась в тиндере с итальянцем и в декабре 2023 года переехала к нему в город Латина в 30 минутах езды от Рима. До этого она ни разу не была в Европе и представляла себе жизнь в новой стране как сказку. Но, оказавшись без друзей, работы и документов, она поняла, что, переехав, совершила необдуманный поступок. Ее бесили повадки итальянцев, отсутствие общественного транспорта и местная бюрократия. Панченко рассказала «Холоду», как она переехала к итальянцу, почему считает людей в Италии навязчивыми и какие ошибки совершила в эмиграции.

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Я родилась в Барнауле и никогда не хотела переезжать за границу. В конце 2022 года решила полгода пожить в Сочи, чтобы немного отдохнуть от сибирского климата и развеяться. Тогда я сидела в тиндере и познакомилась там с итальянцем — у нас закрутился роман.

Пьеро жил в Италии, но до нашего знакомства он какое-то время работал в России и выучил русский язык. В тиндере он целенаправленно искал себе русскую жену. Впервые я встретилась с ним в Узбекистане, там мы классно провели время, а потом я вернулась в Сочи, а он — в Италию. Мы сразу начали планировать следующую поездку.

К 24 годам я ни разу не бывала в Европе и почти не путешествовала, а Пьеро, наоборот, никогда не сидел на одном месте, ездил по всему миру по работе, успел пожить в Австралии и Таиланде. За следующие полгода мы вместе съездили в Сербию, Черногорию и Турцию — везде жили примерно по месяцу.

Вскоре мы поняли, что нужно выбирать, где нам осесть. Ему было бы сложно в России, потому что после начала войны стало невозможно переводить деньги из Европы. И поэтому мы решили, что я перееду к нему. В декабре 2023 года я получила визу на три месяца и впервые полетела в Италию.

Меня напрягала излишняя доброжелательность

Я представляла Италию как сказочную страну и думала, что каждый день буду ходить на выставки и в музеи. Пьеро жил в прибрежном городе Латина в 30 минутах от Рима. Сначала я была в восторге от еды и моря, от улыбающихся и добрых людей. Мы гуляли по старым деревушкам, я познакомилась с его семьей, которая сразу приняла меня как родную. Я была очень влюблена и не обращала внимания ни на что другое.

Фото: предоставлено Викторией

Почти сразу после моего приезда мы подали заявление в ЗАГС. Местные законы такие: наше заявление должно было месяц висеть на доске объявлений и на сайте, чтобы желающие могли за это время написать, почему этот брак не может состояться. Например, если мужчина не платит алименты на пятерых детей, можно это рассказать, и невеста будет в курсе. Но нам ничего не написали — в феврале 2024 года мы расписались, но свадьбу решили справить позже, потому что тогда торопились оформить мои документы.

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Сразу после росписи я подала заявление на ВНЖ, и на время ожидания мне выдали ricevuta — документ, по которому можно жить в стране легально. Но без ВНЖ мне нельзя было выезжать из Италии, а в это время в Барнауле болели мои дедушка и бабушка, и я мучилась, что не могу к ним поехать. Тогда же я стала чувствовать себя очень одиноко: русскоязычные девушки, с которыми я познакомилась в Латине, постоянно были заняты, а с итальянцами общение у меня не ладилось.

Латина. Фото: Unsplash

Латина — маленький город, в который принято уезжать на пенсию, поэтому все бары забиты пожилыми людьми. На английском здесь почти не говорят, но местных жителей не останавливало, что я не знаю итальянский — они все время болтали со мной и не замолкали даже если я отвечала лишь «si-si» все время.

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Меня напрягала излишняя доброжелательность людей. Например, кассир может назвать тебя «дорогая», а я обращаюсь так разве что к близким подругам. Местами это казалось поверхностным: много приятных слов, но за ними не чувствуется настоящего интереса. Когда выбирала платье на свадьбу, я позвала жену брата Пьеро: мне хотелось объективного мнения, но она на каждое говорила: «Идеально! Тебе очень идет!»

На нашей свадьбе было 20 гостей, все со стороны Пьеро. Никто из моих близких не смог прилететь, поэтому мне было скучно. Все спокойно сидели, пили вино, общались на какие-то отстраненные темы, а мне хотелось напиться и танцевать под какого-нибудь Меладзе.

