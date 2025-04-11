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Общество

Рождаемость в России упала до антирекорда за 200 лет

2 минуты чтения 15:00

Показатели рождаемости в России за первые три месяца 2025 года оказались худшими с рубежа XVIII-XIX веков, сообщает медиа «Агентство» со ссылкой на подсчеты демографа Алексея Ракши.

Худшие показатели более чем за 200 лет зафиксированы и по отдельным месяцам текущего года, в марте число рожденных по сравнению с этим же месяцем 2024 года сократилось на 3-4 процента, в феврале — на 6-7 процентов. Ракша считает, что действия российских властей по стимулированию повышения рождаемости почти не дают эффекта.

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Исследователь считает основной причиной падения рождаемости «эхо демографической ямы 90-х», он также рассказал, что в стране сократилось число женщин детородного возраста от 20 до 40 лет. При этом рождаемость в пересчете на одну женщину в первом квартале текущего года практически не изменилась — ее показатель составил 1,431 против предыдущего значения в 1,432.

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Однако рождаемость в России все еще лучше, чем в соседних странах. «Агентство» включило список для сравнения не только страны постсоветского пространства, но и Финляндию, Польшу, Словакию, Чехию, Германию, Францию, Венгрию, Румынию, Грецию, Турцию, Монголию и Японию. В перспективе сохранение текущей ситуации грозит ограничением роста российской экономики и новым повышением пенсионного возраста, считает Ракша.

Российские власти пытаются повысить рождаемость с помощью затруднения доступа к процедуре аборта и пропаганды отказа от нее, а также введения дополнительных выплат для беременных, в том числе и для школьниц.

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