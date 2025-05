Кремль национализирует «Танчики»

До войны в Украине World of Tanks (WoT) была самой популярной игровой франшизой в России. После начала «СВО» компания-разработчик игры разделилась на две части: теперь за игру на территории России и Беларуси отвечает компания «Леста», а студия Wargaming развивает продукты для остального мира на Кипре. В 2023 году Wargaming перевела миллион долларов на помощь Украине, и из-за этого владельцу «Лесты», который остался в России, грозят уголовные статьи о «госизмене» и «экстремизме». Если его признают виновным, то легендарная игра «Мир танков» может и вовсе исчезнуть. Критическое повреждение российского геймдева — в материале «Холода».

World of Tanks — или просто «танчики» — выпускает студия Wargaming (WG), которая специализируется на жанре военных игр. WG также разработала World of Warships, World of Warplanes и Steel Hunters. Изначально это был проект беларусского предпринимателя Виктора Кислого, а крупнейший центр разработки игр находился в Минске. Сейчас компания базируется на Кипре и имеет студии в Киеве, Вильнюсе, Чикаго, Хельсинки, Праге и других городах по всему миру.

Более 1 миллиона человек играют в «Мир танков» каждый день

Конфликт вокруг World of Tanks начался еще в 2022 году, когда Wargaming решила закрыть свой бизнес в России и Беларуси. Как вспоминал бывший генеральный продюсер WoT Сергей Буркатовский, высшее руководство WG еще в первые дни войны в Украине понимало, что им нужно продавать бизнес: Виктор Кислый был уверен, что Россию ждет экономический крах, а сотрудничество с «зоной RuBy» (РФ и Беларусь) принесет лишь репутационные потери, но никак не доходы.

Wargaming передала свой бизнес в России и Беларуси под управление петербургской компании Lesta Studio (OOO «Леста»). Раньше «Леста» была дочерней компанией Wargaming и работала с ней над игрой World of Warships. С апреля 2022 года «Леста» контролируется российским бизнесменом Маликом Хатажаевым и почти никак не связана с WG (хотя, по некоторым данным, небольшая зависимость все же сохранялась до 2023 года).

«Мир танков» разделился

После ухода WG из России и Беларуси все права на поддержку ее игр в этих странах перешли именно к «Лесте», а весь остальной мир продолжил играть в продукты Wargaming. Российский разработчик решил переименовать свои игры, чтобы избежать путаницы — так появились «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Кадр из игра World of Tanks / Wargaming.net

По сути, World of Tanks разделилась на две игры — одну обновляет WG, а другую — «Леста». Пользователи из СНГ могли выбрать, куда перенести свой аккаунт (сейчас пользователям из России и Беларуси зарегистрироваться в WoT уже нельзя). В WoT были введены ограничения на оплату через российские и беларусские банковские карты, в «Лесте» же все работало. Если пользователь из России выбирал WoT, то у него могли запросить подтверждение его места жительства для приобретений в магазине. Игрок может подключиться к симулятору через VPN, но это грозит блокировкой аккаунта.

Две студии разошлись и идеологически. Wargaming поддержала Украину. В 2023 году в WoT и в еще пяти играх студии на две недели появились платные игровые наборы по украинской тематике — выручка от их продажи отправлялась на помощь Украине. Благодаря этой акции WG удалось собрать более миллиона долларов, на которые закупили реанимобили для службы скорой помощи.

«Мы в Wargaming обожаем игры про военную технику, но ненавидим саму войну. Эта тема для нас особенно чувствительная, поскольку в Киеве у нас есть целая студия, и ее сотрудники продолжают работать над нововведениями и событиями для World of Tanks, несмотря на весь ужас, который ежедневно переживает их страна», — говорится на сайте WG.

