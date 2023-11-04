Китай проваливается в демографическую яму

В Китае демографический кризис: нация стареет рекордными темпами, а новые поколения не готовы рожать как раньше — им не хватает доходов для организации семьи. Решить проблему китайские власти хотят с помощью традиционных ценностей, «вернув женщину на кухню». Лидер КНР Си Цзиньпин возлагает амбициозную задачу — построить социализм — на женщин, для чего нужно рожать больше детей. Знакомая россиянам риторика активно продвигается китайскими властями, которые усилили борьбу с феминизмом и пропаганду «традиционной семьи». Однако эксперты предупреждают, что рождаемость подобными средствами поднять не выйдет, да и сами китайцы на эти идеи реагируют вяло. Тикающие часики — в материале «Холода».

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Глава Китая Си Цзиньпин посетил Всекитайский съезд женщин, который проходит раз в пять лет. Визит китайского лидера активно освещался местной прессой: материалы сопровождали фотографией Си Цзиньпина, которому стоя аплодируют женщины. Помимо Си, на мероприятие приехали как минимум пять высших партийных лидеров. Все — мужчины; в 2022 году впервые с 1997 года ни одна женщина не попала в Политбюро. В Постоянный комитет (высший руководящий орган Политбюро из 5–10 человек) женщины не попадали никогда в принципе.

На встрече с представителями Всекитайской федерации женщин уже после завершения съезда Си Цзиньпин порассуждал о роли женщины в современном обществе. По мнению китайского лидера, в первую очередь женщина должна помогать строить «социализм с китайской спецификой», для чего нужно озаботиться созданием семьи.

«Мы должны активно способствовать формированию нового типа культуры брака и деторождения», — заключил Си в своей речи на съезде. Эта риторика схожа с выступлением китайского лидера в 2021 году: тогда он признал важность гендерного равенства, но также подчеркивал, что китайские женщины должны быть «хорошими женами и хорошими матерями».

Социализм с женским лицом

Радикальнее оказались ближайшие соратники Си Цзиньпина. Также выступавший на женском съезде первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал китаянок полностью отдаваться государству и идеям социализма, неуклонно следуя линии партии. При этом важной частью строительства китайского социализма является именно рождение детей.

В своей речи, изобилующей дифирамбами в адрес китайского лидера, Сюэсян заявил, что китайские женщины «глубоко изучали и реализовывали важные положения Генерального секретаря Си Цзиньпина о женщинах», а женские федерации в стране «руководствовались идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи». Также Сюэсян использовал приписываемую Мао Цзэдуну цитату о том, что «женщины держат половину неба» — это выражение означает, что женщины способны делать все то, что делают мужчины.

«Необходимо воспитывать чувства семьи и страны, формировать правильные взгляды на брак, любовь, деторождение и семью, поощрять членов семьи быть хорошими гражданами общества, хорошими работниками, хорошими членами семьи, помогать детям застегивать первую пуговицу и привносить в жизнь патриотизм. Новая идея главенства семьи, любви друг к другу и творения добра вдохновила тысячи семей», — заявил Сюэсян.

Упоминая почти в каждом предложении Си Цзиньпина, Сюэсян не забыл похвалить китайских женщин за их успехи в предпринимательстве, политике и науке. Чтобы продолжить всестороннее развитие китаянок, Сюэсян предложил поддержать государственные инициативы «Счастье и здоровье каждой семьи», «Самая красивая семья» и «Здоровая китайская мать». Одновременно он сказал, что Китай идет к гендерному равенству, а власти и общественные организации очень обеспокоены защитой прав женщин.

Эксперты видят в новой риторике властей попытку решить сразу две проблемы: рождаемости и ухода за стареющим населением. «Женщины всегда так или иначе воспринимались за инструмент государства. Но теперь следует думать о политической экономии Китая. Партии выгодно уделять особое внимание возвращению женщин домой, где они могут заботиться о детях и престарелых», — прокомментировала Минлу Чен, старший лектор Сиднейского университета.

Нет денег — нет детей

В глобальном рейтинге гендерного равенства Китай занимает только 107 строчку из 146 — чуть выше Таджикистана и Буркина-Фасо. Хотя в 2012 году, когда Си только пришел к власти, Китай занимал 69 позицию в рейтинге из 135 стран. Резкое падение в рейтинге обусловлено, например, репрезентацией женщин в политике: они занимают менее 4,2% постов в министерствах Китая. Помимо этого, власти гасят женский протест, а наиболее ярых активистов отправляют за решетку.

Китайским властям идеи феминизма неудобны, так как страна переживает крупнейший за последние 60 лет демографический кризис: в 2022 году зафиксировано, что смертность превысила рождаемость. В последний раз такая ситуация наблюдалась во времена правления Мао Цзэдуна. В конце 1950-х годов он проводил политику Большого скачка, которая привела к гибели почти 30 миллионов человек. Сейчас население Китая составляет порядка 1,4 миллиарда человек. Согласно прогнозам, к 2035 году треть населения будет старше 60 лет, а к 2050 году население Китая сократится почти на 120 миллионов человек.