Ездила по делам, как почтальон Печкин

Мне стало очень скучно — в тот период я не работала и искала себя. В Барнауле я была инженером по снабжению в строительной сфере, потом отучилась на турагента в Сочи и стала работать по новой специальности. Но в Италии без языка я не могла устроиться на работу. В итоге я пошла на курсы по системному анализу, надеясь, что у меня все срастется в IT.

Фото: предоставлено Викторией

В Латине почти нет общественного транспорта, поэтому, чтобы доехать до Рима, мне нужно было ждать, когда муж сможет отвезти меня до железнодорожной станции. Потом он подарил мне велосипед, и я стала ездить по городу, как почтальон Печкин. Такси здесь почти нет, как и доставок и других привычных вещей. Из-за проблем с транспортом я так и не добралась до музеев и не увидела Да Винчи.

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Мой ВНЖ делали четыре месяца, хотя мне говорили, что через месяц после подачи все будет готово. Итальянская бюрократия оказалась ужасной: все инстанции не связаны друг с другом, поэтому тебе постоянно нужно ходить из одного места в другое, как курьеру. Записаться на прием можно только за несколько месяцев: очень много мигрантов, а сотрудники миграционной службы, как и все здесь, не привыкли спешить и утруждать себя работой.

В декабре 2024 года я не выдержала и поехала в Россию, чтобы увидеться с бабушкой и дедушкой — дольше ждать я не могла. Мне пришлось снова делать визу, чтобы вернуться в Италию. Тогда муж позвонил знакомой своей сестры, которая работала в миграционной службе, и выяснилось, что мои документы давно готовы, просто они не прислали мне письмо.

Муж посмотрел интервью Павла Дурова и загорелся

В начале 2025 года мы уже начали обсуждать с мужем, что пора уезжать из Италии. Мы хотели более активной социальной жизни, но для этого нужно было перебраться в Рим. Однако Рим — туристический город, поэтому там слишком дорого снимать квартиру, а на улицах тебя могут в любой момент ограбить. Мой муж постоянно просит меня вытащить телефон из заднего кармана и держать сумку ближе к себе, когда мы там.

Кроме того, на Италию повлияли санкции: цены на отопление и бензин сильно выросли. Зимой мы платим до 400 евро за коммунальные платежи в 60-метровой квартире. На бензин у мужа в месяц уходит примерно столько же.

Мой муж работает бизнес-консультантом и может работать из любой точки мира, поэтому мы решили уехать из Италии. В тот момент он посмотрел интервью Павла Дурова, который говорил, что нужно жить свободно, не привязываясь к недвижимости, и зарабатывать на инвестициях. Он загорелся этой идеей, но в Италии большой налог на инвестиции — 26%. Тогда он выяснил, что можно открыть беспроцентный инвестиционный счет в Сингапуре, если ты проживаешь в Таиланде. Так мы и решили переехать в Бангкок.

Фото: предоставлено Викторией

Сейчас мой муж продает квартиру, и осенью мы улетим в Таиланд. Я еще не была в Бангкоке, но мы ездили в Сингапур, и муж сказал, что там примерно так же, разве что меньше красоты. В Сингапуре мне очень понравилось.

Пьеро сможет почти не работать, при этом мы повысим уровень жизни: сможем снимать квартиру в доме с бассейном и спортивным залом. Я надеюсь, что мы познакомимся с местными русскоязычными ребятами, пойдем с мужем на танцы, я смогу ездить в метро, куда захочу.

Когда мне стало тяжело после переезда в Италию, я обратилась к психологу. Сейчас мы обсуждаем мои страхи новой эмиграции, я боюсь, что мне может не понравиться и в Таиланде. Но психолог говорит, что мне уже не будет так сложно, потому что в этот раз я уже понимаю, что меня может ждать.

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Моя ошибка в том, что я не подготовилась к эмиграции в Италию: не прочитала про особенности страны, про бюрократию и другие проблемы. Я сидела в «Дуолинго», выучила базовые фразы, но не могла говорить. Когда я выучила язык лучше и стала все понимать, то все равно не могла поддержать разговор.

Мы всегда можем переехать в новую страну или вернуться в Италию. Я планирую продлить свой ВНЖ и приезжать туда каждые полгода, чтобы не прерывать свой срок проживания в стране и получить паспорт. Я уже скоро смогу на него подать, но для этого нужно сдать экзамен по итальянскому языку на уровень B1. После того как я закончу свой курс по IT, я уже в Таиланде сяду основательно учить итальянский.

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