Буркатовский, который сам поддержал «СВО» еще в феврале 2022 года, писал, что «Леста» «гнала фурами гуманитарку в Курск». А «Мир танков» стала образцовой патриотической игрой: в ней устроили цифровой парад Победы и организовывали киберспортивный турнир «Кубок Первого канала. Мир танков». PR-директор «Лесты» Светлана Карачарова говорила, что в 2024 году компания заплатила порядка четырех миллиардов рублей налогов — она допустила, что часть из этой суммы могла пойти на создание дронов для российской армии.

«Светлана Карачарова, как и Малик Хатажаев, как и вся “Леста”, сколько ее есть сейчас — еще в 22 году выбрали свою сторону и остались в России. Мы работаем в России, живем в России, искренне молимся за Россию, делаем все — и лично, и в рамках работы — чтобы наша страна была сильной и мощной, чтобы наши враги пали, чтобы наша молодежь перенимала наши, российские, ценности», — писала PR-директор «Лесты».

Сложно сказать, как именно разделилась аудитория после появления отдельного рынка для России и Беларуси. Официальных данных от WG нет, но, судя по открытой информации, в среднем в World of Tanks ежедневно играют около 1,8 миллиона человек по всему миру.

В «Мир танков» каждый день, по заявлениям самой «Лесты», заходят около миллиона пользователей из России и Беларуси, а ежемесячная аудитория достигает около 2,5 миллиона человек.

Молитвы не помогли

Публичное открещивание от оригинальной World of Tanks и нарочитый патриотизм не обезопасили разработчиков «Лесты» в России. 26 апреля Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой запретить деятельность некоего «объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», в которое входят только Виктор Кислый (глава WG) и Малик Хатажаев (глава «Лесты»). Ведомство прикрепило к иску доказательства: в основном это публикации в СМИ о том, как Wargaming собирал деньги на реанимобили для Украины.

Виктор Кислый. Фото: Игромания

Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на три основных юрлица «Лесты». Под него попали главное юрлицо OOO «Леста», московский офис ООО «Леста Геймс Москва» и издатель игр ООО «Леста Геймс Эдженси». Генпрокуратура потребовала взыскать 100% долей «Лесты» в пользу государства — фактически, суд арестовал весь бизнес студии. «Леста» обжаловала это решение.

Первое заседание суда по делу Хатажаева и Кислого прошло 27 мая в закрытом режиме, второе назначено на 3 июня. Суд решит, признать ли разработчиков экстремистами за переводы денег Украине. При этом, как пишет Буркатовский, проверка не нашла никаких переводов ВСУ от российской «Лесты». Сама компания еще в 2023 году говорила, что платежи Wargaming никак не связаны с финансами «Лесты».

Если Хатажаева признают виновным, то он будет считаться экстремистом, а его деятельность в России запретят. Учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин заметил, что на практике еще не было ни одного кейса, когда суд отклонял иск Генпрокуратуры о признании кого-либо экстремистом. В таком случае активы «Лесты» передадут в собственность «Росимуществу», что означает полную национализацию компании.

Что будет с игрой

До сих пор «Мир танков» и другие игры были доступны в России благодаря лицензии Wargaming, которую «Леста» получила при разделении бизнеса. Эта лицензия работает так: «Леста» может использовать продукты WG в России и Беларуси, но должна каждый год платить за это процент. Сколько именно платит российская студия — неизвестно, однако Буркатовский предполагает, что это 5–15% от годовой выручки или порядка 50 миллионов долларов в год. Вероятно, Генпрокуратура пытается найти именно эти деньги в качестве доказательства, что «Леста» спонсировала украинскую армию.

Фото: Wargaming.net

Wargaming оставила за собой право отозвать лицензию, если бизнесу «Лесты» будет угрожать рейдерский захват. Буркатовский считает, что иск Генпрокуратуры можно назвать такой угрозой. Он также утверждает, что основатель Wargaming Виктор Кислый раньше уже сталкивался с попытками давления со стороны государства, поэтому он и внес этот пункт в договор. Правда, остается неясным, почему Кислый до сих пор не отозвал лицензию, если на это уже есть основание: решение суда по аресту всех активов «Лесты».