«В долгосрочной перспективе мы увидим Китай, которого мир никогда не видел. Это больше не будет молодой, энергичный, растущий народ. Оценивая население, мы будем говорить о его сокращении и старении», — заявил эксперт по демографии Китая, профессор социологии Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фэн.

Китайское правительство старается улучшить ситуацию с рождаемостью, но введенные меры не дают нужного результата. В 2021 году правительство разрешило китайцам заводить трех детей (до 2015 года в стране 36 лет действовал закон «Одна семья — один ребенок»). В некоторых регионах Китая пошли дальше: например, в провинции Сычуань любые запреты на рождение детей сняли в принципе. Теперь там можно заводить столько детей, сколько хочется.

В этой же провинции впервые стали юридически признавать детей матерей-одиночек (в некоторых частях Китая их даже штрафовали). Реформы коснулись и прерывания беременности: правительство препятствует абортам, которые не являются «необходимыми с медицинской точки зрения».

Прошлогодний опрос показал, что две трети молодых китайцев от 18 до 25 лет не планируют заводить детей. Китаянки стараются откладывать рождение детей из-за финансовых расходов на уход за ребенком.

«Фундаментальная проблема не в том, что люди не могут иметь детей, а в том, что они не могут себе этого позволить», — говорит 26-летняя медсестра Лу И.

Она утверждает, что ее зарплату, составляющую чуть больше тысячи долларов, надо увеличить вдвое, чтобы завести ребенка. 28-летняя Грейс Ванг признается, что ее доходов хватает только на то, чтобы прокормить себя.

Коронавирус также повлиял на нежелание молодых китайцев заводить семью. Из-за тотального контроля китайских властей в период пандемии люди почувствовали, что не могут распоряжаться своей личной жизнью. «Китайская политика нулевой толерантности к COVID привела к нулевой экономике, нулевым бракам, нулевой рождаемости», — считает китайский демограф И Фусянь.

Иллюстрацией к этому может служить резонансный случай, когда домой к жителю Шанхая пришли полицейские и обвинили его в несоблюдении правил изоляции. Они пообещали, что наказание за неповиновение отразится на трех следующих поколениях нарушителя. «Мы последнее поколение, спасибо!» — ответил шанхаец и стал местным мемом.

«Я определенно не хочу, чтобы моим детям пришлось чувствовать неопределенность жизни в стране, где правительство может просто прийти к вашей двери и сделать все, что оно хочет», — говорит 30-летняя жительница Китая Клэр Цзян.

Методички на экспорт

В России та же демографическая проблема, что и в Китае. По данным Росстата, в 2022 году в России родились 1 304 087 человек — на 6,7% меньше, чем в 2021-м. При этом умерли в прошлом году 1 898 644 россиянина. Росстат допускает, что к 2030 году население России может сократиться на три миллиона человек. Проблемы с рождаемостью в стране признал и Владимир Путин: по его мнению, Россия столкнулась с «последствиями демографических провалов прошлых десятилетий».

Фото: AP / Scanpix

Возможным вдохновителем китайских властей по женскому вопросу могла стать Россия. Депутаты Госдумы тоже винят феминизм и чайлдфри в демографическом провале. В 2022 году в Совете Федерации предложили запретить писать в интернете про радикальный феминизм, чайлдфри и гомосексуальные отношения, и последнюю инициативу в итоге приняли в конце 2022 года. В 2021 году с похожей инициативой выступали в Госдуме.

«Считаю такую пропаганду, основанную на понятиях лжесвободы, очередным инструментом Запада, направленным на депопуляцию и деморализацию российской молодежи. Сегодня движение чайлдфри — это попытка внушить нашим детям ложные идеалы, которые в итоге станут одним из инструментов снижения рождаемости», — говорила сенатор Маргарита Павлова.

Еще одна мишень российских властей — аборты. Глава Минздрава Михаил Мурашко признавался, что снижение количества абортов — это ключевая задача для ведомства. До конца года в стране хотят ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Запретить на законодательном уровне аборты пока что не берутся, но региональные власти уже прощупывают почву. Например, в Мордовии, Тверской и Тамбовской областях ввели штрафы за «склонение женщин к абортам». С инициативами выступили и в Госдуме: депутат Вероника Власова предложила разрешать женщинам делать аборты только при согласии законного супруга.

Однако, что бы депутаты ни предлагали, россиянки все равно не стремятся рожать. Судя по данным государственных социологов, почти 40% женщин отказываются заводить детей из-за отсутствия денег и жилья. Помимо этого, 38% россиянок не устраивает политическая ситуация и нестабильность в стране.

Китай и Россия пытаются наладить рождаемость в стране путем запретов «западных веяний» и возврата к «традиционной семье». Тем временем специалисты, занимающиеся планированием семьи, считают, что на рождаемость в первую очередь влияет падение уровня жизни: повышение инфляции, отсутствие работы и достойных жилищных условий. Инициатива, которая «нравится» как китайским, так и российским политикам — запрет на аборты, — не приведет к повышению рождаемости. Наоборот, женщины, лишившись легальных методов, будут прибегать к криминальным абортам, «медицинскому туризму» или вообще станут отказываться от уже рожденных детей.