По информации газеты «Коммерсантъ», вокруг «Лесты» сложилась иная ситуация. Wargaming была указана в лицензионном соглашении как правообладатель российской игры «Мир танков» лишь в 2023 году — именно тогда, когда компания «задонатила» ВСУ. Позже этот пункт убрали из договора, а любые упоминания WG в документации в «Лесте» называли «юридическим артефактом». Сейчас эта статья удалена с сайта «Коммерсанта».

Почему «Коммерсантъ» удалил статьи про «Мир танков»? 22 мая «Коммерсантъ» выпустил на своем сайте статью с заголовком «Не “Лесты” ради». На следующий день эту статью удалили, хотя она была напечатана в бумажной газете. В материале «Ъ» пишет о деле против Хатажаева и о том, как Владимиру Путину направили открытое письмо от отечественных разработчиков с просьбой остановить национализацию «Лесты» (это письмо находится в открытом доступе). Кроме того, в этой же статье говорится, что «Лесту» может приобрести Gem Capital — структура бывшего топ-менеджера «Газпрома». 23 мая «Коммерсантъ» опубликовал новую статью под заголовком «IT-индустрия вышла на уровень президента». В этом материале было написано то же самое: жалобы отечественного геймдева Путину, обвинения против Хатажаева и возможная передача «Лесты» инвестфонду Gem Capital. Из нового: был добавлен комментарий юриста и удалена информация об увольнении программистов после возбуждения уголовного дела против «Лесты» (хотя проблема релокации специалистов упоминается). Через несколько часов эту статью тоже удалили. «Коммерсантъ» никак не комментировал решение об удалении своих материалов. Кроме того, в это время (22–23 мая) никакие другие подконтрольные российским властям СМИ ничего не писали о деле «Лесты». За три дня до этого РБК опубликовал позитивное интервью с Маликом Хатажаевым. Кремль и представители власти не комментировали ситуацию вокруг «Мира танков».

Сам Хатажаев рассказывал, что Wargaming действительно какое-то время могла подорвать работу «Лесты». Структура Хатажаева выпустила в Гонконге одну акцию и передала ее WG — это была «блокирующая акция», которая позволяла кипрской компании «вернуть все к исходной точке», если бы условия разделения бизнеса были нарушены. Сейчас, по словам российского бизнесмена, эта акция вернулась к нему, а значит, WG не имеет никаких прав на «Мир танков».

Советский танк Т-29 в игре «Мир танков». Фото: Lesta Games

Если прав Буркатовский и Wargaming все же отзовет лицензию (а она может это сделать при любом исходе суда), то со сложностями столкнутся и обычные игроки. После прекращения лицензии «Миру танков» придется удалять из игры все фичи, которые есть у оригинальной игры WoT. Такая «лицензионная очистка» может занять два года, и в это время игра будет недоступна для своей ежемесячной аудитории в 2,5 миллиона игроков. Без лицензии «Леста» станет пиратской компанией, чьи продукты нельзя будет найти ни в AppStore, ни в Google Play.

Буркатовский отметил, что в России нет отечественных компаний должного уровня, которые смогли бы управлять «Миром танков» и другими играми после национализации «Лесты». Источник «Коммерсанта» говорил, что «Лесту» могли бы передать инвестиционному фонду Gem Capital, который принадлежит бывшему топ-менеджеру структур «Газпрома» Анатолию Палию. В Gem Capital эту информацию опровергли.

Крупнейшие разработчики софта в России (АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» — всего около 700 компаний) направили обращение Владимиру Путину с просьбой не допустить национализацию «Лесты»: — они опасаются, что это приведет к массовой релокации специалистов, которую смогли приостановить только в конце прошлого года. «Коммерсантъ» писал, что более 200 IT-специалистов подали заявление на увольнение из «Лесты» после возбуждения уголовного дела, а некоторые российские программисты уже перешли в иностранные студии.